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археолог (172) раскопки (49)

Волонтеров приглашают на раскопки кургана Мамай-Гора. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Археологическая экспедиция Запорожского национального университета приглашает волонтеров присоединится к раскопкам кургана Мамай-Гора - крупнейшего мультикомплексного могильника на территории Украины.

Об этом участник экспедиции Юрий Таран сообщает на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Хотите с нами? Друзья, приглашаем вступать в ряды волонтеров-археологов и совершать открытия вместе с нами. С нами в экспедиции вы:
- поймете, как проходят археологические исследования;
- получите навыки работы на раскопе;
- узнаете, кем были кочевники Украины и что они делали на Мамай-Горе в течение 8 000 лет
- прочувствуете украинскую степь с ее историей, свободой и пространством;
- и самое главное - вы получите возможность на самом деле понять, какая она - Мамай-Гора", - отмечает Таран.

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Экспедиция пройдет под руководством Андрея Тощева и при научном сопровождении Геннадия Тощева и Светланы Андрух.

"По первоначальному плану, именно в этом году работы будут происходить без бульдозера, чтобы сконцентрироваться на исследовании труднодоступных участков и линии обрыва. Ожидаем, что этот сезон будет удачным. Ждем вас в экспедиции в такое время: 1-я - смена 04 - 11 июля; 2-я смена 11 - 18 июля; 3 смена 18 - 25 июля. Детали и анкета участия ЗДЕСЬ. Ждем ваши заявки до 25 июня. До встречи в поле!" - резюмировал Таран.
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Топ комментарии
+22
Зате є бабло на велике крадівництво, на університет ім.Бубачки та елітні авто для зайчиків на серпневе шоу з **************.
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21.06.2021 10:14
+11
Не видел никаких бомжей. И да, если найденные атрибуты домашнего обихода в древности для тебя всего лишь куча мусора то конечно, ничего в этом интересного нет.
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21.06.2021 10:57
+9
я так понял, что денег на науку - вообще нет... вот и ищут дураков......
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21.06.2021 10:07
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я так понял, что денег на науку - вообще нет... вот и ищут дураков......
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21.06.2021 10:07 Ответить
Копать бесплатно ну или за копейки это нормально и частая практика. но туда раньше входило бесплатное питание и трансфер. А тут добираться самим, 600 грн на еду... такое)
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21.06.2021 10:13 Ответить
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор) ...я бы покопал...эх жаль делов много (((
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21.06.2021 14:40 Ответить
Зате є бабло на велике крадівництво, на університет ім.Бубачки та елітні авто для зайчиків на серпневе шоу з **************.
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21.06.2021 10:14 Ответить
Дураков насобирали аж 73%.Теперь стригут...
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21.06.2021 12:27 Ответить
такие раскопки всегда проводились студентами и добровольцами
это некоммерческий проект
если ты думаешь, что археологи - это олигархи и у них немерено бабла - то ты болван
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21.06.2021 12:32 Ответить
от болвана и слышу....
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21.06.2021 12:51 Ответить
Мне доводилось в таком принимать участие, интереснейшее занятие доложу я вам.
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21.06.2021 10:18 Ответить
В чем интересное? В совковые времена помнится там только бомжи работали (привет ватникам о том что бомжей в Совке не было) и бесправные студенты! Сейчас студенты ехать не хотят да и у бомжей есть работенка поинтересней!
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21.06.2021 10:38 Ответить
Не видел никаких бомжей. И да, если найденные атрибуты домашнего обихода в древности для тебя всего лишь куча мусора то конечно, ничего в этом интересного нет.
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21.06.2021 10:57 Ответить
Они просто не отличались от всех остальных. Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 5643
