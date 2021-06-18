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"Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020. ВИДЕО
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Исключенный из "СН" нардеп Гео Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост главы ОП Андрея Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "извинения" от имени Ермака Лерос принес во время заседания парламента.
"Вчера я увидел пост Андрея Ермака о том, как он болеет за сборную Украины. От имени Андрея Ермака хочу извиниться перед Российской Федерацией, - мы все знаем, что он представляет здесь исключительно их интересы. Он допустил ошибку, поэтому извините. В ближайшее время он исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - сказал Лерос.
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Топ комментарии
+67 Сергей Васильев 9c8a60d0
показать весь комментарий18.06.2021 11:55
+45 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.06.2021 11:56
+39 Super Gut
показать весь комментарий18.06.2021 12:00
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Или одного поля ягода.
почитай биографию хотя бы
это как бы я тя срав.нил с Эйнштейном.
задолбали просто .... ах да, тут соглашусь с выборами (сам не ходил от през. выборов и до сего дня, слава Аллаху пусть бережет Юлю, ой, весь мир на войне, ну Джихад уже наступил, ой, что-то кто то взломал клавиатуру, я ваще за Гомос!!11 и Мазонемочь, помогит)
и как не наркоман тоже спрошу - кажется что подергивание это возможно не только от НЕНАВИСТИ к ермаку?
а то шо ВР у нас цирк - так по памяти цитата з/из Лурки - "Украина - государство известное на весь мир своей политикой"(а теперь пичитайте как "жируют" шведские депутаты(у нас любой или любая судья им просто даст пару евро аки бомжам))
ну блин - не видит никто шоп человек тупо искренне боролся за страну то. - даже Лещенко обосрали не только ахметовцы, но и агрессивный Антиколорадос. не знаю - самое последнее шо наши все граждане подумают так это то - А чо, Леросу никто не платит? ну и лох этот Лео как там, Карлеонос или шо
за Свою страну боролся и борется.
Еще есть вопросы почему нам до сих пор даже ПДЧ не пахнет?!
ну вот какими надо быть мудаками шоб сглотнуть это?
ну ага - ты бы еще его за погибших спросил и послушал за 15 тонн материала а так же срекотание глумливых беркутов послушал то.
ухи, ухи, ухи подготовь
Яле ж які вони смердючі...
ты бы сбоку посм. какой смешной то. я реально уверен шо настолько тупой антирекламой даже от .... да хотя бы Попы Римского вы тупо отхаркиваете аудиторию
это блин "менторство", эти обзывалки, вы реально поехавшие. вот наверное зачем Бабченко свалил - вы же просто то же что с Ющенком было - срутся сруны со срунами, а ватники срут на них