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"Я не буду одевать маску!!! Потому, что я красивая девка! Это чучело жирное чего на меня орет!?" - конфликт в киевском супермаркете. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В киевском супермаркете на улице Стальского покупательница устроила скандал из-за требования персонала надеть защитную маску. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент конфликта опубликован в соцсетях.

"Антиковидная диссидентка в бою. Эту женщину в Сильпо (на Стальского) уже хорошо знает весь персонал. Каждое ее посещение заканчивается скандалом. Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она наотрез отказалась ее надевать, так как она "и так красивая". Крики и оскорбления сегодня достались не только персоналу, но и посетителям магазина. Дама упорото требовала законных оснований почему ее не обслуживают без маски. По итогу: кассиры отказались её обслуживать, а охрана вызвала полицию", - пишут авторы в комментарии к записи.

Видео Киев оперативный

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+69
Хорошо дебилам.Он живут в своем мире. Где считают себя красивыми и умными.А непонимание их воспринимают как направленную к ним агрессию.
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10.08.2021 12:03
+59
не дай боже така красуня приснится "Я не буду одевать маску!!! Потому, что я красивая девка! Это чучело жирное чего на меня орет!?" - конфликт в киевском супермаркете - Цензор.НЕТ 3671
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10.08.2021 12:01
+32
прикинь.. рядом с нами целая страна таких дебилов.. пидороссами зовутся из страны Пидороссии..
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10.08.2021 12:06
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Страница 3 из 3
прецидент єто повальное заражение Ковид по всему миру,а одна крикливая дура в магазине ,даже сотня таких дур,єто не прецидент,єто - диагноз.
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10.08.2021 15:58 Ответить
похоже у тебя лже мозги в голове, тут точно ни перчатки ,ни маска ни очки не помогут,повторяю, хоть асфальт обизывай, но подальше от людей которые не хотят болеть.Никто за твои убеждения страдать не обязан,Ковид тебе в помощь.
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10.08.2021 16:12 Ответить
какое ты имеешь право ставить диагноз больной/здоровый??? Ты больная-лышайся вдома
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10.08.2021 16:27 Ответить
Вирус никогда не остановиться . Он с нами навсегда.
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10.08.2021 19:18 Ответить
Майк, да ты путаешь -тся/-ться - вот ты - первый его и подхватишь, патамуша ниграматный ниразу.
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10.08.2021 20:46 Ответить
он у меня скорее всего уже был . так что теперь твоя очередь .
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10.08.2021 23:35 Ответить
Ну, то карти в руки ... У нас діє принцип презумпції конституційності актів, виданих законодавчим органом до тих пір, поки не доведено протилежне.
Протилежне не доведено у КС, і навряд чи може бути доведено.
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10.08.2021 15:49 Ответить
Може так серед 73% пройде природний відбір і їх стане меньше "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 8610
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10.08.2021 13:36 Ответить
не стане менше. Природа ******** дурнів і тому їх завжди більшість
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11.08.2021 08:46 Ответить
Мабуть сестра Альони Альони! "Красивая" -боюся уявити в якому саме місці "красота"
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10.08.2021 13:39 Ответить
Я и смерти не боюся, то что дура не стижуся.
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10.08.2021 13:43 Ответить
Ота тумбочка истеричная в розовом красивая девка? "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 3361 Фух, давно я так не смеялся
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10.08.2021 13:46 Ответить
и сколько таких даунов в транспорте и магазинах как она! легион. И всем все по х*
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10.08.2021 13:47 Ответить
зграя оскаженілих собак...
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10.08.2021 14:10 Ответить
брешешь, собака
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10.08.2021 14:36 Ответить
Девка, конечно, красивая. Но явно не умная...
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10.08.2021 14:24 Ответить
Ну, кому і кобила... наречена. Та і де ти бачив, щоб красива та ще й розумна?
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10.08.2021 18:51 Ответить
Полиция не работает. Приехали, выписали штраф на месте и пусть себе ходит. Устроили ей бесплатное шоу и всё.
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10.08.2021 14:54 Ответить
Быдло безмасочное.
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10.08.2021 15:14 Ответить
Вспомнил быдло безмасочное , а оно тут как тут. Безмасочникам могу только посочувствовать и желаю переболеть в легкой форме.
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10.08.2021 16:26 Ответить
Именно из за таких безмасочных ****** как ты люди болеют и умирают.
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10.08.2021 18:25 Ответить
Болеют и умирают потому как вместо того чтобы лечить людей комплексными подходами сосредоточились на масках и прививках .
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10.08.2021 19:19 Ответить
В десятку)
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10.08.2021 20:24 Ответить
А каким такими "комплексными подходами" надо людей лечить?.. Спойлер: А может, надеть им маски и дать прививок, чтобы не надо было потом "лечить", в том числе и "комплексными подходами"?.. И запятые расставь, в своём посте, а то - не понятно - какое-то "казнить нельзя помиловать" получается...
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10.08.2021 20:41 Ответить
якими ще "комплєксними підходами"?

