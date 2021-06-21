"Верь в себя, верь в команду!": Семьи футболистов сборной поддержали их трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020. ВИДЕО

Семьи футболистов национальной сборной Украины по футболу поддержали игроков трогательным видео перед решающим матчем на Евро-2020 против команды Австрии, который сегодня состоится в Бухаресте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на странице в Facebook телеканала "Футбол".

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