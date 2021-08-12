Магучих о фотографии с российской спортсменкой: Не отрицаю войну между Украиной и РФ, в этом не было какой-либо политической позиции. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Спорт
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих впервые прокомментировала свое фото с соперницей из России, из-за которого разгорелся скандал. Спортсменка заявила, что в ее действиях не было никакого политического подтекста.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом спортсменка заявила во время пресс-конференции.
"После соревнований все по традиции поздравили друг друга, и в этом не было какой-либо политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией", - отметила Магучих.
Спортсменка добавила: "Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене".
Магучих также напомнила, что с 2017 года представляет Украину на международных соревнованиях и поднимает украинский флаг.
"У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует - это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее", - добавила она.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
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Може в останній раз....... СУКИ,
Мені вже час хилять звідси. Прошу,- НЕ ГНОБІТЬ.
Вона все зрозуміла.Повірте на слово.
До зустрічі.
Але це не її провина. Це провина тренерів. У тренерів вища освіта. А з цієї які питання - а вона, напевно, і писати не вміє.
У тебя война в стране,марш на фронт. Или у мамки под юбкой теплее сидеть?
цев.... эта война не для спортсменов и мельпомены... ну не их она и всё....
Патриоты нынче такие в украине
Модератор чому ця свинособака мордорська не забанена?
нам побольше бы таких как ты и поменьше таких как зюзеньки....
А має бути!
Сразу видно не своими словами говорит.
подскочила подпрыгнула) сзади.... очень хочется верить что просто растерялась глупышка и
не сообразила что делать... в принципе ничего неадекватного не надо - просто развернутся
спиной и уйти....