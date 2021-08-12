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Вирастюк (82) Ивано-Франковская область (837) Большая стройка (722)

Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Ивано-Франковской области проверят наличие билбордов программы "Большая стройка", поскольку это является обязательным условием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Курс".

Так, в ходе совещания с руководителями подразделений ОГА, главами местных ОТГ и РГА, директор департамента строительства ОГА Владимир Рачкевич заявил, что важным проблемным вопросом является информирование населения о программе "Большая стройка".

Он отметил, что размещение информационных баннеров и билбордов является обязательным условием строительства. По его словам, до прошлой недели на большинстве объектов такие брендбуки отсутствовали. 

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"Мы при объезде будем проверять достоверность этой информации", - подчеркнул чиновник.

Директор департамента также отметил необходимость еженедельной отчетности и наполнения фотобанка проекта.

"Фотобанк является одним из основных источников информации, которая анализируется Кабинетом Министров, Офисом Президента. И независимо от того, как хорошо вы работаете на объекте, какая у вас динамика роста, если будем давать некачественные фотографии в фотобанк, то мы всегда будем иметь проблемы ... Каждая фотография должна отражать динамику, что что-то делается. Когда фотография повторяется, то возникают вопросы к нам", - сказал он.

Нардеп "Слуги народа" Василий Вирастюк, присутствовавший на совещании в ОГА, обратил внимание Рачкевича на отсутствие информационных бордов о программе "Большой стройки" вдоль дороги в село Пасечная.

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"Мы проехали 4 км дороги, на котором нет ни одного борда "Большая стройка", хотя установлены дорожные знаки о ремонте дороги и ограничения скорости", - сказал Вирастюк.

Нардеп также попросил постоянно напоминать подрядчикам о необходимости установления информационных материалов.

"Хотел бы вспомнить момент, где на технике одного из подрядчиков отсутствовали наклейки и любая информация о том, что ведется "Большая стройка", и тем самым они имели возможность манипулировать громадами. Громада понимала, что конкретный человек делает для них дороги, а не за счет государства. Прошу проверить наличие бордов и освещение в соцсетях. Чтобы каждый из подрядчиков обязательно указывал, что это программа президента "Большая стройка", - добавил Вирастюк.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского - Цензор.НЕТ 4493
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12.08.2021 11:06
+23
у клоуна главное - пиар, в том числе и на здоровьи украинцев (распил 65 млрд грн привел к смерти 150 000 украинцев изза недостачи кислорода, медпрепаратов, обеспечения и врачей)

".. И независимо от того, как хорошо вы работаете на объекте, какая у вас динамика роста, если будем давать некачественные фотографии в фотобанк, то мы всегда будем иметь проблемы ..."

НЕВАЖНО как работаете и какое качество строительства - главное видосики/фоточки и пиар бесноватого вовки-шута!
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12.08.2021 11:26
+17
Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского - Цензор.НЕТ 6730
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12.08.2021 11:15
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Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского - Цензор.НЕТ 4493
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12.08.2021 11:06 Ответить
у клоуна главное - пиар, в том числе и на здоровьи украинцев (распил 65 млрд грн привел к смерти 150 000 украинцев изза недостачи кислорода, медпрепаратов, обеспечения и врачей)

".. И независимо от того, как хорошо вы работаете на объекте, какая у вас динамика роста, если будем давать некачественные фотографии в фотобанк, то мы всегда будем иметь проблемы ..."

НЕВАЖНО как работаете и какое качество строительства - главное видосики/фоточки и пиар бесноватого вовки-шута!
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12.08.2021 11:26 Ответить
п.с. интересно посмотреть на бюджет этих фоточек/бигбордов.. там не одну больницу современную можно было за них построить
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12.08.2021 11:27 Ответить
В маленького клоуна не вмістився ні великий розум ні відчуття міри заздровіщ до великого - тому й великий безкрилий літак на фоні, тому й ТУРБО швидкісь при прийнятті гівняних рішень у ВР , доречі гівна теж велику кучу наголосували , тому й ВЕЛИКЕ крвдівництво назване БУДІВНИЦТВОМ. Хтось добре розкусив його й юзає-юзає -юзає цю тему ВЕЛИЧІ НАЙВЕЛИЧНІШОГО (ой це мабуть ВЕЛКИЙ ЄРМАК?)
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12.08.2021 11:38 Ответить
привел к смерти 150 000 украинцев\\\\\\\

