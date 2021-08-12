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Экс-посол в США Чалый об отставке Меркель: Это возможность для Украины "перетасовать колоду". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Отставка канцлера Германии Ангелы Меркель является хорошим шансом для Украины "перетасовать колоду" и открывает немало возможностей для украинской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "24 канала" рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

Он напомнил, что Меркель не будет вновь переизбираться на пост канцлера Германии. Уход от управления правительством после 16 лет свидетельствует о завершении определенной эпохи, что открывает немало возможностей для украинской власти.

"Это возможность для Украины просто по-другому перетасовать колоду,", – подчеркнул он.

Меркель приедет в Киев 22 августа для официальной встречи с президентом Зеленским. По словам дипломата, сейчас есть совершенно разная информация относительно целей визита. Впрочем, очевидно, что немецкая сторона хочет обсудить минский процесс и энергетические вопросы.

Он также отметил, что канцлер сейчас является более успешной, чем Украина в немецко-украинском диалоге. Хотя факт встречи глав Германии и Украины является хорошим сигналом.

"При том, что мы с Францией очень активно сотрудничаем, и президент Макрон несколько раз обещал приехать, но так и не доехал. А канцлер Германии хотя бы приезжает", – отметил Чалый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время станет известно, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы", - Никифоров

Он добавил, это является свидетельством того, что Меркель приезжает, когда есть общие вопросы и интерес относительно того, что Украина может сделать для партнеров. А не только когда наша страна ожидает действий со стороны других государств.

"Мы должны иметь какие-то козыри для того, чтобы вести разговор с такими великими державами. Несмотря на отставку Меркель, сейчас решения важны. Надо работать на перспективу", – подытожил экс-посол США в Украине.

Германия подтвердила визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа. Канцлер встретится в Киеве с Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что политики обсудят ряд вопросов. Среди них – безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные темы.

Предполагают, что одной из тем во время встречи станет строительство газопровода "Северный поток-2".
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Топ комментарии
+2
Не з нашим щастям недоумком, пане Чалий.
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12.08.2021 09:55
+1
Только нужно кацапского джокера из колоды выкинуть...

Экс-посол в США Чалый об отставке Меркель: Это возможность для Украины "перетасовать колоду" - Цензор.НЕТ 9396
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12.08.2021 09:57
+1
У Меркель огромный авторитет в мире!
Колоду без козырей тасуй-нетасуй всё равно получишь ...
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12.08.2021 11:40
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Правила форума Совет форумчан
Не з нашим щастям недоумком, пане Чалий.
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12.08.2021 09:55 Ответить
Стара шкапа шкапа барозди не спортить. З нею.чи без шкапи, фріци дбають про власні інтереси. А Україна їм ,як тому соловью...
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12.08.2021 10:54 Ответить
Ти тупий, ілі хдє? Де ти побачив що пишу про нього гадості? Експосол у США Чалий про відставку Меркель: Це можливість для України "перетасувати колоду" - Цензор.НЕТ 5682
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12.08.2021 11:44 Ответить
Чалый вроде, адекватный мужик, но
Экс-посол в США Чалый об отставке Меркель: Это возможность для Украины "перетасовать колоду" - Цензор.НЕТ 3164
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12.08.2021 09:55 Ответить
Він оптиміст по натурі.
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12.08.2021 10:55 Ответить
Тест
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12.08.2021 09:57 Ответить
Одмине, прости окоянного
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12.08.2021 09:57 Ответить
Только нужно кацапского джокера из колоды выкинуть...

Экс-посол в США Чалый об отставке Меркель: Это возможность для Украины "перетасовать колоду" - Цензор.НЕТ 9396
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12.08.2021 09:57 Ответить
мАкрель плевать на Украину,её заботит только бизнес. а все договорённости без договора на гос.уровне,это пёрд в лужу.
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12.08.2021 09:58 Ответить
Вот, имхо, правильная аналитика визита Меркель, автор - Березовец:
Меркель привезёт в Киев ультиматум формулы Штайнмайера | Условия контракта Украины и Газпрома по СП2
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12.08.2021 10:50 Ответить
Смотря кто будет тасовать: умный или дурак...
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12.08.2021 10:55 Ответить
У Меркель огромный авторитет в мире!
Колоду без козырей тасуй-нетасуй всё равно получишь ...
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12.08.2021 11:40 Ответить
У Зеленского в колоде одни клоуны.
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12.08.2021 11:44 Ответить
Закрутилась змея на сковородке....
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12.08.2021 11:56 Ответить
У нас никто не способен играть по крупному. Нету ни ума, ни смелости, ни житейской хитрости. Одна алчность и тупость. Ну и ещё "серый кардинал", работающий в пользу рашки
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12.08.2021 11:56 Ответить
 
 