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"Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир", - бывший посол Азербайджана Вагабзаде пообещал подарить намордник "старому ослу" Жириновскому. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Бывший посол Азербайджана в Швейцарии, Беларуси, Пакистане и Молдове Исфандияр Вагабзаде назвал россиян "свиньями, которые воняют на весь мир" и пообещал подарить российскому политику Владимиру Жириновскому намордник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом азербайджанский дипломат сказал в специальном видеообращении к Жириновскому, которое опубликовано в соцсетях.

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МИД Азербайджана не стал комментировать инцидент и отметил, что господин Вагабзаде был уволен из министерства в 2016 году "за недостатки в деятельности", и теперь не представляет ни министерство, ни какой-либо другой государственный орган.

Ранее Вагабзаде был послом Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+185
Красава. Дещица ставит лайк 👍👍👍.
"Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир", - Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Вагабзаде пообещал подарить намордник "старому ослу" Жириновскому - Цензор.НЕТ 9354
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11.08.2021 11:37
+158
от бачите, московити, а ви кажете, що ми до вас упереджені
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11.08.2021 11:35
+113
"Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 8991
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11.08.2021 11:53
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Красава! Достойно, все так и есть
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11.08.2021 15:15 Ответить
Ай красавчик!!
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11.08.2021 15:27 Ответить
Слухала із задоволенням "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 964
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11.08.2021 15:31 Ответить
Знай свое место!(с) Спасибо, уважаемый, хоть кто-то из высших чинов не побоялся сказать кацапам правду.
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11.08.2021 15:35 Ответить
Категорически и полностью одобряю и поддерживаю!
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11.08.2021 15:37 Ответить
все правильно сказал.
зы а намордник у свина-жириновского давно есть, да и не один. и плеточки есть и кляпы и...короче все есть для "игры" с мальчиками.
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11.08.2021 15:49 Ответить
ого!
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11.08.2021 16:15 Ответить
Браво! Респект пану Вагабзаде.
Ну, "русские свиньи", думаю будуть мовчати у відповідь, бо армія Азербайджану сильніша за руцкую. Так, "русские свиньи"? Ну, звичайно, Так! "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 1281
руцкіє, підтирайтеся.
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11.08.2021 16:18 Ответить
А чем репоеды могут ответить, если турки всех предупредили не влезать в карабахский конфликт, а то будут иметь дело с турецкой армией. Куйло после такого заявления в очередной раз жиденько обосрался и проказал отвечать своим идиотам, типа выжившего из ума старого пирдуна Жириновского.
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12.08.2021 07:57 Ответить
Абсолютно правильно.
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12.08.2021 08:14 Ответить
Ой БРАВО! Треба це звернення перекласти на різні мови цивілізованих країн світу та ввести у всі підручники історії.
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11.08.2021 16:19 Ответить
Декілька разів подивився - супер. Про "русских свиней" - це неперевершено.
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11.08.2021 16:24 Ответить
Все вірно. Добавити нема чого! Жирика у намордніку та й у Кащенко )))))
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11.08.2021 16:40 Ответить
Там у Кащенко, у першу чергу, потрібно здавати не жирика,а облізлого рудого пацюка-пуцьку. Він ,в натурі, є людиною психічно хвворою,а жирик так,просто його підспівувач.
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11.08.2021 23:26 Ответить
полностью согласен!!!!!!!
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11.08.2021 16:49 Ответить
Ай молодец! Как все правильно сказал. Урюське свиньи по всему миру воняют.
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11.08.2021 16:54 Ответить
українці ніколи не стримувались у висловах щодо кацапні, але якщо вже й дипломата азербайджанця це дістало, а він бачить те все з середини і добре розуіє процеси, то кацапня таки вже всіх дістала.
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11.08.2021 17:02 Ответить
Маловато буде. Окрім намордника треба і добрячу затичку в гузно. Тоді точно смердіти вже не буде, хіба короткочасно, коли лопне.
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11.08.2021 17:31 Ответить
тю... строительная пена не лопается
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11.08.2021 22:17 Ответить
Ви,Толю,не зрозуміли. Там смердить не тільки від пащек і гузен козломордів,там смердить від усього їхнього паРашеського миру. На сьогодні смердить на весь світ уся московія-улусія,як палаюче сміттєзвалище, як погане болото, як давно прокисші щі.
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11.08.2021 23:35 Ответить
Погоджуюся, просто я висловився не так масштабно, а конкретно відносно оскаженілого "сина юриста".
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12.08.2021 06:12 Ответить
Как точно сказано о кацапах!!!!!!!!!
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11.08.2021 17:45 Ответить
"Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 2024
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11.08.2021 18:21 Ответить
Важко не погодитись з шановним послом!
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11.08.2021 18:28 Ответить
Вай, який молодець! "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 1565 "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 4037 "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 4037
Дві кави по-турецьки і запашний кальян вельмишановному ефенді амбасадору!
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11.08.2021 18:37 Ответить
хфашист!!!
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11.08.2021 18:47 Ответить
Наконец-то люди заговорили своим голосом без ********* "толерантности".
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11.08.2021 18:51 Ответить
"Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 9196
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11.08.2021 23:48 Ответить
Ну чого?... Є ті які за РУССКІХ ВАНЮХ.... Кучка ДАМБАСА,кучка Харькова, Дніпра , кусок Адєсси, типу всяких там Магучіх і Ломаченко...Кучка вірмен, кучка білорусів...

