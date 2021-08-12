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Магучих о фотографии с российской спортсменкой: Не отрицаю войну между Украиной и РФ, в этом не было какой-либо политической позиции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих впервые прокомментировала свое фото с соперницей из России, из-за которого разгорелся скандал. Спортсменка заявила, что в ее действиях не было никакого политического подтекста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом спортсменка заявила во время пресс-конференции.

"После соревнований все по традиции поздравили друг друга, и в этом не было какой-либо политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией", - отметила Магучих.

Спортсменка добавила: "Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене".

Магучих также напомнила, что с 2017 года представляет Украину на международных соревнованиях и поднимает украинский флаг.

 "У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", - добавила она.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Также читайте: Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+48
мало б бути гидко стояти поруч з ворогом і окупантом!
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12.08.2021 12:11
+41
Этот опыт она должна была получить до Олимпиады...
Веть на игра полетела куча тренеров и чиновников-дармоедов,
которые прекрасно знают что русня спецом подстрекает своих
мельдониеносцев вешаться на шею украинским спортсменам...
а потом пропагандоны устраивают истерики мы "адиннарод!"...
Так почему все эти взрослые умудренные опытом тренеры и чиновники,
не довели до спрстменов что возможны такие провокации?
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12.08.2021 12:20
+39
Можно было сказать проще-"Граждане украинцы,я дура..."
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12.08.2021 12:12
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Страница 3 из 3
Лишить воинского звания и уволить из вооруженных сил Украины по служебному несоотвецтвию, как личность склонную к предательству!!!!!!! Огидно на неї дивитися, падлюка!!!
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12.08.2021 15:43 Ответить
та фотографія, з кацапкою це про гідність, якої у магучіх немає.
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12.08.2021 15:45 Ответить
Писав уже.Дитина.Що з неї взяти? Функціонери не проінформували її,як треба себе вестИ на таких змаганнях. А самІ поїхали. Для чого ??? Ніколи не були в Японії ? От повезло,блін.
Може в останній раз....... СУКИ,
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12.08.2021 15:56 Ответить
Вона доросла людина.
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13.08.2021 05:08 Ответить
СИТУАЦІЯ З ЦИМИ СПОТРСМЕНКАМИ - ТО ЯСКРАВА ІЛЮСТРАЦІЯ ТЕЗИ : " Якщо ти думаєш , що не займаєшся політикою , то політика неминуче займеться тобою і використає тебе в своїх інтересах . Навіть , якщо ти цього не усвідомлюєш .". Те ж стосується і Горуни. 19-річна медалістка заслуговує на повагу за медаль , та поблажливе ставлення за "обнімашка ", хоча мала б знати , що росіянка була довіреною особою путлера , тобто -вона в політиці.Чиновники від спорту мал б пояснити все це Ярославі.ЦЕ - ВИНА ЧИНОВНИКІВ.
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12.08.2021 15:53 Ответить
Народ,не гнобіть дитину,яка ще життя не бачила.
Мені вже час хилять звідси. Прошу,- НЕ ГНОБІТЬ.
Вона все зрозуміла.Повірте на слово.
До зустрічі.
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12.08.2021 16:08 Ответить
19 років. Лейтенеант.
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13.08.2021 05:16 Ответить
Дура? Или прикидывается дурой?
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12.08.2021 17:02 Ответить
Схоже воно конкретно тупе.
Але це не її провина. Це провина тренерів. У тренерів вища освіта. А з цієї які питання - а вона, напевно, і писати не вміє.
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12.08.2021 17:20 Ответить
Це не твої справи, русішен швайн. Пшло на росію.
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12.08.2021 17:14 Ответить
Показала,що їй до сраки та критика,а парєнь-депутат від Самопомочі внєпалітікі,що неодноразово їздив до московії під час війни,-й завербований фсб.
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12.08.2021 18:36 Ответить
Кстати, уже выплыли фотки нашей гордости Жана Беленюка с Олимпиады в Рио, где он преспокойно обнимается с российскими спортсменами.....
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12.08.2021 17:43 Ответить
На цій він теж обіймався?
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13.08.2021 08:24 Ответить
Ярослава дуже красива. Типаж справжньої української вроди.
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12.08.2021 18:20 Ответить
може, тому каратемен і заступається за неï?)))
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12.08.2021 18:51 Ответить
рідко когось баню але подібний текст краще прибрати зовсім
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13.08.2021 08:26 Ответить
Часом вона не члєн партії слуга какая разница, какого народа? Ті також дуже хітрожопі по виправданням
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12.08.2021 18:26 Ответить
Молодець що відповіла.
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12.08.2021 19:01 Ответить
Сподіваюсь зрозуміла свою помилку.
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12.08.2021 19:04 Ответить
Ви почули вибачення?
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13.08.2021 05:20 Ответить
У нас 30% страны вата разной степени ватности вот бы с ними что-то сделать,а самое главное уничтожить антиукраинские политические силы которые прямо сейчас сидят в Раде и не только и делают всякие гадости,мне кажется слишком много внимания к какой то девочки.
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13.08.2021 06:25 Ответить
Она взрослый человек.
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13.08.2021 12:44 Ответить
Самое главное что у нас многие направляют свою энергию не туда.Хотя с другой стороны будут думать с кем фотографироваться,ну ещё тут такое момент что это фото для спорт-журналистов,тут я не знаю есть какой то регламент в этом вопросе.
