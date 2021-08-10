Украинскую школьницу Викторию Панченко официально признали гением за экологический проект по очистке рек. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Украинскую школьницу, ученицу 10 класса Новокаховской школы №1 Херсонской области Викторию Панченко в США официально признали гением.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.
За свой проект по очистке рек девушка получила грант в 15 тысяч долларов на обучение в университете Нью-Йорка и бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев.
Как сообщили в Facеbook-группе "Образовательная ассамблея", ее проект поможет очистить реки природными способами без механического вмешательства в экосистему.
В частности, по ее методу чистить реки можно с помощью тростника, который способен выделять из воды вещества, которые ее загрязняют. Школьница предлагает создать специальные плавающие конструкции понтонного типа и разместить их в воде. Это поможет очистить реки естественными способами.
Презентация проекта Виктории Панченко:
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Плоты защищают воду реки от нагрева солнечными лучами, а это снижает рост противной сине-зелени в воде.
для початку, могли б і самі розібратись, що таке тростина, а що камьіш... Чи зір перевірити?
10.08.2021 13:03
Тут нет ничего нового по сути, но есть новаторское предложение сделать передвижные "камышовые" плантации, которые бы передвигались по водоему, очищая его в разных местах и не приживаясь на одном месте.
А ВЖЕ ПОТІМ, МОРДУЙТЕ КЛАВУ.
которые потом "докажут", что владеют правами на интеллектуальную собственность и проект всплывёт в Израиле. Так что Америка - оптимальный вариант.
и из Швеции
а хайповать на неудачных фото - низко!
В Украине диктатура Кучмо-ахметовского кодла.
Я думав, що кива - це вже дно [жомової ями]. Каюсь, помилився.
Шуфричі з Тимошенками можуть говорити українською - це щось міняє ?
Скільки можна все зводити до однієї мови ?
Тупість якась дрімуча, або провокація в дусі шиддівки Фаріон.
Нема річки - немає проблем ))
На тобі почитай
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Малі ставки давно так чистять. В інтернеті безліч матеріалів на цю тему. Для очистки великих площ потрібні великі плавучі "острови". Проблема у створені (вирощуванні) цих островів.
Только так начнётся возрождение Украины - только мы решаем кого слушать, кто в чём разбирается, и как строить страну. В каждом населённом пункте должна быть громада (диаспора), связанная с районными и областными. Поиск талантливых организаторов, лидеров, учёных, силовиков должен вестись постоянно и лучшие кадры должны продвигаться наверх. Кадры решают всё.