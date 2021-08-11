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"И долго бился головой о сапоги участкового", - жителю села Бурынь, которого избили титушки и полиция, предъявили подозрение по нанесению телесных повреждений правохранителям. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Сумская полиция предъявила подозрение в нанесении телесных повреждений правоохранителям жителю села Бурынь Виталию Благодарному, которого титушки и полицейские избили во время акции протеста в Бурынской ОТГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет депутат Сумского райсовета Семен Салатенко.

"Особо цинично это по отношению к Виталию Благодарному, которого как раз и били титушки, а держал начальник полиции. Подозрение по нанесению телесных повреждений сотрудникам полиции. "И долго бился головой о сапоги участкового", -  рассказал Салатенко и опубликовал фрагмент видеозаписи, где Благодарному наносит удар мужчина в голубой футболке.

Внимание! Ненормативная лексика!

Напомним, что четвертого августа, по словам местных активистов, оппозиционеры местного совета, которые не признают полномочий действующего главы Бурынской ОТГ Виктора Ладухи созвали экстренное заседание совета и провели его в местной парикмахерской. На защиту этого собрания стала полиция и "титушки", которыми руководили помощники нардепа "Слуги народа" и местного бизнесмена Максима Гузенко. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Столкновения в Бурынской ОТГ между местными жителями, полицией и "титушками". ВИДЕО

На сегодняшний день решения этого заседания зарегистрированы и внесены в реестр сумским частным нотариусом Тамарой Бурбыкой, а противостояние в местном ОТГ продолжается.

"На сегодня "новой властью" была назначена "сессия". Задача поделить "жирные кресла" и расставить своих людей. Законность данного события кого то мало волнует. Началось все по-старому - группа "космонавтов" из полиции оттеснила громаду Бурыни от здания горсовета. В то время как титушки с депутатами от "оппозиции/новой власти" и помощниками нардепа Максима Гузенка забаррикадировались в зале заседаний. Вышедшего поговорить с людьми "секретаря из парикхмахерской" люди засвистали и он попал назад в зале заседания только с помощью работников полиции и через окно. Полиция продолжает подыгрывать лишь одной стороне", - пишет Салатенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: "Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+72
Повернулись в часи Януковища.
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11.08.2021 14:24
+30
Падлы!!
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11.08.2021 14:23
+29
Піпл же хаває... терпить.
Взагалі, всі ж в курсі, що в нас 73 % переконаних терпіл ?
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11.08.2021 14:31
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Падлы!!
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11.08.2021 14:23 Ответить
Повернулись в часи Януковища.
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11.08.2021 14:24 Ответить
Це вже навіть давніше ,схоже на часи НКВС-МГБ !!!)))
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11.08.2021 14:30 Ответить
Піпл же хаває... терпить.
Взагалі, всі ж в курсі, що в нас 73 % переконаних терпіл ?
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11.08.2021 14:31 Ответить
це ти про себе, що ти за роки зробила окрім гнівно писати з дивана?
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11.08.2021 14:39 Ответить
Добре вилизуєш Вовіку. Подоляк хоч премію дасть?
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11.08.2021 16:35 Ответить
Вони думають, що сцарь ні при чому, бояри погані. У 73% кацапський менталітет.
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11.08.2021 14:44 Ответить
Ви б звичайно не терпіли, а зразу до президента. В ноги.
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11.08.2021 15:22 Ответить
Пані дуже багато брешуть або в неї коротка пам"ять,якщо вона забула злочини реформованих мусорів при минулій владі.
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11.08.2021 15:37 Ответить
де ж "хаває" ?