если точно то 183452(вчера еще тетя Клава погибла от того шо пнула корову, перепутав с быком)
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12.08.2021 14:41 Ответить
Юрочка, такому як ти потрібно повільно відрізати пальці, садовим сікатором, поволі і з насолодою.
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12.08.2021 20:23 Ответить
вот вот, на адекватный комментарий вы расфантазировался.
вы с сайта Поржать.нет шоле? если его еще не закрыли ибо смешно когда ватники весело ржут в коментах под видео где режет араб второго араба и славит Олаха
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13.08.2021 10:53 Ответить
Ну якщо "гумор" стосовно смерті українців ти вважпєш адекватним коментарем, то лише пальцями, в мене, ти б не відбувся, це був би тільки початок...
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13.08.2021 12:33 Ответить
какой юмор то? я просто сказал шо пан выше непонятно какую статистику привел.
и если бы он был чиновником, то должен бы доказать официально
150000 - смертей тебе не кажутся странными, нет?
официально вирус убил вроде в десять раз меньше, так шо я от этого и возмутился.
и юмором тут и не пахнет, просто с позволения твоего - пусть это будет сарказмом на очевидный бред.
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13.08.2021 12:37 Ответить
"в десять раз меньше"?!!! Нвіть згідно офіційної статистики (яка не влючає в себе випадки смерті від ускладнень після хвороби, та випадки коли не робили тестів) говорить про 53 217 смертей. Так що в тебе не сарказм, в тебе бидлотность лізе з усих щілин.
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13.08.2021 12:51 Ответить
пусть лучше проверят освещение улиц большой стройки, и не только в прикарпатье
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12.08.2021 11:07 Ответить
Ніякого освітлення! Всі кошти - на банери. В тому чилі і банери з написами - "Кобній вулиці - гарне освітлення. Програма президента "Бальшая стройка". 😊 Одним словом, лише наявність банерів покащують наявність самої програми. Без банерів роботи не видно. А Вірастюк попри виправдання, що він "не такий, як слуги-сосни", вкотре показує, що у тій шоблі всі однакові.
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12.08.2021 12:11 Ответить
Замість масла будуть мастити на хліб наліпки "великого будівництва" скоро...ціни ростуть щодня на продукти
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12.08.2021 11:11 Ответить
пытаемся копировать СССР . там тоже очереди были на фоне " Слава КПСС "

Це обов'язкова умова: На Прикарпатті перевірять наявність бордів та висвітлення в соцмережах "Великого будівництва" Зеленського - Цензор.НЕТ 571
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12.08.2021 11:15 Ответить
Головне - всі ці вовині бігборди ще й за рахунок бюджету.
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12.08.2021 11:16 Ответить
Это реклама "большой стройки". Попытка подлизнуть преЗЕ!денту? У него и так гигантомания, нечего поощрять
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12.08.2021 11:11 Ответить
а слабо на Прикарпатье в виде этого зверька путепровод или развязку сделать ? Зеля приедет узнает и обрадуется . опять же прогиб не хилый получится Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского - Цензор.НЕТ 5600

Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского - Цензор.НЕТ 5049
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12.08.2021 11:12 Ответить
Это зверька можно только в зепутаты брать, выглядит и думает как и сегодняшние, но хотя бы молчит и не шляется где попало под кайфом.
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12.08.2021 11:41 Ответить
Спасибо Ваве Зиленскаму за нашу счасливую жисть!
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12.08.2021 11:13 Ответить
пісець... Кін Чен Зе.
а де ті борцуни які Петю довбали за "перерізання лєнточок"?
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12.08.2021 11:14 Ответить
Это обязательное условие: На Прикарпатье проверят наличие бордов и освещение в соцсетях "Большой стройки" Зеленского - Цензор.НЕТ 6730
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12.08.2021 11:15 Ответить
Це обов'язкова умова: На Прикарпатті перевірять наявність бордів та висвітлення в соцмережах "Великого будівництва" Зеленського - Цензор.НЕТ 6523
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12.08.2021 11:17 Ответить
"Мы проехали 4 км дороги, на котором нет ни одного борда "Большая стройка" - от лишенько!!! Треба ж щоб кожного утюга про вялікає крадівництво ЗЄліка розповідали.
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12.08.2021 11:18 Ответить
відпрацьовує призначеня після виборів
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12.08.2021 12:14 Ответить
Верастюк
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12.08.2021 12:14 Ответить
Так, відпрацьовує і тут же демонструє відсутність мізків у макітрі, поскаржившись що реклами осла не вистачає.
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12.08.2021 12:23 Ответить
ты сам помизгуй - мизком он тягал вантажи или не мизгами, а руками
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12.08.2021 14:42 Ответить
"Лучше молчать (для Васі) и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения." (с)
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12.08.2021 14:46 Ответить
та он нормальный, но просто зачем было такое высрать то - такое прилично еще Лещенку сказать или бы(д)ло прилично для Дубинской Сашки, но Вася обосрался так шо даже Антиколорадос потешается и метко опускает этого тяжелокотлета, ой, стронгмена
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12.08.2021 14:52 Ответить
Путріот Вася Вірастюк дуже перреживає, що Зєлю рекламують не на кожному кілометрі доріг.

