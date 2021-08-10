"Я не буду одевать маску!!! Потому, что я красивая девка! Это чучело жирное чего на меня орет!?" - конфликт в киевском супермаркете. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В киевском супермаркете на улице Стальского покупательница устроила скандал из-за требования персонала надеть защитную маску. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент конфликта опубликован в соцсетях.
"Антиковидная диссидентка в бою. Эту женщину в Сильпо (на Стальского) уже хорошо знает весь персонал. Каждое ее посещение заканчивается скандалом. Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она наотрез отказалась ее надевать, так как она "и так красивая". Крики и оскорбления сегодня достались не только персоналу, но и посетителям магазина. Дама упорото требовала законных оснований почему ее не обслуживают без маски. По итогу: кассиры отказались её обслуживать, а охрана вызвала полицию", - пишут авторы в комментарии к записи.
Видео Киев оперативный
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Протилежне не доведено у КС, і навряд чи може бути доведено.
Безмасочніки нагадують тупорилого члена екупажу підводного човна який відмовляється зачиняти свій ілюмінатор на зануренні бо він особливий і йому начхати що човен потоне разом із ним включно
Два варианта.
1. "Слуга народа"
2. "ОПЗЖ"
Какого х*я она вообще права качает там, где ситуация 100% не в её пользу?
пиз*анутая...
В маске ты станешь только КРАСИВЕЕ!!!
Рік 2222-й. У чоловіка питають:
- Скажіть, чи не заважає протигаз вашому інтимному життю?
- Жодним чином! По-перше, коли моя дружина у протигазі, я не бачу її обличчя. По-друге, у протигазі вона хоч трохи мовчить. По-третє, коли я затикаю дірку її протигаза, вона хоч трохи ворушиться.
Дуже сподіваюсь, що свою Премію Дарвіна воно наздожене якнайскорше.
"Веди себя нормально, тварь! Охранник маленький, а ты его гоняешь. Я тебя сейчас зах#ярю и ты инвалидом отсюда выйдешь", - бійка в супермаркеті Борисполя. ВIДЕО
https://censor.net/ua/video_news/3269857/vedy_sebya_normalno_tvar_ohrannyk_malenkyyi_a_t_ego_gonyaesh_ya_tebya_seyichas_zahyaryu_y_t_ynvalydom
Естье ще самостоятельные люди! Респект!