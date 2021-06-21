США осуждают агрессию РФ, из-за которой более миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома, - посольство. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Почти 3,5 млн человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи из-за российской агрессии в восточных областях и Крыму.
Об этом заявил пресс-атташе посольства США в Украине Дэниэл Лангенкамп в видеообращении по случаю Всемирного дня беженцев, обнародованном в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, во Всемирный день беженцев, наши мысли вместе с искателями убежища, беженцами, перемещенными или иным образом пострадавшими лицами от конфликта в Украине и во всем мире. Мы осуждаем агрессию России в Украине, которая привела к внутреннему перемещению более 1 млн украинцев", - сказал Лангенкамп.
Он добавил, что США, которые являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в мире, всячески поддерживают Украину, которая пытается помочь пострадавшим от конфликта.
У Всесвітній день біженців наші думки з усіма біженцями, шукачами притулку, переселенцями та іншими постраждалими від російської агресії на Донбасі та в Криму. Сполучені Штати підтримують Україну у тісної солідарності, допомагаючи постраждалим від конфлікту. pic.twitter.com/7NdxwkG8yl— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 20, 2021
Пожалуйста, подождите...
но устроится на материке но там всё потеряли конечно не в счёт и те кто не стал записывать-
ся в беженцы посчитав для себя это унизительным тоже не в счёт те кто вынужден переехать
на учёбу видимо тоже..... кто и по какой методе считал вы самих людей хоть спросили ??? или
опросы нужны только рейтинги лепить ???
https://censor.net/ru/forum/3264287/obraschenie_k_gospodinu_butusovu
не сделаешь и приписочка приколола сверху :
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а так всё понятно - это крики и вопли о.... о том до чего нашему истаблишменту дверца......
"Стучите и отворят ..." Библия.
он ведь и так кучу проблем вытаскивает особенно войну и последствия
отреагировать до истеблишмента. Перед ним дверца открыта ,а наши письма
и обращения остаются без ответа.
Мєрошевський прямо писав, що людиною, яка вивела Росію з європейської цивілізаційної спільноти, був Лєнін.
кожній родині ВИДІЛИЛИ 1 га Землі.
Запитую ,тому що вважаю ,що саме КОЖНОМУ громадянину України держава
повинна була виділити частку Землі ,а не лише селянам .
что городским кукиш это как бэ мы неукраинцы ???
А.Меркель,Д.Байден