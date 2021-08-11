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Сразу на пяти полигонах проходят командно-штабные тренировки Объединенных сил: к маневрам привлечены истребители, бомбардировщики и "Грады", - Наев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сразу на пяти общевойсковых полигонах Украины продолжаются командно-штабные тренировки с командованием Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, в которых также задействованы и другие органы военного управления. Самые масштабные маневры состоялись на полигоне вблизи Николаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, к тренировкам также привлечены органы управления от Национальной гвардии, Службы безопасности, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта.

Практические действия отрабатываются в условиях активного применения противником высокоточных средств поражения и средств радиоэлектронной борьбы.

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- Учения имеют целью повышение оперативных возможностей органов военного управления в планировании и управлении действиями в различных видах боевых действий, - отметил командующий. - Это оборонительные действия, борьба с воздушными десантами, диверсионно-разведывательными группами, ведение территориальной обороны, а также поддержка авиационными группами сухопутных и морских группировок.

Во время учений особое внимание уделяется отражению ударов условного противника с воздуха. В частности, высадки десантов условного противника на оперативные аэродромы, борьбе с диверсионно-разведывательными группами и тому подобное.

- В ходе активной фазы к маневрам привлечена истребительная, штурмовая, бомбардировочная, транспортная и беспилотная авиация Воздушных Сил ВС Украины. Их задачей является уничтожение средств воздушного нападения противника, нанесение ударов по наземным объектам и авиационная поддержка действий войск в ходе выполнения заданий. Кроме того, по группировке условного противника применены реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", а также ствольная артиллерия, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Вместе с тем, морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отработали вопросы усиления охраны и обороны острова Змеиный. Противотанковые подразделения провели практические стрельбы прямой наводкой и ракетными комплексами по бронированным объектам противника.

Тренировка продлится до 13 августа.

