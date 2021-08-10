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"Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull", - рэп-певица Аlyona alyona о дрифте на Софийской площади. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Рэп-певица Аlyona alyona заявила о своей непричастности к организации утреннего дрифта на Софийской площади, в результате которого покрытие площади было изуродовано колесами автомобилей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, певица записала специальное обращение по этому поводу и опубликовала его в своем Инстаграм.
"Моя роль заключалась только в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине. Меня уверили, что все необходимые разрешения у них есть, администрация их предоставила и по завершению всего этого приедут клининговые машины и все это отчистят... Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull", - заявила певица.
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+47 Леонід Мефодовський
показать весь комментарий10.08.2021 17:41
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+29 Сергей Иванченко 88fe5c6e
показать весь комментарий10.08.2021 20:01
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- Так у меня нет дочери!
- Вот теперь иди и доказывай.
Приблизительно также выглядит эта ситуация. Обгадилась ты или не ты, теперь, Алена, иди и доказывай.