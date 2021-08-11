В Киеве стартовало восстановление "Стены памяти"- монументального горельефа, залитого советской властью бетоном за "несоответствие соцреализму". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 августа, в Киеве стартовали работы по восстановлению Стены Памяти - монументальной серии горельефом авторства Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко на Байковой горе. В 1982 году советская власть залила слоем бетона эти знаменитые горельефы, которые являются самым масштабным произведением украинского монументального искусства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сначала для "оживления" барельефов рабочие должны отбойным молотком снести внешний слой бетона. Потом - срезать металлическую сетку. Третий этап - самый тяжелый: нужно удалить остатки "лишнего" бетона, не повредив при этом барельеф. Восстановленное изображение доложны покрасить, как было запланировано художниками изначально.

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Фигуры, воплощенные на Стене памяти, должны были поддержать и утешить тех, кто пришел проститься со своими близкими. Адам и Ева, человек и зверь, Икар и Прометей, война и мир - темы, которые сопровождают человечество изначально.

Художники-монументалисти Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко работали над композицией 13 лет - с 1968 по 1981 годы. Горельеф был длиной 213 метров и высотой от 4,5 до 16 метров. Общая площадь - две тысячи квадратных метров. В 1982 году, когда Стена была почти готова, советская власть похоронила рельефы под слоем бетона, как такие, которые не соответствовали принципам социалистического реализма. В течение трех месяцев почти готовую композицию вылили 300 самосвалов цементного раствора.

В 1992 году Минкульт, Государственный комитет по строительству и архитектуре и Совет Союза архитекторов осудили акт вандализма, отменили все решения о ликвидации памятника и рекомендовали восстановить горельефы.

В 2018 году было начато открытие композиции "Оборона Отечества": тогда удалось расчистить 6 кв. м. Сейчас планируется раскрыть всю фигуру женщины, которая трубит в горн, призывая встать на защиту страны во время войны.

"Эта инициатива наконец-то явит Украине и миру потерянный шедевр и тем самым запустит процесс восстановления коллективной памяти", - заявили организаторы мероприятия.

Горельеф во время создания. Архивное фото

Один из соавторов Стены памяти Владимир Мельниченко.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.