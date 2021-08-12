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Караджич (15) Шойгу (664) Югославия (29) Минобороны РФ (802) Младич (11)

"Мне посчастливилось и повезло работать вместе с ними", - Шойгу о попавших в Гаагский трибунал военных преступниках Милошевиче, Караджиче и Младиче. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ему посчастливилось работать вместе с бывшими руководителями Югославии, которых обвиняли в военных преступлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылко на The Insider, об этом он рассказал на форуме "Территория смыслов".

Шойгу отметил это, говоря о внутренних угрозах, которые, по его мнению, привели в последнее время к разложению в обществе.

"И это разложение идет казалось бы незаметно. К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии, или бывшей Югославии. Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич. И кого-то уже нет, но они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри", - сказал российский министр.

Гаагский трибунал по Югославии стал первым после Нюрнбергского трибунала и Международного военного трибунала для Дальнего Востока международным органом для рассмотрения дел о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Он часто подвергается критике со стороны сербских и российских властей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициатор геноцида в Сребренице Караджич будет отбывать пожизненный срок в британской тюрьме, - глава МИД Рааб

В июне этого года суд в Гааге огласил окончательное решение по апелляции бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича, приговоренного в 2017 году к пожизненному заключению за массовые убийства мирных жителей и другие военные преступления. Апелляция Младича была отклонена. Всего в обвинении было 10 пунктов. Главными из них стали четырехлетняя осада боснийской столицы Сараево с тысячами погибших под обстрелами и резня в Сребренице в июле 1995 года, где солдаты Радича убили более 8000 боснийских мусульман — мужчин и мальчиков. Младич, по оценке обвинения и суда, лично курировал массовые расправы над тысячами боснийских мусульман.

В мае 1999 года Гаагский трибунал выдвинул обвинения против бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году. Милошевич и четыре высших югославских руководителя обвинялись по пяти пунктам, квалифицированным как преступления против человечности — убийства, преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам, депортации ‑ и по одному пункту, квалифицированному как нарушение законов и обычаев войны. 1 апреля 2001 года Милошевич был арестован. 28 июня 2001 года он был переведен в тюрьму ООН в Гааге. 11 марта 2006 года он умер от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала.

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич был приговорен международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии. Он был признан виновным в геноциде из-за его причастности к убийству более 7 тысяч мусульманских мужчин и подростков в Сребренице в 1995 году. Эта резня была названа самой чудовищной в Европе со времен Второй мировой войны. Судьи также сочли Караджича ответственным за осаду Сараево, которая длилась более трех лет, и во время которой от артиллерийских обстрелов и снайперского огня погибло около 10 тысяч мирных жителей.
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Топ комментарии
+35
Гаагский трибунал еще доберется и до Шойгу
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12.08.2021 11:39
+27
Так он же тогда был аленеводом хрен знает где, как он мог с ними работать? Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 1311
Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 507
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12.08.2021 11:39
+21
І оцих гидот усіляки мураєви нав'язують нам за "братів"?
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12.08.2021 11:39
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Гаагский трибунал еще доберется и до Шойгу
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12.08.2021 11:39 Ответить
Милошевич уже воткнул, а с Караджичем и Младичем, Шойгу возможно выпадет счастье посидеть в соседних камерах Гаагской тюрьмы.
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12.08.2021 16:26 Ответить
Так он же тогда был аленеводом хрен знает где, как он мог с ними работать? Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 1311
Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 507
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12.08.2021 11:39 Ответить
Слышал, что он вообще не служил
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12.08.2021 11:54 Ответить
ну.. чтото в этом есть - если народ россии олени - то он за оленевода сойдет.... у нас олени избрали оленя....
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12.08.2021 11:55 Ответить
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 8549Еще поработаешь с ними, оленевод тувинский......

