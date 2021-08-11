Сразу на пяти полигонах проходят командно-штабные тренировки Объединенных сил: к маневрам привлечены истребители, бомбардировщики и "Грады", - Наев. ВИДЕО

Сразу на пяти общевойсковых полигонах Украины продолжаются командно-штабные тренировки с командованием Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, в которых также задействованы и другие органы военного управления. Самые масштабные маневры состоялись на полигоне вблизи Николаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

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Как сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, к тренировкам также привлечены органы управления от Национальной гвардии, Службы безопасности, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта.

Практические действия отрабатываются в условиях активного применения противником высокоточных средств поражения и средств радиоэлектронной борьбы.

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- Учения имеют целью повышение оперативных возможностей органов военного управления в планировании и управлении действиями в различных видах боевых действий, - отметил командующий. - Это оборонительные действия, борьба с воздушными десантами, диверсионно-разведывательными группами, ведение территориальной обороны, а также поддержка авиационными группами сухопутных и морских группировок.

Во время учений особое внимание уделяется отражению ударов условного противника с воздуха. В частности, высадки десантов условного противника на оперативные аэродромы, борьбе с диверсионно-разведывательными группами и тому подобное.

- В ходе активной фазы к маневрам привлечена истребительная, штурмовая, бомбардировочная, транспортная и беспилотная авиация Воздушных Сил ВС Украины. Их задачей является уничтожение средств воздушного нападения противника, нанесение ударов по наземным объектам и авиационная поддержка действий войск в ходе выполнения заданий. Кроме того, по группировке условного противника применены реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", а также ствольная артиллерия, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Вместе с тем, морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отработали вопросы усиления охраны и обороны острова Змеиный. Противотанковые подразделения провели практические стрельбы прямой наводкой и ракетными комплексами по бронированным объектам противника.

Тренировка продлится до 13 августа.



