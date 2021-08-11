"И долго бился головой о сапоги участкового", - жителю села Бурынь, которого избили титушки и полиция, предъявили подозрение по нанесению телесных повреждений правохранителям. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Сумская полиция предъявила подозрение в нанесении телесных повреждений правоохранителям жителю села Бурынь Виталию Благодарному, которого титушки и полицейские избили во время акции протеста в Бурынской ОТГ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет депутат Сумского райсовета Семен Салатенко.
"Особо цинично это по отношению к Виталию Благодарному, которого как раз и били титушки, а держал начальник полиции. Подозрение по нанесению телесных повреждений сотрудникам полиции. "И долго бился головой о сапоги участкового", - рассказал Салатенко и опубликовал фрагмент видеозаписи, где Благодарному наносит удар мужчина в голубой футболке.
Внимание! Ненормативная лексика!
Напомним, что четвертого августа, по словам местных активистов, оппозиционеры местного совета, которые не признают полномочий действующего главы Бурынской ОТГ Виктора Ладухи созвали экстренное заседание совета и провели его в местной парикмахерской. На защиту этого собрания стала полиция и "титушки", которыми руководили помощники нардепа "Слуги народа" и местного бизнесмена Максима Гузенко.
На сегодняшний день решения этого заседания зарегистрированы и внесены в реестр сумским частным нотариусом Тамарой Бурбыкой, а противостояние в местном ОТГ продолжается.
"На сегодня "новой властью" была назначена "сессия". Задача поделить "жирные кресла" и расставить своих людей. Законность данного события кого то мало волнует. Началось все по-старому - группа "космонавтов" из полиции оттеснила громаду Бурыни от здания горсовета. В то время как титушки с депутатами от "оппозиции/новой власти" и помощниками нардепа Максима Гузенка забаррикадировались в зале заседаний. Вышедшего поговорить с людьми "секретаря из парикхмахерской" люди засвистали и он попал назад в зале заседания только с помощью работников полиции и через окно. Полиция продолжает подыгрывать лишь одной стороне", - пишет Салатенко.
Пожалуйста, подождите...
Взагалі, всі ж в курсі, що в нас 73 % переконаних терпіл ?
ось- люди протестують, борються за свої права.
На відміну від тих, доречі, що цілодобово смердять на цензорі
не бренькай.
Название статьи нужно менять!
- Когда должности перестанут быть кормушкой!
Цей самий "легітимний" голова - це рідкісне гівно з партії баби Юлі. За час свого головування оформив на свою родину та знайомих половину земель ОТГ. А так звані депутати- опозиціонери, це депутати з усіх партій крім БЮТ. От і думайте, наскільки він ненависний у громаді, якщо зміг проти себе об'єднати ЄС, зелених та навіть опзж. І як раз таки тітушки, що били жителів та поліцію, були завезені ладухою з Конотопу та Сум.
Якщо маєте сумніви у моїх словах, можете знайти в інтернеті хто такий Ладуха. Думайте.
https://www.facebook.com/1141911775969683/videos/534172377829114
Початок використання газу на 5.40 - 6.00 хвилинах.
Коли ти дуєш газ в обличчя першим готовий будь отримати у відповідь.
А перукарня знаходиться на першому поверсі. Це вхідні двері до підїзду, на другому поверсі є актова зала та кабінети приймальні депутата.
Репортаж СТС, на якому видно як потерпілий Віталій Благодарний використовує газ не для захисту, момент на відео 1.00 -1.10 хвилина.
https://www.facebook.com/stschannel/videos/613057782992549
За рішенням суду Ладуха В.Б. не голова Буринської ОТГ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4399568493440383&set=pcb.4399569246773641
скоро Украина будет состоять из личных угодий поместных князьков с личными армиями титушни, личными мусорами, своими законами, скорее понятиями, и решалами этих законов, так называемыми судьями.
наверное никогда....
Дивіться відео повністю. Бійку почали сторонники Ладухи В.Б.
https://www.facebook.com/1141911775969683/videos/534172377829114
Початок використання газу на 5.40 - 6.00 хвилинах.
Коли ти дуєш газ в обличчя першим готовий будь отримати у відповідь.
А перукарня знаходиться на першому поверсі. Це вхідні двері до підїзду, на другому поверсі є актова зала та кабінети приймальні депутата.
Репортаж СТС, на якому видно як потерпілий Віталій Благодарний використовує газ не для захисту, момент на відео 1.00 -1.10 хвилина.
https://www.facebook.com/stschannel/videos/613057782992549
За рішенням суду Ладуха В.Б. не голова Буринської ОТГ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4399568493440383&set=pcb.4399569246773641
Гавёненькое у вас видио про зверства полиции....
Хер знает кто, хер знает кого, хер знает за что, но подворотня требует "Мусаров на нажы!!!!"