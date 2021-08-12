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Корова искупалась в бассейне гостиничного комплекса в Карпатах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы Общество

Корова искупалась в бассейне гостиничного комплекса в Карпатах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного происшествия опубликовала на своей странице в соцсети одна из постояльцев гостиницы Александра Стасюк.

"На видео корова, которая гуляла сама по себе. Все закончилось благополучно. Корова вышла по ступенькам и пошла гулять дальше", - пишет она в комментарии к записи.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+39
Животное просто пить захотело и подскользнулось в бассейн, но лучше пусть такие новости будут чем про зеленского с Елдаком
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12.08.2021 14:09
+22
Я думав новина про Альону Альону😉
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12.08.2021 14:12
+9
Опять Альона клип снимает.ниче придется и басейн помыть))
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12.08.2021 14:17
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Животное просто пить захотело и подскользнулось в бассейн, но лучше пусть такие новости будут чем про зеленского с Елдаком
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12.08.2021 14:09 Ответить
Таке враження що в пана в горлі застряг Єлдак зеленського. Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 6812
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12.08.2021 14:24 Ответить
В якого пана, в тебе? Так ти ж не пан, ти просто Зебіл🙂
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12.08.2021 15:01 Ответить
ти пан? то в тебе теж. Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 7077
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12.08.2021 15:03 Ответить
Ти або не здатен розуміти написане, або не вмієш формулювати власний текст, або тобі 12 років. Але я думаю, що ти все ж просто тупий Зебіл.
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12.08.2021 15:09 Ответить
До пана свинорила хтось звертався,що він так реагує на те що його не стосується.Пан у кожній діжці затичка?
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12.08.2021 15:14 Ответить
Це відкритий форум, тупий ти дегенерат. Пиши свої мрії про єлдаки в щоденничок, якщо тебе стресують в неті.
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12.08.2021 15:20 Ответить
Пан має зайву хромосому бо не звернув уваги на те кому був адресований той допис і що не я використав першим те слово і де воно має бути.Тож висновок такий що пан має особливості з головою. Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 5849 Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 5849 Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 606
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12.08.2021 15:24 Ответить
Елдак это не половой орган, это Андрей, завхоз из администрации презедента. Пора бы свыкнуться с этим
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12.08.2021 15:30 Ответить
06.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Пора звикнути до цього.Закон вступив в силу. Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 8632
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12.08.2021 15:34 Ответить
У тебя ник нейм на руском написан и нету такого слова "Елдак" в українській мові Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 2389
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12.08.2021 15:37 Ответить
Виконуй закон України.,азіров зник разом з ніком. Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 7137
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12.08.2021 15:45 Ответить
06.08.21 13:22 Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Живеш в Україні -вчи мову пацак.
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12.08.2021 14:26 Ответить
Где подскользнулось? Оно стрибнуло як молодая антилопа Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 3973
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12.08.2021 17:29 Ответить
Корова искупалась в бассейне гостиничного комплекса в Карпатах - Цензор.НЕТ 2724
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12.08.2021 14:09 Ответить
Новость мирового масштаба но забавно
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12.08.2021 14:09 Ответить
Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе
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12.08.2021 14:10 Ответить
И на дойку.... Корова искупалась в бассейне гостиничного комплекса в Карпатах - Цензор.НЕТ 2527
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12.08.2021 14:12 Ответить
Поехали к шефу!
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12.08.2021 15:14 Ответить
Похмелье - оно такое.....
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12.08.2021 14:12 Ответить
Я думав новина про Альону Альону😉
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12.08.2021 14:12 Ответить
Наша натура! Якась жінка затупила, нумо всім скопом ржати над її вагою! Совок із стада вивітрються дуже повільно.
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12.08.2021 15:06 Ответить
Корове респект,...
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12.08.2021 14:13 Ответить
чет завидно стало
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12.08.2021 14:13 Ответить
Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 7882№93
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12.08.2021 14:16 Ответить
Ахаха .. Новость дня =)
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12.08.2021 14:13 Ответить
Головне шоб корови не літали. Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 8965
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12.08.2021 14:14 Ответить
иногда в бассейн заползают такие двуногие что животное даже не сильно бы выделялось
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12.08.2021 14:15 Ответить
Зеленский в "95 картеле" (сценка):
- Да при мне так вырос уровень жизни, что даже любая корова может позволить себе купаться в бассейне..... Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 5982
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12.08.2021 14:16 Ответить
Опять Альона клип снимает.ниче придется и басейн помыть))
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12.08.2021 14:17 Ответить
Вспливе)))
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12.08.2021 14:31 Ответить
Ще один остряк, вас хто виховував, люди?
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12.08.2021 15:12 Ответить
Живите проще. с чувством юмора
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12.08.2021 16:22 Ответить
Нормально в мене з цим. Просто вже два дні ******** ту Альону, а в той час Шуфрич ходить не пи**жений)
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12.08.2021 17:45 Ответить
ООО так того дебила мало вбити
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13.08.2021 15:12 Ответить
Корови плавають, якщо хто не знав.

