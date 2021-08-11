"Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары. ВИДЕО

В ночь с 10 на 11 августа экипажи авиакомпании "Украинские вертолеты" продолжили операции по пожаротушению лесных пожаров в Турции. В результате проведенной работы были полностью ликвидированы пожары в районе Дерекьой, что в 15 км от курортного Бодрума, на юго-западе страны.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Украинские вертолеты", информирует Цензор.НЕТ.

"Силами только четырех вертолетов авиакомпании в ночь с 10 на 11 августа были ликвидированы лесные пожары в районе населенного пункта Дерекьой провинции Мугла. Во время проведения операции было осуществлено 84 сброса воды общей массой 252 тонны. Забор воды осуществлялся из Эгейского моря ", - сообщили в авиакомпании "Украинские вертолеты".

Контроль за полетами осуществляла специальная группа от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Другие вертолеты, кроме украинских, в этой операции не были задействованы. Пожары были полностью ликвидированы.

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Как известно, четыре вертолета авиакомпании "Украинские вертолеты" прибыли в Турцию 5 августа, приобщившись к инициативе президента Украины оказать помощь в тушении пожаров, и базируются в аэропорту города Испарта. Для выполнения задач по пожаротушению у Бодрума вчера был осуществлен 1,5 часовой перелет, после чего на рассвете экипажи вернулись в Испарту.

Операции по пожаротушению ночью в условиях горной местности проводятся в Европе впервые.

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