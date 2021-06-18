"Простите его. В ближайшее время исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020. ВИДЕО

Исключенный из "СН" нардеп Гео Лерос "извинился" перед спецслужбами РФ за пост главы ОП Андрея Ермака в поддержку сборной Украины на Евро-2020.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "извинения" от имени Ермака Лерос принес во время заседания парламента.

"Вчера я увидел пост Андрея Ермака о том, как он болеет за сборную Украины. От имени Андрея Ермака хочу извиниться перед Российской Федерацией, - мы все знаем, что он представляет здесь исключительно их интересы. Он допустил ошибку, поэтому извините. В ближайшее время он исправится и сольет еще какую-нибудь спецоперацию", - сказал Лерос.

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