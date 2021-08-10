РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11934 посетителя онлайн
Новости Видео ПроисшествияКиевские новости
34 478 242
Киев (24528) нарушения (934) ПДД (530) реклама (637)

Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Власти Киева обратились в полицию для проведения расследования незаконных рекламных съемок на Софийской площади.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти съемки привлекли внимание тем, что во время их проведения в кадре использовались два автомобиля, которые ранним утром дрифтовали на Софийской площади. 

"Сегодня утром в историческом центре столицы - на Софийской площади, происходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, автомобили дрифтовали на огромной скорости среди пешеходной зоны. Специальных ограждений не было. В опасности находились все пешеходы, проходящие рядом. Следами колес загрязнено покрытие исторической площади. Городские власти не давали никаких разрешений на проведение и организацию съемок и обратились в полицию для расследования инцидента", - говорится в сообщении КГГА.

Вероятнее всего, к съемкам причастна украинская рэп-певица alyona alyona. В своем Инстаграм она опубликовала видеозаписи, на которых зафиксировано ее участие. На момент публикации новости певица удалила эти видеозаписи со своей страницы. 

Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 01
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 02
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 03
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 04
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 05

Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 06
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 07
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 08
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 09
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 10
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 11
Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona 12

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+57
Как машина вообще завелась с этим Аленищем на борту? Дрифт на Софиевской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участиеп рэп-певицы Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 8251
показать весь комментарий
10.08.2021 13:03
+54
Дрифт на жёппе. Под носом у киевского главка полиции. В центре Киева.
Иниипёт.
Ну для рагульни, слушающей эту бездарь ТП альёну-альёну сойдет как реклама.
показать весь комментарий
10.08.2021 13:05
+51
І де цікаво була поліція??? Треба цій свині і її друзям тряпки в руки і нехай вимивають все що забруднили!!!
показать весь комментарий
10.08.2021 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ну, де наші славні поліцейські?
Де відео затримання на гарячому, де операція "перехват"?
Наша поліція це діти після школи з керівниками з СССР, можуть зупиняти для перевірки документів старі "москвичі" та "жигулі", євробляхи.
показать весь комментарий
10.08.2021 16:06 Ответить
Проблема не в її вазі і навіть не в штрафі. Проблема в рівні деградації суспільства, от що страшно! З одного боку Софія, з іншого Михайлівський, тут пам`ятник Хмельницькому. Історичний центр не тільки Києва чи ******** України, то ж центр нашої історії, нашого буття! І щоб таке влаштувати?! Мало того, ще й захисники знайшлись! Мовляв, а вона може і не знала, що дозволу нема. А хіба ТАКЕ можна дозволяти?! Це ж якими виродками треба бути, щоб таке в такому місці?! Хоча, після торішніх зайчиків то вже й не дивно.Ця країна таки приречена...
показать весь комментарий
10.08.2021 16:06 Ответить
Чистка кафеля зубными щётками очень эффективна для приучения к порядку!
показать весь комментарий
10.08.2021 16:10 Ответить
Особливо при чистці унітазів.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:59 Ответить
жесть, если за эту жесть государство не накуканит жирную псевдорепершу Альону п ополной. до самых гланд, я тогда даже не знаю, что это за государство такое импотентское. Можно я приеду подрифтовать перед Верховной Радой, а ****?
показать весь комментарий
10.08.2021 16:14 Ответить
Та давай уже прямо в Раду закатим, благо на 2х (мотык, мопед, и т.д.) колесах можно!!! Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 9522
показать весь комментарий
11.08.2021 10:02 Ответить
Богдан Хмельницкий в ******.
показать весь комментарий
10.08.2021 16:42 Ответить
А теперь пусть кирпичики от своей резины отмоет.
показать весь комментарий
10.08.2021 16:46 Ответить
В Україні з 2019 року люди творчих професій ідіоти в пошані - їм надають кабінети на Банковій і Грушевського, дозволяють керувати країною, здійматись у небо на парасольці або дрифтувати в історичному місці. Все для розваг, все для шапіто!
Розвалюють країну, і їм все POHUY... Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 3046

Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 9330
показать весь комментарий
10.08.2021 16:49 Ответить
Тепер їй потрібно в прямому ефірі вставити клізьму на Софіївській площі, для компенсації.
показать весь комментарий
10.08.2021 16:52 Ответить
Ты бы к доктору сходил. Каким образом клизма компенсирует вандализм? Или ты русский, который то о членах то о жеппах постоянно думает?
показать весь комментарий
10.08.2021 17:19 Ответить
Щоб дурепі мозги прочистити. Судячи по твоїй "русскоязычной челюсти", то ти з козломордих?
показать весь комментарий
10.08.2021 17:32 Ответить
Дякуйте Альоні, що не дрифтувала на цвинтарі. Бо для безпородних дворняжок це за̀просто.
показать весь комментарий
10.08.2021 17:05 Ответить
ха, так поп какой то таки дрифтанул, правда застрял и был обосран местными алкашами, и да вроде в Украине
показать весь комментарий
10.08.2021 18:04 Ответить
вроде недавно какие-то соревнования этих идиотов были....
показать весь комментарий
10.08.2021 17:35 Ответить
кожний що хоче то робе в цій благодатній державі. меж немає від слова взагалі
показать весь комментарий
10.08.2021 17:39 Ответить
...тому мені іноді дуже хочеться мати гарну снайперську рушницю. Чесно.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:00 Ответить
Треба за цей "дрифт" відбирати права пожиттєво.
Задовбали, їздуни!
показать весь комментарий
10.08.2021 17:55 Ответить
клип бы сняла, который я бы увидел только если бы захотел набрать вна гугле "толстухи рэп без баяна и вообще нехер делать просто гуглю"
показать весь комментарий
10.08.2021 18:02 Ответить
тепер зубну щітку в руки і нехай відтирає
показать весь комментарий
10.08.2021 18:18 Ответить
Ні, своєю величезною дупою нехай відтирає - може, щось до мізків дійде. Хоча, вони теж мабудь жиром запливли...Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 7598
показать весь комментарий
10.08.2021 18:59 Ответить
ну да своей вонючей задницей еще больше осквернять площадь будут
показать весь комментарий
10.08.2021 23:35 Ответить
Бл@дь, от тепер нехай та альона-альона своєю дупою усі ті "малюнки" і повитираєДрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 2369 Взагалі то якось здивувало, що мій освічений зятьок схвально відгукується про творчість цієї "реперки". Мені самому колись подобався Емінем, але наразі оця мавпяча творчість просто вибішує.
показать весь комментарий
10.08.2021 18:57 Ответить
Вона вже заявила,що не вона. Мабуть Зінка.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:00 Ответить
неужели , тупая кошолка не понимала . что творит?!!!
показать весь комментарий
10.08.2021 19:26 Ответить
Насралы на святыню оце таки справы малята
показать весь комментарий
10.08.2021 19:37 Ответить
СВИНЬЯ
показать весь комментарий
10.08.2021 20:16 Ответить
Блазень президент, суди продажні - ує#ани повірили у безкарність... буває... але не довго й потім боляче.
показать весь комментарий
10.08.2021 20:22 Ответить
В центрі столиці України ..біля святих місць..ПОЗОР на весь світ...тепер кому хоч і де хочеш можна ********** в Адміністративній частині міста--БЕЗНАКАЗАННО..(якби оті полоси до нового году стирали). Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 5555
показать весь комментарий
10.08.2021 20:28 Ответить
Що тут скажеш - ну і бидлота...
показать весь комментарий
10.08.2021 20:30 Ответить
Redbull надо бы заставить всю площадь переложить. Там все равно плитка убитая.
показать весь комментарий
10.08.2021 20:39 Ответить
Знали что будет всё в говне. Знали что найдут. Знали что вз%;ут. Вот что в головах у людей..?
показать весь комментарий
10.08.2021 21:20 Ответить
Статевий орган. На всю голову.
показать весь комментарий
11.08.2021 00:30 Ответить
Та *****, Київ давно вже перетворився на смітник.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:34 Ответить
За що Україна покарана такою кількістю ідіотів? З кожним днем їх здається все більше і більше.Хоч з дому не виходь! Чи то в мене така завищена планка,чи то батьки,школа,суспільство,держава нарешті,не допрацьовують?🤔
показать весь комментарий
10.08.2021 22:13 Ответить
Тут треба дякувати лібералам, бо вони заохочують вар'ятів до самовираження.
показать весь комментарий
10.08.2021 22:21 Ответить
Тут усе зкріпно. Зкріпні огидні звуки, які називаються реп, зкріпна жирна бидлувата цьотка, котра себе двічі(!!!) зкріпно зве Альоною, зкріпні катання де-попало...
Ніт, Митець однозначно щось таке знав: "Альонушка - фольклорна потвора, існуюча в нашій підсвідомості".
Певно, щось таке:
Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona - Цензор.НЕТ 9909
показать весь комментарий
10.08.2021 22:20 Ответить
Всерівно як вона виглядає і як вона співає.Викликає обурення за неповагу до суспільства,лікується штрафом, да таким щоб через років десять тільки розрахувалась.Вибачення свої може забрати собі назад.
показать весь комментарий
10.08.2021 22:38 Ответить
туристам развлекуха, будут во втором поколении рассказывать как побывали тут... но НЕ ПУЩАТЬ плитку якобы попортили которая и так там вся потресканая и всем было пох...
показать весь комментарий
10.08.2021 22:45 Ответить
Пане Вадиме питаю із простого інтересу - а Вам є хоч 15 років? Бо так дурню написали..Біля Софії Київської, на пішоходній площі після відмови влади, це плювок в лице всім Українцям!! А Ви - "развлекуха..плитка..пох" Чи може Ви з Тагілу..тоді без питань))
показать весь комментарий
11.08.2021 11:44 Ответить
хвора - лікуйся... не позор людське тіло... і себе.
показать весь комментарий
10.08.2021 23:09 Ответить
А "алёна" оказалась отстойной дешёвкой.... Она и на могиле родной матери, не задумываясь, высРется, если ей пообещают 1000 кремлёвских рублей и это раскрутит её "творчество".... Мерзкое создание - ничего святого....Тьфу... Гыдота...
показать весь комментарий
10.08.2021 23:59 Ответить
Страница 3 из 3
 
 