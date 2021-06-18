Киевская учительница побила мальчика с аутизмом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Педагог применила силу к ребенку с расстройством аутистического спектра. Дело происходило в инклюзивном классе школы №58. Сейчас учительница в отпуске, школа проводит расследование.
О случившемся стало известно из опубликованного в соцсетях видео, сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах педагог толкает и шлепает мальчика, силой заставляет его сесть и бьет по рукам.
В Департаменте образования и науки Киева сообщили, что проводят проверку.
"Проверка будет осуществлена максимально тщательно с привлечением правоохранительных органов и службы по делам детей. По окончании проверки, в рамках действующего законодательства, будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении участников этого конфликта", - говорится в сообщении.
Факт инцидента и проведения расследования "Суспільному" подтвердили в администрации школы.
"На сегодня уже проведено учредительное заседание комиссии, создана комиссия по школе, работала полиция, поэтому сейчас выясняются обстоятельства и идут параллельно следственные действия", - сообщили в школе.
В администрации школы добавили, что комиссия собирает объяснения, а учительница сейчас в отпуске.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что получил информацию о случае и ожидает результата проверки.
"То, что я видел - это абсолютно недопустимо, это даже не буллинг, а уголовное преступление - избиение ребенка. Здесь должна быть уголовная ответственность. Кроме этого, нужно продолжать нашу работу по противодействию буллингу и формированию нормальной образовательной среды. Нужно сформировать такое отношение, чтобы подобные случаи были невозможными", - сказал Горбачев.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась к председателю столичной Шевченковской районной государственной администрации, чтобы помочь неотложному реагированию на этот инцидент.
"Настаиваю на необходимости защиты детей от всех форм насилия, а также обращаю внимание на то, что дети, которые становятся свидетелями преступления, испытывают психическое травмирование и нуждаются в защите и заботе", - отметила Денисова.
По словам чиновницы, на каждый такой факт должны своевременно и должным образом реагировать как социальные службы, так и правоохранительные органы.
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Если там там десять аутистов и каждый мычит и бежит в свою сторону не реагируя ни на что - что одна училка может сделать?
учитель проходит дополнительную психолого-педагогическую подготовку, как вести себя с такими детьми... в очень большом идеале такие учителя должны владеть определенными знаниями, понимать особенности развития детей с различными диагнозами, хотя бы поверхностно ориентироваться в логопедии, психологии, дефектологии...т.е. это не просто учитель... (уже во многих школах есть такие классы... и тем более школа открывая такой класс имеет гос.поддержку...чуть ли ни за каждого ребенка... а учитель совсем иную зарплату)
А потив этой кикиморы не надо никаких "рамок законодательства" - просто откиздить ногами и о оставить валяться под забором