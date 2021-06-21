Волонтеров приглашают на раскопки кургана Мамай-Гора. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Археологическая экспедиция Запорожского национального университета приглашает волонтеров присоединится к раскопкам кургана Мамай-Гора - крупнейшего мультикомплексного могильника на территории Украины.
Об этом участник экспедиции Юрий Таран сообщает на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Хотите с нами? Друзья, приглашаем вступать в ряды волонтеров-археологов и совершать открытия вместе с нами. С нами в экспедиции вы:
- поймете, как проходят археологические исследования;
- получите навыки работы на раскопе;
- узнаете, кем были кочевники Украины и что они делали на Мамай-Горе в течение 8 000 лет
- прочувствуете украинскую степь с ее историей, свободой и пространством;
- и самое главное - вы получите возможность на самом деле понять, какая она - Мамай-Гора", - отмечает Таран.
Экспедиция пройдет под руководством Андрея Тощева и при научном сопровождении Геннадия Тощева и Светланы Андрух.
"По первоначальному плану, именно в этом году работы будут происходить без бульдозера, чтобы сконцентрироваться на исследовании труднодоступных участков и линии обрыва. Ожидаем, что этот сезон будет удачным. Ждем вас в экспедиции в такое время: 1-я - смена 04 - 11 июля; 2-я смена 11 - 18 июля; 3 смена 18 - 25 июля. Детали и анкета участия ЗДЕСЬ. Ждем ваши заявки до 25 июня. До встречи в поле!" - резюмировал Таран.
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если ты думаешь, что археологи - это олигархи и у них немерено бабла - то ты болван
Відтоді науковці та зацікавлені пропонували свої трактування цій рідкісній знахідці. Хтось казав, що сюжети пекторалі - лише побутові сцени, які не несуть жодного сакрального смислу. Інші наполягали на тому, що таємниця пекторалі має практичне значення - в ній зашифрували мапу, що вказує на тайник із золотом скіфів. Сам Б. Мозолевський потрактував свою знахідку в "Симфонії Пекторалі" http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=mozolev&page=iriy035
Юрій Полідович - археолог, кандидат історичних наук, провідний співробітник Музею історичних коштовностей України, у своєму дослідженні зробив нові відкриття та підсумував роботи чотирьох поколінь дослідників, починаючи з Бориса Мозолевського, наукового керівника експедиції, під час якої знайшли пектораль.
Спеціально для сайту "Суспільне Культура" науковець розповів, чому ******* історики осмислюють пектораль з точки зору іраномовних народів, що означають орнаменти та сюжети кожного з трьох ярусів і як все це працює на втілення головної ідеї. - https://suspilne.media/140456-so-mi-diznalisa-pro-zolotu-pektoral-za-ostanni-50-rokiv-slubni-koniki-ta-zagadkovi-zerci/
За офіційною версією, курган перешкоджав гірничим розробкам, тож керівництво ГЗК звернулося до Інституту археології, але є й інша: на початку 70-х у Дніпропетровську розпочали реалізацію масштабного за своїм розмахом проекту набережної. Для будівництва запропонували землю з кар'єрів, отримати яку можна було лише після офіційних розкопок Товстої Могили. Те вирішило все, а наступні археологічні проби дали позитивний результат. - https://pkrv.dp.gov.ua/news/do-50-richchya-vidnaydennya-zolotoyi-pektoralizberigayte-gen-pamyati-6280
Не за Понтом Евксінським, не в античній імлі,
Д стелились аканфи і цвіла арацея, -
У степу приазовськім, на вкраїнській землі
Народилася дівчинка Маргарита Цирцея.
Випадково зустрів я це незвичне ім'я
На листку випадковім із шкільного журналу.
Підпалила світи мені ним уява моя
І зробила реальністю все, що з міфа пізнала.
…Відпливаю із Трої. Б'ється серце моє.
Серед хвиль океану острів світиться - Ея…
До якої ще радості мене час мій приб'є?
Де розіб'є мій човен золота одіссея?
Не з'єднає ніколи нас життя крижане.
Ми не стрінемось навіть, знаю певно і це я.
Але таки мені солодко, що на світі живе
Моя казка непізнана - Маргарита Цирцея.
Борис Мозолевський
Только там нужно будет просто вынимать кубометры грунта лопатой.
Если чего найдут, сразу землекопов отгонят и прибегут археологи со щеточками.
волонтёр, который платит бабки? совсем с ума сошли