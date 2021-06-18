"Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО

В оккупированной Ялте сильнейшее наводнение из-за обрушившегося на украинский полуостров циклона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вода превратила улицы города в реки, которые уносят автомобили и сбивают с ног людей. В соцсетях публикуются видеозаписи, свидетельствующие о масштабах наводнения.

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