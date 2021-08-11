"И долго бился головой о сапоги участкового", - жителю села Бурынь, которого избили титушки и полиция, предъявили подозрение по нанесению телесных повреждений правохранителям. ВИДЕО

Сумская полиция предъявила подозрение в нанесении телесных повреждений правоохранителям жителю села Бурынь Виталию Благодарному, которого титушки и полицейские избили во время акции протеста в Бурынской ОТГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет депутат Сумского райсовета Семен Салатенко.

"Особо цинично это по отношению к Виталию Благодарному, которого как раз и били титушки, а держал начальник полиции. Подозрение по нанесению телесных повреждений сотрудникам полиции. "И долго бился головой о сапоги участкового", - рассказал Салатенко и опубликовал фрагмент видеозаписи, где Благодарному наносит удар мужчина в голубой футболке.

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Напомним, что четвертого августа, по словам местных активистов, оппозиционеры местного совета, которые не признают полномочий действующего главы Бурынской ОТГ Виктора Ладухи созвали экстренное заседание совета и провели его в местной парикмахерской. На защиту этого собрания стала полиция и "титушки", которыми руководили помощники нардепа "Слуги народа" и местного бизнесмена Максима Гузенко.

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На сегодняшний день решения этого заседания зарегистрированы и внесены в реестр сумским частным нотариусом Тамарой Бурбыкой, а противостояние в местном ОТГ продолжается.

"На сегодня "новой властью" была назначена "сессия". Задача поделить "жирные кресла" и расставить своих людей. Законность данного события кого то мало волнует. Началось все по-старому - группа "космонавтов" из полиции оттеснила громаду Бурыни от здания горсовета. В то время как титушки с депутатами от "оппозиции/новой власти" и помощниками нардепа Максима Гузенка забаррикадировались в зале заседаний. Вышедшего поговорить с людьми "секретаря из парикхмахерской" люди засвистали и он попал назад в зале заседания только с помощью работников полиции и через окно. Полиция продолжает подыгрывать лишь одной стороне", - пишет Салатенко.

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