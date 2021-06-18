Контрразведка СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок: злоумышленники хотели $2 млн за документацию в сфере военного кораблестроения. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Контрразведчики совместно со следователями СБУ, не допустили утечку за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Разоблачены злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом были оценено в $ 2 млн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным ведомтсва, установлено, что к противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.
"В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи $ 250 тыс. за часть оборонных сведений", - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что ранее украинские контрразведчики задокументировали получение нескольких "авансов" от иностранцев.
Во время обысков по месту жительства участников незаконной сделки изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
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,явно СБУ пиарится.Мы все знаем ,что закупки бэушных катеров идут из за границы,а наши судостроительные заводы стоят на приколе, а в лудшем случае заняты ремонтом старых суден..