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"Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull", - рэп-певица Аlyona alyona о дрифте на Софийской площади. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Рэп-певица Аlyona alyona заявила о своей непричастности к организации утреннего дрифта на Софийской площади, в результате которого покрытие площади было изуродовано колесами автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, певица записала специальное обращение по этому поводу и опубликовала его в своем Инстаграм.

"Моя роль заключалась только в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине. Меня уверили, что все необходимые разрешения у них есть, администрация их предоставила и по завершению всего этого приедут клининговые машины и все это отчистят... Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull", - заявила певица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дрифт на Софийской площади: КГГА обратилась в полицию для расследования незаконной съемки в центре Киева с участием рэп-певицы Аlyona alyona. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+47
Оця жопа - звязда???
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10.08.2021 17:41
+30
покаталась?- помой!
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10.08.2021 17:42
+29
Дура ты тостожопая!!! Ничего не знала?? Я не Я??? ШО ты стелишь??? Ролик выложили, вы ублюдки покатались,шороху навели, а ты тут врубаешь дурочку, типа я не при делах. Кобыла она есть кобыла! "Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 1801
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10.08.2021 20:01
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Страница 3 из 3
- Изя, твоя дочь бл...дь.
- Так у меня нет дочери!
- Вот теперь иди и доказывай.
Приблизительно также выглядит эта ситуация. Обгадилась ты или не ты, теперь, Алена, иди и доказывай.
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11.08.2021 12:25 Ответить
І Гана не винувата, і Гнат не винуват. Винувата хата, що впустила Гната.
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11.08.2021 13:25 Ответить
Это как рашенский Иван, перднет, а потом оглядывается. "Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 8596
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11.08.2021 13:26 Ответить
Альона-Альона поставила Дитера Матешица на счётчик. ))
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11.08.2021 13:38 Ответить
Лідер думок віконця МакДрайв. "Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 1337
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11.08.2021 13:42 Ответить
Всегда мне было интересно, как это люди живут без мозгов? Вон оно как!
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11.08.2021 14:38 Ответить
Жирная тупая свинья
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11.08.2021 15:40 Ответить
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