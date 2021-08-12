"Олигархи - заложники системы, такие же, как мы с вами" - шоу Мендель на канале Ахметова. ВИДЕО

На телеканале украинского олигарха Рината Ахметова анонсирован новый выпуск шоу "Велика деолігархізація", одной из ведущей которого является экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одним из главных тезисов анонса является утверждение, что олигархи - это "заложники системы, такие же как мы с вами".

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