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13.08.2021 22:37 Ответить
ми побачили що хтось завчив текст і навіть не повністю
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13.08.2021 08:28 Ответить
Какое тебе выбаченя мразь ты упоротая?
У тебя война в стране,марш на фронт. Или у мамки под юбкой теплее сидеть?
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13.08.2021 08:38 Ответить
всё понятно не понятно только чья война на востоке- видимо только тех кто в окопах и бежен-
цев.... эта война не для спортсменов и мельпомены... ну не их она и всё....
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12.08.2021 19:05 Ответить
якщо вона не їх, то і вони - не наші Магучіх про фотографію з російською спортсменкою: Не заперечую війну між Україною і РФ, в цьому не було жодної політичної позиції - Цензор.НЕТ 1424
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13.08.2021 08:28 Ответить
Война у упоротых майдаунов.которые почему то воюют не на фронте а в соц.сетях
Патриоты нынче такие в украине
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13.08.2021 08:39 Ответить
ватний дебіл,звідкіля ти тут бидло тупориле з'явилося?
Модератор чому ця свинособака мордорська не забанена?
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13.08.2021 10:13 Ответить
это хорошо что ты открытый враг куда хуже когда нисвой/ничужой и когда какаяразница
нам побольше бы таких как ты и поменьше таких как зюзеньки....
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13.08.2021 15:10 Ответить
ты флаг только смени если уж в открытую пошёл а то както не комильфо....
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13.08.2021 15:10 Ответить
Яка гидота,що за висери пишуть,і хто,що ви для держави ,для її прославляння зробили-один словесний понос,Слава Чемпіонці....
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12.08.2021 19:36 Ответить
Он воно як! Виявляється обнімашки для фото з кацапкою - то для прославляння держави?!!! А яку "державу ти маєш на увазі?
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12.08.2021 21:48 Ответить
В шанцях з боку руского міра теж сидять спортсмени - і стрибуни в висоту, і пловці, і боксери ...То що тепер з ними теж за ради спорту брататися ? Дебіли.
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12.08.2021 19:37 Ответить
"Флаг" підіймається, бійці - "змагаються"...Що ще можна додати ? Обираючи між гідним громадянином і добрим спортсменом, я обрав би громадянина. Те , що вона молода дурепа, я відкидаю.
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12.08.2021 19:41 Ответить
Дійсно, обмовка по Фрейду. "Воїни змагаються". На зразок спортивних ігор. "Страйкбол", де зброя - пневмопукалки, патрони - желатинові капсули з фарбою, поранення в живіт - мінус очко, а смерть юніта - це коли не залишається хітпоінтів після влучань. А там і братья-славянє, общее прошлоє, і далі по пунктам нещодавньої статті ппутлєра. Все-таки ватоцефалія може приймати досить химерні латентні форми.
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13.08.2021 00:10 Ответить
это она 2 нед. думала, чтобы это сказать??
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12.08.2021 20:49 Ответить
Її готували до цієї пресухи. Видно ж, що видає відрепетирувані, заучені наперед фрази. Тільки спалилась "анажедєвочька єй всєго 19лєт". Словечко "змагаються" про українських воїнів, це як "павстанцЫ на вастокє" з рота зєлєбоби на стадіонних передвиборчих дебатах
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13.08.2021 00:15 Ответить
Перед поездкой на олимпиады или еще куда то, нашим спортсменам, особенно тупоголовым футболистам, нужно проводить обязательную экскурсию в госпиталь к ветеранам, с обязательным просмотром увечий у воинов, которые наносят "вне политические" снаряды.
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12.08.2021 21:49 Ответить
Коротше стопами свого пріпіздєнта: - "Ідіть всі в сраку!", коротка версія коментару Магучіх.
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12.08.2021 21:51 Ответить
Она давала присягу, и получает офицерскую зарплату от народа Украины. Все прогнило
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12.08.2021 22:36 Ответить
много ли на службе инвалидов АТО на офицерской зарплате?... видать папик какой-то чинуша в МО....
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13.08.2021 09:51 Ответить
Агент путлєра "кацапкене" свою другорядну місію на Олімпіаді виконала. Фото адіннаротних обнімашок з 19-річною українською дурепою зроблені, можна їхати назад у свої мркшанські €б€ня. Тільки картинку псує індиферентний прапор на плечах кацапсинської потвори. Все-таки мельдонієво-сцикуновий скандал зіпсував плани рашистів потеліпати своїм аквафрешем в Токіо.
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13.08.2021 00:29 Ответить
"в цьому не було жодної політичної позиції"

А має бути!
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13.08.2021 04:37 Ответить
Вони так носяться зі своїми медалями! Про мене, так краще не мати медалі, ніж мати такий зашквар.
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13.08.2021 05:28 Ответить
Магучих молодчина! Жалко только, что прогнулась под выродков.
Сразу видно не своими словами говорит.
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13.08.2021 07:03 Ответить
"я дуже шаную воїнів, які ЗМАГАЮТЬСЯ..." - в мене більше питань до неї нема....в неї в голові 8 рік змагання з рф а не війна...
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13.08.2021 09:27 Ответить
це просто "професійна деформація". Якщо ти - молоток, то будь-яку проблему ти називаєш цвяхом і вмієш тільки забивати. Так і в неї - всі завжди і тільки "змагаються"....
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13.08.2021 09:48 Ответить
может и придумываю конечно по фото видно что та которая тасторона подошла (подбежала
подскочила подпрыгнула) сзади.... очень хочется верить что просто растерялась глупышка и
не сообразила что делать... в принципе ничего неадекватного не надо - просто развернутся
спиной и уйти....
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13.08.2021 15:14 Ответить
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