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Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Донецкой области вражеский артобстрел поселка, в ходе которого погиб местный житель, квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Сообщается, что под процессуальным руководством Константиновского окружной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что 11 августа 2021, с 5:50 до 6:50, представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили масштабный артиллерийский обстрел мирного поселка Новоселовка Вторая Покровского района Донецкой области.

17 снарядов калибра 122 мм попали по позициям украинских защитников, в результате чего был ранен 38-летнего военнослужащий.
Кроме того, еще один снаряд попал во двор частного дома по ул. Степная, на котором в этот момент находился 86-летний житель домовладения. Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружила его жена", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия утреннего обстрела террористами Новоселовки Второй из 122-мм артсистем, в ходе которого погиб мирный житель. ФОТОрепортаж

Отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство 01
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Топ комментарии
+4
Когда уже на зелю заведут дело, за то что приказал просто перестать стрелять? Про наступление и открывание огня первыми я вообще молчу Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 5547
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11.08.2021 13:18
+2
Вовка, ти ж нахвалявся що припиниш війну, а сам наживаєшся на ній. ЗЕбарига.
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11.08.2021 13:19
+2
Патамушта лаптєстан не купуватиме його серіали.
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11.08.2021 13:20
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Когда уже на зелю заведут дело, за то что приказал просто перестать стрелять? Про наступление и открывание огня первыми я вообще молчу Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 5547
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11.08.2021 13:18 Ответить
Патамушта лаптєстан не купуватиме його серіали.
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11.08.2021 13:20 Ответить
Приказал не просто перестать стрелять, а отвести свои войска, да еще и на неподготовленные позиции.
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11.08.2021 13:34 Ответить
Вовка, ти ж нахвалявся що припиниш війну, а сам наживаєшся на ній. ЗЕбарига.
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11.08.2021 13:19 Ответить
на кого открыла? И как его наказать?
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11.08.2021 13:19 Ответить
Тише. Не мешайте прокуратуре обозначать своё существование.
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11.08.2021 13:23 Ответить
нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Источник: https://censor.net/ru/v3282120\\\\\\\\\

та сирийские прокуроры если были бы, тоже могли бы возбудить и не только дело - 100500 случаев то
ответка на обстрел - возбудить дело.... это смешно
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11.08.2021 13:21 Ответить
а открыть дело что в ответки со 122 не было ..не пробовали?
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11.08.2021 13:45 Ответить
Будинки українців складені з каменю, навіть господарські приміщення і навіть туалет з каміню. Це тепла будівля, в якій тепло і комфортно і людям і тваринам, будинки побудовані один до одного, щоб економити тепло і було зручно ходити людям під навісом. Натомість в росії такого не побачиш, там будинки побудовані абияк, непродумані, ніхто про тварин не піклується, вони утримуються в жахливих санітарних умовах, в тимчасових дерев'яних сараях. Саме тому росіяни ненавидять українців, бо це різні світи та різні цивілізації!
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11.08.2021 13:22 Ответить
_Как это Черчилль до такого не допёр: вместо давать фашистам отпор - заводить на них дела... Наверное это потому что его целью была оборона Великобритании.
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11.08.2021 13:25 Ответить
Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 9591
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11.08.2021 13:26 Ответить
обычаи войны они такие, обычные, когда надо просто перестать стрелять... Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 6080
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11.08.2021 13:41 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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11.08.2021 15:08 Ответить
подумаешь сарай развалился.
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11.08.2021 16:02 Ответить
А не эффективнее открывать должную "ответку" чем уголовное производство, которое сконает в архиве?
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11.08.2021 17:21 Ответить
 
 