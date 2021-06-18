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"Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В оккупированной Ялте сильнейшее наводнение из-за обрушившегося на украинский полуостров циклона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вода превратила улицы города в реки, которые уносят автомобили и сбивают с ног людей. В соцсетях публикуются видеозаписи, свидетельствующие о масштабах наводнения.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+98
поплыла жекина машина, поплыл ларечек с шаурмой
и пусть смеется Украина, зато вернулись мы домой
пусть камни с неба или ливни, торнадо, шторм, хоть град с яйцо
зато теперь на всех каналах мы видим }{утина лицо
пускай плывет говно по Ялте, пусть Мазда жекина плывет
нам не страшны солдаты НАТО, с расией мы адиннарот
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18.06.2021 15:25
+73
"Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті - Цензор.НЕТ 6615 Этим крымчанам не угодишь: нет воды - плохо, есть вода - снова недовольны.
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18.06.2021 13:59
+54
Рад за крымчан сльозы радості мєшают мнє гаварить!))
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18.06.2021 13:59
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Страница 3 из 3
соседу очень понравилось, что поплыла мазда жекина))
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21.06.2021 10:31 Ответить
То она на Берлин поплыла)))
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21.06.2021 10:42 Ответить
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