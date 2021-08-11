Избавившаяся от пожаров Турция теперь страдает от наводнений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сильные ливни затопили северную часть страны. Один человек пропал без вести, как минимум 13 - пострадали. Власти эвакуируют местных жителей вертолетами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание "Daily Sabah".
Наводнение в Турции затронуло северную (черноморскую) часть страны. За последние два дня пострадали две провинции — Бартын и Синоп.
Без вести пропала 85-летняя женщина - ее унесло потоком воды.
Управление по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) сообщило, что 13 человек получили ранения в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.
В Бартыне паводковые воды затопили множество домов и предприятий, сметая автомобили с дорог. В Улусском районе обрушилась часть дороги, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах.
Большое количество людей, застрявших в местах, охваченных паводковыми водами, было эвакуировано вертолетами.
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