А так да... Майже всі сусіди кацапів недолюблюють... Балтійські країни, поляки, чехи, болгари, українці, молдавани, грузини, азербайджанці... В країнах Середньої Азії частенько їх за російську мову п*3дять...
Недавно в Киргизії та в Казахстані були такі інциденти...
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11.08.2021 19:06 Ответить
Все правильно сказал . Теперь второй вопрос как этих свиней запереть поглубже в их вонючий свинарник .
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11.08.2021 19:23 Ответить
русиш швайн точнее не скажешь, хотя всё же обидно, за свиней
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11.08.2021 19:37 Ответить
а вони потрібні то, взагалі, на Планеті? Біосміття.
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11.08.2021 21:43 Ответить
Дядька разозлился справедливо, но выбрал такие страшные слова, что думаю его казнят кремлевские деды. Именно казнят..Пусть Аллах бережет господина Вагабзаде.
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11.08.2021 19:51 Ответить
Покупаем попкорн и ждём ответа Маньки Захаровой...
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11.08.2021 20:12 Ответить
Не ну красавец же! А манька...да она лыка поди не вяжет, стекломой, жара, немытые волосы. Вот проспится, опохмелится и апосля что- то стопудово проскулит.
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11.08.2021 20:34 Ответить
Манька-невмивака поки-що не може говорити,а тільки гикає чи-то від обурення,чи-то із похмелуги. Бояришнік пальоним оказався! Та й справді,хоч би вже отеє волосся помила, на голові, бажано,також.
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12.08.2021 09:23 Ответить
Азеробандеровец какой то. Но называя жирика свиньёй - он оскорбляет свиней.
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11.08.2021 20:28 Ответить
У мусульман свинья - грязное презренное животное, и это самое ругательное слово на Востоке, назвать человека свиньей. Я послу аплодирую стоя.
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12.08.2021 08:02 Ответить
Той випадок, коли підтримую кожне слово цього посла!
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11.08.2021 20:29 Ответить
Ну вот, опустился ниже Жириновского, дипломатия так и попьерла.
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11.08.2021 20:58 Ответить
SUPER SUPER SUPER BRAVO!
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11.08.2021 21:07 Ответить
Ну все, теперь кацы будут хурму давить бульдозерами.
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11.08.2021 21:13 Ответить
Кацапи набагато гірші за свиней. Бо свині, - корисні тварини.

"Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 2941
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11.08.2021 21:31 Ответить
Браво!!!
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11.08.2021 22:12 Ответить
Накипело! "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 6530
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11.08.2021 22:37 Ответить
Они не свиньи они хуже.
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11.08.2021 22:59 Ответить
Жалко зверюшек за что им такое.
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11.08.2021 23:00 Ответить
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, бывший посол Азербайджана в Швейцарии, Беларуси, Пакистане и Молдове Исфандияр Вагабзаде назвал россиян "свиньями, которые воняют на весь мир" и пообещал подарить российскому политику Владимиру Жириновскому намордник. Источник: https://censor.net/ru/v3282088

Дай Боже тобі чоловіче здоровля і довгих і щасливих років життя.
Такі висловлювання одні на міліон і ззаслуговують на повагу "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 7613 "Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 3426
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11.08.2021 23:22 Ответить
Респект пану Вагабзаде за правду!
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11.08.2021 23:46 Ответить
Учитель географии

===

Malcolm X8 років тому

Молодец мужик, про вонючие портянки, точно сказал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2021 01:21 Ответить
кацапы фашисты 21 века.эту падаль кацаскую будем выжигать еще всем миром.
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12.08.2021 02:51 Ответить
Мавзолейные Хмыри типа Мировые революцинеры чЛенина - Сралина по заданию Сатанистов-коммунистов Маркса Энгельса,замесили дерьмо действительно мирового масштаба против капитализма...,но не учли одной Фишки западных демократий...,свободный бизнес в итоге оказался самым эффектиным методом развития общества,как в политике,так и в экономике,а также в развитии технологий любого направления...,в этом легко убедиться...,Нобелевские лауреаты...
1)США - 383 человека...
2)Великобритания - 132
3)Германия - 108
4)Франция - 69
5)Швеция - 32
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12.08.2021 03:50 Ответить
Это браво!
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12.08.2021 05:02 Ответить
но и коней надо не забывать, лавру уздечку
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12.08.2021 06:22 Ответить
Уставший сивый мерин Лавруха не русский, он армянин, и врядли он что-то прокукарекает против. Потому что посол сказал правду. Есть даже стишок о русской свинье :

Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!

