Сразу на пяти полигонах проходят командно-штабные тренировки Объединенных сил: к маневрам привлечены истребители, бомбардировщики и "Грады", - Наев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сразу на пяти общевойсковых полигонах Украины продолжаются командно-штабные тренировки с командованием Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, в которых также задействованы и другие органы военного управления. Самые масштабные маневры состоялись на полигоне вблизи Николаева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.
Как сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, к тренировкам также привлечены органы управления от Национальной гвардии, Службы безопасности, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта.
Практические действия отрабатываются в условиях активного применения противником высокоточных средств поражения и средств радиоэлектронной борьбы.
- Учения имеют целью повышение оперативных возможностей органов военного управления в планировании и управлении действиями в различных видах боевых действий, - отметил командующий. - Это оборонительные действия, борьба с воздушными десантами, диверсионно-разведывательными группами, ведение территориальной обороны, а также поддержка авиационными группами сухопутных и морских группировок.
Во время учений особое внимание уделяется отражению ударов условного противника с воздуха. В частности, высадки десантов условного противника на оперативные аэродромы, борьбе с диверсионно-разведывательными группами и тому подобное.
- В ходе активной фазы к маневрам привлечена истребительная, штурмовая, бомбардировочная, транспортная и беспилотная авиация Воздушных Сил ВС Украины. Их задачей является уничтожение средств воздушного нападения противника, нанесение ударов по наземным объектам и авиационная поддержка действий войск в ходе выполнения заданий. Кроме того, по группировке условного противника применены реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", а также ствольная артиллерия, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Вместе с тем, морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отработали вопросы усиления охраны и обороны острова Змеиный. Противотанковые подразделения провели практические стрельбы прямой наводкой и ракетными комплексами по бронированным объектам противника.
Тренировка продлится до 13 августа.
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да и ИгорьЛ щас бы пожаловался шо - мало, не та дальность, не те боеприпасы, и ваще Гриценко бы сделал ролик так шо портки сепарастов вмиг бы сделались на пару кг. более тяжелее
ясно шо підійдуть війська НАТО та поможуть. і заживем.о
чем вы собрался сдерживать орды быдла то? хоть 600тыс - после ракетных ударов будет то что и в красных ордах в начале контрудара Вериахта - паника, а командование сам знаешь - хата в Австралии или где там - ближе чем воевать
но рашке надо типо повод, хотя.... повод как и в совке - 3млн. финнов атаковали 150млн. быдла с целью дойти до Усть хабаровска и построить там порт
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Зустрічаються два Українці та й один другому каже:
- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
- Добре зробили куме.
- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.
- Ну добре зробили куме.
- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.
- Та ви куме брешете.
- Та брешу, але як би гарно було.
Треба казати. Вчились відбивати ворожі удари росії.
это по памяти, но было же такое то
А проводиться на полігонах для того щоб з-за поребріка бачили, що як що що і по пиці можуть отримати. А то у 2014 році вони були впевнені що у хАхлів є тільки три ржавих танки, два з котрих не заводяться.
Вот только тов. Гирькин говорил, что расийская атака должна начинаться не с высадки десанта, а удара крылатыми ракетами по штабам, местам сосредоточения и пр.....
ясно шо было бы прикольно тебе увидеть три сотни истребителей в небе - но только их нет.
перехватчиков только с две сотни слава Аллаху если есть. а фронтовых хорошо если 50
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