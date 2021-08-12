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В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Местный "ди-джей" и женщина, называвшая себя "главной пионервожатой", развлекали детей песнями российских рэперов Басты и Моргенштерна, а когда взрослые высказали недовольство - включили "Катюшу" и "День победы".

Инцидент произошел в лагере "Чайка" в с. Головчинцы Хмельницкой области. О нем рассказала в Фейсбуке волонтер "Пласта" Леся Иващенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Женщина рассказала, что лагерь "пластунов" в этом году проходит в развлекательном центре "Берег надежды", который делит территорию с детским лагерем "Чайка". По ее словам, она неделю пыталась убедить сотрудников лагеря не включать на полную громкость музыку Басты и Моргенштерна.

"А потом мы услышали "Катюшу", "День победы" и попытались выяснить, что вообще происходит. В ответ на разговор прибыли две дамы, фамилий мы не знаем. И тогда мы узнали, что наша программа националистическая, а у них дети "не такие", что это дети просят "ставить" песни запрещенных исполнителей, "А вы что не празднуете день победы? (Вот дикие😱)" и "вы отдыхаете, и нам и нашим детям отдыхать не мешайте". И еще много-много чего", - написала женщина.

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Также, по словам Иващенко, сотрудники лагеря жаловались, что включали бы украинские песни, но "к сожалению, нет качественной украинской музыки".

В комментарии ТСН.ua начальница отдела внешкольного образования и воспитательной работы департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Анастасия Яровая сообщила, что сотрудники лагеря, которые включали детям советскую и российскую музыку, уже уволились с работы.

"Вчера же вечером работники департамента выезжали в этот лагерь. И действительно работники, причастные к этому инциденту, написали заявления на увольнение. У них взяты объяснения, и они в тот же день покинули лагерь", — пояснила Яровая.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
в то время когда оккупанты детей учат ненавидеть Украину и все украинское, какие то кацапы в Украине учат детей тому же.
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12.08.2021 16:53
+24
вы сами виноваты, что ваши дети живут в рашкованском информационном пространстве.
нужно переводить язык на латиницу и углубленно преподавать в школе английский язык
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12.08.2021 16:51
+18
В Раде тоже есть свой местный диджей: Дэвид Агрохимия В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 9029
В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 8644
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12.08.2021 16:54
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В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 2133

