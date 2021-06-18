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болельщики (289) путин (29870) Украина (44296) футбол (3539) Евро-2020 (105)

"Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украинские фаны спели "Путин - х#йло!" во время матча Евро-2021 Украина-Северная Македония на стадионе "Националь" в Бухаресте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи исполнения известного украинского футбольного хита опубликована в соцсетях.

Видео телеканала 24

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"

Напомним, 17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски. На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+109
ну наконец-то !!! оригинал хоть послушаем !!!
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18.06.2021 09:54
+88
)) красавцы!! Молодцы!! Слава Украине!! Здохни рашка!!!
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18.06.2021 09:56
+78
На Ютубе с этим роликом у кацапов пердаки рвет по полной. Заряд позитива с утра. Ла-ла-ла-ла-ла
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18.06.2021 09:57
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Правила форума Совет форумчан
ну наконец-то !!! оригинал хоть послушаем !!!
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18.06.2021 09:54 Ответить
і чудове виконання! "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 9145
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18.06.2021 10:20 Ответить
культурное наследие ЮНЕСКО
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18.06.2021 10:35 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 8733
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18.06.2021 10:50 Ответить
ну молодці "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 5217 "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 5966
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18.06.2021 14:36 Ответить
Наследие преступной агрессии РФ и ее царька
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18.06.2021 10:52 Ответить
Послушать оригинал собираются целые стадионы
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18.06.2021 10:57 Ответить
Друзі,пропоную,окрім вітання і відповіді:-Слава Україні. Героям слава! Запровадити в Україні іще одне:-Путін-*****! Відповідь:-Воістинно-*****!
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18.06.2021 11:10 Ответить
уявіть, таке сказати при преЗЕнелоху...воно ж шмарклею вдавиться з переляку )))))
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18.06.2021 11:15 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 3592
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18.06.2021 11:19 Ответить
Зачем вы святое трогаете-это богохульство!
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18.06.2021 19:37 Ответить
тут прекрасно, на всю силу сработает закон Стрейзанд Ефект_Стрейзанд
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18.06.2021 20:40 Ответить
)) красавцы!! Молодцы!! Слава Украине!! Здохни рашка!!!
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18.06.2021 09:56 Ответить
На Ютубе с этим роликом у кацапов пердаки рвет по полной. Заряд позитива с утра. Ла-ла-ла-ла-ла
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18.06.2021 09:57 Ответить
Не могу найти на Ютубе, порадуйте ссылкой плиз.
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18.06.2021 10:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vhVMwlJ9wqs
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18.06.2021 10:41 Ответить
https://youtu.be/vhVMwlJ9wqs
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18.06.2021 10:54 Ответить
СПС!!! "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 1439
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18.06.2021 12:16 Ответить
Україна - Македонія: українські вболівальники розірвали стадіон
https://www.youtube.com/watch?v=MPSkXw4zqSg
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18.06.2021 19:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MPSkXw4zqSg
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18.06.2021 19:56 Ответить
Бажаю всім українцям чоловічої статі-щоби кожного раночку,ще до світаночку вітати своїх коханих дружин особистим Путіним, а опісля світаночку після отаких гарних новин,на кшталт сьогоднішньої,підіймався вже і настрій!
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18.06.2021 12:57 Ответить


hochu domoy v ua@hochu_dodomu





Евро-2020 превращается в медийный кошмар для РФ.
Сначала своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам Украины.
Абсолютно далёкая от геополитики футбольная публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.

"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 8390
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18.06.2021 22:28 Ответить
БРАВО!!!
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18.06.2021 09:58 Ответить
"Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2021 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте - Цензор.НЕТ 9657
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18.06.2021 09:59 Ответить
Воистину "Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2021 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте - Цензор.НЕТ 3502
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18.06.2021 09:58 Ответить
Святая правда!
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18.06.2021 09:58 Ответить
"Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2021 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте - Цензор.НЕТ 5607
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18.06.2021 09:58 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 5584
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18.06.2021 10:46 Ответить
Воистину *****!!!!!!!
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18.06.2021 09:59 Ответить
а треба три рази відповідати чи достатньо одного?
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18.06.2021 10:03 Ответить
а як душа забажає.
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18.06.2021 10:15 Ответить
Яка хороша , мелодійна пісня ."Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2021 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте - Цензор.НЕТ 5041..... Чому кацапам не подобається , хз . "Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2021 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте - Цензор.НЕТ 907 .?!
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18.06.2021 10:00 Ответить
. Чому кацапам не подобається , хз . "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 1982 .?

