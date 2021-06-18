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Контрразведка СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок: злоумышленники хотели $2 млн за документацию в сфере военного кораблестроения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Контрразведчики совместно со следователями СБУ, не допустили утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценено в $ 2 млн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным ведомтсва, установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.

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"В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи $ 250 тыс. за часть оборонных сведений", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что ранее украинские контрразведчики задокументировали получение нескольких "авансов" от иностранцев.

Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
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Флоту немає, зате є документи у сфері кораблебудування?
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18.06.2021 11:49 Ответить
какие секретные сведения могут быть у страны, верфи которой не произвели ни одного судна за 20 лет? катера списанные у штатов клянчим...
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18.06.2021 12:32 Ответить
Вранье, 2 млн. баксов не стоит ни один секрет Украины.
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18.06.2021 12:38 Ответить
Куди не плюнь, завжди щось з Укроборонпрому. Може щось у консерваторії змінити?
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18.06.2021 12:49 Ответить
Украина была и будет морской державой. Кузница крупнотоннажного военного-флота СССР до сих пор обладает множеством патентов и специалистов.Так что ,для любителей чужих секретов здесь есть чем поживиться. Удивляет квалификация этого деяния.....Здесь не "продажа" ,здесь ШПИОНАЖ чистой воды!
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18.06.2021 13:26 Ответить
Какие нахрен секреты!Малотоажные суда и катера временСССР
,явно СБУ пиарится.Мы все знаем ,что закупки бэушных катеров идут из за границы,а наши судостроительные заводы стоят на приколе, а в лудшем случае заняты ремонтом старых суден..
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18.06.2021 17:46 Ответить
 
 