В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 1006
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12.08.2021 16:50 Ответить
вы сами виноваты, что ваши дети живут в рашкованском информационном пространстве.
нужно переводить язык на латиницу и углубленно преподавать в школе английский язык
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12.08.2021 16:51 Ответить
якось без порад кацапьєздалів обійдемося.
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12.08.2021 17:34 Ответить
Особливо цинічно цей коментар звучить мовою окупанта
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12.08.2021 18:37 Ответить
это мой родной язык и ни одна сволочь в моей стране не запретит мне им пользоваться.
так что иди провоцируй на родные ресурсы
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12.08.2021 20:14 Ответить
Кац, чи малорос? )))
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12.08.2021 22:33 Ответить
Что значит "родной"? Тебя нему всего лишь обучили в школе.
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13.08.2021 06:22 Ответить
хватит чушь нести. человек думает на том языке, на котором разговаривали его родители, пока он был младенцем
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13.08.2021 08:31 Ответить
Привет,староболгарин👍
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13.08.2021 12:42 Ответить
Дядя, ви дебіл?))))
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13.08.2021 12:46 Ответить
100%! Даже казахи на латиницу переходит, а у нас и дальше будет адин нарот и вата от ринков до оп.
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12.08.2021 18:39 Ответить
Відпрацювали як повії роССіянські гроші і тепер вільні?
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12.08.2021 16:52 Ответить
100% провокаторы и рашинские подстилки. Щас поднимут шум про ущемление "языка"
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12.08.2021 16:54 Ответить
Та які там провокатори, звичайна місцева вата.
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12.08.2021 22:59 Ответить
"Для тех кто любит советские песни, играет группа "Красная Плесень...""))
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12.08.2021 16:53 Ответить
в то время когда оккупанты детей учат ненавидеть Украину и все украинское, какие то кацапы в Украине учат детей тому же.
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12.08.2021 16:53 Ответить
А еще день победы Порохом пропах. В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 5760 Как эту песню еще на расеи не запритили не пойму В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 7181
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12.08.2021 16:55 Ответить
В Раде тоже есть свой местный диджей: Дэвид Агрохимия В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 9029
В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 8644
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12.08.2021 16:54 Ответить
А де лысый делся? В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 7184
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12.08.2021 16:56 Ответить
Лысого Кива гоняет. У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 501
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12.08.2021 17:19 Ответить
Хламидия абхазская.
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12.08.2021 18:40 Ответить
Что характерно, сотни тысяч стукачей в 30-е годы совка также считали себя праведными осведомителями. Никакой подлости, всё от чистого сердца.
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12.08.2021 17:52 Ответить
8 лет войны ....тысячи убитых....миллионы изгнаны из своих домов из Крыма и лугандонии. (( Сметуны дрысливые Ян Голодный и Зольдат старый.....расскажите беларусам про цветочки ....Позорище
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12.08.2021 17:03 Ответить
Не парься Чувак когда узнаешь сколько убитых белорусов за последний год Бульбафюрером и Путлером...Ахнешь...
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12.08.2021 17:14 Ответить
чувак....не парься....(( мы знакомы или ловились где? это ты так узлами вяжешь или у блатного передергал? вы бы уже хоть определитесь,сметуны диванные ....так цветочки в Беларуси были или по серьезному столько достойных людей пропало? Ату тебя,чувиха..
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12.08.2021 17:59 Ответить
Мавзолейное говно лезет во все щели и дыры... В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 4175
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12.08.2021 17:04 Ответить
Ну уволили мало, тут срок реальный.Катюша и День победы жестокие песни, которые заставляют детей резать котов, принимать наркоту и прогуливать школу. Да и вообще нужно было вздернуть преподавателей без суда. Тьфу мля, страна в ЖО ПЕ, а у людей всякая хня несущественная на уме.
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12.08.2021 17:05 Ответить
Вот вот, " всякая хня несущественная на уме" и "какая разница", приводит к тому, что со временем и "страна в ЖО ПЕ".
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12.08.2021 17:18 Ответить
ну если приветствие или галстук заставляли\надевали - то срок таки реальный. ну или админка.
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12.08.2021 17:21 Ответить
Да, тяжело сейчас росисянцам на Моржовии ,жалуются вытыраны труда, что приходится жить на 160 ржублей в день (2 доллара) . Ну ничего, эти 2 тетки помогут вам водить пионэроф в солнечном Магадане...
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12.08.2021 17:22 Ответить
В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 2810В лагере на Хмельнитчине детям включали советские песни, воспитателей уволили - Цензор.НЕТ 1136
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12.08.2021 17:06 Ответить
Ссср сдох ,сдохнет и РАБссия..вопрос во времени всего лишь...
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12.08.2021 17:07 Ответить
Сама не сдохнет, над совком десятилетиями работал весь демократический мир.
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12.08.2021 18:42 Ответить
А сейчас этот мир с потрохами куплен расеей и не даст ей сдохнуть.
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12.08.2021 21:56 Ответить
Совок тоже покупал всех кого мог, но єто ему не помогло;
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13.08.2021 13:18 Ответить
В тій же області є місто Волочиськ. Там "дєдивоеватили" десь викопали каменюку з написом "установлена в честь пребывания Яго Величества Императора Никалая Втарого" і приволокли іі на військовий меморіал, що в центрі міста, причепили зверху двоголового орла, покрасили каменюкуу в кацапський триколор і вкопали цей "манумент" біля братськоі могили. Так москальня, як ті дворові собаки, мітить свою територію. І все це відбувається на очах місцевоі влади в наш час. Хмельниччина -вона така, "родина Николая Островского ".
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12.08.2021 17:10 Ответить
В тому Волочиську була "елітна" школа з викладанням виключно російською мовою, куди місцеві "хохли" в чергу ставали щоб туди своіх дітей послати. Отака х...ня, малята , коли кацапа в свій дім пустити.
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12.08.2021 17:16 Ответить
нужно расширять скаутское движение с его упором на воспитание патриотизма. гражданственности. морали. Тогда и песни будут другие. А от "Старшей пионервожатой" всегда получите ту-же катюшу да тень победы
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12.08.2021 17:12 Ответить
Борис Пилипенко, а те саме написати украінською не пробував ? Починаємо, друже, посилати нах... і цей собачий гавкіт, бо чим швидше -тим краще.
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12.08.2021 17:19 Ответить
У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 9218 У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 9218 И ногой притопывал!
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12.08.2021 17:22 Ответить
Ждём этих пионерважатых на шоу у Скабеевой!
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12.08.2021 17:27 Ответить
Оце мля зашквар, у нас на малоросії такої гидоти не слухають 😁😁😁😁😁
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12.08.2021 17:32 Ответить
таких надо лишать гражданства и досвидос.
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12.08.2021 18:03 Ответить
Смотри поймают бандери отгенацидят непадецки.
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12.08.2021 18:46 Ответить
Пока совки не передохнут мина и порядка в стране не будет.
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12.08.2021 18:44 Ответить
Та ***, две трети страны надо увольнять
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12.08.2021 18:49 Ответить
Мабуть більше............. процентів 90......
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12.08.2021 19:08 Ответить
Нещадно щемити лядоту скрізь і завжди! Ніяких пробачень!
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12.08.2021 18:54 Ответить
А що пісні "День Победы" і "Катюша" - заборонені?....... У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 2637
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12.08.2021 19:07 Ответить
Як показує досвід Одеси , якщо співунів вчасно спалити , то в місто не прийде війна , розруха , ніщіта і срюзькє мір .
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12.08.2021 20:13 Ответить
Ці пісні - візитна карточка ворога нашої країни , вбивців українців У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 2976 .. Кацапи використовують їх в цілях пропаганди совка , і чим ,в певної , несвідомої частини громадян , навмисно вкликають ностальгію по минулому ,, по " брацкой жисні , с брацкім народом " ,, який тепер для народу України , перетворився з брацкого , на народ - терорист ..