ось- люди протестують, борються за свої права.
На відміну від тих, доречі, що цілодобово смердять на цензорі
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11.08.2021 15:44 Ответить
нажаль таке було і раніше - всі 30 років
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11.08.2021 14:40 Ответить
Не було такого. З 2014 року.
не бренькай.
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11.08.2021 14:44 Ответить
"І довго бився головою об чоботи дільничного", - жителю села Буринь, якого побили тітушки і поліція, пред'явили підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям - Цензор.НЕТ 6297
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11.08.2021 15:45 Ответить
А Криве Озеро при кому було,пані не нагадає?
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11.08.2021 15:10 Ответить
Мабуть вже-гірше
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11.08.2021 15:38 Ответить
У ас зараз Вася Гузенко зі своїм синочком Максом - депутутатом від Вовіка усе захоплюють.
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11.08.2021 16:34 Ответить
Большевизм он такой, суровый
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11.08.2021 14:25 Ответить
Слуги народа. "И долго бился головой о сапоги участкового", - жителю села Бурынь, которого избили титушки и полиция предъявили подозрение по нанесению телесных повреждений правохранителям - Цензор.НЕТ 408
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11.08.2021 14:25 Ответить
таке в нас вже багато років коїться нажаль
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11.08.2021 14:42 Ответить
маша, ты в отмазках клоуна превзошла шмендель. в клоунскую пресслужбу метишь?
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11.08.2021 15:39 Ответить
Мафия.
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11.08.2021 14:26 Ответить
Даже золотой мент через 3-5 лет черствое быдло, а изначально гопоту набирают, и пипец. Выход - через конкурс и зарплату с подтверждением ежегодным, может быть. Доверие народа больше стоит.
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11.08.2021 14:27 Ответить
а мне пох...эти гниды голосовали за это. вот теперь пусть едят полной ложкой.
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11.08.2021 14:28 Ответить
За побитые ноги мусорища и его испорченные сапоги придётся ответить
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11.08.2021 14:28 Ответить
Відчувається школа КГБ !!! Тож зебілоїди та смєтуни начувайтесь,це лише початок !!!)))
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11.08.2021 14:28 Ответить
Там внизу написано "Полиция, слава Богу, заняла нейтралитет".
Название статьи нужно менять! "И долго бился головой о сапоги участкового", - жителю села Бурынь, которого избили титушки и полиция предъявили подозрение по нанесению телесных повреждений правохранителям - Цензор.НЕТ 6221
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11.08.2021 14:29 Ответить
Це давно уже практикується мусорами.
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11.08.2021 14:29 Ответить
Шмаркля идёт по пути Лукашенко.
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11.08.2021 14:29 Ответить
ему дают идти
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11.08.2021 14:38 Ответить
Перенимают передовой опыт из *********, когда мент бьет ногами человека так, что ломает палец, а потом избитому предъявляют обвинение в нанесении телесных повреждений менту.
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11.08.2021 14:30 Ответить
Готовятся к сентябрю...
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11.08.2021 14:31 Ответить
А с каких пор Бурынь стала селом???
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11.08.2021 14:32 Ответить
скотиняка така, ну нічьо отримає він свій срок! буде знати як покушатса на честь міліції, пардон поліції
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11.08.2021 14:34 Ответить
Можно подумать ОВЧАРКИ в Украине какие-то "другие" и не кусают БАРАНОВ!?
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11.08.2021 14:36 Ответить
- Когда прекратится беспредел?
- Когда должности перестанут быть кормушкой!
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11.08.2021 14:40 Ответить
Никогда! Кому то и кормушки не нужно.. нужен - именно беспредел)))
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11.08.2021 20:24 Ответить
"И долго бился головой о сапоги участкового", - жителю села Бурынь, которого избили титушки и полиция предъявили подозрение по нанесению телесных повреждений правохранителям - Цензор.НЕТ 6087
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11.08.2021 14:44 Ответить
Мусор мріє,щоб було як у московії та білорусії,де влада мусора безмежна,ця гидота одразу перебіжить у атряди *****.
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11.08.2021 14:46 Ответить
Ну думав, що цензор друкує статті на замовлення.
