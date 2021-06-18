"Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
В оккупированной Ялте сильнейшее наводнение из-за обрушившегося на украинский полуостров циклона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вода превратила улицы города в реки, которые уносят автомобили и сбивают с ног людей. В соцсетях публикуются видеозаписи, свидетельствующие о масштабах наводнения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
1 2 3
Waleo Ko
показать весь комментарий21.06.2021 10:31 Ответить Мне нравится 1
Ярослав Викторович
показать весь комментарий21.06.2021 10:42 Ответить Мне нравится 1
Страница 3 из 3
1 2 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
и пусть смеется Украина, зато вернулись мы домой
пусть камни с неба или ливни, торнадо, шторм, хоть град с яйцо
зато теперь на всех каналах мы видим }{утина лицо
пускай плывет говно по Ялте, пусть Мазда жекина плывет
нам не страшны солдаты НАТО, с расией мы адиннарот