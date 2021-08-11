Рэп-певица Аlyona alyona отмывает Софийскую площадь от следов дрифта после скандальных съемок. ВИДЕО

Рэп-певица Аlyona alyona и члены ее команды начали отмывать Софийскую площадь от следов дрифта после скандальных съемок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места проведения работ певица опубликовала в своем Инстаграм.

"До вечера я здесь буду... Жду, что у Red Bull появятся крылья и представителей этой компании будет здесь больше, чем членов моей комманды", - сказала певица.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все вопросы к Red Bull", - рэп-певица Аlyona alyona о дрифте на Софийской площади. ВИДЕО