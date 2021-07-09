РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15724 посетителя онлайн
Видео Происшествия
21 654 197
Нацполиция (15023) стрельба (3112)

Раненый во время стрельбы на Голосеево полицейский закрывал глазок, пока двери резали болгаркой, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

СМИ опубликовали видео стрельбы в Голосеевском районе Киева, во время которой мужчина раздробил полицейскому кисть руки.

Это видео с нагрудной камеры одного из сотрудников частной охранной фирмы, которые также присутствовали на месте квартирного конфликта. Его опубликовал телеканал ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как одетый в гражданскую одежду мужчина режет болгаркой дверь. К двери подходит сотрудник Национальной полиции и закрывает глазок. Из квартиры раздается выстрел.

По данным телеканала, ранения в результате стрельбы получили трое - полицейский, новый владелец квартиры и сотрудник частной охранной фирмы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали. Суд отправил его в СИЗО на 2 месяца
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+56
Спалились мусора. Нічого граблями розмахувать при рейдерстві.
показать весь комментарий
09.07.2021 21:09
+50
А продажня Тонька Геращенко ліпила тут героя з мєнта позорного! Сволота мєнтовська!
показать весь комментарий
09.07.2021 21:09
+49
То все фигня...
Тут самое интересное...а на основании чего дверь резали болгаркой?? Портили частную собственность и пытались ворваться в жилище человека..
показать весь комментарий
09.07.2021 21:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дядя, он возможно не владелец. Сперва докажи обратное.И да, если он не владелец, суд не нужен.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:19 Ответить
Дай ссылку, где копы при попытке проникнуть в квартиру зачитали права человека, которого они пытаются захватить и где они показывают ДОКУМЕНТ (или ПИСЬМЕННО разрешение ВЛАДЕЛЬЦА КВАРТИРЫ) позволяющее им войти в квартиру !!!
показать весь комментарий
10.07.2021 17:32 Ответить
Болван, квартиру не обязательно продавать, чтобы выгнать из неё бомжа который сожительствовал с собственником и ишачил на него.
показать весь комментарий
10.07.2021 16:44 Ответить
Тебе, дебилу, ответил више с ссылкой на видео, где сказано, что "это ЕГО квартира"
показать весь комментарий
10.07.2021 16:50 Ответить
Болван, спрашивают у такого же как ты брехунка - обывателя и заинтересованного лица, который не может подтвердить слова документами государственного образца. Вывод - ты звиздишь в отсутствии государственных документов на имущество.
показать весь комментарий
10.07.2021 16:55 Ответить
Дай ссылку, где копы при попытке проникнуть в квартиру зачитали права человека, которого они пытаются захватить и где они показывают ДОКУМЕНТ (или ПИСЬМЕННО разрешение ВЛАДЕЛЬЦА КВАРТИРЫ) позволяющее им войти в квартиру !!!

Даже если этот мужик (из квартиры), у копов должны били быть и предъявлены указанные выше документы ! А вообще прочти ссылку которую я давал !!!
показать весь комментарий
10.07.2021 17:34 Ответить
чтобы выселить террориста

