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"Чтобы предательства не было. А то были отдельные случаи", - Лукашенко предупредил послов РБ в Иране, Монголии и на Кубе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко назначил послов в Иран, Монголию и на Кубу, предупредив их, "чтобы не было предательства".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Я просто публично хочу вас предупредить: что вы, грамотные, опытные люди, вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и Президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было", - заявил послам Лукашенко.

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По словам Лукашенко, среди бывших белорусских послов были те, которые поступали соответствующим образом, а это, мол, неприемлемо.

"Пусть это и единичные случаи, но это неприемлемо. Вы больше чем военные. Военные при погонах, как и вы, но в основном здесь в стране. А вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди там на месте (в Монголии, Иране или на Кубе) будут делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны, прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы", - акцентировал он.

Белорусскую дипмиссию в Иране возглавит начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Дмитрий Кольцов. Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик назначен послом Беларуси в Монголии. Нынешний Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Литве Валерием Барановским улетит руководить белорусским посольством на Кубе.

Александр Лукашенко также согласовал назначение Дмитрия Емельянова генеральным консулом Беларуси в Чунцине (Китай).
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Топ комментарии
+5
Послы бывают:
- чрезвычайный;
-уполномоченный;
- и послол НАКУЙ... это белорусский посол!!!
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18.06.2021 13:36
+4
передайте колхозному дону, что неплохо бы ввести клятвенный режим, принятый в Коза Ностре -на крови. Для впечатлительных торгашей, дипломатов и прочей чинушной братии, это будет стрессом на всю жизнь.
Но феерично же))
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18.06.2021 13:24
+4
Лукашенко назначил новых послов: Хочу предупредить, чтобы предательства не было - Цензор.НЕТ 3547
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18.06.2021 13:25
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А в КНДР забув назначити посла?
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18.06.2021 13:21 Ответить
там его внебрачный сын Ким Чих Пых уже рулит во всю "Чтобы предательства не было. А то были отдельные случаи", - Лукашенко предупредил послов РБ в Иране, Монголии и на Кубе - Цензор.НЕТ 2929
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18.06.2021 13:26 Ответить
Послы бывают:
- чрезвычайный;
-уполномоченный;
- и послол НАКУЙ... это белорусский посол!!!
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18.06.2021 13:36 Ответить
Ну Іран і Куба зрозуміло, друзя. А от шо їм в демократичній Монголіїї ловити?
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18.06.2021 13:24 Ответить
лукавый сразу решил с хозяевами русни договориться.
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18.06.2021 13:26 Ответить
передайте колхозному дону, что неплохо бы ввести клятвенный режим, принятый в Коза Ностре -на крови. Для впечатлительных торгашей, дипломатов и прочей чинушной братии, это будет стрессом на всю жизнь.
Но феерично же))
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18.06.2021 13:24 Ответить
новости из болотного бульбалэнда.
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18.06.2021 13:25 Ответить
Лукашенко назначил новых послов: Хочу предупредить, чтобы предательства не было - Цензор.НЕТ 3547
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18.06.2021 13:25 Ответить
Тихо спокойно прийти и ми вас уберем
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18.06.2021 13:30 Ответить
арестуйте его, быдло с погонами
поехавший же
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18.06.2021 13:35 Ответить
Дії всіх диктаторів світу абсолютно тотожні. І всі вони намагаються "дружити проти". Тільки це ніколи не вдавалося і не вдасться тепер.
Тому-що будь-яка диктатура веде до голоду. Кім Чен Ин вже відкрито, по телебаченню (!!) волає про голод, чого ніколи раніше не було...
Ні, голод був, як без цього. Криків, та ще по ТВ, не було, одна знавісніла пропаганда. Видно, притисло...
АНАКОНДА ДІЄ ПОВІЛЬНО, ІНОДІ НАВІТЬ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ. АЛЕ ЗАВЖДИ НАПЕВНО.
І Луку, і Х*ла чекає те саме.
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18.06.2021 13:36 Ответить
"Чтобы предательства не было. А то были отдельные случаи", - Лукашенко предупредил послов РБ в Иране, Монголии и на Кубе - Цензор.НЕТ 2488
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18.06.2021 13:37 Ответить
то она паРашу еще не видела!!!!!!!
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19.06.2021 16:14 Ответить
Немцов для путина тоже предателем стал!!!! Гады вы усатые!!!!
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18.06.2021 13:48 Ответить
Ну как держится орел бульбостана! Были бы на его месте овощ или сопля - обдрыстались бы по уши и свалили сломя голову. А этот еще и вип -заложника прихватил для будущих торгов, особенно если подарит Протасевича ордыле
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18.06.2021 13:50 Ответить
Чому президенти деяких...країн розмовляють мовою для розумово відсталих? Расея, Белорусія. Україна? Ориєнтир на більшість? чі заспокоюють сіру рідину у істот?
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18.06.2021 13:56 Ответить
"Чтобы предательства не было. А то были отдельные случаи", - Лукашенко предупредил послов РБ в Иране, Монголии и на Кубе. Источник: https://censor.net/ru/v3272253
Уважаемый Редактор знаете ли вы что кацапы упорно употребляют сочетание "на Украине" Они это считают унижением моей страны. Как считаете вы?
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18.06.2021 14:06 Ответить
Лукавый чует что все неглупые его ******** за глага... диктатор он везде диктатор.. а этот самозванец воюет против своего народа.. Подонок войдет в историю как негодяй конченный типа карлика Х..уйла
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19.06.2021 16:13 Ответить
 
 