Проект "Без цензуры": Путин – х@йло! Как украинские болельщики "подпалили" россиянам все. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы
За поребриком снова бесятся из-за Украины, поэтому Богдан Буткевич сегодня будет греть ваши сердца.
На матче Украина – Северная Македония украинские болельщики спели известный хит "Путин – х@йло!", хорошо знакомый и россиянам.
В России не замедлили с ответом – хотят наказать фанатов. Российские средства массовой дезинформации сообщили, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на скандирование украинскими болельщиками этого "оскорбительного лозунга о президенте России".
Напомним, 17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски. На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.
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hochu domoy v ua@hochu_dodomu
Евро-2020 превращается в медийный кошмар для РФ.
Сначала своими истеричными криками российская сторона привлекла внимание к контурам Украины.
Абсолютно далёкая от геополитики футбольная публика узнала, что существует Крым и что он захвачен Россией.
Можете вважати це "прівєтствієм" якщо вам так подобається....
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А что касается моего "списка", то это и не список "вовсе". Просто для примера. Нет смысла составлять список, т.к. у нас куда не ткни пальцем - везде лютый 3,14здец! Работы - непочатый край.
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кто #у#ло номер один!
Тебя недаром ненавидят.
Как тонешь ты среди говна,
Все в мире, одобряя видят.
Для плюрализьму
"Союз нерушимый, кацапов -фашистов охранок свободных"
Cплотила навеки ужасных кацапов, Великая Лапотная Гнусь.
Да здравствует созданный волей грязных рабов - уродов
Едино-российский Бандитский - Фашистский кацапский Союз!"
обосробкакался ли после драки: https://www.youtube.com/watch?v=kYfOS8QxHao&t=21s
ну вы поняли