Киевская учительница побила мальчика с аутизмом. ВИДЕО

Педагог применила силу к ребенку с расстройством аутистического спектра. Дело происходило в инклюзивном классе школы №58. Сейчас учительница в отпуске, школа проводит расследование.

О случившемся стало известно из опубликованного в соцсетях видео, сообщает Цензор.НЕТ.

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На этих кадрах педагог толкает и шлепает мальчика, силой заставляет его сесть и бьет по рукам.

В Департаменте образования и науки Киева сообщили, что проводят проверку.

"Проверка будет осуществлена ​​максимально тщательно с привлечением правоохранительных органов и службы по делам детей. По окончании проверки, в рамках действующего законодательства, будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении участников этого конфликта", - говорится в сообщении.

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Факт инцидента и проведения расследования "Суспільному" подтвердили в администрации школы.

"На сегодня уже проведено учредительное заседание комиссии, создана комиссия по школе, работала полиция, поэтому сейчас выясняются обстоятельства и идут параллельно следственные действия", - сообщили в школе.

В администрации школы добавили, что комиссия собирает объяснения, а учительница сейчас в отпуске.

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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что получил информацию о случае и ожидает результата проверки.

"То, что я видел - это абсолютно недопустимо, это даже не буллинг, а уголовное преступление - избиение ребенка. Здесь должна быть уголовная ответственность. Кроме этого, нужно продолжать нашу работу по противодействию буллингу и формированию нормальной образовательной среды. Нужно сформировать такое отношение, чтобы подобные случаи были невозможными", - сказал Горбачев.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась к председателю столичной Шевченковской районной государственной администрации, чтобы помочь неотложному реагированию на этот инцидент.

"Настаиваю на необходимости защиты детей от всех форм насилия, а также обращаю внимание на то, что дети, которые становятся свидетелями преступления, испытывают психическое травмирование и нуждаются в защите и заботе", - отметила Денисова.

По словам чиновницы, на каждый такой факт должны своевременно и должным образом реагировать как социальные службы, так и правоохранительные органы.