мирный обыватель становится "террористом", когда у него отнимают квартиру
показать весь комментарий
10.07.2021 11:34 Ответить
А это не его квартира. Он прыймак, возможно пахал на дырку, а та устранилась, то ли умерла то ли нового лоха нашла.
показать весь комментарий
10.07.2021 14:31 Ответить
Чертила с нассаным в мозги, подтверди свои слова ссылкой на источник !
показать весь комментарий
10.07.2021 15:28 Ответить
Брехать начал ты, поэтому ты и подтверждай ссылкой, что менты якобы "вломились незаконно".
показать весь комментарий
10.07.2021 16:35 Ответить
Болван, докажи что менты вломились незаконно. Пока что у тебя один трёп вместо документов.
показать весь комментарий
10.07.2021 16:49 Ответить
Мне не нужно этого доказывать, достаточно что ты ты-дебил открыл КПК и прочел основания для проникновение в частную собственность !
показать весь комментарий
10.07.2021 16:52 Ответить
Вот именно, у этого чертилы не было прав проникать в эту квартиру.
показать весь комментарий
10.07.2021 16:56 Ответить
Балобол - докажи все свои высеры , чертила ты конченый !))
показать весь комментарий
10.07.2021 16:57 Ответить
Болван, я заявлений не делал, поэтому доказывать тебе. У меня всего лишь предположения, так понятней?
показать весь комментарий
10.07.2021 17:09 Ответить
Укажи ГДЕ ты писал, что всего лишь "ПРЕДПОЛАГАЕШЬ" !?
а РАЗ ТЫ "ПРЕДПОЛАГАЕШЬ", ТО НА КАКОМ ОСНОВАНИИ НАСТАИВАЕШЬ НА СВОЕМ ПРЕДПОЛОЖЕНИИ !?
показать весь комментарий
10.07.2021 17:21 Ответить
везде. Я пишу возможно, может быть а если.И да, я ни на чём не настаиваю. А ты должен доказать свои побрехушки и выучить наконец понятие "презумпция невиновности".
показать весь комментарий
10.07.2021 17:24 Ответить
А что насчет невиновности человека из квартиры !?
Почему у тебя выборочное отношение к невиновности !?
Я настаиваю на вене копов, так как НИГДЕ они НЕ УПОМЯНУЛИ и не предъявляли (а в момент их попытки проникнуть - велась видео съемка) документов на право проникнуть в ту квартиру !!! А ОБЯЗАНЫ БЫЛИ !!!
Оббязаны - ТЫ ЗНАЕШЬ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ТЕРМИНА !?
НИКТО НА СЛОВО им верить не должен !!!!
Они ОБЯЗАНЫ зачитать права и аргументы - позволяющие им проводить те действия , которые они проводили !!!
Дай ссылку, где это было ! ИМЕНО ТОГДА, а не то, что они могу состряпать задним числом !
показать весь комментарий
10.07.2021 17:30 Ответить
Квартира освобождена от бомжей по заяве владельца жилья. Это и есть право на проникновение. И зачитывать бомжам они его не обязаны, так как это не бомжарня.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:33 Ответить
Основания законное - освобождение жилья от посторонних лиц по просьбе владельца жилья. Так понятнее?
показать весь комментарий
10.07.2021 16:59 Ответить
И ты можешь подтвердить что было ПИСЬМЕННАЯ просьба владельца жилья ?!
Так как ДРУГОЙ просьбы в законодательстве не предусмотрено !
показать весь комментарий
10.07.2021 17:00 Ответить
сперва документально докажи что копы ломились незаконно. Это ты начал тут вонять, не я.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:08 Ответить
Ты ПОЛНЫЙ И КОНЧЕНЫЙ ДЕБИЛ !
Это у КОПОВ должны быть ДОКУМЕНТЫ на проникновение, а не наоборот !!
показать весь комментарий
10.07.2021 17:25 Ответить
В случае проникновения постороннего в жильё никаких документов на проникновение не нужно, кроме заявы и согласия владельца.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:30 Ответить
Ссылку на "ПИСЬМЕННУЮ заяву владельца" , ДЕБИЛ ТЫ КОНЧЕНЫЙ!
показать весь комментарий
10.07.2021 17:36 Ответить
Заявление собственника о постороннем в его квартире не является обязательным к публичному оглашению, так как нет состава преступления. Человек в квартире мог просто перепутать адрес, уснуть по пьяне. С лёгким паром кино пересмотри а потом сопли пускай.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:39 Ответить
Ну так дай ссылку где упоминается о том, что была ПИСЬМЕННАЯ "просьба" владельца жылтя на вход копов в его квартиру !?
показать весь комментарий
10.07.2021 17:24 Ответить
Я ничего не обязан давать, я не обвинитель, я просто допускаю обратное. . Давать докази должен ты. Пока что я вижу только вой гиены про "незаконность".
показать весь комментарий
10.07.2021 17:27 Ответить
Болван, доказательства требуют с обвинения, а я никого не обвинял и не утверждал ничего, кроме версий и предположений. Посему доказывай что копы проникли незаконно. Пока что только вой гиены от тебя.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:38 Ответить
Заявление собственника о постороннем в его квартире не является обязательным к публичному оглашению, так как нет состава преступления. Человек в квартире мог просто перепутать адрес, уснуть по пьяне. С лёгким паром кино пересмотри а потом сопли пускай.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:36 Ответить
Письменное заявление от собственника должен быть в материалах дела ! Копы - будь он у них - именно с него бы и начали - подтверждения законности своих действий ! А его НЕТ !
Нет и быть не может, так как квартира под арестом, и уже только по этой причине не могла сменить собственника !
показать весь комментарий
10.07.2021 17:38 Ответить
Никакого "дела" быть не должно при проникновении бомжа к собственнику, даже если он ведёт судебную тяжбу с третьим лицом.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:45 Ответить
Заявление возможно есть, а так как ты не предъявил документы с отсутсвием в них заявления собственника, то это твои домыслы, как и то что копы "незаконно" вломились.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:54 Ответить
Володар квпартири відстріллювався. Конституція і Верховний Суд ДАЄ право непускати в житло приміняючи ВСІ методи! Ці хитро...і любого можуть вигнать з хати! Чоловік абсолютно ПРАВ, то нехай рішення кінцеве, судів і виконавча служба приходить з документами. Завтра до вас прийдуть ханиги... Некуй там бовтаться було придуркам. Тепер однією буду махать... Наука другим рейдерам! Дати розснення що захищав своє житло!
показать весь комментарий
11.07.2021 10:53 Ответить
Вот тебе в догонку, для самообразования ...
показать весь комментарий
10.07.2021 16:54 Ответить
Болван, я ссылы без описания не открываю.Чепуху, не относящуюся к существу вопроса читай сам.
показать весь комментарий
10.07.2021 16:57 Ответить
Потому что ты КОНЧЕНЫЙ БОТ, который здесь сидит что бы срать на ветках !
показать весь комментарий
10.07.2021 16:58 Ответить
Потому что у арестованного тела нет прав на жильё. Его могли например элементарно развести жулики, продав нотариально нечистую квартиру. А тело на видео всего лишь разносит слухи.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:08 Ответить
Это только подтверждает мою правоту !
Раз ты предполагаешь, что "Его могли например элементарно развести жулики, продав нотариально нечистую квартиру", а по новостям говорили и показывали, что идут судебные споры... - то это гражданско-правовые отношения ! И КОПЫ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА в них вмешиваться !
показать весь комментарий
10.07.2021 17:23 Ответить
В новостях говорили что Расея наш стратегический партнёр, твои ссылки на "новости" неуместны. К тому же новости не успевают за событиями - арест мог истечь именно ночью, когда журналюги спят.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:26 Ответить
Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина - ранение в лицо.

