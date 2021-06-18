30 331 97
"Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Украинские фаны спели "Путин - х#йло!" во время матча Евро-2021 Украина-Северная Македония на стадионе "Националь" в Бухаресте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи исполнения известного украинского футбольного хита опубликована в соцсетях.
Видео телеканала 24
Напомним, 17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски. На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.
Топ комментарии
+109 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий18.06.2021 09:54
+88 Антон Чигур
показать весь комментарий18.06.2021 09:56
+78 Leshek
показать весь комментарий18.06.2021 09:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=MPSkXw4zqSg
hochu domoy v ua@hochu_dodomu
Евро-2020 превращается в медийный кошмар для РФ.
Сначала своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам Украины.
Абсолютно далёкая от геополитики футбольная публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.
Бо не всiм правда подобається.
путин *****
путин *****.
Оба нормальные))
не мы! Нас там нет!
- тогда ыди ты на.й, Вания.
Кацапчики же так говорят? )
https://www.youtube.com/watch?v=DgAtnYuaZk8
PS: А "путин - *****, ла..." - бесплатно!!! =)
Слово "***" (это - кац.), тоже ворованное с латинского, ейный пеця№1, приказал!
Коллекционирую все версии этого хита))
самое большое наказание для этой нации будет -
лишение её той огромной территории, путём разделения на куски,
территории, которую она всё время удерживает подавлением свободы т.е. ложью, страхом, террором и военной силой...
тогда сразу пропадёт мнимое "величие" этой сраной, придуманной кремлём на этой территории национальности - "руSSкие"
тчк
эту песню не задушишь не убьёшь.