Сразу на пяти полигонах проходят командно-штабные тренировки Объединенных сил: к маневрам привлечены истребители, бомбардировщики и Грады, - Наев 01
Сразу на пяти полигонах проходят командно-штабные тренировки Объединенных сил: к маневрам привлечены истребители, бомбардировщики и Грады, - Наев 02
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Топ комментарии
+47
Отлично!!! Нужно быть всегда готовым БИТЬ РАШИСТСКУЮ ГАДИНУ!!!
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11.08.2021 09:33
+28
Слава Воїнам ЗСУ!!!
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11.08.2021 10:56
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Отлично!!! Нужно быть всегда готовым БИТЬ РАШИСТСКУЮ ГАДИНУ!!!
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11.08.2021 09:33 Ответить
Масштабні навчання дуже радують, але не побачив в навчаннях ключових елементів - стрільб з МТ-12 (у тому числі керованими протитанковими снарядами Стугна) а також нанесення авіаударів з використанням керованих ракет Х-25МЛ.
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11.08.2021 11:21 Ответить
а зачем тебе видеть то шо может увидеть и враг?
да и ИгорьЛ щас бы пожаловался шо - мало, не та дальность, не те боеприпасы, и ваще Гриценко бы сделал ролик так шо портки сепарастов вмиг бы сделались на пару кг. более тяжелее Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 2947
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11.08.2021 12:21 Ответить
Ворог знає все від своїх агентів, інколи знає більше ніж Генштаб ЗСУ, тому приховувати є сенс тільки оперативну інформацію - переміщення військових підрозділів ЗСУ по території України. Під час наступу терористів, основною загрозою для України буде збільшення окупованих територій, бо навіть ракетні та авіаційні удари не будуть нести таких довгострокових ризиків як окупація території. А виходячи з цього для нас найбільш небезпечними будуть механізовані та танкові прориви ворога та морський десант терористів. Тому основна робота на полігонах має вестись з гарматами МТ-12, які можуть зупинити танкові прориви та керованими ракетами Х-25МЛ, які можуть знищити ворожі кораблі на підходах до українського узбережжя.
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11.08.2021 12:39 Ответить
ну я би відступав, скаржачись в ООН та люб*ячи Байдена.
ясно шо підійдуть війська НАТО та поможуть. і заживем.о Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 5171
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11.08.2021 12:45 Ответить
Відступати теж потрібно вміти, щоб не біжати безпорядочно, роняючи кал по дорозі, кидаючи всю зброю та техніку (75%) в руки ворогу, як це робив Муженко. Те що ЗСУ будуть відступати це зрозуміло, бо чисельність ЗСУ 204 тис. військовослужбовців проти 2 млн. армії терористів. Якби ми могли збільшити ЗСУ до 600 тис. військових, то можна було б розраховувати на відносний паритет в живій силі і тоді можна було б розраховувати на позиційні бої. А в сьогодняшній ситуації нам потрібно відпрацьовувати відступ з боєм як основний вид бойових дій, тільки відступ без кидання на поталу ворогу зброї і техніки.
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11.08.2021 12:51 Ответить
звідки ти свинособакам нарахував армію в 2млн.? Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 9175
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11.08.2021 13:23 Ответить
Це офіційні дані по російській терористичній армії - загальна чисельність 2 млн. осіб, з яких 600 тис. контрактників, 245 тис. офіцерів, трохи строковиків а решта це відставні кадрові військові на цивільних посадах.
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11.08.2021 13:24 Ответить
2 млн. в них резервістів! чи ти ввжаєш що вони відразу зможуть призвати ще 2 млн.? Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 394
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11.08.2021 13:44 Ответить
2 млн. осіб це діюча армія росії, Ви що не можете знайти офіційні дані?
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11.08.2021 13:46 Ответить
. Путин подписал указ № 555 «Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации», которым численность Вооружённых сил РФ определена в 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Указ вступил в силу с 1 января 2018 года.
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11.08.2021 13:47 Ответить
так расейские военные писари и кухарки на нас будут наступать в количестве 900 тыс?
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11.08.2021 21:44 Ответить
А там в російській терористичній армії не кухарки, там відставні військові пенсіонери ще доволі молоді, фактично контрактники на цивільних посадах, яких посадять в реальні танки та літаки!
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11.08.2021 21:50 Ответить
ну да, финны дали просраться ублюдкам - нету танков и авиации почти, но жаль шо Гитлер не вступился - даже жабоеды и ымперцы хотели помочь финнам, но дурак всех обосрал а потом и сам обосрался Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 3250
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11.08.2021 13:37 Ответить
Після взяття лінії Маннергейму, Фінляндія була на межі катастрофи, далі стримувати радянські підрозділи без ДОТів було неможливо. Колосальна різниця в кількості живої сили робила оборону неможливою! Те саме зараз і в нас, 205 тис. військових проти 2 млн. терористів. Генштаб ЗСУ має поставити питання перед владою, що для створення мінімального паритету з терористами потрібно збільшити ЗСУ до 600 тис. військових!
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11.08.2021 13:45 Ответить
так надо шоп НАТО кинул ж.пу
чем вы собрался сдерживать орды быдла то? хоть 600тыс - после ракетных ударов будет то что и в красных ордах в начале контрудара Вериахта - паника, а командование сам знаешь - хата в Австралии или где там - ближе чем воевать
но рашке надо типо повод, хотя.... повод как и в совке - 3млн. финнов атаковали 150млн. быдла с целью дойти до Усть хабаровска и построить там порт Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 2268
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11.08.2021 13:52 Ответить
Ракетні можливості росії обмежені, росія виробляє вкрай мало крилатих ракет, не більше 120 на рік, а це нічого! Отже крилатих ракет вистачить тільки на один залп, а далі російські терористи будуть використовувати звичайні традиційні озброєння, реактивні снаряди РСЗВ з дальністю до 100км. Можливості авіації росії для нанесення ударів по глибокому тилу теж будуть обмежена як діями союзників так і активним застосуванням ППО ЗСУ. Тому питання чисельності ЗСУ виходить на перший план. Саме чисельність ЗСУ не дозволила нам виграти Дебальцевську операцію - в нас не лишилось боєготових резервів якими можна було б закрити дірки в обороні в Логвіново! Тому чисельність ЗСУ це питання номер 1 для успішної оборони України!
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11.08.2021 14:11 Ответить
отак би по кацапах.....
==================