А воно ж спека...
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12.08.2021 14:18 Ответить
років в 12 я цього не знав і дивлячись як телиця, напившись з ставка, попрямувала через ставок, де було 2 метри глубини, боявся що втопиться
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12.08.2021 22:19 Ответить
Почему бесплатное купание? Кто позволил? Взыскать с владельца коровки. А то все повадятся на шару водопой с купанием устроить.
Хотя некоторые и двуногие, особенно с утречка, тоже коров и бычков напоминают Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 6011
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12.08.2021 14:19 Ответить
ой, молодець!
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12.08.2021 14:25 Ответить
Вона там ще й обгадилася...
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12.08.2021 14:28 Ответить
Коровы не писают в бассейн в отличие от прямоходячих Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 664
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12.08.2021 14:30 Ответить
А как она мастерски нырнула - олимпийский прыжок!
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12.08.2021 14:30 Ответить
Тот случай, когда корова ныряет в воду лучше, чем ты )
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12.08.2021 14:32 Ответить
А в это время кто-то по телефону: "Тут такие телки в бассейне плавают! Ты не поверишь!" Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 9819
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12.08.2021 14:32 Ответить
это не та корова, что дрифтовала вчера? Корова викупалася в басейні готельного комплексу в Карпатах - Цензор.НЕТ 4441
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12.08.2021 14:44 Ответить
Похоже, это не в первый раз.
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12.08.2021 14:50 Ответить
честно говоря, не так очевидно, что она сама сумела выйти... Думаю, спасали всей турбазой.
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12.08.2021 14:53 Ответить
Публикация про корову - почти 5000 просмотров, публикация про генпрокурора Венедиктову и суровое бытие прокурорских - 200 просмотров
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12.08.2021 15:01 Ответить
Тому що корова - це весело, а генпрокурор Венедіктова - порожнє місце, як і вся її пафосна установа. Якщо завтра генпрокуратуру розпустять, супільство не помітить жодної різниці.
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12.08.2021 16:34 Ответить
а шо , животные нелюди..???- как бы не так!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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12.08.2021 15:09 Ответить
От одной коровы больше пользы чем от 450 депурасов.
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12.08.2021 15:17 Ответить
Мабуть редакція всеж таки читає коментарі.Люди втомилися від політично та економічнооо сміття та деприсивного лайна на кожному ресурсі. Може таких нейтральних публікацій побільшає.
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12.08.2021 16:06 Ответить
"Детки, молочка хотите?"
"Не, мы веганы, спасибо!"
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12.08.2021 16:35 Ответить
как в том анекдоте о корове и лягушке на берегу озера
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12.08.2021 17:06 Ответить
Дуже гарна місцевість. Хто знає, де це?
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12.08.2021 19:16 Ответить
 
 