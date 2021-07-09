Раненый во время стрельбы на Голосеево полицейский закрывал глазок, пока двери резали болгаркой, - СМИ. ВИДЕО

СМИ опубликовали видео стрельбы в Голосеевском районе Киева, во время которой мужчина раздробил полицейскому кисть руки.

Это видео с нагрудной камеры одного из сотрудников частной охранной фирмы, которые также присутствовали на месте квартирного конфликта. Его опубликовал телеканал ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как одетый в гражданскую одежду мужчина режет болгаркой дверь. К двери подходит сотрудник Национальной полиции и закрывает глазок. Из квартиры раздается выстрел.

По данным телеканала, ранения в результате стрельбы получили трое - полицейский, новый владелец квартиры и сотрудник частной охранной фирмы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали. Суд отправил его в СИЗО на 2 месяца.