Зустрічаються два Українці та й один другому каже:
- Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
- Добре зробили куме.
- А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бах-бах та й убив.
- Ну добре зробили куме.
- А сьогодні я встаю, а весь ставок москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв.
- Та ви куме брешете.
- Та брешу, але як би гарно було.
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11.08.2021 19:04 Ответить
Танковые прорывы ракетами Х-25 не останавливаются. Хотя бы потому что эта управляемая авиационная ракета предназначена для поражения стационарных целей (читай - зданий). А вот РБК-500/-250 с ПТАБ - самое оно по скоплениям БТТ.
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12.08.2021 02:40 Ответить
Ви неуважно читаєте. Керовані ракети Х-254МЛ з наведенням по променю лазера потрібні для знищення ворожих кораблів, а не танків. Витрачати таку дорогу та потужну ракету для знищення якогось там танку ніхто не буде. Для знищення танків потрібні протитанкові гармати МТ-12 з керованими снарядами Стугна.
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12.08.2021 11:25 Ответить
Да, всё так: Вы вели речь о Х-25 в контексте поражения ими кораблей противника.
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12.08.2021 14:54 Ответить
Ти там був ?
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11.08.2021 20:39 Ответить
А чого в нас противник називається умовний ? Сразу на пяти полигонах проходят командно-штабные тренировки Объединенных сил: к маневрам привлечены истребители, бомбардировщики и "Грады", - Наев - Цензор.НЕТ 5077
Треба казати. Вчились відбивати ворожі удари росії.
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11.08.2021 09:34 Ответить
Вже зараз в цих навчаннях умовного противника позначають червоним, тоді як власні війська - синім кольором НАТО. А ще як діти вже награються у війну, де гарні українці проти поганих кацапів.
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11.08.2021 12:52 Ответить
смешно было как амеры против типо Ирана учения делали - за синих, или за шо там, адмирал тупо разнес всех атакующих ракетными катерами, учения засекретили вроде, адмирала чуть не выгнали

