Корова искупалась в бассейне гостиничного комплекса в Карпатах. ВИДЕО
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Корова искупалась в бассейне гостиничного комплекса в Карпатах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного происшествия опубликовала на своей странице в соцсети одна из постояльцев гостиницы Александра Стасюк.
"На видео корова, которая гуляла сама по себе. Все закончилось благополучно. Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше", - пишет она в комментарии к записи.
Топ комментарии
+39 Підлога Маккартні
показать весь комментарий12.08.2021 14:09
+22 Vovcheg Zak
показать весь комментарий12.08.2021 14:12
+9 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показать весь комментарий12.08.2021 14:17
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Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Пора звикнути до цього.Закон вступив в силу.
- Да при мне так вырос уровень жизни, что даже любая корова может позволить себе купаться в бассейне.....
А воно ж спека...
Хотя некоторые и двуногие, особенно с утречка, тоже коров и бычков напоминают
"Не, мы веганы, спасибо!"