ПОСЛЕ этого злоумышленник закрылся в указанной квартире. Источник: https://censor.net/ru/n3275610

Кого в отставку за некомпетентность??))
показать весь комментарий
09.07.2021 21:51 Ответить
Частная охранная фирма ето типо легализованные бандюки как в 90-х.
показать весь комментарий
09.07.2021 21:52 Ответить
Раненый во время стрельбы на Голосеево полицейский закрывал глазок, пока двери резали болгаркой, - СМИ - Цензор.НЕТ 8335 Раненый во время стрельбы на Голосеево полицейский закрывал глазок, пока двери резали болгаркой, - СМИ - Цензор.НЕТ 8024
показать весь комментарий
09.07.2021 21:55 Ответить
навіщо було закривати глазок, коли ти поліцейський і дієш по закону?
показать весь комментарий
09.07.2021 21:53 Ответить
Щоб окалиною від різака скло не забризгало, мабуть)))
показать весь комментарий
09.07.2021 21:55 Ответить
хотел свинтить, маленькая зряплата
показать весь комментарий
10.07.2021 02:50 Ответить
А это значит, что коп участвовал в незаконном проникновеннии в чужую частную собственность ! Незаконно "приняв" одну из сторон !
И это значит, что стрелявший ИМЕЛ полное право на защиту от неизвестных , которые путем повреждения его имущества пытаются проникнуть в его жилье !
показать весь комментарий
09.07.2021 21:55 Ответить
Боря і Тоня снова обосравшись со своими "соколами"
показать весь комментарий
09.07.2021 22:06 Ответить
А цей, якому в табло прилетіло, напевно вважав, що ментовська рука міцніша броні і ховався за нею? Наївний.
показать весь комментарий
09.07.2021 22:08 Ответить
Менты не люди. (Аваков).
показать весь комментарий
09.07.2021 22:11 Ответить
дебилу крупно повезло, что ему башку не снесло
показать весь комментарий
09.07.2021 22:21 Ответить
....ще й має відшкодувати збитки стрілку! Я серйозно ТАК думаю! Прикинь на себе, що хамло кодлом прийшло викинути тебе на вулицю? Можна б і гранату, щоб веселіше було. Отримав би від 3 до 7 років за гранату, а врвховуючи обставини, може й умовно, но всю мразь би навчив!
показать весь комментарий
11.07.2021 11:01 Ответить
В среду, 7 июля, в Голосеевском районе на территории ЖК "Парк Авеню" киевлянин начал стрелять из окон своей квартиры, двое людей получили ранения. Стрелок вместе с женой заблокировался в квартире, которую штурмовали правоохранители.

