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Беларусь (7520) пропаганда (3469) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

"Интервью" с девушкой Протасевича Сапегой показали на государственном ТВ в Беларуси. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Валерия Сапега рассказала пропагандистам, что сотрудников КГБ на борту самолета Ryanair не было, а сообщение о бомбе якобы прислали бывшие товарищи Романа Протасевича.

Разговор с Сапегой стал частью программы "Это другое" на государственном телеканале "Беларусь 1", сообщает Цензор.НЕТ.

Девушка Протасевича рассказала, что в Греции они были в отпуске. Кроме того, Роман несколько дней фотографировал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. О том, кто мог прислать по электронной почте сообщение от имени "боевиков ХАМАС" о том, что на борту самолета заложена бомба, Сапега высказалась так: "Я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто мог действительно это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод о том, что в этом замешаны именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения".

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Она также заявила, что на борту самолета якобы не было сотрудников КГБ Беларуси.

"Наверное, после того, как история именно со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение, дать какую-то оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок", - добавила девушка.

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Сапега сказала, что чувствует себя "лучше, чем в первые дни", а ведущая отметила, что София "выглядит хорошо".

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
"Интервью" с полностью уничтоженным человеком.
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11.08.2021 01:06
+28
Так работает лукашенковский фашизм. После обработки упырями с КГБ,любой в Беларуси начнёт говорить на белое чёрное, а на чёрное белое
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11.08.2021 01:14
+26
Когда паук ввсасывает муху, то от неё остаётся лишь оболочка, которая внешне от живой мухи не отличима
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11.08.2021 01:12
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"Интервью" с полностью уничтоженным человеком.
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11.08.2021 01:06 Ответить
Когда паук ввсасывает муху, то от неё остаётся лишь оболочка, которая внешне от живой мухи не отличима
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11.08.2021 01:12 Ответить
Поймав добычу, паук убивает её ядом и впрыскивает в неё пищеварительные соки. По истечении некоторого времени (обычно нескольких часов) паук высасывает образовавшийся питательный раствор.
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11.08.2021 02:36 Ответить
Так работает лукашенковский фашизм. После обработки упырями с КГБ,любой в Беларуси начнёт говорить на белое чёрное, а на чёрное белое
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11.08.2021 01:14 Ответить
Не всі, а тільки самі гнилі. З тими, в кого нема стрижня і особливо працювати не треба. Вони вже по дорозі всрались. Натомість скільки у них людей отримали реальні строки і сраку, при цьому, нікому не лизали.
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11.08.2021 07:23 Ответить
Хто завгодно всрався б, і ті хто отримали строки напевне не планували йти в тюрму. У полоні як у полоні, менше ви*ся - довше проживеш, і то якщо пощастить. Якби не міжнародний розголос то і взагалі б знайшли десь у парку на дереві.
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11.08.2021 08:16 Ответить
О, Ваня Кутепов, внук Зои Космодемьянской, собственной персоной.
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11.08.2021 12:57 Ответить
откуда на болотном микромордоре столько овощей?
совершенно точно можно сказать, что ничего на менцких болотах никогда не произойдет и болотные рабы и дальше будут поклоняться новому царьку коленьке.
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11.08.2021 01:17 Ответить
Лукашенко буде правити Білоруссю стільки скільки зможе. І в середньостроковій перспективі його практично нереально буде зсунути з цієї посади навіть росіянам. Він укріпив режим і його єдина загроза - це пряма зупинка транспортування російського газу та нафти, що поки виглядає нереалістично. Ні про яке створення поглибленої союзної держави
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11.08.2021 01:29 Ответить
Все , лукашенко не виноват . Дайте ему медаль , попросите прощения и снимайте санкции . Два куска лайна протасевич и его баба . А вот десятки людей сидящих по колониям и тюрьмам , родственникам выдают трупы , но внимание к протасевичам и его росийской любовнице .
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11.08.2021 01:46 Ответить
Ещё один герой со своими 5-ю копейками? Неуловимый Джо?
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11.08.2021 15:40 Ответить
Я думаю, ее убедили в том, что подыгрывая режиму, она сможет помочь своему парню получить шанс на освобождение. Соврали, конечно.
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11.08.2021 02:22 Ответить
Не признала себя шпионкой в пользу Японии-и то хорошо.
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11.08.2021 02:45 Ответить
Ну, видимо, перед гестаповцами просто не ставилась такая задача...
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11.08.2021 16:41 Ответить
это потому что кимоно не снимали .. "Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі - Цензор.НЕТ 1276
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12.08.2021 06:24 Ответить
тем временем зегнидский наваривается на торговле кацапским бензином из бульбостана ...
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11.08.2021 03:30 Ответить
Якщо людині 100 днів говорять, шо він дурак то через 100 днів він і сам повірить що він дурак. Це є людська психологія якою маніпулює КГБ
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11.08.2021 03:42 Ответить
Если при этом ещё хорошенько киздить, то всё произойдёт ещё быстрее и не надо будет ждать 100 дней.
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11.08.2021 13:03 Ответить
ну если попался, то и говорить не надо шо дурак "Інтерв'ю" з дівчиною Протасевича Сапегою показали на державному ТБ в Білорусі - Цензор.НЕТ 5778
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11.08.2021 14:01 Ответить
Боротьбою НацКорпуса з Порошенком у 2018-2019 роках керував агент Москви - Коротких ("Боцман")
Нацкорпус розвалюють. При цьому, основна задача стоїть не «пересадити» (це нереально за визначенням), а максимально їх дискредитувати.
Дивіться самі.
У Харкові заарештовано шестеро членів Нацкорпусу - буквально сьогодні всіх їх посадили на 60 діб. Звинувачення - рекет. Реакція не забарилася - в Нацкорпусі вже пообіцяли Зеленському жорстку відповідь.
Білецький заявляє - «буде гаряче». Не знаю, що це означає, але якщо раптом в Києві підскочать ціни на іграшкових свиней або клоунів - я не здивуюся.
Тим часом, в мережу злили відео допитів у російських спецслужбах відомого російського нациста Максима «Тесака» Марцинкевича і... Сергія Коротких. Так-так, того самого «Боцмана» - одного з наближених до Білецького осіб.
У записі, серед іншого, фігурує розписка Коротких від листопада 2007 р. де він зобов'язався співпрацювати зі спецслужбами РФ.
Сенсація - боротьбою НацКорпуса з Порошенко у 2018-2019 рр. керував агент Москви!!!
Звісно, зразу ж пішов поголос, що запис злила ФСБ, але я вважаю що злила його як раз СБУ Баканова.
Технічно - нічого складного, злити запис може кожен. Добути його СБУ могла по своїх оперативних каналах ще в часи Грицака - тоді прокручували справді карколомні операції. Або ще будь коли.
Логіка проста. Якщо Короткіх був на гачку у ФСБ, розкривати його Москві не вигідно.
А от СБУ, в порядку дискредитації Нацкорпусу - залюбки.
Удар по «Боцману» - це сильний удар по Нацкорпусу, після якого Білецькому стане не до сміху.
В Росії «Боцмана» звинувачували в етнічних убивствах.
В Україні Боцман був пов'язаний із загиблим журналістом Шереметом (за деякими даними був останнім з ким зустрічався Шеремет).
Боцман був зв'язаний з головою «Білоруського дому» Віталієм Шишовим.
А ще, саме «Боцмана» звинувачують у вбивстві Ярослава Бабича, одного з творців батальйону «Азов», ще до Білецького. До речі, справа Бабича була зам'ята як раз на рівні МВС.

