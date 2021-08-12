Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Ивано-Франковской области проверят наличие билбордов программы "Большая стройка", поскольку это является обязательным условием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Курс".
Так, в ходе совещания с руководителями подразделений ОГА, главами местных ОТГ и РГА, директор департамента строительства ОГА Владимир Рачкевич заявил, что важным проблемным вопросом является информирование населения о программе "Большая стройка".
Он отметил, что размещение информационных баннеров и билбордов является обязательным условием строительства. По его словам, до прошлой недели на большинстве объектов такие брендбуки отсутствовали.
"Мы при объезде будем проверять достоверность этой информации", - подчеркнул чиновник.
Директор департамента также отметил необходимость еженедельной отчетности и наполнения фотобанка проекта.
"Фотобанк является одним из основных источников информации, которая анализируется Кабинетом Министров, Офисом Президента. И независимо от того, как хорошо вы работаете на объекте, какая у вас динамика роста, если будем давать некачественные фотографии в фотобанк, то мы всегда будем иметь проблемы ... Каждая фотография должна отражать динамику, что что-то делается. Когда фотография повторяется, то возникают вопросы к нам", - сказал он.
Нардеп "Слуги народа" Василий Вирастюк, присутствовавший на совещании в ОГА, обратил внимание Рачкевича на отсутствие информационных бордов о программе "Большой стройки" вдоль дороги в село Пасечная.
"Мы проехали 4 км дороги, на котором нет ни одного борда "Большая стройка", хотя установлены дорожные знаки о ремонте дороги и ограничения скорости", - сказал Вирастюк.
Нардеп также попросил постоянно напоминать подрядчикам о необходимости установления информационных материалов.
"Хотел бы вспомнить момент, где на технике одного из подрядчиков отсутствовали наклейки и любая информация о том, что ведется "Большая стройка", и тем самым они имели возможность манипулировать громадами. Громада понимала, что конкретный человек делает для них дороги, а не за счет государства. Прошу проверить наличие бордов и освещение в соцсетях. Чтобы каждый из подрядчиков обязательно указывал, что это программа президента "Большая стройка", - добавил Вирастюк.
Пожалуйста, подождите...
".. И независимо от того, как хорошо вы работаете на объекте, какая у вас динамика роста, если будем давать некачественные фотографии в фотобанк, то мы всегда будем иметь проблемы ..."
НЕВАЖНО как работаете и какое качество строительства - главное видосики/фоточки и пиар бесноватого вовки-шута!
если точно то 183452(вчера еще тетя Клава погибла от того шо пнула корову, перепутав с быком)
вы с сайта Поржать.нет шоле? если его еще не закрыли ибо смешно когда ватники весело ржут в коментах под видео где режет араб второго араба и славит Олаха
и если бы он был чиновником, то должен бы доказать официально
150000 - смертей тебе не кажутся странными, нет?
официально вирус убил вроде в десять раз меньше, так шо я от этого и возмутился.
и юмором тут и не пахнет, просто с позволения твоего - пусть это будет сарказмом на очевидный бред.
а де ті борцуни які Петю довбали за "перерізання лєнточок"?
"Нардеп "Слуги народа" Василий Вирастюк, присутствовавший на совещании в ОГА, обратил внимание Рачкевича на отсутствие информационных бордов о программе "Большой стройки" вдоль дороги в село Пасечная.
"Мы проехали 4 км дороги, на котором нет ни одного борда "Большая стройка", хотя установлены дорожные знаки о ремонте дороги и ограничения скорости", - сказал Вирастюк."
Источник: https://censor.net/ru/v3282318
А месяц назад приезжает Гундосик и к его приезду вывешивается этот самый баннер "Большая стройка" Правда сняли сразу же как только оно уехало...
Може через кремлівський кураторів "мАлАдой" кАмАнди?
"Биржевая цена на природный газ в Европе достигла 555 долларов за тысячу кубометров. И это рекордная цена за последние 3 года.
Уровень газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на начало июня достиг 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей. С начала сезона закачки в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища Украины поступило 0,33 млр куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года. А отопительный сезон уже очень скоро.
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня составила 66,4 млрд гривен.
А теперь сделаем выводы.
1. Цена на газ очень сильно поднялась.
2. Газ не закупали, когда он был по более низкой цене. Причина не в том, что денег не было у Нафтогаза на закупку, а в том, что эти деньги пошли на ... проект Зеленского "Велике крадівництво". А это было более 50 млрд гривен. Кстати, это была одна из причин отставки Коболева. Он отказался давать эти деньги Зеленскому, объясняя, что надо закупать газ.
3. Теперь Украине придётся покупать по более дорогой цене. Но теперь нет денег.
4. Из-за роста цен на газ поднимутся цены на коммунальные услуги и у нас. Это приведет к ещё большей задолженности населения, а значит будет кризис неплатежей.
Когда отсутствует стратегия, планирование и вместо ответственности перед людьми, есть лишь тщеславие и жажда пиара, то платить за это приходится всей Украине. И чаще всего по высокому тарифу. Во всех смыслах. Когда из ковидного фонда деньги отправили на строительство дорог, вместо покупки вакцины, то это обошлось Украине в более чем 55 000 смертей. А ведь часть этих людей можно было спасти. Теперь опять тратят деньги на дороги, которые строят "свои" компании, вместо закупок газа. Скоро каждый ощутит, насколько дорого ему обходятся хотелки Зеленского.
Дякуємо Вам за це, Володимир Зеленський, дуже дякуємо!"
на сьогодні (12.08.2021) -- заповнення ПГС на 41%, а то є 12.5 -- 13 ярдів кубів
1. як ми чули обов'язок щодо розміщення бордів вони покладають на підрядника.
2. розміщення борду коштує гроші.
3. чи може підрядник включити витрати на борди в акти виконаних робіт? зрозуміло, що ні.
4. чи буде підрядник вкладати в розміщення бордів власні гроші, не з тих, які він має отримає за роботи обумовлені договором? ні.
5. тож цілком очевидно, що підрядник ставитиме борди за рахунок грошей виділених на дороги при цьому економлячи на якості матеріалів (бо де ж іще брати ті гроші на борди) й відображаючи в актах вартість робіт в яких буде прихована й вартість бордів.
6. розкрадання? розкрадання. страждає якість? страждає.
і це просто про борди. просто про піар зеленського.
и за деньги президента надеюсь
Рейтинг "0", можете більше не страратися.
"Чтоб видал говно кому кланяться. " (Собаче серце)
Справді дивно, дорожні знаки не знати чого встановлені, а борди відсутні на 4 км, а це 4 000 м, не кажучи вже що це 4 000 000 мм..
Це просто неподобство!!!
З таким дибілізмом, скоро будуть перевіряти у чиновників наявність в кабінеті фото ***********, а там і не далеко до шкіл вузів доберуться)
мастер класс по жёпполизингу показал. Прозорро только не вспомнил поче.му-то)
жаль шо Ляшко не прошел - смешно было бы от срача коровника, то есть любителя взять что-то в рот - с академиком Кивой, или с надрывноголосистой бабушкой Юлией Газпромовной)
P.S....Зеленський - *****#.. В кожній державі повинно бути *****. В нас Зе***** наприклад..
(бо тепер воно вже лохдаун)