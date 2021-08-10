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Блокирована агентурная сеть "ЛНР", планировавшая теракты в Украине, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Деятельность псевдоспецслужбы "ЛНР" блокировали сотрудники СБУ. В частности она планировала теракты на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью того же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина РФ.

По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.

29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов - выявить.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Что значит - группа блокиорвана, а агенты выявлены? Т.е. их не поймали и не арестовали, а просто узнали и пригрозили не шалить???
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10.08.2021 14:55
+5
Надеюсь двойных агентов из числа своих родственников они выявили на раз?
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10.08.2021 14:45
+3
Чому заблокована, а не ліквідована?
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10.08.2021 16:17
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Надеюсь двойных агентов из числа своих родственников они выявили на раз?
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10.08.2021 14:45 Ответить
Что значит - группа блокиорвана, а агенты выявлены? Т.е. их не поймали и не арестовали, а просто узнали и пригрозили не шалить???
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10.08.2021 14:55 Ответить
Согласен, никаких доказательств, о сети агентов не видно в том же видео ничего нет. Нужен дядя в костюме, Лексус левмц найти снять в горожкх и ролик готов. Это точно не доказ.
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10.08.2021 15:13 Ответить
Обычно СБУ либит фото, где лежат дяди лицом вниз, на столе веером 450 гривен, карточки банковские, сматрфон и парочку стареньких нокиа,ножичек какой нибудь. А тут даже этих железных "доказательств" нет)
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10.08.2021 15:16 Ответить
Мне нравится тот ролик на котором идут субтитры закрытые рекламой Цензора...
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10.08.2021 14:57 Ответить
этот...
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10.08.2021 14:57 Ответить
после позорной беганины(кстати еще не видел погони или что там было с дбр) за дряхлым дедком-мульмиллионером - все сразу поверили шо СБУ за просто так злапала боевика.....
....
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Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 7430 Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 2192
может это ГУР бы должно взять этого перца, не? да хотя - у нас и кассирша возьмет Киву и скажет - А вот посмотрите, у гражданина диссертация содержит 142814 ошибок и ваще это плагият, а скока там за первого ребенка платят то? да, Кива?
= Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 3087 Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9792 (да-да, отпустите только "шею"....)

(молчать, ты наказан..... будешь)
- (СБУ, помогиииииитиииииии)
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10.08.2021 15:08 Ответить
Простите, это та СБУ которую охранники Медведчука мордой по полу повозили? Ну да.
Верю Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 6399
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10.08.2021 15:12 Ответить
...это та СБУ, которой рулит лийтинант бакланов Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 2206
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10.08.2021 16:12 Ответить
Он смотрящий, рулит там Бенина мохнатая лапа Заблоковано агентурну мережу "ЛНР", яка планувала теракти в Україні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9936
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10.08.2021 16:30 Ответить
Прикольно..злодей Ярослав.М.отучился и небось за бюджет на юриста в Нюау им.Я.Мудрого..и поехал работать в ЛНР..Это у нвс что уже там кадры и доя ЛНР готовят?))
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10.08.2021 15:21 Ответить
Чому заблокована, а не ліквідована?
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10.08.2021 16:17 Ответить
А звідки у працівника СБУ Лексус?
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10.08.2021 16:26 Ответить
30000 рубліків ~15000 грн
Мабуть прикольно зрадити Батьківщині за зарплату кур'єра з доставки їжі...якщо не менше
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10.08.2021 17:06 Ответить
Допросить и расстрелять на хер!
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10.08.2021 19:24 Ответить
если границы с рефией открыты, то чего им не шляться в Украину с двумя паспортами. Для сепаров вход открыт.
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10.08.2021 23:24 Ответить
 
 