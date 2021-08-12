Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского. ВИДЕО

В Ивано-Франковской области проверят наличие билбордов программы "Большая стройка", поскольку это является обязательным условием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Курс".

Так, в ходе совещания с руководителями подразделений ОГА, главами местных ОТГ и РГА, директор департамента строительства ОГА Владимир Рачкевич заявил, что важным проблемным вопросом является информирование населения о программе "Большая стройка".

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Он отметил, что размещение информационных баннеров и билбордов является обязательным условием строительства. По его словам, до прошлой недели на большинстве объектов такие брендбуки отсутствовали.

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"Мы при объезде будем проверять достоверность этой информации", - подчеркнул чиновник.

Директор департамента также отметил необходимость еженедельной отчетности и наполнения фотобанка проекта.

"Фотобанк является одним из основных источников информации, которая анализируется Кабинетом Министров, Офисом Президента. И независимо от того, как хорошо вы работаете на объекте, какая у вас динамика роста, если будем давать некачественные фотографии в фотобанк, то мы всегда будем иметь проблемы ... Каждая фотография должна отражать динамику, что что-то делается. Когда фотография повторяется, то возникают вопросы к нам", - сказал он.

Нардеп "Слуги народа" Василий Вирастюк, присутствовавший на совещании в ОГА, обратил внимание Рачкевича на отсутствие информационных бордов о программе "Большой стройки" вдоль дороги в село Пасечная.

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"Мы проехали 4 км дороги, на котором нет ни одного борда "Большая стройка", хотя установлены дорожные знаки о ремонте дороги и ограничения скорости", - сказал Вирастюк.

Нардеп также попросил постоянно напоминать подрядчикам о необходимости установления информационных материалов.

"Хотел бы вспомнить момент, где на технике одного из подрядчиков отсутствовали наклейки и любая информация о том, что ведется "Большая стройка", и тем самым они имели возможность манипулировать громадами. Громада понимала, что конкретный человек делает для них дороги, а не за счет государства. Прошу проверить наличие бордов и освещение в соцсетях. Чтобы каждый из подрядчиков обязательно указывал, что это программа президента "Большая стройка", - добавил Вирастюк.

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