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Избавившаяся от пожаров Турция теперь страдает от наводнений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Сильные ливни затопили северную часть страны. Один человек пропал без вести, как минимум 13 - пострадали. Власти эвакуируют местных жителей вертолетами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание "Daily Sabah"

Наводнение в Турции затронуло северную (черноморскую) часть страны. За последние два дня пострадали две провинции — Бартын и Синоп.

Без вести пропала 85-летняя женщина - ее унесло потоком воды.

Управление по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) сообщило, что 13 человек получили ранения в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

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В Бартыне паводковые воды затопили множество домов и предприятий, сметая автомобили с дорог. В Улусском районе обрушилась часть дороги, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах.

Большое количество людей, застрявших в местах, охваченных паводковыми водами, было эвакуировано вертолетами.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
единственная тварь на Земле это человек, если долго срать на экологию, то ответка будет жесткой
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11.08.2021 23:09
+3
Вам не угодишь... Позбувшись пожеж Туреччина тепер страждає від повеней - Цензор.НЕТ 7594
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11.08.2021 23:50
+2
Один, не найбільший вулкан може за тиждень так нас*ати на екологію,що людство за 200 років не справилося б.
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12.08.2021 00:06
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Враждебная погода. Тварь! Избавившаяся от пожаров Турция теперь страдает от наводнений - Цензор.НЕТ 3811
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11.08.2021 23:03 Ответить
единственная тварь на Земле это человек, если долго срать на экологию, то ответка будет жесткой
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11.08.2021 23:09 Ответить
Один, не найбільший вулкан може за тиждень так нас*ати на екологію,що людство за 200 років не справилося б.
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12.08.2021 00:06 Ответить
Вулкану можна, йому екологічні наслідки до дупи, а людині ні
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12.08.2021 00:42 Ответить
Вам не угодишь... Позбувшись пожеж Туреччина тепер страждає від повеней - Цензор.НЕТ 7594
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11.08.2021 23:50 Ответить
А их предупреждали что б не пускали к себе бедоносца зеленского...
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12.08.2021 07:26 Ответить
наташкама рускама не куда ехать пискама работать
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12.08.2021 07:57 Ответить
А это бармалеям черножопым намек прозрачный с Небес по поводу захвата храма Святой Софии и обасурманивания его в поганую мечеть.
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12.08.2021 10:25 Ответить
православие головного мозга? Позбувшись пожеж, Туреччина тепер страждає від повеней - Цензор.НЕТ 377
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12.08.2021 10:54 Ответить
 
 