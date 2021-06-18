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парламент (855) Евро-2020 (105) Ермак Андрей (1192) Лерос Гео (375)

"Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Исключенный из "СН" нардеп Гео Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост главы ОП Андрея Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "извинения" от имени Ермака Лерос принес во время заседания парламента.

"Вчера я увидел пост Андрея Ермака о том, как он болеет за сборную Украины. От имени Андрея Ермака хочу извиниться перед Российской Федерацией, - мы все знаем, что он представляет здесь исключительно их интересы. Он допустил ошибку, поэтому извините. В ближайшее время он исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - сказал Лерос.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+67
Зачётный троллинг))))))
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18.06.2021 11:55
+45
А Лерос этот веселый чувак)
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18.06.2021 11:56
+39
Я, например, не вижу ни капли юмора в словах Лероса. Он сказал чистую правду.
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18.06.2021 12:00
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Зачётный троллинг))))))
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18.06.2021 11:55 Ответить
А Лерос этот веселый чувак)
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18.06.2021 11:56 Ответить
А їм пісяй в глаза- й Леросу нічогісінько , це ж не Федина з Марусею вову тролять... й не у ютубі а у самій ВР!!!
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18.06.2021 11:57 Ответить
дерьмак єто ответ на известный вопрос зеленского к Байдену
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18.06.2021 11:58 Ответить
Кокаиновый осел этого не понимает.
Или одного поля ягода.
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18.06.2021 12:01 Ответить
Байден перед самітами у Європі заглянув до МІ-6 у Англії... продивився фільм від Грозєва... ну іііі...
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18.06.2021 12:01 Ответить
...і заснув.
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18.06.2021 14:08 Ответить
откуда этот дерьмак вообще взялся? где он харчевался до клоуна?
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18.06.2021 11:59 Ответить
хавал с руки папи а тот с руки Кремля
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18.06.2021 12:02 Ответить
Я, например, не вижу ни капли юмора в словах Лероса. Он сказал чистую правду.
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18.06.2021 12:00 Ответить
Це ж повний треш. Навіщо його цитувати. Чи йому пишуть сценарій ЄС?
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18.06.2021 12:00 Ответить
Терпи.
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18.06.2021 12:06 Ответить
Да.
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18.06.2021 14:28 Ответить
Уже про эту операцию никто и не вспоминает. "Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 1232
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18.06.2021 12:02 Ответить
Не надейся.
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18.06.2021 12:07 Ответить
Пофантазируй. "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4116
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18.06.2021 12:08 Ответить
Не обдрыстайся
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18.06.2021 12:11 Ответить
Подотрись.
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18.06.2021 12:12 Ответить
тобой?
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18.06.2021 12:45 Ответить
Скоро знову згадають.
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18.06.2021 12:09 Ответить
Коли? "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8756
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18.06.2021 12:11 Ответить
Тоді коли шмарклі найменше цього треба буде.
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18.06.2021 12:14 Ответить
Перед выборами? "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4855
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18.06.2021 12:15 Ответить
Курва, чому я знаю, що була створена комісія, котра працює, а ти-ні?
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18.06.2021 12:22 Ответить
Треба щоб путлер довідку видав,що дурмак шпигун,може тоді він не отримає квартальну премію.
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18.06.2021 12:02 Ответить
слышь, "путлер" это от сравнения ***** с Гитлером?
почитай биографию хотя бы
это как бы я тя срав.нил с Эйнштейном.
задолбали просто .... ах да, тут соглашусь с выборами "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4752 (сам не ходил от през. выборов и до сего дня, слава Аллаху пусть бережет Юлю, ой, весь мир на войне, ну Джихад уже наступил, ой, что-то кто то взломал клавиатуру, я ваще за Гомос!!11 и Мазонемочь, помогит)
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18.06.2021 12:08 Ответить
Мужественный, крепкий, но как украинец спрошу - от кого ты харчуешься?
и как не наркоман тоже спрошу - кажется что подергивание это возможно не только от НЕНАВИСТИ к ермаку?
а то шо ВР у нас цирк - так по памяти цитата з/из Лурки - "Украина - государство известное на весь мир своей политикой"(а теперь пичитайте как "жируют" шведские депутаты(у нас любой или любая судья им просто даст пару евро аки бомжам))
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18.06.2021 12:04 Ответить
троляка "Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 4611
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18.06.2021 12:06 Ответить
"Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7693
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18.06.2021 12:07 Ответить
Мабуть прийшов час Леросу вступати в партію ЄС
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18.06.2021 12:08 Ответить
А Бигусу куда?
ну блин - не видит никто шоп человек тупо искренне боролся за страну то. - даже Лещенко обосрали не только ахметовцы, но и агрессивный Антиколорадос. не знаю - самое последнее шо наши все граждане подумают так это то - А чо, Леросу никто не платит? ну и лох этот Лео как там, Карлеонос или шо
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18.06.2021 12:11 Ответить
за какую страну боролся сирожа лещенко?, - хотелось бы уточнить
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18.06.2021 12:15 Ответить
да хотя бы за Соросландию - че, факты он наводит неправославные, или борода у него жидче, ой, чем у Великого Игоря Коломойского?
за Свою страну боролся и борется.
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18.06.2021 12:19 Ответить
Ну да, а то там как-то слабовато с клоунами!
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18.06.2021 17:14 Ответить
"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2890
Еще есть вопросы почему нам до сих пор даже ПДЧ не пахнет?!
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18.06.2021 12:08 Ответить
Мне вот интересно, тот дятел, что такое постит, лично присутствовал при этом? Даже если он "крот" и это как-то бритами доводилось до Зе, то только ему лично и утечки быть не могло, тем более каким-то блохерам или местным икспердам!
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18.06.2021 17:20 Ответить
я вот загуглил с неделю взад про то ш кот и сказали - тупо нету ничего - то же так же как и то шо умничаю с фоткой 6-леткой времен когда ПАП был презом, но фотка то хотя бы есть, даже не знаю что тупее - фото и высер, либо просто высер с умный фэйсом.