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21.06.2021 12:29 Ответить
зачем же так нагло и тупо врать?
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21.06.2021 12:33 Ответить
Сам бачив,Друг Сашко Положинський приймав участь у розкопках та реставрації музею-заповіднику Запоріжська Січ на Хортиці.Якщо подобається історія то це цікаво,весело,друзі,незабутні враження.
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21.06.2021 14:20 Ответить
Разумков з Зеленським поїхать хочуть. Бо работнічкам нічим зайнятись.
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21.06.2021 10:45 Ответить
Та вы только пригласите ,столько волонтёров с металлоискателями понаедет ,что мама не горюй ... Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 8204
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21.06.2021 10:46 Ответить
интересное дело,лежат скелеты-а у нас через 25 лет даже косточки не найдёш
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21.06.2021 10:48 Ответить
50 років тому, 21 червня 1971 року, у скіфському кургані Товста Могила на Дніпропетровщині археолог і поет Борис Мозолевський знайшов нагрудну прикрасу скіфського царя - Золоту пектораль.
Відтоді науковці та зацікавлені пропонували свої трактування цій рідкісній знахідці. Хтось казав, що сюжети пекторалі - лише побутові сцени, які не несуть жодного сакрального смислу. Інші наполягали на тому, що таємниця пекторалі має практичне значення - в ній зашифрували мапу, що вказує на тайник із золотом скіфів. Сам Б. Мозолевський потрактував свою знахідку в "Симфонії Пекторалі" http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=mozolev&page=iriy035
Юрій Полідович - археолог, кандидат історичних наук, провідний співробітник Музею історичних коштовностей України, у своєму дослідженні зробив нові відкриття та підсумував роботи чотирьох поколінь дослідників, починаючи з Бориса Мозолевського, наукового керівника експедиції, під час якої знайшли пектораль.
Спеціально для сайту "Суспільне Культура" науковець розповів, чому ******* історики осмислюють пектораль з точки зору іраномовних народів, що означають орнаменти та сюжети кожного з трьох ярусів і як все це працює на втілення головної ідеї. - https://suspilne.media/140456-so-mi-diznalisa-pro-zolotu-pektoral-za-ostanni-50-rokiv-slubni-koniki-ta-zagadkovi-zerci/
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21.06.2021 10:49 Ответить
Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 8636
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21.06.2021 10:49 Ответить
Як згадує нікопольський історик Мирослав Жуковський, котрий особисто знав і працював з Борисом Миколайовичем Созолевським, він володів дивовижним даром захоплювати археологією, яка для більшості залишалася чи не головною справою життя, з Товстою ж Могилою все вирішив випадок.
За офіційною версією, курган перешкоджав гірничим розробкам, тож керівництво ГЗК звернулося до Інституту археології, але є й інша: на початку 70-х у Дніпропетровську розпочали реалізацію масштабного за своїм розмахом проекту набережної. Для будівництва запропонували землю з кар'єрів, отримати яку можна було лише після офіційних розкопок Товстої Могили. Те вирішило все, а наступні археологічні проби дали позитивний результат. - https://pkrv.dp.gov.ua/news/do-50-richchya-vidnaydennya-zolotoyi-pektoralizberigayte-gen-pamyati-6280
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21.06.2021 10:51 Ответить
Пектораль з Товстої Могили важить 1150 г, але символічної інформації про світ скіфів у ній закодовано більше, аніж у гробниці Тутанхамона

Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 956
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21.06.2021 10:59 Ответить
Фантазії - без них буде дуже сумно жити. Тож фантазуйте на здоров'я.
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21.06.2021 12:14 Ответить
ЦИРЦЕЯ

Не за Понтом Евксінським, не в античній імлі,
Д стелились аканфи і цвіла арацея, -
У степу приазовськім, на вкраїнській землі
Народилася дівчинка Маргарита Цирцея.


Випадково зустрів я це незвичне ім'я
На листку випадковім із шкільного журналу.
Підпалила світи мені ним уява моя
І зробила реальністю все, що з міфа пізнала.


…Відпливаю із Трої. Б'ється серце моє.
Серед хвиль океану острів світиться - Ея…
До якої ще радості мене час мій приб'є?
Де розіб'є мій човен золота одіссея?