Безмасочніки нагадують тупорилого члена екупажу підводного човна який відмовляється зачиняти свій ілюмінатор на зануренні бо він особливий і йому начхати що човен потоне разом із ним включно
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11.08.2021 08:50 Ответить
Кто сосредоточился на масках? Сколько человек заплатили штраф за не ношение маски? 10, 20, 30?
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11.08.2021 16:38 Ответить
...придёт домой и скажет...фух...хоть в магазине отдохнула..))
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10.08.2021 15:16 Ответить
Будет жаль, если такая красуня помрет
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10.08.2021 15:39 Ответить
буде шкода якщо на неї витратять кисень у лікарні і не вистачить тому, хто маску таки сумлінно носив
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11.08.2021 08:52 Ответить
Переселенцы, привыкли вести себя как в Обжорах и Амсторах
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10.08.2021 15:49 Ответить
Угадайте с одного раза за кого это чмо голосовало в 2019?
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10.08.2021 15:51 Ответить
В Раду?
Два варианта.

1. "Слуга народа"
2. "ОПЗЖ"
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10.08.2021 16:49 Ответить
У тупого быдла, имеющего вместо мозгов зеленую субстанцию, в народе именуемую говном, сказали из анала Г+Г, что надо голосовать за бубочку. Быдло проголосовало. Так-же и с этой свиноматкой в розовом. После того, как она вместе со своим собутыльником всосала литр бормотухи, ее собутыльник по пьяному делу прокукарекал ей, что она красивая. И эта дура поверила. А такие идиоты водятся только у зебанутых. Даже у жопоблока таких нет. Ну... за исключением целого кандидата наук Кивы.
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11.08.2021 11:46 Ответить
За того же, за кого и ты голосовал. Ну это же логично. А какой приз?
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11.08.2021 03:23 Ответить
дзеркало подаруйте її, обовязково попередьте, там страшна змія ще і ядовита.
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10.08.2021 16:19 Ответить
судя по говору свинья в розовом єто переселенка из ДыРы
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10.08.2021 16:39 Ответить
А если красивая джоппа - так что, не одевать трусы ?
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10.08.2021 16:45 Ответить
Так она бы и не одевала, если бы не боялась последствий в виде штрафа.
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10.08.2021 22:38 Ответить
Упоротая зебилка. Да надень ты маску, расплатись и иди восвояси. Не, надо свою быдлячую сущность на показ выставлять. Например, ни мое здоровье ни моя гордость от маски одетой на три минуты не пострадала бы. Ее же не презерватив на голову просят одеть.
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10.08.2021 16:46 Ответить
Це - провина охорони, оскільки вони пропустили її без маски. А вже на касі якісь претензії до неї предявляти не було сенсу. Альо, охорона, вона вам дісно здалася "красивой девушкой", що ви її пропустили?
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10.08.2021 18:48 Ответить
Можливо, охорона так... надихнулась тою... красою, що заховалась глибоко, надійно і надовго.
"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 1354
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10.08.2021 22:50 Ответить
Яркий представитель ,,русского мира".....
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10.08.2021 19:14 Ответить
а можна було надіти собі маску і виволокти її за патла з ТЦ. Такі як вона і розносить вірус. "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 6926
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10.08.2021 19:52 Ответить
А говор то ДЫРЫ хамло оно и в Африке хамло, сколько таких по Киеву шныряет.
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10.08.2021 20:29 Ответить
Сільпо віджигає "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 9516
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10.08.2021 20:31 Ответить
Неужели так сложно одеть маску в местах скопления людей?
Какого х*я она вообще права качает там, где ситуация 100% не в её пользу?
пиз*анутая...
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10.08.2021 20:34 Ответить
Тому й качає права, що клепки нема.
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10.08.2021 22:05 Ответить
Втулите этой дуре штраф за нарушение Указа КабМина №211 о масочном режиме. Заодно и тем сотрудникам магазина, которые позволили себе орать на дуру без маски.
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10.08.2021 20:36 Ответить
до краси мізків не хватає
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10.08.2021 21:30 Ответить
Вона така ж гарна, як і розумна.
"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 9707
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10.08.2021 22:07 Ответить
Девка, открою тебе большой секрет:
В маске ты станешь только КРАСИВЕЕ!!!
"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 5184
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10.08.2021 21:31 Ответить
Нагадався древній анекдот.

