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Видео Политика Украины
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ветераны (938) военнослужащие (5178) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (51) Ухман Михаил (206)

"Окопная война": Бог трижды спасал меня. Я не сел в Ил-76, сбитый под Луганском. Ракета от "Града" упала рядом - не разорвалась. Осколок попал в голову, но я был в шлеме, - воин 80-й бригады Казюк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Наша беседа с Николаем для рубрики "Окопная война" была записана в Тернополе. Рубрика немного меняет правила. Кроме репортажей из зоны боевых действий, мы будем рассказывать о тех людях, которые на данный момент находятся в мирной части страны, однако заслуживают, чтобы о них знали.

Николай начал свой боевой путь в рядах восьмидесятой бригады Вооруженных сил Украины. Первым его настоящим испытанием на прочность стали бои за Луганский аэропорт. Он с побратимами должен был лететь в луганский аэропорт самолетом Ил-76, однако вместо них полетели десантники из 25-й бригады ВСУ, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

"Я утром просыпаюсь и читаю, что самолет сбили. Рядом находился мой солдат, вижу, что он, прочитав имена погибших,- начал терять сознание. Там на борту был его брат", - рассказывает Николай в интервью. Кстати, мы уже писали о нашем Герое несколько лет назад.

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Однако самое интересное его ждало впереди. Особенно поражает случай, когда российские оккупанты начали обстреливать позиции восьмидесятой бригады из "Градов". Одна ракета упала в метре от Николая, однако не разорвалась. (Смотрите об этом в нашей рубрике).

Сейчас Николай является представителем Министерства ветеранов в Тернопольской области. Он носит гражданский костюм, ходит по мирной земле, но война не покидает парня. Она продолжает приходить к бывшему воину-десантнику в снах, повседневных мыслях. Николай, как и многие другие воины, прошедшие боевые действия, учится жить по-новому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "Если мы все вместе скажем Путину, куда ему идти, все у нас будет хорошо, очень хорошо!" - воин ВСУ Виктор о борьбе с оккупантами. ВИДЕО

Как не сойти с ума, откуда ждать поддержки? Об этом мы тоже говорили с Николаем Казюком в нашей рубрике.

Уважаемые наши зрители и читатели сайта Цензор.НЕТ, если у вас есть знакомые, которые вернулись с войны, однако война не оставила их - посмотрите это видео, возможно вы найдете ответы, как действовать дальше. Ведь в нашей рубрике мы показываем только правду.

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А потом прийшло гамно и начало рассказывать я ж вам не лох. Мне 42. Там наши люди. Как минимум мерзко
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18.06.2021 15:01 Ответить
к сожалению, многие подыгрывают шулерам, или по незнанию, или по глупости...
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18.06.2021 15:20 Ответить
Кожному - "своє"! У мене в 60 перші сиві волоски з"явилися на скронях тільки зараз (правда борода сива вже років з двадцять) І не по "теплих " місцях кочував Там питання в іншому - "Чи варто все це того?" Хто "ТАМ" був скаже - "Варте!" Того що як тільки Україна не хотіла втрачать сотні своїх синів на захист самої себе потім вона втрачала десятки тисяч на дурні завойовницькі війни Росії Є картина Вєрещагіна про ""Туркестанский поход" Там є картина де біжить смертельно поранений солдат затискаючи рану Провели розшуки - Охрім Павленко Полтавщина! Мало наших хлопців лягло в Афгані? За що?!! Ігор Лукащук там загинув за місяць до народження своєї дочки- первістка!!! Хлопці принесли вістку в шпиталь після його смерті
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18.06.2021 16:07 Ответить
Війна не виходить із людини ніколи.
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18.06.2021 15:52 Ответить
Цікаво, хлопче, а чи вірив ти в бога до війни? Зараз зрозуміло: навіяні атеїстів немає.
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18.06.2021 18:35 Ответить
Нехай Бог зцілить душевні та фізичні рани наших ЗАХИСНИКІВ і допоможе їм ПОВЕРНУТИСЬ З ВІЙНИ до вірних дружин та дітей! Нехай довгими та щасливими будуть їх подальші дні на цій землі!!! ЩИРА ПОДЯКА ЗА МИР ТА СПОКІЙ В НАШИХ ДОМІВКАХ!!!
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19.06.2021 18:50 Ответить
Господи, бережи усіх наших воїнів і поверни їх живими здоровими додому!
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20.06.2021 18:29 Ответить
 
 