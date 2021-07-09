Раненый во время стрельбы на Голосеево полицейский закрывал глазок, пока двери резали болгаркой, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
СМИ опубликовали видео стрельбы в Голосеевском районе Киева, во время которой мужчина раздробил полицейскому кисть руки.
Это видео с нагрудной камеры одного из сотрудников частной охранной фирмы, которые также присутствовали на месте квартирного конфликта. Его опубликовал телеканал ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как одетый в гражданскую одежду мужчина режет болгаркой дверь. К двери подходит сотрудник Национальной полиции и закрывает глазок. Из квартиры раздается выстрел.
По данным телеканала, ранения в результате стрельбы получили трое - полицейский, новый владелец квартиры и сотрудник частной охранной фирмы.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали. Суд отправил его в СИЗО на 2 месяца.
Пожалуйста, подождите...
Даже если этот мужик (из квартиры), у копов должны били быть и предъявлены указанные выше документы ! А вообще прочти ссылку которую я давал !!!
мирный обыватель становится "террористом", когда у него отнимают квартиру
а РАЗ ТЫ "ПРЕДПОЛАГАЕШЬ", ТО НА КАКОМ ОСНОВАНИИ НАСТАИВАЕШЬ НА СВОЕМ ПРЕДПОЛОЖЕНИИ !?
Почему у тебя выборочное отношение к невиновности !?
Я настаиваю на вене копов, так как НИГДЕ они НЕ УПОМЯНУЛИ и не предъявляли (а в момент их попытки проникнуть - велась видео съемка) документов на право проникнуть в ту квартиру !!! А ОБЯЗАНЫ БЫЛИ !!!
Оббязаны - ТЫ ЗНАЕШЬ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ТЕРМИНА !?
НИКТО НА СЛОВО им верить не должен !!!!
Они ОБЯЗАНЫ зачитать права и аргументы - позволяющие им проводить те действия , которые они проводили !!!
Дай ссылку, где это было ! ИМЕНО ТОГДА, а не то, что они могу состряпать задним числом !
Так как ДРУГОЙ просьбы в законодательстве не предусмотрено !
Это у КОПОВ должны быть ДОКУМЕНТЫ на проникновение, а не наоборот !!
Нет и быть не может, так как квартира под арестом, и уже только по этой причине не могла сменить собственника !
Раз ты предполагаешь, что "Его могли например элементарно развести жулики, продав нотариально нечистую квартиру", а по новостям говорили и показывали, что идут судебные споры... - то это гражданско-правовые отношения ! И КОПЫ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА в них вмешиваться !
ПОСЛЕ этого злоумышленник закрылся в указанной квартире. Источник: https://censor.net/ru/n3275610
Кого в отставку за некомпетентность??))
И это значит, что стрелявший ИМЕЛ полное право на защиту от неизвестных , которые путем повреждения его имущества пытаются проникнуть в его жилье !
Злоумышленником оказался 37-летний житель Киева Иван Мартынюк.
Источник в Нацполиции сообщил, что киевлянин стрелял из охотничьего ружья Hatsan Escort 2021 года выпуска производства Турции.
Разрешение на ружье Мартынюк получил в мае на три года.
Скандал вокруг квартиры
Как рассказал брат жены Мартынюка, конфликт разгорелся из-за квартиры, которая, вероятнее всего, находилась под арестом. Во время локдауна, когда суды не работали, жилище выставили на аукцион на портале СЕТАМ и успешно продали.
Новые жильцы вместе с коллектором и полицейским пришли по адресу, где их встретил Мартынюк. Он отказался открывать дверь и начал отстреливаться от "гостей". Двое получили ранения, пострадавшие вызвали правоохранителей.
Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, одним из пострадавших оказался полицейский Сергей Василенко, он получил огнестрельное ранение руки, его госпитализировали в больницу №12, а второй человек - коллектор Андрей Лобанов, мужчина получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки, живота. Его доставили в №17 больницу.
На место происшествия прибыло несколько нарядов полиции, была объявлена спецоперация "Гром". Приехали руководители Национальной и киевской полиции, а также следственно-оперативные группы.
"В столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил Андрей Крищенко.
В свою очередь замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда выстрелил из охотничьего ружья в дверь.
Тем временем Мартынюк вышел на связь с журналистами, потребовал адвоката и заявил, что открыть дверь не может - полицейские так ее ломали, что дверь заклинило. Штурм удался после того, как Мартынюк разлил в квартире бензин и поджег жилье. Напомним, внутри также находилась женщина - ее освободили из уже горящей квартиры.
К слову, это не первый конфликт между Мартынюком и Лобановым. Около месяца назад на коллектора тоже напали, но, правда, не стреляли. Мужчина написал заявление в полицию, что 4 июня квартирант в ходе конфликта брызнул ему в лицо неизвестным веществом из баллончика. Инцидент произошел возле дома потерпевшего. В результате нападения Лобанов получил химический ожог глаза.
В Telegram-каналах появились снимки задержанного стрелка.
задержанный ранее был фигурантом нескольких дел.
Так, в октябре 2014 года Мартынюк был задержан по подозрению в повреждении автомобиля Dodge на улице Соловина, 1. Мужчина разбил фару в авто.
А в сентябре 2013 года Иван Мартынюк в Киеве на перекрестке улиц Волосская и Сковороды устроил ДТП, после чего избил водителя второго авто. В том же 2013-м на мужчину написали заявление за нанесение телесных повреждений.
С квартирами у Мартынюка плохие отношения складываются не впервые. В 2019 году он написал заявление в полицию на квартирантов, которые якобы сменили замки, отказываются покидать квартиру и требуют вызвать полицию.
Тобто продаж,без рішення суду, незаконний. Нові володарі квартири не є законними володарями.
В суд спочатку, а не ламати двері квартири з законом володарем!
Лобанов Андрей Викторович Коллектор, 15 000 грн
Полная занятость, неполная занятость.Возраст:33 года Город: Харьков
Опыт работыМенед жер продаж
с 06.2016 по 02.2020 (3 года 8 месяцев)
Вип Авто, Харьков (Продажа автомобилей)
Администратор. Менеджер по работе с клиентами
ОбразованиеНТУ ХПИ
Экономический, Харьков
Неоконченное высшее, с 2004 по 2005 (4 месяца)
4 мiсяцi всього...
яке незакiнчене вище?) яке вище, придурку?
Ті, хто виставили її на аукціон самі є злочинцями...
а двери оборонять лучше штыком сквозь отверстие,
можно здорово ублюдка с болгаркой проколоть,
бензин тоже ничего, можно огнемёт устроить,
мусора мрази
А.С.А.В
КУРВА ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ДОПОМАГАВ ПРИВАТНІЙ ОХОРОНІ ВІДЖИМАТИ
КВАРТИРУ У ЛЮДИНИ. ОТАКИЙ ЗАРАЗ ВИШКІЛ У РЮКЗАКЕВИЧА
Мало отримали.
Як для захисту свого житла .
Так і для захисту демократії та порядку в Україні.
Також для захисту України як держави від агресорів .