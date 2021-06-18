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Болельщики украинской сборной поют национальный гимн перед матчем Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт
Болельщики украинской сборной спели национальный гимн перед матчем Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе "Националь"в Бухаресте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи дружного пения украинского гимна опубликованы в соцсетях.
Топ комментарии
+32 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий18.06.2021 11:17
+11 Ned Stark
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+9 Super Gut
показать весь комментарий18.06.2021 11:57
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ай як гарно...аж зашпори пішли ))))
Вася иногда лепит горбатого...
Возраст.
А раньше поэзией баловался.
(а поэзия то для души)
не браво? ви не розумієте значення цього слова???
Название статьи изменили и концепция обсуждения сразу изменилась.
я услышал Гимн спетый а капельно и мне это лягло на душу...
какие претензии??? шо за наезд???
Кризис возраста - отмирают клетки.
проходите мимо...и всех делов то...
Так, кинул взгляд на пустое место...
https://www.youtube.com/watch?v=b3yXXqBNZhU