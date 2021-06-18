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ВР (28825) депутат (3235) Разумков Дмитрий (1520)

"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины зарегистрировались лишь 132 народных депутата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"По залу хорошо видно, что вчера был футбол, с чем всех и поздравляю", - сказал Разумков с улыбкой.

Так, на заседании Верховной Рады зарегистрировались лишь 132 народных депутата. 

"В зале зарегистрировано 132 народных депутата Украины. Пленарное заседание объявляю открытым, но это рекорд. Немного открытым", - добавил спикер.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 8395 Украинское общество - кастовое. Как Индия. Депутаты и чиновники, например, каста безнаказанных паразитов.
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18.06.2021 13:06
+12
"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 3766
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18.06.2021 13:15
+11
а что так можно было? "Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 4075 После футбола на работу не ходить?
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18.06.2021 13:08
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"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 8395 Украинское общество - кастовое. Как Индия. Депутаты и чиновники, например, каста безнаказанных паразитов.
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18.06.2021 13:06 Ответить
Набегались... Устали... Слава...
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18.06.2021 13:07 Ответить
а что так можно было? "Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 4075 После футбола на работу не ходить?
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18.06.2021 13:08 Ответить
Сначала нужно на такую работу устроиться. А на ней вообще всё можно. И исполняются любые желания.
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18.06.2021 14:26 Ответить
а прогулов по неуважительной причине не видно?
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18.06.2021 13:09 Ответить
и за что мы им платим зарплаты? еще и смех, тут плакать нужно... сброд - трутни, сволочи, ублюдки, воры, преступники, коррупционеры и т.д. по списку.. цвет общества!
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18.06.2021 13:15 Ответить
на самом деле тут не смеяться и не плакать нужно, а выгнать всех немедленно. так откровено срать на граждан ни в одной стране себе не позволяют. проглотим такое?
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18.06.2021 16:10 Ответить
я за посадить, а лучше казнить как в военное время (ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЕЙ БУДЕТ)
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18.06.2021 16:35 Ответить
"Видно, что вчера был футбол. Заседание объявляю открытым, немного открытым", - Разумков о "рекордной" явке нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 3766
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18.06.2021 13:15 Ответить
а мы уже Евро выиграли???))))
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18.06.2021 13:23 Ответить
А вася...новоизбранный нардеп вася зарегистрировался?? Или уже наработался???
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18.06.2021 13:25 Ответить
Футбол - это очень уважительная причина, такая отмазка даже в начальных классах школы не канала.
Любопытно будет посмотреть, кто все таки пришел на заседание, думаю, что точно не слуги.
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18.06.2021 13:29 Ответить
Не спят ночами ...все о народе думают!
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18.06.2021 13:43 Ответить
Тупорылый квартальный моносброд вместе с зажопенцами до сих пор не могут прийти в себя после двухдневного празднования победы парашии над финннами.
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18.06.2021 13:52 Ответить
Мне вот интересно - вам этот бред придумывает кто-то или вы сами?
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18.06.2021 15:09 Ответить
Все уехали в Румынию...
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18.06.2021 14:19 Ответить
Ппц...для них сраный футбол важнее работы в Верховной Раде...-2 заседания из-за какого-то матча.
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18.06.2021 14:54 Ответить
 
 