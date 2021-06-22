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Женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве и погибла. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В ночь на вторник, 22 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП. Женщина перебегала восемь полос движения транспорта и попала под колеса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На проспекте Победы автомобиль Shkoda Octavia белого цвета сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Она перелезла через отбойник и пыталась пересечь оживленную дорогу.

Отмечается, что авомобиль несся в левом ряду при свободных правых, около 140 км/ч. По предварительной информации, тело женщины отбросило на 40 м, а Shkoda Octavia остановилась через примерно 60 м после удара, так как двигалось на высокой скорости. По словам очевидцев, у женщины не было шансов.

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Женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве и погибла 01
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Топ комментарии
+21
Премию Дарвина в студию
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22.06.2021 10:10
+19
Уже не проголосует за, ну вы поняли кого... Я седне ехал на работу тоже чудо 4 ряда переходило в неположеном месте, а до пешеходного перехода со светофором 20 метров пройти всего...
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22.06.2021 10:10
+17
Как говорят знакомые в таких случаях и это просто смешно: "Это судьба". Кусок балкона упал на голову - это судьба, под ноги не смотрел упал в колодец - это судьба Женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве и погибла - Цензор.НЕТ 2839 Какая нафиг судьба, если плевать на элементарные правила выживания в современном мире Женщина пыталась перебежать восьмиполосную дорогу на проспекте Победы в Киеве и погибла - Цензор.НЕТ 5881
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22.06.2021 10:15
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Skoda - по українськи так само. Шкода, жаль, і т п
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06.12.2021 01:06 Ответить
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