Цей самий "легітимний" голова - це рідкісне гівно з партії баби Юлі. За час свого головування оформив на свою родину та знайомих половину земель ОТГ. А так звані депутати- опозиціонери, це депутати з усіх партій крім БЮТ. От і думайте, наскільки він ненависний у громаді, якщо зміг проти себе об'єднати ЄС, зелених та навіть опзж. І як раз таки тітушки, що били жителів та поліцію, були завезені ладухою з Конотопу та Сум.
Якщо маєте сумніви у моїх словах, можете знайти в інтернеті хто такий Ладуха. Думайте.
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11.08.2021 15:20 Ответить
Там протистояння Ладухи- Тимошенко проти Гузенко-Зеленський.
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11.08.2021 16:36 Ответить
Дивіться відео повністю. Бійку почали сторонники Ладухи В.Б.
https://www.facebook.com/1141911775969683/videos/534172377829114
Початок використання газу на 5.40 - 6.00 хвилинах.
Коли ти дуєш газ в обличчя першим готовий будь отримати у відповідь.
А перукарня знаходиться на першому поверсі. Це вхідні двері до підїзду, на другому поверсі є актова зала та кабінети приймальні депутата.
Репортаж СТС, на якому видно як потерпілий Віталій Благодарний використовує газ не для захисту, момент на відео 1.00 -1.10 хвилина.
https://www.facebook.com/stschannel/videos/613057782992549
За рішенням суду Ладуха В.Б. не голова Буринської ОТГ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4399568493440383&set=pcb.4399569246773641
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12.08.2021 08:56 Ответить
По всем заветам параши лепится новый ***** в Украине
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11.08.2021 15:31 Ответить
"реформа" децентрализации во всей красе.
скоро Украина будет состоять из личных угодий поместных князьков с личными армиями титушни, личными мусорами, своими законами, скорее понятиями, и решалами этих законов, так называемыми судьями.
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11.08.2021 15:54 Ответить
нарід служит -слугам народу !
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11.08.2021 16:03 Ответить
зеленский - это янукович2, только в более извращенной форме издевательства над народом.
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11.08.2021 16:18 Ответить
Когда уже этих горе ментов пересажают?
наверное никогда....
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11.08.2021 16:22 Ответить
будь-яка мафія боїться натовпу і самосуду. вони труси.
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11.08.2021 16:23 Ответить
Доброго дня!
Дивіться відео повністю. Бійку почали сторонники Ладухи В.Б.
https://www.facebook.com/1141911775969683/videos/534172377829114
Початок використання газу на 5.40 - 6.00 хвилинах.
Коли ти дуєш газ в обличчя першим готовий будь отримати у відповідь.
А перукарня знаходиться на першому поверсі. Це вхідні двері до підїзду, на другому поверсі є актова зала та кабінети приймальні депутата.
Репортаж СТС, на якому видно як потерпілий Віталій Благодарний використовує газ не для захисту, момент на відео 1.00 -1.10 хвилина.
https://www.facebook.com/stschannel/videos/613057782992549
За рішенням суду Ладуха В.Б. не голова Буринської ОТГ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4399568493440383&set=pcb.4399569246773641
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11.08.2021 16:54 Ответить
скоро мусарню точно начнут отстреливать.....
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11.08.2021 18:11 Ответить
О барцы и барцыцы!
Гавёненькое у вас видио про зверства полиции....
Хер знает кто, хер знает кого, хер знает за что, но подворотня требует "Мусаров на нажы!!!!"
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11.08.2021 18:34 Ответить
Ну шо зебилы, расскажите как не надо цветочки носить....
"І довго бився головою об чоботи дільничного", - жителю села Буринь, якого побили тітушки і поліція, пред'явили підозру в заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцям - Цензор.НЕТ 8392
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11.08.2021 18:53 Ответить
Не перекручуй, гасло: скинули одних - скинем і інших, з"явилось після майдану, коли ніякими зебілами ще й не смерділо. І де ті скидуни?
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11.08.2021 23:41 Ответить
Все почалося з Васі Верастюка. Втратили совість, нахабним чином зелені захоплюють владу на місцях. Чи Зелені? якісь бандюки у формі і бандюки прості
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11.08.2021 19:08 Ответить
Зеле импичмент и поддержать импичмент Майданом. Чем раньше, тем лучше!
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11.08.2021 19:16 Ответить
Хто організує і профінансує?
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11.08.2021 23:43 Ответить
зегнида слыгался с мусорами ...
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11.08.2021 22:08 Ответить
мрази в погонах , а на цензоре их защищают ублюдки
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12.08.2021 11:52 Ответить
 
 