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Ракета-носитель "Антарес" с украинской первой ступенью вывела на орбиту грузовой корабль NASA. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

11 августа из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес", первая ступень которой изготовлена в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства стратегических областей промышленности.

Ракета-носитель Антарес с украинской первой ступенью вывела на орбиту грузовой корабль NASA 01

Ракета-носитель вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3724 кг полезного груза NASA для Международной космической станции.

Разработчиком основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares выступило КБ "Южное", изготовило ее ВО ПМЗ совместно с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и другими.

Ракета-носитель Антарес с украинской первой ступенью вывела на орбиту грузовой корабль NASA 02

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С 2013 года ракета-носитель "Антарес" осуществила уже 14 успешных стартов.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+27
Ракета-носитель "Антарес" с украинской первой ступенью вывела на орбиту грузовой корабль NASA - Цензор.НЕТ 1265

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11.08.2021 22:36
+9
Та порсто собаку було шкода.
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11.08.2021 22:47
+8
У нас он был, назывался Sea Launch но его угробили касабы из за того, что они участвовали в проете - есть доказанные следствием диверсии со стороны рф, кроме того они на это проект сознательно поставляли 3-ю ступень, которая всегда отказывала. Проект в итоге закрыт.
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12.08.2021 00:02
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Что-то мы дальше первой ступени продвинутся не в состоянии.
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11.08.2021 22:32 Ответить
Ну почему?
В медицине вторую ступень запустили.
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11.08.2021 22:38 Ответить
А зачем нам вторая ступень? Все равно у нас пока нет своего космодрома.
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11.08.2021 22:42 Ответить
У нас он был, назывался Sea Launch но его угробили касабы из за того, что они участвовали в проете - есть доказанные следствием диверсии со стороны рф, кроме того они на это проект сознательно поставляли 3-ю ступень, которая всегда отказывала. Проект в итоге закрыт.
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12.08.2021 00:02 Ответить
Более того сейчас самый перспективный космодром это - самолет носитель, как у Virgin Galactic.
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12.08.2021 00:06 Ответить
Старая тема:

Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA - Цензор.НЕТ 7414
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12.08.2021 00:47 Ответить
Вирджин галактик -это не совсем космический корабль, это не орбитальные полеты, а суборбитальные. Они ниже летают. Антарес в 3 раза выше летает.
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12.08.2021 13:08 Ответить
там і перша ступінь наша не на 100%. Двигун там російський - а це головне
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12.08.2021 07:35 Ответить
Ракета-носитель "Антарес" с украинской первой ступенью вывела на орбиту грузовой корабль NASA - Цензор.НЕТ 1265

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11.08.2021 22:36 Ответить
Та порсто собаку було шкода.
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11.08.2021 22:47 Ответить
Просто собаки злітавши раз відмовились надалі це робити і довелось використовувати росіян Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA - Цензор.НЕТ 1914
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12.08.2021 07:37 Ответить
Эти Антаресы почти каждый месяц летают.
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11.08.2021 22:46 Ответить
2-й раз в этом году. https://en.wikipedia.org/wiki/2021_in_spaceflight#By_rocket
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11.08.2021 22:53 Ответить
На видео (36:50) говорят, что первая ступень сделана на росии. Цензор, где правда?
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11.08.2021 23:19 Ответить
В первой ступени используется российский двигатель РД-181, который покупает США у РФ. Остальные части ступени производит Украина
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11.08.2021 23:55 Ответить
В любом случае "Южный" скорее всего скоро угробят. Спирт будут производить.
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12.08.2021 00:24 Ответить
Все мечты кацапов сбываются наоборот Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA - Цензор.НЕТ 3589
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12.08.2021 00:41 Ответить
Он такой же "кацапский", как Айфон "китайский" Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA - Цензор.НЕТ 462 В каких кацапских ракетах используются эти двигатели? Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA - Цензор.НЕТ 1239
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12.08.2021 00:45 Ответить
В каких кацапских ракетах используются эти двигатели? Сколько раз они уже "слетали"? Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA - Цензор.НЕТ 4493
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12.08.2021 01:03 Ответить
Хе-хе. Нечего тебе сказать, лапоть Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA - Цензор.НЕТ 7767 Сливаешься Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA - Цензор.НЕТ 6830
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12.08.2021 09:17 Ответить
Именно те, что "продаёте" американцам? Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA - Цензор.НЕТ 9902
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12.08.2021 12:19 Ответить
За українською першою ступеню Антаресу,пелетіли слідом козьерилі на пердячому тяглу.
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12.08.2021 06:37 Ответить
Двигатель РД-180 и его модификации советский и современная Кацапия к нему никакого отношения не имеет. Сколько и когда ракетных двигателей, произведенных при Совке, продала Кацапия в США (пиндосам, как кацапы их обзывают) легко можно найти в сети. По памяти - еще где-то 30 таких советских движков еще осталось в США на складах. В Кацапии их уже нет.
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12.08.2021 08:44 Ответить
Брехня.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-180
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12.08.2021 09:58 Ответить
Без нафти, золота і діамантів. Без рабського народу, готового поколіннями жити в злиднях заради примарного "Кримнашу". Без чиновників, які б робили реформи замість того щоб красти тридцять років.
Всупереч усьому цьому Україна космічна держава. Просто факт.
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12.08.2021 08:53 Ответить
Красота!
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12.08.2021 10:52 Ответить
 
 