Тому у нас нема вибору , як лише їх заборонити взагалі .
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12.08.2021 21:40 Ответить
Для таких олігофренів як ти, навіть доктори радять слухати, тричі на добу... У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 1986
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12.08.2021 21:50 Ответить
В бюджеті дира , а ватніків не штрафують . Дібіли . Для чого ми тих "слугів" годуємо - ніпанятно . За пропаганду фашизму , комунізму і тероризму , та ще й неповнтлітнім - можна було влупити виродків кожну тисяч на 800 мінімум . Але то в нормальній країні .
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12.08.2021 20:10 Ответить
Местный "ди-джей" и женщина, называвшая себя "главной пионервожатой", развлекали детей песнями российских рэперов Басты и Моргенштерна, а когда взрослые высказали недовольство - включили "Катюшу" и "День победы". У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 5634 . Источник: https://censor.net/ru/v3282427
У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 5268 .
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12.08.2021 21:15 Ответить
а в чём собственно ПАБЕДА ? про которую поют партянки? ...кто обяснит ?
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12.08.2021 22:20 Ответить
о их "пабеде" когда-то партянкам успел спеть Тальков, перед тем как гэбня уго убила :
...Покажите мне такую срану,Где славят тирана,Где победу в войне над собой-Отмечает народ.Покажите мне такую страну,Где каждый - обманут,Где назад означает вперед,И наоборот.
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13.08.2021 00:01 Ответить
Добре, що є активісти-патріоти. А вихователями треба вручити "вовчий білет" що забороняє займати такі і суміжні посади у дитячих закладах
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12.08.2021 23:01 Ответить
А мені подобаються совєцькі пісні, - "Червона рута", "Я піду в далекі гори", "Пісня про рушник", "Водограй". У таборі на Хмельниччині дітям включали радянські пісні, вихователів звільнили - Цензор.НЕТ 1457
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12.08.2021 23:26 Ответить
Зверніть увагу на те що всі "токсичні" люди навколо вас розмовляють саме російською)
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13.08.2021 08:51 Ответить
"к сожалению, нет качественной украинской музыки" - эта та, под которую им пьяным целки бы сбивали как при совке?
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13.08.2021 08:57 Ответить
это да... что эти "важатые" вытворяли, когда я в совецкие лагеря ездил)))
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13.08.2021 09:46 Ответить
Срач продолжается
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13.08.2021 09:39 Ответить
Нет, я понимаю, молодость, песни протеста, но тут протест какой-то не очень понятный, не?

Моргенштейн

"B*tch, я - молодой аристократ (Аристократ)
С*ка, на мне камни сто карат (Дорого, п*здец)
Столько money, будто Эмират (Эмират)
Я - легенда, можно умирать (Эй, давай еще, ха-а)
B*tch, я - молодой аристократ (Я молодой)
С*ка, на мне камни сто карат (А ты тупой)
Столько money, будто Эмират (Я как Дубай)
Я - легенда, можно умирать"
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13.08.2021 09:59 Ответить
Детям надо включать песТни, которые воспитывают, акцентируют детское внимание на происходящих в стране позитивных событиях. Вот сейчас на Цензоре висит новость о весьма чрезвычайно позитивном событии:
«Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО» (даже с картинками, всё, как дети любят).
Хорошо бы детям и песТню подходящую включить:
"Дружбы народов надежный ОПЛОТ!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!"©️
У этой песТни такая позитивная энергетика, что дети под неё пол на танцполе проломили бы и у них улучшился бы обмен веществ.
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13.08.2021 10:24 Ответить
После такой песТни весьма много детёнышей возжелают стать отважными танкистами - оно и не мудрено - песТня воспевает надёжность украинского оружия. Ведь в детских головках отложится проморефрен "НАДЁЖНЫЙ ОПЛОТ".
Понимать надо!
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13.08.2021 10:35 Ответить
Кто-нибудь слышал песТню про надёжный "Абрамс" или надёжную "Меркаву"?
То-то же!
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13.08.2021 10:38 Ответить
 
 