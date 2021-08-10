Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Власти Киева обратились в полицию для проведения расследования незаконных рекламных съемок на Софийской площади.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эти съемки привлекли внимание тем, что во время их проведения в кадре использовались два автомобиля, которые ранним утром дрифтовали на Софийской площади.
"Сегодня утром в историческом центре столицы - на Софийской площади, происходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, автомобили дрифтовали на огромной скорости среди пешеходной зоны. Специальных ограждений не было. В опасности находились все пешеходы, проходящие рядом. Следами колес загрязнено покрытие исторической площади. Городские власти не давали никаких разрешений на проведение и организацию съемок и обратились в полицию для расследования инцидента", - говорится в сообщении КГГА.
Вероятнее всего, к съемкам причастна украинская рэп-певица alyona alyona. В своем Инстаграм она опубликовала видеозаписи, на которых зафиксировано ее участие. На момент публикации новости певица удалила эти видеозаписи со своей страницы.
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Наша поліція це діти після школи з керівниками з СССР, можуть зупиняти для перевірки документів старі "москвичі" та "жигулі", євробляхи.
люди творчих професійідіоти в пошані - їм надають кабінети на Банковій і Грушевського, дозволяють керувати країною, здійматись у небо на парасольці або дрифтувати в історичному місці. Все для розваг, все для шапіто!
Розвалюють країну, і їм все POHUY...
Задовбали, їздуни!
Ніт, Митець однозначно щось таке знав: "Альонушка - фольклорна потвора, існуюча в нашій підсвідомості".
Певно, щось таке: