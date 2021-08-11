Утренний артобстрел Новоселовки Второй: ранен украинский воин, прокуратура открыла уголовное производство. ВИДЕО

В Донецкой области вражеский артобстрел поселка, в ходе которого погиб местный житель, квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Сообщается, что под процессуальным руководством Константиновского окружной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что 11 августа 2021, с 5:50 до 6:50, представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили масштабный артиллерийский обстрел мирного поселка Новоселовка Вторая Покровского района Донецкой области.

17 снарядов калибра 122 мм попали по позициям украинских защитников, в результате чего был ранен 38-летнего военнослужащий.

Кроме того, еще один снаряд попал во двор частного дома по ул. Степная, на котором в этот момент находился 86-летний житель домовладения. Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружила его жена", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления.

Досудебное расследование продолжается.