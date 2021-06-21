США осуждают агрессию РФ, из-за которой более миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома, - посольство. ВИДЕО

Почти 3,5 млн человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи из-за российской агрессии в восточных областях и Крыму.

Об этом заявил пресс-атташе посольства США в Украине Дэниэл Лангенкамп в видеообращении по случаю Всемирного дня беженцев, обнародованном в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, во Всемирный день беженцев, наши мысли вместе с искателями убежища, беженцами, перемещенными или иным образом пострадавшими лицами от конфликта в Украине и во всем мире. Мы осуждаем агрессию России в Украине, которая привела к внутреннему перемещению более 1 млн украинцев", - сказал Лангенкамп.

Он добавил, что США, которые являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в мире, всячески поддерживают Украину, которая пытается помочь пострадавшим от конфликта.

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