"Нардеп "Слуги народа" Василий Вирастюк, присутствовавший на совещании в ОГА, обратил внимание Рачкевича на отсутствие информационных бордов о программе "Большой стройки" вдоль дороги в село Пасечная.

"Мы проехали 4 км дороги, на котором нет ни одного борда "Большая стройка", хотя установлены дорожные знаки о ремонте дороги и ограничения скорости", - сказал Вирастюк."

Источник: https://censor.net/ru/v3282318
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12.08.2021 11:18 Ответить
Тягнути гроші на виготовлення та розміщення реклами про Зєлю будуть з кишень українців, а не з кишень депутана Васі.
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12.08.2021 11:22 Ответить
так просто смешно шо подлизнул так как почти никто не делал. вроде бы мужественный и главное с бородой, а прогнулся как Лукащенок перед лысым вепсом то Це обов'язкова умова: На Прикарпатті перевірять наявність бордів та висвітлення в соцмережах "Великого будівництва" Зеленського - Цензор.НЕТ 1007
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12.08.2021 14:44 Ответить
А що ще може зробити законодавець Вася Вірастюк, котрого протягнули до влади шляхом обману і з порушенням законодавства, окрім як злизувати мацу з дуп роботодавців?
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12.08.2021 11:24 Ответить
В Хмельницком несколько лет строится Дворец спорта. В апреле мэр рассказывал, что город в этом году выделил 17млн на утепление фасада и другие работы. Сказал что государство за прошлый год (2020) не выделило ни копейки.
А месяц назад приезжает Гундосик и к его приезду вывешивается этот самый баннер "Большая стройка" Це обов'язкова умова: На Прикарпатті перевірять наявність бордів та висвітлення в соцмережах "Великого будівництва" Зеленського - Цензор.НЕТ 8998 Правда сняли сразу же как только оно уехало...
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12.08.2021 11:27 Ответить
І яке ж жополизне лайно той верастюк. Це щось...
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12.08.2021 11:28 Ответить
А маме цікаве,що зелені,ще й брехуни!!!Дорогу з Кіптів до Ніжина,і далі зробив ще Віктор Федорович,А зараз висить бігборд,що розказує,що це зробили "зелені",але це ж чистісінька брехня!!!
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12.08.2021 11:32 Ответить
А хід президентської компанії з посадки мільярда дерев теж висвітлюють? А що ж так?
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12.08.2021 11:32 Ответить
А тем, кто за него голосовал нравиться. ЗеДолбни потому что. Или ЗеДятлы? Да какая разница!
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12.08.2021 11:36 Ответить
Доречі, йому дійсно треба швиденько нові перевибори, доки не розвалились його великі будівництва
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12.08.2021 11:41 Ответить
Це "мАлАдАя" *******? Впевнені? Чому ж такий совковий сморід, якого 30 років не було?
Може через кремлівський кураторів "мАлАдой" кАмАнди?
Це обов'язкова умова: На Прикарпатті перевірять наявність бордів та висвітлення в соцмережах "Великого будівництва" Зеленського - Цензор.НЕТ 9649
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12.08.2021 11:43 Ответить
Интересній текст по теме, кстати...

"Биржевая цена на природный газ в Европе достигла 555 долларов за тысячу кубометров. И это рекордная цена за последние 3 года.

Уровень газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на начало июня достиг 15,5 млрд кубометров. Это на 13% меньше прошлогодних показателей. С начала сезона закачки в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища Украины поступило 0,33 млр куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года. А отопительный сезон уже очень скоро.

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня составила 66,4 млрд гривен.

А теперь сделаем выводы.

1. Цена на газ очень сильно поднялась.
2. Газ не закупали, когда он был по более низкой цене. Причина не в том, что денег не было у Нафтогаза на закупку, а в том, что эти деньги пошли на ... проект Зеленского "Велике крадівництво". А это было более 50 млрд гривен. Кстати, это была одна из причин отставки Коболева. Он отказался давать эти деньги Зеленскому, объясняя, что надо закупать газ.
3. Теперь Украине придётся покупать по более дорогой цене. Но теперь нет денег.
4. Из-за роста цен на газ поднимутся цены на коммунальные услуги и у нас. Это приведет к ещё большей задолженности населения, а значит будет кризис неплатежей.

Когда отсутствует стратегия, планирование и вместо ответственности перед людьми, есть лишь тщеславие и жажда пиара, то платить за это приходится всей Украине. И чаще всего по высокому тарифу. Во всех смыслах. Когда из ковидного фонда деньги отправили на строительство дорог, вместо покупки вакцины, то это обошлось Украине в более чем 55 000 смертей. А ведь часть этих людей можно было спасти. Теперь опять тратят деньги на дороги, которые строят "свои" компании, вместо закупок газа. Скоро каждый ощутит, насколько дорого ему обходятся хотелки Зеленского.

