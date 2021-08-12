Корова искупалась в бассейне гостиничного комплекса в Карпатах. ВИДЕО

Корова искупалась в бассейне гостиничного комплекса в Карпатах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного происшествия опубликовала на своей странице в соцсети одна из постояльцев гостиницы Александра Стасюк.

"На видео корова, которая гуляла сама по себе. Все закончилось благополучно. Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше", - пишет она в комментарии к записи.

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