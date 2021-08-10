Блокирована агентурная сеть "ЛНР", планировавшая теракты в Украине, - СБУ. ВИДЕО
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Деятельность псевдоспецслужбы "ЛНР" блокировали сотрудники СБУ. В частности она планировала теракты на территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
СБУ удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году. Осенью того же года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина РФ.
По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, находящегося на временно оккупированной территории.
29 июля так называемый разведчик "ЛНР" организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Усилиями подразделений внутренней безопасности и контрразведки СБУ его план удалось сорвать, а завербованных агентов - выявить.
Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужбы".
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может это ГУР бы должно взять этого перца, не? да хотя - у нас и кассирша возьмет Киву и скажет - А вот посмотрите, у гражданина диссертация содержит 142814 ошибок и ваще это плагият, а скока там за первого ребенка платят то? да, Кива?
= (да-да, отпустите только "шею"....)
(молчать, ты наказан..... будешь)
- (СБУ, помогиииииитиииииии)
Верю
Мабуть прикольно зрадити Батьківщині за зарплату кур'єра з доставки їжі...якщо не менше