Бо не всiм правда подобається."Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 8628"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 1982
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19.06.2021 17:32 Ответить
А что не так-то? Что там кому могло не понравиться?
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18.06.2021 10:02 Ответить
Причем на рускам изыке возможны варианты:
путин *****
путин *****.
Оба нормальные))
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18.06.2021 10:02 Ответить
Ну от... Засмутили бубочку і мудрий нарід.
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18.06.2021 10:03 Ответить
Это
не мы! Нас там нет!
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18.06.2021 10:04 Ответить
это не фанаты, а униженное карателями русскоязичное население, говорит что врать нельзя
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18.06.2021 10:04 Ответить
"Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте - Цензор.НЕТ 3718
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18.06.2021 10:05 Ответить
А как по другому донести правду всему человечеству??? Ждем нашу сборную и болельщиков на чемпионате мира. Правду не победить!!! Слава Украине!!!
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18.06.2021 10:08 Ответить
главное шо русня возмутилась официально., т.е. дебилы уже утвердили шо Х.йло - это Путин. больше известности этому наркоторговцу, террористу, отравителю, кагебисту и совку. "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 7701
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18.06.2021 10:09 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 4069
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18.06.2021 11:01 Ответить
Кстати, так и думаю шо на Манхеттене темнокожий услышав от жлоба что он сРашки, ответит - ааа, знаю, рашка, Путин Х.йло, йес?
- тогда ыди ты на.й, Вания.
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18.06.2021 10:11 Ответить
на чемпіонат світу закріпити в статуті федерації україни це гасло і зробити напис на футболці
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18.06.2021 10:16 Ответить
Надо было кричать : Пыня - *****! Представляю как морщат рашики свою бестолковку, чтоб обосновать запрет этой кричалки😄
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18.06.2021 10:16 Ответить
Путин ***** ,😠
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18.06.2021 10:16 Ответить
...воистину,ху*ло!!
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18.06.2021 11:08 Ответить
"Из песни слов не выкинешь".
Кацапчики же так говорят? )
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18.06.2021 10:17 Ответить
Зараз УЕФА рашка знову підкине баблішка і ті начнуть запрєщать
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18.06.2021 10:18 Ответить
А найбільше насмішило про те що роханці вболівають за Україну як за самих себе! От брехливі падлюки : все набиваються в родичі! Зтакими "друзями " -ніякі вороги не потрібні!
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18.06.2021 10:22 Ответить
Нарешті Пиня має світову славу.
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18.06.2021 10:22 Ответить
Гарно ж співають! І що москалям знову не подобається? Ніяк їм не догодиш. Може в них слуху нема?
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18.06.2021 10:23 Ответить
бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь как течет вода и как стадион скандирует путин- *****
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18.06.2021 10:23 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 2483
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18.06.2021 10:27 Ответить
Ну ну! Чекаємо як проститутка УЕФА-кинеться виконувати проплачені "Газпромом" забаганки! Спорт поза політикою- але не поза баблом!
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18.06.2021 10:28 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 8674
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18.06.2021 10:29 Ответить
Ещё и потому что... "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 3591
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18.06.2021 10:30 Ответить
С початку було слово "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 9723
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18.06.2021 10:32 Ответить
Кстати вот официальная версия для рашистских орков которые хотят ************ на наших болельщиков. Украинские футбольные фаны кричали HUBLOT (хубло) а эта марка часов которую носит путин. Вообще по хорошему за рекламу швейцарская часовая компания могла бы и приплатить украинскому футбольному фан клубу.
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 3402
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18.06.2021 10:35 Ответить
Это русафобия или ещё нет? Сцаря,блеать обижают. Ааааааааа...!!!!😂
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18.06.2021 10:35 Ответить
Харьковским ультрас респект за этот хит "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 6049
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18.06.2021 10:46 Ответить
История этого хита несколько другая. Оригинальная его версия звучит как «Суркис- *****». И сочинили его ультрас Киевского Динамо во время одной из многих ссор фанатов с президентом клуба. Харьковские ультрас лишь сделали кавер-версию этого произведения искусства.)) За что им безусловно респект.
