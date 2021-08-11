34 809 228
Рэп-певица Аlyona alyona отмывает Софийскую площадь от следов дрифта после скандальных съемок. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Рэп-певица Аlyona alyona и члены ее команды начали отмывать Софийскую площадь от следов дрифта после скандальных съемок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места проведения работ певица опубликовала в своем Инстаграм.
"До вечера я здесь буду... Жду, что у Red Bull появятся крылья и представителей этой компании будет здесь больше, чем членов моей комманды", - сказала певица.
Топ комментарии
+37 Підлога Маккартні
показать весь комментарий11.08.2021 17:05
+29 Рома Маестро
показать весь комментарий11.08.2021 17:05
+27 Тупин Вова
показать весь комментарий11.08.2021 17:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.
Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
Оказывается, тайцы с 2012-го года протестуют против вмешательства Ред Булл в судебную систему.
В 2012 году автомобиль Ferrari, за рулем которого находился Ворают Ювиттхая, внук основателя Red Bull, двигаясь в Бангкоке со скоростью 170 км/ч, насмерть сбил полицейского на мотоцикле, а затем скрылся с места аварии.
Вначале Ворают отправил в полицию слугу, который взял вину на себя, но обман раскрылся и Ворают был задержан. Спустя непродолжительное время он был выпущен под залог и покинул Таиланд на частном самолете. Каждый раз, когда сообщалось о его экстравагантном образе жизни в Великобритании, тайцы организовывали протесты. Масла в огонь подливали его частые выступления на гонках Формулы-1, чтобы поддержать команду Red Bull.
CollapseВ 2016 году появился новый свидетель, который показал, что Ferrari на самом деле ехала со скоростью 70 км / ч и что мотоцикл полицейского внезапно перестроился перед аварией. Прокуратура объявила, что обвинения с Вораюта будут сняты. Общество взорвалось. Согласно опросу, проведенному тайской исследовательской компанией Super Poll, 91% респондентов заявили, что не могут доверять судебной системе Таиланда, а 82% заявили, что этот инцидент вызвал смущение на международном уровне.
В апреле 2017 года прокуратура предъявила обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть и неоказании помощи жертве ДТП. Ворают Ювиттхая покинул страну за несколько дней до этого, срок давности по делу о неоказании помощи жертве ДТП истек в сентябре 2017 года, однако законодательство позволяло преследовать его за неосторожное вождение, повлекшее смерть человека, до 2027 года.
Тем не менее 24 июля 2020 года заместитель пресс-секретаря полиции королевства Крисана Пхаттханачарен сообщил о прекращении уголовного дела из-за отсутствия доказательств. Это решение снова вызвало негодование среди пользователей соцсетей в Таиланде.
Под огромным давлением общественности премьер-министр Таиланда Прают Чан-оха заявил, что не хочет, чтобы жители потеряли веру в судебную систему или страну. Он отменил решение прокуратуры о закрытии дела и пообещал провести новое расследование.
25 августа 2020 стало известно, что утвержден новый ордер на арест Вораюта.
Случай в Таиланде реальный, а подробности о бойкоте Red Bull взяты с новостных сайтов Reuters, CNN и asia.nikkei.com.
Щас актуальны Алина Паш, Го А, Даха Брах то вообще феномен, ну и Алена хоть ниже уровнем но попадает в современную волну. Я вырос с Подревяянским в голове, он сильно повлиял на всех, но увы это далекое прошлое.А реп настоящее, особенно батлы.
Ботики-школотики покинули звичні справи і хором прославили це жирне непорозуміння.
А далі знову повернулися до звичних справ. Наприклад, давити прищі перед люстром.