ну вот какими надо быть мудаками шоб сглотнуть это?
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18.06.2021 20:01 Ответить
Рекомендую у Луценка в програмі на 5-ому послухати цитату класика про Єрмака й компанію у квартальній владі,
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18.06.2021 12:09 Ответить
вчорашній ефір
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18.06.2021 12:09 Ответить
У Луценка, у того шо по пьяни недавно пробалакался за чо то а потом спешно удаляли это?
ну ага - ты бы еще его за погибших спросил и послушал за 15 тонн материала а так же срекотание глумливых беркутов послушал то.
ухи, ухи, ухи подготовь
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18.06.2021 20:04 Ответить
Да то было спецоперация ФСБ по дизинформации: "лепили" и Ермака "ураинского патриота"! "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4160
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18.06.2021 12:09 Ответить
"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6211
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18.06.2021 12:14 Ответить
Гей Лерос громко пукнул в лужу.
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18.06.2021 12:14 Ответить
Сколько сразу прибежало ботов подляка.
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18.06.2021 12:20 Ответить
Ні, небагато. Окрім цього - ще й Yuriy Smith, Дмитро Фірсов, Оберст Шмидт. Все (поки що).

Яле ж які вони смердючі...
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18.06.2021 12:31 Ответить
Для такой небольшой темы и так оперативно. Но это и хорошо, значить боятся твари.
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18.06.2021 12:42 Ответить
ну да, а еще мы Буткевича смотрим - фууууу, ненавидит святкового Пороха как какая-то Даниленко - ну это ваще что-то с кем-то
ты бы сбоку посм. какой смешной то. я реально уверен шо настолько тупой антирекламой даже от .... да хотя бы Попы Римского вы тупо отхаркиваете аудиторию
это блин "менторство", эти обзывалки, вы реально поехавшие. вот наверное зачем Бабченко свалил - вы же просто то же что с Ющенком было - срутся сруны со срунами, а ватники срут на них "Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3633
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18.06.2021 20:10 Ответить
Вчера я увидел пост Андрея Ермака о том, как он болеет за сборную Украины. От имени Андрея Ермака хочу извиниться перед Российской Федерацией, - мы все знаем, что он представляет здесь исключительно их интересы. Он допустил ошибку, поэтому извините. В ближайшее время он исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - сказал Лерос. Источник: https://censor.net/ru/v3272228

"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3125
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18.06.2021 12:20 Ответить
Такие забавные эти леросы…)) Вынырнули из небытия на зелёной волне, теперь гадят на того, благодаря кому только и появилась возможность гадить. Облегчатся и снова уйдут в своё небытие.
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18.06.2021 12:37 Ответить
А бубочка пойдёт весь обосраный?
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18.06.2021 12:39 Ответить
Бубочка пока никуда не собирается. И как придёт время, скорее всего задержится ещё лет на 5. Разве что вместо горе-гетьмана у него не появится более достойного конкурента.
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18.06.2021 12:42 Ответить
Киш на пляшку, кацап!
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18.06.2021 13:00 Ответить
Виктор Федорович, и быдло которое его любило, в 2010 звиздели, что приход минимум на 10 лет, а потом сынок старший 5, и младший 5.... но Виктор Федорович хоть был человеком, а кто такой ишак? спину тер в бане, и руку целовал, за лишнюю сотку $. и где наш Витя?
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18.06.2021 15:11 Ответить
Вилізла обісрана кацапська свиня Жора Совін і сере на українському ресурсі за шекеля кацапської контори))) кацап, Лєрос не «виліз із нєбітія»))) дурний кацапський виродок)))
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18.06.2021 13:02 Ответить
Не, к ПЕС-икам пойдет. Там барыга весь шак собрал.
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18.06.2021 14:54 Ответить
Ну так лерос, как и все его соплеменники, продажный. Пока харчевался у зелёных, было хорошо. Затем его турнули от корыта - прибился к другим, которые кидают ему косточки с барского стола за определенные оральные вбросы!
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18.06.2021 17:26 Ответить
"Пробачте йому. Найближчим часом виправиться і зіллє ще якусь спецоперацію", - Лерос "вибачився" перед спецслужбами РФ за пост Єрмака на підтримку збірної України на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2138
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18.06.2021 13:06 Ответить
А шо той Гамак одчибучив?
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18.06.2021 14:16 Ответить
А чего не говорят что он творил с подачи Зе
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18.06.2021 16:43 Ответить
 
 