Яку справу можуть розкрутити з цих фактів у МВС та СБУ - гадаю, пояснювати не треба.
Мета? Вона очевидна. Нацкорпус завжди категорично заперечував свій зв'язок з міністром МВС Арсеном Аваковим. Але в ОПУ так не вважають і б'ють по Нацкорпусу як раз з метою позбавити Авакова вуличної гвардії, а ще краще - підкорити її.
Але Нацкорпус відмовлятися від звичної вольниці, схоже, не хоче. Тож конфлікт - неминучий.
І шансів вистояти у Нацкорпусу - нуль. Чому?
Наразі діяльність Короткіх і Білецького СБУ офіційно не розслідує.
Але ж може почати. Матеріали почнуть потрапляти у ЗМІ.
І пересічні громадяни охреніють, коли від творців мемів «Порошенко вбив брата», почують те, що розкажуть про НацКорпус.
А там і до справи Бабича справа дійде. І не тільки до неї.
Більше скажу - наступний буде Внутрішній корпус батальйону «Азов». А там і до діяльності самого батальйону руки дійдуть.
В ЗМІ вже була інформація про те, що командуванню бату «Азов» виставили ультматум. Або «Азов» стане звичайним штатним підрозділом НГУ на кшталт бату Кульчицького, або діяльністю «Азова» займеться військова прокуратура.
Кримінальні справи будуть порушені десятками, а далі «Азов» зазнає долі бату «Шахтарськ» - його розформують.
Скажу більше - наступним буде Внутрішній корпус бату «Донбас». Благо - Семен уже сидить.
До речі, відіграти до «як було» уже не вийде. Жабу варять повільно - Білецькому дають зрозуміти, що подальших проблем можна уникнути. Але заарештованих уже - доведеться здати.
Вольниця завершена. Білецькому вказують на його місце. Або - або.
Така от гірка історія відбувається на наших очах.
Але я маю для Нацкорпусу дивовижну новину. Новину, яка точно зігріє їх у найскрутніших і найбільш ганебних для них ситуаціях: "Зате не Порошенко!".
Сподіваюся, воно того коштувало.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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11.08.2021 04:54 Ответить
"Коли вони садили соціал-демократів,
я промовчав. Я не був соціал-демократом.