а вот родина миллиардера!
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 5915
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12.08.2021 14:33 Ответить
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 7794
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12.08.2021 14:33 Ответить
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 7642
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12.08.2021 14:34 Ответить
І оцих гидот усіляки мураєви нав'язують нам за "братів"?
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12.08.2021 11:39 Ответить
...гу-алкаш!
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12.08.2021 11:40 Ответить
"Да что там общался,я и сам ... такой же.."
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12.08.2021 11:41 Ответить
надеюсь ему посчастливится и закончить так же!)))))))))))))))))
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12.08.2021 11:41 Ответить
Ничего, и тебя вылечат. Тоже будешь в Гааге...
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12.08.2021 11:41 Ответить
Орда!
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12.08.2021 11:43 Ответить
Вячеслав Молотов тоже хвастался что видел братана дохлого Сссра Гитьлера много раз... Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 1449баран он и в Африке Дебил...Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 3446
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12.08.2021 11:44 Ответить
Шойгу похвастался, что ему посчастливилось работать со многими военными преступниками, попавшими в Гаагский трибунал - Цензор.НЕТ 72
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12.08.2021 11:45 Ответить
И с теми кто туда ещё не попал, пока не попал
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12.08.2021 11:44 Ответить
Гаага ждёт.
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12.08.2021 11:46 Ответить
Как же оленевод должен сожалеть, что не дала ему судьба поработать с Мао Цзе Дуном, Гитлером, Пол Потом и прочими Ким Ир Сенами.
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12.08.2021 11:46 Ответить
Что ж, Кунжутовичь. Будем надеяться что гаагское "щастье" постигшее тех военных преступников, с кем тебе пощасливилось работать, постигнет и тебя
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12.08.2021 11:48 Ответить
Об одном жалеет Кунжутовичь, что не получилось поработать с Джеком-Потрошителем, Пол Потом и Чикатиллой....
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12.08.2021 11:50 Ответить
Фишка в том,что Гитлер не нападал на дохлый Ссср,а нанес упреждающий УДАР...,эту фразу сказали двое доктор Геббельс до начала боевых действий в 1941 году,и адмирал флота Ссср Кузнецов,уже после 8 мая 1945 года,находясь на Потсдамской Конференции
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12.08.2021 11:50 Ответить
Кунжут Сираевич, выходит как мало надо тувиняке для тщастья, да? Просто посидеть рядом с уголовником, просто потереться об него, услышать его хриплый камерный голосочек......
Медааалллллььь ПАПРАВЬ!!! Слышшь, тебе говорят медальонс попрааавььь.....БЫСТРАААА!!!
Упал, медальку протер....какую ......да за возврат Крыма! Сацибел Сираевич.....
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12.08.2021 11:55 Ответить
Это точно...медальку "за возврат Крыма" начали чеканить на РАБссии задолго до Майдана в Киеве дата Убойная 20 февраля 2014 года..."Мне посчастливилось и повезло работать вместе с ними", - Шойгу о попавших в Гаагский трибунал военных преступниках Милошевиче, Караджиче и Младиче - Цензор.НЕТ 2383
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12.08.2021 12:03 Ответить
Нормально, как же лапти могут быть без "прокола", то их нету, то они стоят за спиной женщин и детей.
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12.08.2021 16:10 Ответить
Тобто пан визнає що на лаві підсудних не всі кого треба притягнути і жде запрошення разом з ******. "Мне посчастливилось и повезло работать вместе с ними", - Шойгу о попавших в Гаагский трибунал военных преступниках Милошевиче, Караджиче и Младиче - Цензор.НЕТ 5927
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12.08.2021 12:07 Ответить
Эту матню вручили 800 000 РАБссиянцам...среди "лауреатов" есть народные артисты дохлого Сссра,актеры режиссеры певцы и кампазиторы спортсмены...,и прочая шушеера позорная...
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12.08.2021 12:08 Ответить
Гаагский трибунал по Югославии стал первым после Нюрнбергского трибунала и Международного военного трибунала для Дальнего Востока международным органом для рассмотрения дел о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Он часто подвергается критике со стороны сербских и российских властей. Источник: https://censor.net/ru/v3282330

