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Беленюк о спортивной карьере: Беру перерыв, а потом уже будет видно. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе 30-летний Жан Беленюк рассказал о возможности продолжения своей спортвной карьеры.

Как сообщает Suspilne.media, единственный украинский обладатель золота на Играх в Токио отметил, что сделает перерыв в выступлениях, а затем решит свою судьбу, передает Цензор.НЕТ.

"Наверное, возьму какой-то пассивный отдых. Поеду, полечу куда-то. Возможно, на море. Сейчас просто не удается, потому что много интервью, встреч. А как будет "окно", думаю, использую это время для себя. Уверен, что буду тренироваться, поддерживать физическую форму, потому что каждому человеку это нужно для здоровья после окончания спортивной карьеры. Если перестану заниматься вообще, думаю, это все очень быстро скажется со знаком минус для меня. А что касается соревнований, сейчас я еще не решил. Беру небольшой перерыв, а потом уже будет видно", - сказал Беленюк.

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Комментируя информацию о том, что он является первым темнокожим олимпийским чемпионом из Украины, Беленюк заявил: "Честно, я об этом даже не думал. Это действительно круто. Просто у нас пока не так много темнокожего населения в Украине. Не знаю, какой они составляют процент. Поэтому мне сложно комментировать. Я вообще считаю себя украинцем - без разделения на цвет кожи и так далее. Первый темнокожий депутат, первый темнокожий чемпион Олимпийских игр. Все первое, и все темнокожее".

"Олимпиада - это высший уровень спортивных соревнований. В политике пока я не нахожусь на высшем уровне: не езжу с какими-то переговорами в другие страны и так далее. Возможно, это будет в будущем, но пока я на уровне Украины стараюсь максимально эффективно решать проблемы украинских спортсменов. (Занимаюсь. - Ред.) принятием законопроектов и непосредственно их (спортменов. - Ред.) обращениями ко мне. Меня, думаю, процентов 99 спортсменов знают, постоянно обращаются. Ввиду своей узнаваемости, по возможности, стараюсь эффективно решать их вопросы", - рассказал Беленюк о своей политической деятельности нардепом "Слуги народа".

Как сообщалось, помимо золота Токио-2020, Беленюк был серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
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Топ комментарии
+6
Жан, поздравляю с победой! Уйди из ВР и двигай дальше в спорте. Отдохни, конечно, заслужил. Но не пачкай свое имя в зеленом болоте. Там и так сплошные жабы кувыркаются и всю страну позорят. Лучше момента у тебя не будет. Утопишь свое чемпионство в зеленом болоте.
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10.08.2021 16:39
+5
ВР нє замєтіт потєрі бойца
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10.08.2021 16:35
+5
Жан уже Золотой Призёр Олимпиады - куда ещё выше ?
Надо сохранить здоровье и использовать раскрученное имя для рекламы.
Весь послеолимпйский год надо посвятить рекламным контрактам - нечего стесняться.
Тогда будут свои хорошие деньги и можно будет вести переговоры о тренерской
или другой работе с сильных позиций.
И не ходить за деньгами к политикам.
В политику надо идти независимо, чтобы сделать что-то хорошее и оставить свой след.
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10.08.2021 16:35
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І як тепер Україні існувати з перервою Беленюка? Напевно розпочинається апокаліпсис!
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10.08.2021 16:32 Ответить
Жан, поздравляю с победой! Уйди из ВР и двигай дальше в спорте. Отдохни, конечно, заслужил. Но не пачкай свое имя в зеленом болоте. Там и так сплошные жабы кувыркаются и всю страну позорят. Лучше момента у тебя не будет. Утопишь свое чемпионство в зеленом болоте.
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10.08.2021 16:39 Ответить
Упс, вроде в открытый чат писал, сорри...
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10.08.2021 16:40 Ответить
ВР нє замєтіт потєрі бойца
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10.08.2021 16:35 Ответить
Жан уже Золотой Призёр Олимпиады - куда ещё выше ?
Надо сохранить здоровье и использовать раскрученное имя для рекламы.
Весь послеолимпйский год надо посвятить рекламным контрактам - нечего стесняться.
Тогда будут свои хорошие деньги и можно будет вести переговоры о тренерской
или другой работе с сильных позиций.
И не ходить за деньгами к политикам.
В политику надо идти независимо, чтобы сделать что-то хорошее и оставить свой след.
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10.08.2021 16:35 Ответить
Тут вопрос стоит о продолжении политической карьеры,ибо через 2.5 года выборы и вылетишь из Рады как пробка вместе со своим зеленомордым найвеличнішим лідером **********.Так что пончики как Юзик не жри,а тренируйся.Пригодиться еще.Тебя народ Украины содержать на депутатских харчах наверняка не согласится.
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10.08.2021 16:37 Ответить
Ну на счет вылетит вместе с "слугами" еще не факт. В политике часто так бывает, что меняют партию. А золотого олимпийского чемпиона в своих рядах перед выборами много кто захочет видеть.
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10.08.2021 16:56 Ответить
Беленюк про спортивну кар'єру: Беру перерву, а потім вже буде видно - Цензор.НЕТ 9809
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11.08.2021 09:17 Ответить
Но в Украине его подпирает Семён Новиков , который выиграл Европу в 2020 году.
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10.08.2021 16:48 Ответить
Новиков на 7 лет моложе. Беленюк уже всего добился в спорте - теперь дорогу молодым!)
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10.08.2021 16:57 Ответить
Следующая Олимпиада уже через три года. Если не он, то кто.)
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10.08.2021 17:19 Ответить
Жану уже 30 лет - молодость заканчивается - сколько можно заламывать и брать на болевой других борцов - есть более полезные для общества вещи: как заломать зажравшегося Ахметова, Коломойского и других гнобителей Украины.
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10.08.2021 23:42 Ответить
краще зроби перерву в зебільному середовищі
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10.08.2021 17:26 Ответить
К зелённым попал по квоте как СПОРТСМЕН, украсивший список , за что получил ряд ...преференций.

Беги с этого болота и продолжай делать карьеру в спорте, а в худшем случае в политике, как например Кличко
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11.08.2021 05:51 Ответить
Жане! Бажаю тобі всіляких гараздів! І дякую!
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11.08.2021 06:31 Ответить
молодец. правильно.
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11.08.2021 06:51 Ответить
Беленюк про спортивну кар'єру: Беру перерву, а потім вже буде видно - Цензор.НЕТ 3753
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11.08.2021 07:15 Ответить
 
 