Злоумышленником оказался 37-летний житель Киева Иван Мартынюк.
Источник в Нацполиции сообщил, что киевлянин стрелял из охотничьего ружья Hatsan Escort 2021 года выпуска производства Турции.
Разрешение на ружье Мартынюк получил в мае на три года.

Скандал вокруг квартиры

Как рассказал брат жены Мартынюка, конфликт разгорелся из-за квартиры, которая, вероятнее всего, находилась под арестом. Во время локдауна, когда суды не работали, жилище выставили на аукцион на портале СЕТАМ и успешно продали.

Новые жильцы вместе с коллектором и полицейским пришли по адресу, где их встретил Мартынюк. Он отказался открывать дверь и начал отстреливаться от "гостей". Двое получили ранения, пострадавшие вызвали правоохранителей.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, одним из пострадавших оказался полицейский Сергей Василенко, он получил огнестрельное ранение руки, его госпитализировали в больницу №12, а второй человек - коллектор Андрей Лобанов, мужчина получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки, живота. Его доставили в №17 больницу.

На место происшествия прибыло несколько нарядов полиции, была объявлена спецоперация "Гром". Приехали руководители Национальной и киевской полиции, а также следственно-оперативные группы.

"В столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил Андрей Крищенко.

В свою очередь замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда выстрелил из охотничьего ружья в дверь.

Тем временем Мартынюк вышел на связь с журналистами, потребовал адвоката и заявил, что открыть дверь не может - полицейские так ее ломали, что дверь заклинило. Штурм удался после того, как Мартынюк разлил в квартире бензин и поджег жилье. Напомним, внутри также находилась женщина - ее освободили из уже горящей квартиры.

К слову, это не первый конфликт между Мартынюком и Лобановым. Около месяца назад на коллектора тоже напали, но, правда, не стреляли. Мужчина написал заявление в полицию, что 4 июня квартирант в ходе конфликта брызнул ему в лицо неизвестным веществом из баллончика. Инцидент произошел возле дома потерпевшего. В результате нападения Лобанов получил химический ожог глаза.

В Telegram-каналах появились снимки задержанного стрелка.

задержанный ранее был фигурантом нескольких дел.

Так, в октябре 2014 года Мартынюк был задержан по подозрению в повреждении автомобиля Dodge на улице Соловина, 1. Мужчина разбил фару в авто.

А в сентябре 2013 года Иван Мартынюк в Киеве на перекрестке улиц Волосская и Сковороды устроил ДТП, после чего избил водителя второго авто. В том же 2013-м на мужчину написали заявление за нанесение телесных повреждений.

С квартирами у Мартынюка плохие отношения складываются не впервые. В 2019 году он написал заявление в полицию на квартирантов, которые якобы сменили замки, отказываются покидать квартиру и требуют вызвать полицию.
показать весь комментарий
09.07.2021 22:28 Ответить
когда суды не работали, жилище выставили на аукцион на портале СЕТАМ и успешно продали.

Тобто продаж,без рішення суду, незаконний. Нові володарі квартири не є законними володарями.

