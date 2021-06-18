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Болельщики украинской сборной поют национальный гимн перед матчем Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Болельщики украинской сборной спели национальный гимн перед матчем Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе "Националь"в Бухаресте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи дружного пения украинского гимна опубликованы в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Путин - х#йло!" - украинские болельщики поют песню о главе РФ во время матча Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+32
БРАВО!
ай як гарно...аж зашпори пішли ))))
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18.06.2021 11:17
+11
Москалі і це теж хочуть заборонити?
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18.06.2021 11:20
+9
Судя по цвету воды, там канализацию проравало. А хотя, какая разница.
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18.06.2021 11:57
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БРАВО!
ай як гарно...аж зашпори пішли ))))
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18.06.2021 11:17 Ответить
а у якому місці? я чую лише гімн.
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18.06.2021 11:41 Ответить
і я чую лиш гимн...а про що... в якому місці?
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18.06.2021 11:43 Ответить
так до чого тоді відноситься твоє "браво", якщо ти не почув того, про що стаття?
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18.06.2021 11:46 Ответить
Какая разница? Уболівальники української збірної співають національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 5149
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18.06.2021 11:49 Ответить
аа, зарплата не розбірає сенсів, ясно.
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18.06.2021 11:50 Ответить
Ага. Уболівальники української збірної співають національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті - Цензор.НЕТ 7174
Вася иногда лепит горбатого...
Возраст.
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18.06.2021 11:55 Ответить
с Вас его и лепить не надо...
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18.06.2021 11:56 Ответить
Вася, а ты стал хамом.
А раньше поэзией баловался.
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18.06.2021 11:58 Ответить
не понравилось? ото и не цепляйтесь
(а поэзия то для души)
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18.06.2021 12:03 Ответить
аби причіпитися??? шо не так???
не браво? ви не розумієте значення цього слова???
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18.06.2021 11:52 Ответить
так якщо ти не чуєш лалала, то браво гімну?
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18.06.2021 13:27 Ответить
браво Гімну... який а капельно виконують футбольні фани - так ясніше моя думка ?
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18.06.2021 13:45 Ответить
Есть такой анекдот от Никулина - "концепция изменилась".
Название статьи изменили и концепция обсуждения сразу изменилась.
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18.06.2021 11:57 Ответить
не хочу даже вдумываться в Ваши рассуждения...
я услышал Гимн спетый а капельно и мне это лягло на душу...
какие претензии??? шо за наезд???
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18.06.2021 12:04 Ответить
Ты последнее время не вдумываешься, а строчишь штампами.
Кризис возраста - отмирают клетки.
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18.06.2021 12:06 Ответить
не читайте! Вас же никто не заставляет писать рецензии на мои комменты...
проходите мимо...и всех делов то...
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18.06.2021 12:08 Ответить
Я и прохожу.
Так, кинул взгляд на пустое место...
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18.06.2021 12:10 Ответить
шо-то задержались...
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18.06.2021 12:16 Ответить
Москалі і це теж хочуть заборонити?
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18.06.2021 11:20 Ответить
Есть и более динамичные варианты исполнения Гимна, зовущие спортсменов к борьбе на футбольном поле, но в пределах правил! Хорошо, что хоть не Джамала а капелла!
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18.06.2021 11:25 Ответить
Отлично пусть запасаются,скоро лето.
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18.06.2021 11:38 Ответить
Судя по цвету воды, там канализацию проравало. А хотя, какая разница.
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18.06.2021 11:57 Ответить
Так и должно быть для любителей "родной говени".
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18.06.2021 12:21 Ответить
Я так розумію - УЄФА забов"язало виходити збірну України на виконання гімну України прикриваючи футболки з картою України білими олімпійками, дратує другий матч поспіль, а буде і третій - ще одна перемога Павелка в Римі чи таємний протокол
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18.06.2021 11:43 Ответить
Душевненько
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18.06.2021 11:43 Ответить
на початку відео це лалала? я чую лише гімн.
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18.06.2021 11:48 Ответить
И все таки когда расеянцы гворят,что спорт вне политики и *** *** ***,напрашивается вопрос :исполнение гимна это политика?Реклама газмяса это политика или нет?Это ж госучреждение, не приватная структура!
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18.06.2021 13:04 Ответить
До мурашок!!!
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18.06.2021 13:47 Ответить
Слава Украiнi!
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18.06.2021 16:09 Ответить
 
 