какого еще Дальнего Востока?
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12.08.2021 12:11 Ответить
У Шойгу чуйка добрая! Унаследовал от своих предков-шаманов! Скоро встретится со всеми лауреатами Гаагского Трибунала и с Чаушеску и с др.
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12.08.2021 12:11 Ответить
За Ольгу ********* и прочих пропагандонов Мавзолея типа Салавьев Сикелев и прочих Норкиных Симоньян отдельная тема...Путлер их собрал отдельно от всех...
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12.08.2021 12:12 Ответить
пусть тебе поскорее посчастливиться вместе с ними встретиться
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12.08.2021 12:14 Ответить
У этого преступника видимо с детских лет не было ни совести, ни чести. Думаю в Гаагу и ты попадешь.
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12.08.2021 12:20 Ответить
И тебя кабыздохович в Гааге вылечат.
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12.08.2021 12:21 Ответить
Під час геноциду в Руанді в 1994-му загинуло майже мільйон чоловік. І знову ця блєдна толерантна нємоч в купі з амерами нічого не помітила.
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12.08.2021 12:50 Ответить
Кому ещё непонятно? Кому ещё не хватает признаков, что кацапы иные и более того - они Чужие!
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12.08.2021 12:31 Ответить
ще б так пощастило б цій Гниді шойгу, щоб він по-швидше потрапив до Ґааґи....і щоб як мілошевича, цього вбивцю б видали самі руSSкі раби....
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12.08.2021 12:45 Ответить
Никто и не сомневался что резню на Балканах режиссировали кацапы! "Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 7320 И Гиркинд там тоже был "Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 4341
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12.08.2021 13:00 Ответить
"Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 3824
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12.08.2021 13:02 Ответить
Оленевод шойгу, тебе еще посчастливиться посидеть с некоторыми.
А если нам посчастливиться, то ты встретишься с Милошевичем, так сказать, раньше установленного твоим биологическим ритмом времени отправки к чертям на сковородку
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12.08.2021 13:07 Ответить
Убийцам всегда приятно стоять рядом себе подобным...
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12.08.2021 13:23 Ответить
Шкода, що цьому оленеводу не пощастило посидіти з ними у одній камері та повисіти на одній шибениці.
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12.08.2021 13:27 Ответить
фашики кучкуются
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12.08.2021 13:34 Ответить
А в спальне у него висят портреты Иосифа Виссарионовича и Адольфа Алоисовича, которые помогают ему достигнуть экстаза в самоудовлетворении.
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12.08.2021 13:37 Ответить
Ну так Шайга же и сам военный преступник - клейма негде поставить. Ясное дело, то оно за подельничков мазу тянуть будет.
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12.08.2021 14:09 Ответить
**************** поплавился
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12.08.2021 14:20 Ответить
Оно такое же припи........сори,за мой французский, как и его патрон. "Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових - Цензор.НЕТ 9918
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12.08.2021 14:50 Ответить
шойгу будет занесён в книгу Гинесса , как первый оленевод, судимый в Гааге !
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12.08.2021 15:07 Ответить
Ваши слова,да богу в уши.
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12.08.2021 15:12 Ответить
Теперь ему остаеться лишь "посчастливиться" стать одним из обвиняемым в этом трибунале, будет логично и справедливо.
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12.08.2021 16:13 Ответить
Однако помяните моё слово. Шойгу, будущий президент РФ.
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12.08.2021 17:04 Ответить
может тебе еще и повезет закончить как они, для полного, так сказать, счастья.
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12.08.2021 17:05 Ответить
Тебе, гнида, еще повезет круче, закончишь жизнь как они.
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12.08.2021 21:23 Ответить
Только вот эта чукотско-рашистская падла почему-то в том списке забыла упомянуть "внутренние" конфликты в Азербайджане, в Молдове, в Грузии, в Украине, к которым агРоссия хорошо приложила свои кровавые лапы ...
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13.08.2021 10:36 Ответить
 
 