это по памяти, но было же такое то
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11.08.2021 13:40 Ответить
Загалом незрозуміло чом це проводиться прстійно на полігонах,а не в зоні ООС на Донеччині, Луганщині .
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11.08.2021 09:43 Ответить
Тому що це заборонено "Мінськими угодами".
А проводиться на полігонах для того щоб з-за поребріка бачили, що як що що і по пиці можуть отримати. А то у 2014 році вони були впевнені що у хАхлів є тільки три ржавих танки, два з котрих не заводяться.
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11.08.2021 09:52 Ответить
Премьер министр Британии Борис Джонсон построит 2 базы НАТО в Украине в Очакове и Бердянске,на самом деле это означает,что Украина будет вести себя сдержанно и дипломатично по отношению и в отношении куска Донбасса и Крыма типа временно оккупировыанных территорий...
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11.08.2021 09:50 Ответить
Лично будет строить?. А если серьезно где прочесть инфу?
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11.08.2021 10:18 Ответить
Ты не из Украины чувак...не парься...,раз не знаешь об этом Договоре подписанном в Одессе Украина-Британия сотрудничество в военном сфере,в том числе и о скоростніх катерах переданніх Британией совсем недавно...,на РАБссии пердаки рвутся нехило.. Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 3780
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11.08.2021 10:26 Ответить
дави русню!
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11.08.2021 10:15 Ответить
Ех,отак би по мацковському кремлю лупонути...
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11.08.2021 10:25 Ответить
РАБссии некогда... Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 11052 месяца горит Якутия,горят Красноярский Край,Бурятия,Иркутская область...,денег нет,но ві держитесь там... Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 7131
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11.08.2021 10:28 Ответить
Упавший недавно в Охотское море самалет РАБссии останавил Путлера,12 августа 2000 года потонула подлодка КУРСК,а август для РАБссии єто всегда КАТАСТРОФА... Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 9010сдох ССср вялика магучий неповоротливій БАРАН... тоже в августе... Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 9010
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11.08.2021 10:33 Ответить
Всё это здорово....
Вот только тов. Гирькин говорил, что расийская атака должна начинаться не с высадки десанта, а удара крылатыми ракетами по штабам, местам сосредоточения и пр.....
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11.08.2021 10:50 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ!!!
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11.08.2021 10:56 Ответить
Хорошо, только музыка просто жесть. Смените диджея...
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11.08.2021 11:38 Ответить
надо не на полигонах, а на админ границах Крыма и ОРДЛО, рахи и белорахи....
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11.08.2021 11:58 Ответить
Навчання сила, разом до перемоги, Слава Україні!)
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11.08.2021 12:09 Ответить
Сегодня над Киевом в районе Жулян пролетали истребители один или два. Звук конечно потрясающий.
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11.08.2021 12:15 Ответить
мы их не производим, можно тока вспомнить как дидывоевале - сотни самолетов Люфтваффе за первый день уложили около тыщи самолетов дидовоеваленков)
ясно шо было бы прикольно тебе увидеть три сотни истребителей в небе - но только их нет.
перехватчиков только с две сотни слава Аллаху если есть. а фронтовых хорошо если 50
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11.08.2021 12:24 Ответить
Постійні навчання та тренування всіх компонент Сил оборони на південному та інших напрямках "остудит горячие головы" і спонукає їх зайвий раз подумати треба чи ні провокувати ЗС України. Це вже не 2014 рік і оснащення та військовий вишкіл ЗСУ набагато кращій і якщо тоді нас не перемогли то зараз москалям прийдеться тікати за Урал.
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11.08.2021 12:17 Ответить
ИгорьЛ перелогиньтесь)
шучу Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 7014
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11.08.2021 12:25 Ответить
Единственное что не очень хорошо - идет отстрел дефицитных ракет для града.
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11.08.2021 12:46 Ответить
Слава Україні!!! Слава Воїнам ЗС України!!!
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11.08.2021 12:51 Ответить
Перемога буде за нами! Україна понад усе!
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11.08.2021 13:07 Ответить
тяжело в учении,легко в бою.
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11.08.2021 14:34 Ответить
Отлично! Я так понимаю с боеприпасами уже проблем нет!
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11.08.2021 14:52 Ответить
краснопузые совковые упыри должны по полной ответить за то что они натворили в Украине вместе со своими окацапленными жополизами
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11.08.2021 15:12 Ответить
Відразу на п'яти полігонах проходять командно-штабні тренування Об'єднаних сил: до маневрів залучені винищувачі, бомбардувальники і "Гради", - Наєв - Цензор.НЕТ 7418
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11.08.2021 15:39 Ответить
Война в Карабахе ничему не научила. Показуха и нафталин так и прут
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11.08.2021 15:41 Ответить
Навіть Джавеліни стріляють
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11.08.2021 16:25 Ответить
Вроде и президент у нас шоумен, а так показать чтоб пустить пыль в глаза не смогли. Видно же что вся эта "армада" вместилась на одном квадратном километре.
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11.08.2021 16:52 Ответить
Такі навчання-це високоефективна зброя, тому що ворог слідкує за кожним нашим кроком. І наша висока боєздатність-це для нього гірше за все.
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11.08.2021 18:37 Ответить
Рябаты, показуха - это замечательно. Но показухой не заменить мотивацию солдат. А о какой мотивации может идти речь на фоне расширения сети российских супермаркетов в Украине. Как это все воспринимается в окопах. Не питайте иллюзий: войны, конечно, выигрываются опытом, в том числе. Но главный фактор - мораль, без нее весь ваш опыт коту под хвост. Смысл всей этой пальбы был нивелирован одним супермаркетом. Такие дела, зебиляты...
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11.08.2021 19:44 Ответить
Надо как можно быстрее принять Украину в НАТО. Ни одна из теперешьных стран НАТО не имеет армии с таким опытом боевых действий.
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11.08.2021 21:29 Ответить
.????.....а что с Джавелином обязательно на холмик взбираться? А нельзя было упражнение с закрытой позиции, да еще и в городских условиях????
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11.08.2021 21:40 Ответить
гарно, допомагайте українській армії. Російська дира має бути знищена.
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11.08.2021 21:57 Ответить
ТО ТРЕБА ХОЧ ОДНОГО ПРОХЙЛОВСКОГО В ЖЕРТВУ ПРИНЕСТИ !)
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12.08.2021 09:02 Ответить
 
 