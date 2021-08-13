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"Русские свиньи воняют. Их вонь распространяется на весь мир", - бывший посол Азербайджана Вагабзаде пообещал подарить намордник "старому ослу" Жириновскому. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Бывший посол Азербайджана в Швейцарии, Беларуси, Пакистане и Молдове Исфандияр Вагабзаде назвал россиян "свиньями, которые воняют на весь мир" и пообещал подарить российскому политику Владимиру Жириновскому намордник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом азербайджанский дипломат сказал в специальном видеообращении к Жириновскому, которое опубликовано в соцсетях.
МИД Азербайджана не стал комментировать инцидент и отметил, что господин Вагабзаде был уволен из министерства в 2016 году "за недостатки в деятельности", и теперь не представляет ни министерство, ни какой-либо другой государственный орган.
Ранее Вагабзаде был послом Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане.
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+185 Підлога Маккартні
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+158 Гундяй Крестовоздвиженский
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+113 Рома Маестро
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Пожалуйста, подождите...
зы а намордник у свина-жириновского давно есть, да и не один. и плеточки есть и кляпы и...короче все есть для "игры" с мальчиками.
Ну, "русские свиньи", думаю будуть мовчати у відповідь, бо армія Азербайджану сильніша за руцкую. Так, "русские свиньи"? Ну, звичайно, Так!
руцкіє, підтирайтеся.
Дві кави по-турецьки і запашний кальян вельмишановному ефенді амбасадору!
А так да... Майже всі сусіди кацапів недолюблюють... Балтійські країни, поляки, чехи, болгари, українці, молдавани, грузини, азербайджанці... В країнах Середньої Азії частенько їх за російську мову п*3дять...
Недавно в Киргизії та в Казахстані були такі інциденти...
Дай Боже тобі чоловіче здоровля і довгих і щасливих років життя.
Такі висловлювання одні на міліон і ззаслуговують на повагу
===
Malcolm X8 років тому
Молодец мужик, про вонючие портянки, точно сказал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1)США - 383 человека...
2)Великобритания - 132
3)Германия - 108
4)Франция - 69
5)Швеция - 32
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
(2006г. российский поэт Борис Стомахин)
Тільки захід принюхався й звик жити у тому свинячому сморіді...