В суд спочатку, а не ламати двері квартири з законом володарем!
показать весь комментарий
10.07.2021 00:09 Ответить
а ось i поранений колектор:

Лобанов Андрей Викторович Коллектор, 15 000 грн
Полная занятость, неполная занятость.Возраст:33 года Город: Харьков

Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9386 Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5597

Опыт работыМенед жер продаж
с 06.2016 по 02.2020 (3 года 8 месяцев)

Вип Авто, Харьков (Продажа автомобилей)
Администратор. Менеджер по работе с клиентами
ОбразованиеНТУ ХПИ
Экономический, Харьков
Неоконченное высшее, с 2004 по 2005 (4 месяца) Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4752



4 мiсяцi всього...


яке незакiнчене вище?) яке вище, придурку?
показать весь комментарий
09.07.2021 22:31 Ответить
Мало отримав
показать весь комментарий
10.07.2021 21:45 Ответить
Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9342
показать весь комментарий
09.07.2021 22:34 Ответить
Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1893
показать весь комментарий
09.07.2021 22:35 Ответить
що, тепер стрiлка на свободу? виходить, що коп таки не правий.
показать весь комментарий
09.07.2021 22:35 Ответить
Странно что на такую операцию пришли без медиков, ещё и вызывать блин нужно ….
показать весь комментарий
09.07.2021 22:40 Ответить
Зачем закрывать глазок, если ты представитель закона и на законных основаниях действуешь.
показать весь комментарий
09.07.2021 22:44 Ответить
"Мусора - не люди" (с) Аваков
показать весь комментарий
09.07.2021 22:54 Ответить
Квартира спірна , продана на торгах без рішення суда. Як таке можливо ? Це як мінімум шахрайство , хто готовив документи на продажу ? Чому в рейдерському захопленні бере участь поліція ? Це , що хлопчики по виклику для богатих чи людей при владі ? Хто новий власник квартири ? Дуже багато брехні від поліції , що наводить на певні роздуми . В країні нашій неможливо добитись справедливості ні в суді , ні в поліції . Суспільство радикалізується , і людина від несправедливості бере зброю і стріляє в злочинців ,які прийшли до нього в квартиру грабувати його , відбирати його власність незаконно !!! У нього немає виходу . І це повинно стати першим дзвінком для влади , якщо у неї є мозок.
показать весь комментарий
09.07.2021 23:02 Ответить
Браво пані Ольга!
показать весь комментарий
09.07.2021 23:35 Ответить
Мало того, квартира була під арештом, тобто будь які дії з таким майном є незаконими.

