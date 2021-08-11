В Киеве стартовало восстановление "Стены памяти"- монументального горельефа, залитого советской властью бетоном за "несоответствие соцреализму". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 11 августа, в Киеве стартовали работы по восстановлению Стены Памяти - монументальной серии горельефом авторства Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко на Байковой горе. В 1982 году советская власть залила слоем бетона эти знаменитые горельефы, которые являются самым масштабным произведением украинского монументального искусства.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сначала для "оживления" барельефов рабочие должны отбойным молотком снести внешний слой бетона. Потом - срезать металлическую сетку. Третий этап - самый тяжелый: нужно удалить остатки "лишнего" бетона, не повредив при этом барельеф. Восстановленное изображение доложны покрасить, как было запланировано художниками изначально.
Фигуры, воплощенные на Стене памяти, должны были поддержать и утешить тех, кто пришел проститься со своими близкими. Адам и Ева, человек и зверь, Икар и Прометей, война и мир - темы, которые сопровождают человечество изначально.
Художники-монументалисти Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко работали над композицией 13 лет - с 1968 по 1981 годы. Горельеф был длиной 213 метров и высотой от 4,5 до 16 метров. Общая площадь - две тысячи квадратных метров. В 1982 году, когда Стена была почти готова, советская власть похоронила рельефы под слоем бетона, как такие, которые не соответствовали принципам социалистического реализма. В течение трех месяцев почти готовую композицию вылили 300 самосвалов цементного раствора.
В 1992 году Минкульт, Государственный комитет по строительству и архитектуре и Совет Союза архитекторов осудили акт вандализма, отменили все решения о ликвидации памятника и рекомендовали восстановить горельефы.
В 2018 году было начато открытие композиции "Оборона Отечества": тогда удалось расчистить 6 кв. м. Сейчас планируется раскрыть всю фигуру женщины, которая трубит в горн, призывая встать на защиту страны во время войны.
"Эта инициатива наконец-то явит Украине и миру потерянный шедевр и тем самым запустит процесс восстановления коллективной памяти", - заявили организаторы мероприятия.
Горельеф во время создания. Архивное фото
Один из соавторов Стены памяти Владимир Мельниченко.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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С архитектором Милецким Ада и Владимир познакомились ещё во время работы над Центральным автовокзалом в Киеве (1960). «На первой соавторской работе «Автовокзал» Милецкий преподал нам урок неуважительного отношения к коллегам. На Всесоюзном конкурсе молодых архитекторов за дизайн и оформление была получена Первая Премия: архитектор Э.Бильский, руководитель А.Милецкий. Художники - авторы дизайна, монументальных работ и эскизов тканей - А.Рыбачук и В.Мельниченко - даже не упоминались» - (Владимир Мельниченко, «Ада», стр. 137).
Подобная история повторилась и позднее: Дворец пионеров (1963-1968), разработанный АРВМ и ими же воплощённый в жизнь, получил государственную премию, к которой были представлены все участники проекта, кроме самих авторов. Главный архитектор Ава Милецкий уговорил Аду и Владимира самим снять свои имена: «У вас бунтарская репутация, ваше присутствие в списке загубит дело, премии не получит никто». https://artukraine.com.ua/a/istoriya-neodnogo-prestupleniya/#.XT_7MegzbIU/
Открытое письмо искусствоведа З.Фогеля А.Милецкому в ответ на его статью. «Роль художников А.Рыбачук и В.Мельниченко в архитектурно-монументальном синтезе комплекса Дворца пионеров была - по Вашим же многочисленным признаниям в прессе - очень значительной, в создании Парка памяти - решающей. И всего ансамбля в целом … […] Можете ли Вы, смеете ли Вы это отрицать? Работа шла не в безвоздушном пространстве. Её свидетелями были многие, в том числе и я: внимательно следил за ходом проектирования и строительства… […] Честно говоря, я не верю, что моё письмо как-то повлияет на Ваше представление о профессиональной этике […]» - письмо Милецкий отправил в урну, после чего свидетель ситуации архитектор Н.Слогодская подобрала его и принесла в мастерскую АРВМ. https://artukraine.com.ua/a/istoriya-neodnogo-prestupleniya/#.XT_7MegzbIU/
Наблюдая за тем, как жестоко убивают их детище, многолетний труд, которому они посвятили свои жизни, Ада и Владимир не бросались под колёса самосвалов, пытаясь остановить происходящее. Они держались достойно, хотя терпеть было невыносимо - каждый день просыпались, чувствуя в своём теле бетон.
Когда расстреливают произведение, умирает и художник. Но они выжили - исключительно надеждой на восстановление барельефов. Тридцать лет борьбы за справедливость, и они не были одиноки - их поддерживали академики, художники, писатели со всей Земли.
«Володя, я больше не могу. Я устала от этой круговой лжи. Я, наверное, тебя оставлю одного. Может быть, тебе удастся что-нибудь сделать». Ада Рыбачук, 2010. https://artukraine.com.ua/a/istoriya-neodnogo-prestupleniya/#.XT_7MegzbIU/
Перед втечею в 1941р. з вже окупованої України - УНР з Києва окупаційної кремлівської сталінської армії, спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві все вокзали, підприємства, електростанції, фабрики , лікарні, склади, мости .... і ін. Тільки в одній будівлі кривавих катів окупантів НКВД на Інститутській було розстріляно понад 1000 киян. Окупаційна кремлівська комуно-фашистська влада в окупованій українській державі УНР в Києві, підірвала тільки 940 багатоповерхових будинків і безліч приватних, в результаті чого загинуло більше 2 тисяч киян а понад 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених проклятими кремлівськими окупантами кривавими комуно - фашистами сталіна з Києва до приходу німців. І це на суму понад $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол) .в 1941 році - сьогодні відповідають сумі понад 5 млрд доларів). Ясна річ, цінності прокляті криваві московськi окупанти назад так і не повернули. А для чого сталінські окупанти повністю підірвали майже весь Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами і жителями. А того що криваві кремлівські загарбники ката Сталіна вже не сподівалися що заново окупують Україну, і не вірили що повернуться назад щоб знову зробити з України як і раніше безправну колонію урср.-Ну а тепер кремлівські фашисти кривавого )(уйла планують знову по новій окупувати Київ і всю Українську державу.