Дякуємо Вам за це, Володимир Зеленський, дуже дякуємо!"
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12.08.2021 11:47 Ответить
не було в ПГС 15,5 ярдів кубів газу на Червень.
на сьогодні (12.08.2021) -- заповнення ПГС на 41%, а то є 12.5 -- 13 ярдів кубів
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12.08.2021 12:31 Ответить
Ще одне підтвердження того що можна бути сильним чоловіком, але одночасно з тим хворим на голову й усі хворі на голову згрупувались коло зеДебіла.
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12.08.2021 11:59 Ответить
О какой большой стройке Зеля говорит? Так себе... Обычный ремонт.
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12.08.2021 12:01 Ответить
а от тепер те, про що вони не сказали вголос:
1. як ми чули обов'язок щодо розміщення бордів вони покладають на підрядника.
2. розміщення борду коштує гроші.
3. чи може підрядник включити витрати на борди в акти виконаних робіт? зрозуміло, що ні.
4. чи буде підрядник вкладати в розміщення бордів власні гроші, не з тих, які він має отримає за роботи обумовлені договором? ні.
5. тож цілком очевидно, що підрядник ставитиме борди за рахунок грошей виділених на дороги при цьому економлячи на якості матеріалів (бо де ж іще брати ті гроші на борди) й відображаючи в актах вартість робіт в яких буде прихована й вартість бордів.
6. розкрадання? розкрадання. страждає якість? страждає.
і це просто про борди. просто про піар зеленського.
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12.08.2021 12:09 Ответить
что это программа президента "Большая стройка"Источник: https://censor.net/ru/v3282318

и за деньги президента надеюсь
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12.08.2021 12:11 Ответить
И что самое забавное,где те зебуины,орущие на Порошенко,,пиарнакрови,,? Почему не орут на зелю? Нет,,пиара,, за наши деньги или не оплачивается гавканье москвой?
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12.08.2021 12:40 Ответить
Зе банда показала що вона може.
Рейтинг "0", можете більше не страратися.
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12.08.2021 12:44 Ответить
Холоп повинен знати, що ********** про них "піклується"!

"Чтоб видал говно кому кланяться. " (Собаче серце)
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12.08.2021 12:48 Ответить
"Ми проїхали 4 км дороги, на якому не встановлено жодного борда "Велике будівництво", хоча встановлені дорожні знаки про ремонт дороги і обмеження швидкості", - сказав Вірастюк. Джерело: https://censor.net/ua/v3282318

Справді дивно, дорожні знаки не знати чого встановлені, а борди відсутні на 4 км, а це 4 000 м, не кажучи вже що це 4 000 000 мм..
Це просто неподобство!!!

З таким дибілізмом, скоро будуть перевіряти у чиновників наявність в кабінеті фото ***********, а там і не далеко до шкіл вузів доберуться)
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12.08.2021 12:56 Ответить
Васька Гантеля реально либо тролль, либо штангу уронил на то место где у него мозг... был

мастер класс по жёпполизингу показал. Прозорро только не вспомнил поче.му-то)
жаль шо Ляшко не прошел - смешно было бы от срача коровника, то есть любителя взять что-то в рот - с академиком Кивой, или с надрывноголосистой бабушкой Юлией Газпромовной)
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12.08.2021 13:07 Ответить
Тільки прізвище залишилось.....Вірастюк скурвився дуже швидко...До корита дорога найближча....
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12.08.2021 13:11 Ответить
Тут як завжди гроші збирають на шоломи, ліки, а хтось за борди переживає, щоб раптом не забули про Зеленського... За мої гроші ця **** робить собі рекламу..........

P.S....Зеленський - *****#.. В кожній державі повинно бути *****. В нас Зе***** наприклад..
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12.08.2021 13:14 Ответить
Боги маркетинга
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12.08.2021 14:18 Ответить
Интересно сколько каждый борд этого говно пиара обходится налогоплатедьщикам?
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12.08.2021 15:21 Ответить
Про ЗЕвелике - " Я в жизни много потерял, лишь от того, что ростом мал"
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12.08.2021 18:46 Ответить
Ти ба, як тільки розмова заходить про "Велике будівництво" в негативному сенсі - то місцеві дописувачі відразу прив'язують до нього Зеленського. А якщо в позитивному - тоді "ой а зачєм нужен етат піар". Подвійні стандарти, це саме вони.
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12.08.2021 20:35 Ответить
правильніше мабуть так: "Великого будівництва" покійного Зеленського

(бо тепер воно вже лохдаун)
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12.08.2021 20:37 Ответить
 
 