Ті, хто виставили її на аукціон самі є злочинцями...
показать весь комментарий
10.07.2021 01:28 Ответить
Так , Ви правильно кажете , що це дзвінок для влади , Владою в Україні є народ України , тому це дзвінок для нас з вами , для всього суспільства , Повинен бути відкритий та публічний судовий процесс , всього скоріше там щось не так з виплатами процентів по кредиту ( на мою думку шахрайські дії банку позичальника , ну може я і помиляюсь ) , бо людина с таким завзятям захищає своє житло , то це не інакше як крок відчаю , А тих кого Ви маєте на увазі - владою , владою не є,це всього лише наймані працівники , і перлося туди багато покидьків та непотребу , в них мозку немає - лише шлунок . Вибачте , не хотів Вас образити , але Українцям треба завжди памятати що владою в країні є вони і ніхто інший , це мабуть спрацьовує психологічно.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:38 Ответить
Удивляюсь или просто тупые или тупые учат.разве нельзя жвачкой просто глазок залепить?
показать весь комментарий
09.07.2021 23:03 Ответить
вероятно, начинающие преступники, только начинали разбойную карьеру
показать весь комментарий
09.07.2021 23:06 Ответить
Удивляюсь или просто тупые или тупые учат.разве нельзя жвачкой просто глазок залепить?
показать весь комментарий
09.07.2021 23:04 Ответить
Прокол Тоня Тарєлкіна! Не вийшло героїзувати мудака в погонах! Ай ай ай! Брехуни позорні!
показать весь комментарий
09.07.2021 23:42 Ответить
""Супер герої" в повному складі! Позоррукраїнського народу!Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1695
показать весь комментарий
09.07.2021 23:46 Ответить
Бандити-рейдери.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:28 Ответить
восемь глаз и ни в одном совести и ума
показать весь комментарий
10.07.2021 01:02 Ответить
какие мрази поганые
показать весь комментарий
10.07.2021 15:59 Ответить
Одним словом PDRS и
показать весь комментарий
10.07.2021 21:44 Ответить
Так им и надо, уродам.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:23 Ответить
мусор хотел свинтить глазок, у него маленькая зарплата,
а двери оборонять лучше штыком сквозь отверстие,
можно здорово ублюдка с болгаркой проколоть,
бензин тоже ничего, можно огнемёт устроить,
мусора мрази
показать весь комментарий
10.07.2021 02:59 Ответить
Мусора некуй пхать коешни куда ненужно отобтют )))
показать весь комментарий
10.07.2021 04:40 Ответить
полицаям надо специально подготовить аперитивника, умеющего правильно закрывать глазок... иначе никак... и отправить лет на 5 обучаться этому ремеслу в Штаты...
показать весь комментарий
10.07.2021 04:54 Ответить
Наверное этого аперитивника подготавливали каким-то хреновым аперитивом, палёным наверное
показать весь комментарий
10.07.2021 09:14 Ответить
Якби кожен так захищав своє майно від злодіїв , в країні був би порядок .
показать весь комментарий
10.07.2021 06:42 Ответить
Человек взял деньги и не хотелось отдавать,забирают квартиру, всё понятно.а вот что там делал патрульный?навряд ли его вызвали.
показать весь комментарий
10.07.2021 07:02 Ответить
забирати треба законно з дотриманням процедур і прав, а не бидлота замки ріже, а поліцаї прикривають. розумію, купив, хоче скоріше перепродати гроші вернути і заробити, але знав, що купує, тому ця пісня на довго.
показать весь комментарий
10.07.2021 07:35 Ответить
Шо знову зашквар, скільки не перетинався з цими копами копчиками поліцією якщо коротко то дебіли бл@дь
показать весь комментарий
10.07.2021 08:10 Ответить
жаль що голову йому не відстрілив
показать весь комментарий
10.07.2021 09:14 Ответить
милиция - это сборище лживых ублюдков которые грабят и убивают людей , прикрываясь своими вонючими погонами,
А.С.А.В
показать весь комментарий
10.07.2021 16:02 Ответить
Юридичні підстави? Чого брехали? Де співробітники ДСНС, які повинні це робити? А головне хто "новий власник" ? Тут цікаво зовсім, заради кого це поліція рейдернула?
показать весь комментарий
10.07.2021 18:25 Ответить
Закрывать глазок не очень удачная идея, видимо он мало смотрел боевиков, там все стреляют в глазок😁😁😁😁
показать весь комментарий
10.07.2021 20:58 Ответить
лолка не смотрел леон киллера шоли..сначала решитишь двери гранату а потом режешь а не наоборот..))
показать весь комментарий
10.07.2021 21:25 Ответить
На этих кадрах видно, как одетый в гражданскую одежду мужчина режет болгаркой дверь. К двери подходит сотрудник Национальной полиции и закрывает глазок. Из квартиры раздается выстрел. По данным телеканала, ранения в результате стрельбы получили трое - полицейский, новый владелец квартиры и сотрудник частной охранной фирмы. Источник: https://censor.net/ru/v3276241

КУРВА ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ДОПОМАГАВ ПРИВАТНІЙ ОХОРОНІ ВІДЖИМАТИ
КВАРТИРУ У ЛЮДИНИ. ОТАКИЙ ЗАРАЗ ВИШКІЛ У РЮКЗАКЕВИЧА Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2626
Мало отримали.
показать весь комментарий
10.07.2021 21:43 Ответить
Цей випадок прекрасно доказує , що наші люди мають мати вогнестрільну зброю !
Як для захисту свого житла . Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3974
Так і для захисту демократії та порядку в Україні. Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3974
Також для захисту України як держави від агресорів . Поранений під час стрілянини на Голосієві поліцейський закривав вічко, поки двері різали болгаркою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9278
показать весь комментарий
10.07.2021 21:57 Ответить
В Пилицию нормальный чел работать не пойдет,это заведомо клоака!
показать весь комментарий
11.07.2021 10:46 Ответить
Теперь мусору нечем дрочить)))))))))) Жаль мужика, за чекиста мусорського теперь на нары.
показать весь комментарий
07.01.2022 12:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 