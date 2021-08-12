В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Местный "ди-джей" и женщина, называвшая себя "главной пионервожатой", развлекали детей песнями российских рэперов Басты и Моргенштерна, а когда взрослые высказали недовольство - включили "Катюшу" и "День победы".
Инцидент произошел в лагере "Чайка" в с. Головчинцы Хмельницкой области. О нем рассказала в Фейсбуке волонтер "Пласта" Леся Иващенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Женщина рассказала, что лагерь "пластунов" в этом году проходит в развлекательном центре "Берег надежды", который делит территорию с детским лагерем "Чайка". По ее словам, она неделю пыталась убедить сотрудников лагеря не включать на полную громкость музыку Басты и Моргенштерна.
"А потом мы услышали "Катюшу", "День победы" и попытались выяснить, что вообще происходит. В ответ на разговор прибыли две дамы, фамилий мы не знаем. И тогда мы узнали, что наша программа националистическая, а у них дети "не такие", что это дети просят "ставить" песни запрещенных исполнителей, "А вы что не празднуете день победы? (Вот дикие😱)" и "вы отдыхаете, и нам и нашим детям отдыхать не мешайте". И еще много-много чего", - написала женщина.
Также, по словам Иващенко, сотрудники лагеря жаловались, что включали бы украинские песни, но "к сожалению, нет качественной украинской музыки".
В комментарии ТСН.ua начальница отдела внешкольного образования и воспитательной работы департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Анастасия Яровая сообщила, что сотрудники лагеря, которые включали детям советскую и российскую музыку, уже уволились с работы.
"Вчера же вечером работники департамента выезжали в этот лагерь. И действительно работники, причастные к этому инциденту, написали заявления на увольнение. У них взяты объяснения, и они в тот же день покинули лагерь", — пояснила Яровая.
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нужно переводить язык на латиницу и углубленно преподавать в школе английский язык
так что иди провоцируй на родные ресурсы
Тому у нас нема вибору , як лише їх заборонити взагалі .
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...Покажите мне такую срану,Где славят тирана,Где победу в войне над собой-Отмечает народ.Покажите мне такую страну,Где каждый - обманут,Где назад означает вперед,И наоборот.
Моргенштейн
"B*tch, я - молодой аристократ (Аристократ)
С*ка, на мне камни сто карат (Дорого, п*здец)
Столько money, будто Эмират (Эмират)
Я - легенда, можно умирать (Эй, давай еще, ха-а)
B*tch, я - молодой аристократ (Я молодой)
С*ка, на мне камни сто карат (А ты тупой)
Столько money, будто Эмират (Я как Дубай)
Я - легенда, можно умирать"
«Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО» (даже с картинками, всё, как дети любят).
Хорошо бы детям и песТню подходящую включить:
"Дружбы народов надежный ОПЛОТ!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!"©️
У этой песТни такая позитивная энергетика, что дети под неё пол на танцполе проломили бы и у них улучшился бы обмен веществ.
Понимать надо!
То-то же!