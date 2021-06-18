"Чтобы предательства не было. А то были отдельные случаи", - Лукашенко предупредил послов РБ в Иране, Монголии и на Кубе. ВИДЕО
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Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко назначил послов в Иран, Монголию и на Кубу, предупредив их, "чтобы не было предательства".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.
"Я просто публично хочу вас предупредить: что вы, грамотные, опытные люди, вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и Президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было", - заявил послам Лукашенко.
По словам Лукашенко, среди бывших белорусских послов были те, которые поступали соответствующим образом, а это, мол, неприемлемо.
"Пусть это и единичные случаи, но это неприемлемо. Вы больше чем военные. Военные при погонах, как и вы, но в основном здесь в стране. А вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди там на месте (в Монголии, Иране или на Кубе) будут делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны, прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы", - акцентировал он.
Белорусскую дипмиссию в Иране возглавит начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Дмитрий Кольцов. Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик назначен послом Беларуси в Монголии. Нынешний Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Литве Валерием Барановским улетит руководить белорусским посольством на Кубе.
Александр Лукашенко также согласовал назначение Дмитрия Емельянова генеральным консулом Беларуси в Чунцине (Китай).
Пожалуйста, подождите...
- чрезвычайный;
-уполномоченный;
- и послол НАКУЙ... это белорусский посол!!!
Но феерично же))
поехавший же
Тому-що будь-яка диктатура веде до голоду. Кім Чен Ин вже відкрито, по телебаченню (!!) волає про голод, чого ніколи раніше не було...
Ні, голод був, як без цього. Криків, та ще по ТВ, не було, одна знавісніла пропаганда. Видно, притисло...
АНАКОНДА ДІЄ ПОВІЛЬНО, ІНОДІ НАВІТЬ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ. АЛЕ ЗАВЖДИ НАПЕВНО.
І Луку, і Х*ла чекає те саме.
Уважаемый Редактор знаете ли вы что кацапы упорно употребляют сочетание "на Украине" Они это считают унижением моей страны. Как считаете вы?