Рік 2222-й. У чоловіка питають:
- Скажіть, чи не заважає протигаз вашому інтимному життю?
- Жодним чином! По-перше, коли моя дружина у протигазі, я не бачу її обличчя. По-друге, у протигазі вона хоч трохи мовчить. По-третє, коли я затикаю дірку її протигаза, вона хоч трохи ворушиться.
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10.08.2021 22:04 Ответить
А в гробу красивых нет.Есть только гниющие мертвые.
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11.08.2021 10:04 Ответить
Бидло звичайне.
Дуже сподіваюсь, що свою Премію Дарвіна воно наздожене якнайскорше.
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10.08.2021 22:00 Ответить
"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 7114

"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя. ВIДЕО

https://censor.net/ua/video_news/3269857/vedy_sebya_normalno_tvar_ohrannyk_malenkyyi_a_t_ego_gonyaesh_ya_tebya_seyichas_zahyaryu_y_t_ynvalydom

"Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 829
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10.08.2021 22:04 Ответить
"Я не буду одевать маску!!! Потому, что я красивая девка! Это чучело жирное чего на меня орет!?"

Естье ще самостоятельные люди! Респект!
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10.08.2021 22:07 Ответить
Каждое посещение супермаркета должно обходиться сией даме в ₴17000. Должно помочь.
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10.08.2021 22:36 Ответить
Горбатого могила виправляє.
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10.08.2021 22:56 Ответить
Російськомовні дегенерати. Будемо в сраці, доти, доки вся Україна не заговорить українською на злість маскалям.
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10.08.2021 22:52 Ответить
На таких тварей и слов жалко...
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10.08.2021 23:04 Ответить
Сразу в рыло, точно слов жалко, не дойдет по любому. А если со старта в **.. то все ОК!! "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 3570
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11.08.2021 13:24 Ответить
недотрахана ,мабуть,хоч і "красівая".того й злиться
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10.08.2021 23:05 Ответить
Через таку красу і страждає від хронічного недотраху.
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10.08.2021 23:08 Ответить
Говор у неё кацапский какой-то...
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11.08.2021 02:10 Ответить
Новость как будто специально подобранна для диванных экспертов на Цензоре. Недаром в топ улетела. Какая аудитория такие и новости.
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11.08.2021 03:20 Ответить
продавщица - быдлосамка отборная.
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11.08.2021 06:59 Ответить
Я завжди був прихильником принципа -"як до тебе, так і ти", і по іншому з бидлом, скадалістами і подібним біомусором ну ніяк! При такій поведімці, закони моралі, культури перестають діяти - надавати б...ь підсрачників красуні, і буде спати в масці! Завжди дивувало - де воно росло, что цю куйню виховував .... хз
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11.08.2021 08:26 Ответить
" дакумент па-каторому" - точно вата, надеюсь ей за магазином дали леща этой "красуне" на всю голову "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 5021
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11.08.2021 08:33 Ответить
Вот я принципиально против того чтобы бить женщин... Но тут клиника, плачет просто крупными слезами... Шокером приструнить, пока валяется как кусок говна, одеть маску, прибить гвоздиком к темечку чтобы не отвязала и пусть очухивается!! "Я не буду вдягати маску!!! Бо я красива дівка! Це опудало жирне чого на мене кричить!?" - конфлікт у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 1087
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11.08.2021 09:59 Ответить
Полиции достаточно обилетить всех идиотов в нескольких магазинах и снимет рукой.
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11.08.2021 10:07 Ответить
Из-за таких хабалок и растут масштабы эпидемий. Не пускать ее в супермаркеты и другие людные места без маски, да и край!
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11.08.2021 11:15 Ответить
Девка??? )) Держите меня семеро ) Да когда ты девкой была ещё динозавры по земле ползали...
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11.08.2021 11:47 Ответить
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