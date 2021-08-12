"Мне посчастливилось и повезло работать вместе с ними", - Шойгу о попавших в Гаагский трибунал военных преступниках Милошевиче, Караджиче и Младиче. ВИДЕО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ему посчастливилось работать вместе с бывшими руководителями Югославии, которых обвиняли в военных преступлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на The Insider, об этом он рассказал на форуме "Территория смыслов".

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Шойгу отметил это, говоря о внутренних угрозах, которые, по его мнению, привели в последнее время к разложению в обществе.

"И это разложение идет казалось бы незаметно. К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии, или бывшей Югославии. Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич. И кого-то уже нет, но они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри", - сказал российский министр.

Гаагский трибунал по Югославии стал первым после Нюрнбергского трибунала и Международного военного трибунала для Дальнего Востока международным органом для рассмотрения дел о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Он часто подвергается критике со стороны сербских и российских властей.

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В июне этого года суд в Гааге огласил окончательное решение по апелляции бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича, приговоренного в 2017 году к пожизненному заключению за массовые убийства мирных жителей и другие военные преступления. Апелляция Младича была отклонена. Всего в обвинении было 10 пунктов. Главными из них стали четырехлетняя осада боснийской столицы Сараево с тысячами погибших под обстрелами и резня в Сребренице в июле 1995 года, где солдаты Радича убили более 8000 боснийских мусульман — мужчин и мальчиков. Младич, по оценке обвинения и суда, лично курировал массовые расправы над тысячами боснийских мусульман.

В мае 1999 года Гаагский трибунал выдвинул обвинения против бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Милошевич и четыре высших югославских руководителя обвинялись по пяти пунктам, квалифицированным как преступления против человечности — убийства, преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам, депортации ‑ и по одному пункту, квалифицированному как нарушение законов и обычаев войны. 1 апреля 2001 года Милошевич был арестован. 28 июня 2001 года он был переведен в тюрьму ООН в Гааге. 11 марта 2006 года он умер от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала.

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич был приговорен международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии. Он был признан виновным в геноциде из-за его причастности к убийству более 7 тысяч мусульманских мужчин и подростков в Сребренице в 1995 году. Эта резня была названа самой чудовищной в Европе со времен Второй мировой войны. Судьи также сочли Караджича ответственным за осаду Сараево, которая длилась более трех лет, и во время которой от артиллерийских обстрелов и снайперского огня погибло около 10 тысяч мирных жителей.