Коли вони прийшли за членами профспілки,
я не протестував. Я не був членом профспілки.

Коли вони прийшли за євреями,
я не обурився. Я не був євреєм.

Коли вони прийшли за мною,
не залишилось нікого, хто б заступився за мене".

ЦЕ станеться, коли Зебанда пересадить патріотів.....
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11.08.2021 10:43 Ответить
Пухкенький, ти не зрозумів написаного? Блазень не збирається садити Білецького, блазень хоче підкорити собі Нацкорпус. А от до патріотів України, Нацкорпус, має такеж відношення як морська свинка до моря.
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11.08.2021 11:04 Ответить
тут главное сказать что кгб белоруси не было
ну не было их, бьло фсб)) какая разница
кто ей текст писал?
"силюсь"? это так говорят?)
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11.08.2021 06:15 Ответить
Майстри "заплечних справ" Бацькі Лукашенкі намагаються натягнути сову на глобус. Вийшло, як вийшло. На кого розрахована ця фігня? На самого бацьку лукашенку? Навіть його Колєнька в цю фігню не повірить
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11.08.2021 07:00 Ответить
Текст - в зуби,револьвер націлений помежі очі-поза камерою, "браслети" повішені на штативі камери-і оберфюрер Білорусі є цяцею, друзі-какою,а НКВД-КГБ взагалі не при справі.
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11.08.2021 08:12 Ответить
зачем этот театр? Это ж не прямой эфир. Начала говорить не так - камера выключается и к источнику питания подключается паяльник. Пока он прогревается есть время подумать и переосмыслить.
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11.08.2021 13:05 Ответить
Скоро на экранах! Новый хит! Интервью с собакой Протасевича!
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11.08.2021 08:43 Ответить
Впечатление такое, что все эти сценарии (интервью с "Петровым" и "Бошировым", с Протасевичем, его дамой) писались в одном месте, и даже не в Минске, а в каком-то театральном училище соседней страны в качестве отработки для двоечников и прогульщиков, уж больно они нелепы и тупы.
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11.08.2021 09:03 Ответить
Актеры хороши. Посмотри не эту. Если она не из ФСБ, то я человек-паук.
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11.08.2021 09:10 Ответить
1937 год. Важно не только уничтожить человека физически, но и уничтожить его морально.
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11.08.2021 10:40 Ответить
Да уж, это явно не Жанна Д`арк... Как-то даже есть подозрение, что Мата Хари... Окрутила товарища Протасевича и оп-хей-ла-ла-лэй...
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11.08.2021 10:40 Ответить
Картопляне гестапо, у нас вже майже кільце, треба будувати стіну ще й бульбостаном, кинчемин такоє вчився на заході та був продвинутим, але як тільки підвернулась можливість відразу став дитатором, таким буде й коля або старший як його там.
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11.08.2021 11:27 Ответить
на гестапо бы ты молился, побывав в нквд. это как - .... а иди ты, даже сравнений не нашел то
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11.08.2021 13:59 Ответить
Я её фамилию почему-то постоянно читаю в английской раскладке, как "Канера", дивно.
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11.08.2021 11:38 Ответить
Верю!!! Вот ей я полностью верю!!!
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11.08.2021 12:10 Ответить
Хорошая парочка - говорят как по писаному, по сути уже обличают своих бывших соратников.
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11.08.2021 12:37 Ответить
смотреть не буду, хвала Будде, но Невзоров сказал очень ясно - типо - ничего не верьте человеку который побывал в кгб. как то так
там ведь целая наука в совке была. и есть в рашке, ой, на рашке и в Баларуси.
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11.08.2021 13:57 Ответить
- Софья, здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Это ваше первое интервью?
- Да.
Таким совком повеяло от этой программы... Прям как Центральное телевидение СССР включил на телевизоре Берёзка Ц202...
И ещё самодеятельным театром с плохими актёрами... Как будто написанный текст по бумажке читают, да ещё и без всякого выражения...
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12.08.2021 06:46 Ответить
 
 