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18.06.2021 11:02 Ответить
И тем не менее, хитом этот напев стал именно после "путин - *****" "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 1281
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18.06.2021 12:06 Ответить
это ж хитяра
https://www.youtube.com/watch?v=DgAtnYuaZk8
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18.06.2021 10:47 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 5366
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18.06.2021 10:57 Ответить
Таки *****!))
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18.06.2021 10:56 Ответить
Предлагаю Раше официально утвердить через Думу кричалку для рашен болельщиков " ПУТИН не ХУ-ЛО!!!".. Думаю эффект будет точно такой же что и от украинской кричалки.
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18.06.2021 11:05 Ответить
На копростане и своих кричалок, типа помёт соловья, сливного бачка, кисели и других ********** больше чем достаточно! ***** миллионы баксов им платит же! Почему они не работают???
PS: А "путин - *****, ла..." - бесплатно!!! =)
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18.06.2021 11:37 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 9534
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18.06.2021 11:10 Ответить
Почему обнуленный президент Федерассии, его госмысль, решили, что украинцы поют о нем ? Разве ху-ло на болгарском суржике-языке не означает "величественный" ?
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18.06.2021 11:12 Ответить
ХУ#ЛО ОНО И ЕСТЬ ХУ#ЛО ЭТО ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ!
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18.06.2021 11:38 Ответить
Может у ***** другое фамилие? А чету Путиных, не зря же напоил кремлёвским чаем, что так организовано покинули этот мир...
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18.06.2021 11:56 Ответить
такая милая песня, не пойму ,чо она москалям не нравится ?
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18.06.2021 11:41 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 7037 "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 354 "Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 4622
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18.06.2021 11:53 Ответить
Кстати, на свинособачьем! На старокацапском, звучало бы так: "путин - удло! Ла-ла ..." =)
Слово "***" (это - кац.), тоже ворованное с латинского, ейный пеця№1, приказал!
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18.06.2021 12:12 Ответить
ПУТИН - ПОЗОР !!!
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18.06.2021 11:47 Ответить
Ну слава Богу! Уже думала, что не дождусь ))
Коллекционирую все версии этого хита))
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18.06.2021 11:57 Ответить
Я лично ничего не слышу. Какие ваши доказательства, что украинские болельщики что-то пели? Это неизвестные люди без опознавательных знаков нашли барабаны в шахтах Бухареста.
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18.06.2021 12:10 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 9434
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18.06.2021 12:12 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 7525
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18.06.2021 12:34 Ответить
нет нации более мерзкой , лживой и подлой на Земле, чем кацапы !
самое большое наказание для этой нации будет -
лишение её той огромной территории, путём разделения на куски,
территории, которую она всё время удерживает подавлением свободы т.е. ложью, страхом, террором и военной силой...
тогда сразу пропадёт мнимое "величие" этой сраной, придуманной кремлём на этой территории национальности - "руSSкие"
тчк
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18.06.2021 12:51 Ответить
Нужно сделать эту кричалку официальным девизом Украиной футбольной ассоциации😀 Как сделали с Слава Украине - Героям Слава,😂😂😂 Нехай повсераються😂😂😂
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18.06.2021 13:19 Ответить
Путій *****!
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18.06.2021 13:53 Ответить
Это были не украинские болельщики, а провокация переодетых мокшан. Форму они купили в первом попавшемся магазине, она везде свободно продаётся!
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18.06.2021 13:58 Ответить
песню дружбы запевает молодёжь,
эту песню не задушишь не убьёшь.
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18.06.2021 14:46 Ответить
"Путін - х#йло!" - українські вболівальники співають пісню про главу РФ під час матчу Євро-2020 Україна-Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 110
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18.06.2021 15:51 Ответить
Это можно слушать вечно.
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18.06.2021 20:33 Ответить
На наших стадіонах це звучатиме у віках.
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18.06.2021 20:41 Ответить
і не тільки путін
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18.06.2021 20:49 Ответить
Первоисточник прекрасен https://www.youtube.com/watch?v=e35oJ1YJDtg
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18.06.2021 21:54 Ответить
 
 