Не з'єднає ніколи нас життя крижане.
Ми не стрінемось навіть, знаю певно і це я.
Але таки мені солодко, що на світі живе
Моя казка непізнана - Маргарита Цирцея.

Борис Мозолевський
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21.06.2021 14:04 Ответить
Раскапывать могилы это нагнать на себя проклятие да не исключено что это может быть санитарное захоронение опасных инфекционных заболеваний...
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21.06.2021 11:37 Ответить
а вырезать города и сёла типа бытовуха ??? или скажем голодомор.... как то сам получился
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21.06.2021 12:22 Ответить
Какие нахер санитарные захоронения 2 тыс лет назад? Ты в своем уме?!!
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21.06.2021 12:43 Ответить
если люди и животные умирали от общих инфекций по твоему уму лучше назвать скотомогильником...
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21.06.2021 12:48 Ответить
Розкопувати могили? Дуже гідне заняття для молодих людей.
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21.06.2021 12:13 Ответить
историки этим научно занимаются уже несколько сот лет
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21.06.2021 12:34 Ответить
и, как и всегда, в комментариях полно тупого жлобья и придурков, очень далеких от науки
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21.06.2021 12:35 Ответить
придурку щоб ти сказало коли почали копати могилу твого родича? про науку я гадаю ти б і не згадав, що в землі повинно бути в землі!
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21.06.2021 12:42 Ответить
Бабушка рассказывала, что у них в селе, комунисты старое кладбище, тупо взяли и распахали и на его месте теперь поле. И таких сел тысячи в Украине. Тебе не взападло жрать хлеб, который вырощен на костях чьих-то родственников!!
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21.06.2021 12:46 Ответить
мені не в падло мати свою точку зору, коли відкрито рекламують про розкопку могильника і ще й запрошують покопати
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21.06.2021 12:52 Ответить
збоченці ще запрошують копати могили своїх пращурів? майте бога в сердці! якщо вам так не йметься ******** і відкопуйте своїх дідусів і бабусь фанати *****! Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 7172 археологи срані
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21.06.2021 12:35 Ответить
Ты скиф?
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21.06.2021 17:15 Ответить
а що тільки родичів не можна відкопувати і копирсатися у їх останках, а інших можна?
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21.06.2021 22:31 Ответить
Какое же мурло, ты наверно агент МП РПЦ несмотря на мову их стилистмка фонит. Пиши уде на русском казаченок кацапский
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23.06.2021 11:58 Ответить
Нормальная землекопная работа.
Только там нужно будет просто вынимать кубометры грунта лопатой.
Если чего найдут, сразу землекопов отгонят и прибегут археологи со щеточками.
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21.06.2021 13:08 Ответить
ваще "отлично": всё своё, инвентарём не обеспечивают, с организиторов только солнце и курган. еще и пред/заплати за что-то 200 гривен.

волонтёр, который платит бабки? совсем с ума сошли
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21.06.2021 13:10 Ответить
ну там если капнул золотишко, то оно по идее твое. Это как на ставок поехать порыбачить за 200 гривен Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 5561
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22.06.2021 10:22 Ответить
золотишко государство вроде забирает.
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22.06.2021 11:07 Ответить
Гарна ідея - українці не знають своєї історії, а ТБ канали олігархів вкладають їм у голови що москалі і руцкій мір то братські їм поняття Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора - Цензор.НЕТ 7307
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21.06.2021 13:13 Ответить
копати могилу, що в тебе в голові? це гарна ідея?
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21.06.2021 13:28 Ответить
годувати будуть?
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21.06.2021 19:17 Ответить
Мамай Гора - один из наиболее ценных мультикомплексных могильников Причорносорья. Его площа приблизительно 30 га. С помощью аэрофотосьемки в 90-х годах удалось обрнаружить и раскопать более 600 погребальных комплексов. Мы на своем сайте Rodogoria.com неоднократно писали про Мамаеву Гору. Кто хочет - можете зайти почитать. Приятно, что наша археология развивается.
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16.07.2021 11:24 Ответить
 
 