(2006г. российский поэт Борис Стомахин)
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12.08.2021 08:08 Ответить
Замість того,що б придавити кремлівську мафію в її конюшнях-увесь світ потерпає і умовляє.... а виродки ще більше повірили в свою безкарність.Дякую за відвертість і справедливість.
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12.08.2021 06:34 Ответить
Теж дивуюсь. Чому цивілізований Світ не знищіть цей Мордор?
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12.08.2021 08:33 Ответить
був на російських сайтах новин, то там у кацапів пердаки рвуться від його слів
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12.08.2021 07:51 Ответить
Щось не пригадую жодного українського державного діяча з подібною публічною риторикою.І це в час,коли кацапи вбивають українців на донбасі. Ми нація з рабською ментальністю,хоча вважаємо себе свободолюбами. Навіть Майдан тепер заставляє замислитись,а чи не були на ньому залишки справжніх вільних українців з усієї України? А якщо врахувати скількох занепастив проклятий даунбас,то хто ж тоді залишився і ходить по вулицях наших міст? Інфантильний плебс,якому все до сраки? Тоді зрозуміло,чому нами досі правлять клептомани,українофоби і покидьки різних мастей,чому країна топчеться уже 30 років на одному місці,чому відвертаються західні партнери...Поважаю країни,такі як Азербайджан,де люди мають гідність сказати ворогу в обличчя те,на що він заслуговує почути,і не поважаю тих,хто поводить себе як ганчірка!
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12.08.2021 07:58 Ответить
все вірно, але Порошенко єдиний президент України, який виступив проти х уйла і назвав цього покидька агресором. зараз зеленій плісняви сцикотно сказати, що пукін вбивця.
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12.08.2021 08:25 Ответить
+100% - ФАКТ!
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12.08.2021 08:31 Ответить
Я вибачаюсь,але для мене Порошенко нічим не відрізняється від інших.Двуликий,нещирий,хитрий олігарх-пристосуванець з жагою до влади,який взяв на озброєння український вдаваний "патріотизм" і проукраїнську риторику.Мені однієї його біографії достатньо, щоб не звертати на нього уваги,як на якогось там кандидата на щось і кудись.Так само,як і його політичну силу,в якій правда є декілька постатей,заслуговуючих на повагу,але які нічого не вирішують,а є лише приваблюючим елементом в рекламі бренду.Тому для мене весь цей список з "рейтингами" є порожнім.Там немає нічого,окрім клептоманів,брехунів і відвертих покидьків,зі своїми "командами" любих друзів,однокласників,одногрупників,співслужбовців і родичів.Я не такий наївний,щоб гратися з ними в їхні ігри, і в роки мого життя.Я для них порожнє місце,вони для мене так само. Крапка!
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12.08.2021 12:52 Ответить
+💯%👏👏
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12.08.2021 09:06 Ответить
Мне кажется это продолжение истории с комиком Мирзализаде из Беларуси который сказал что "русские обмазываются говном".

"Російські свині смердять. Їхній сморід поширюється на весь світ", - надзвичайний і повноважний посол Азербайджану Вагабзаде пообіцяв подарувати намордник "старому ослу" Жириновському - Цензор.НЕТ 1126
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12.08.2021 09:24 Ответить
здравый умный человек!
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12.08.2021 09:29 Ответить
ЭТО ПРАВДА !!! ПОРА С МУСУЛЬМАНАМИ ПОКАЗАТЬ ЭТИМ НЕВЕРНЫМ, ЧТО ИХ МЕСТО НА ПАРАШЕ !!!
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12.08.2021 09:32 Ответить
красава )))
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12.08.2021 10:23 Ответить
Все правильно сказал. Но при чем тут слова "твоя нация"? Он к другой принадлежит, и всем хорошо известно к какой.
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12.08.2021 10:40 Ответить
"Я спасать вашу брош" - летучая фраза из к/ф "Блеф" Этот фокус повторил Жирик по указанию продюссера"60 минут" амбарцумяна на тв.Он приперсся с фальшивой ,придуманной картой -урарту(??).Это 30 лет назад прочитав сл.Арарат по другому придумали хайские арабы(эр мэн?-ворованное сл).Хотя вот пер.этого слова с одэри(азэри)-Эр ЯРА АТА -Муж рана(ы) отца.Кого и чего рана-идет к другим нашим мифам мираздания.Опозорился на старости,видать ему опять должность обещали в Кремле.БЕЗ НАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА Армия Кремля НЕРУССКОГО вошла в Карабах,Кельбаджар,Лачин,Газах. И ПОЭТОМУ- ВОН из земель ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим др)=Од(АзАта-уеЗДы,Азэр)ЭрБэйДжана-Родины И.Магедонского(отец одэров у Низами 12в.) и Атама!
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12.08.2021 10:42 Ответить
Краще подаруйте Жиріку труну. Хай вже приміряє. Ну скільки мона світ Божий загажувати
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12.08.2021 11:31 Ответить
Все правда...
Тільки захід принюхався й звик жити у тому свинячому сморіді...
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14.08.2021 09:56 Ответить
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