РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4830 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом
21 796 107
взрыв (6101) Россия (91225)

Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

СМИ пишут, что якобы взорвались газовые баллоны. Но водитель автобуса говорит, что у него не было газа, и машина ездила на дизеле.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "РБК".

Первыми о 12 пострадавших сообщили Telegram-каналы, после эту информацию подтвердили экстренные службы и сотрудники больницы скорой помощи.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на источник в службах транспортного надзора, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", — пишут они.

При этом, по данным Telegram-каналов, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами. На место прибыли сотрудники ФСБ.

Также смотрите: Момент взрыва гранаты на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге. ВИДЕО

Как рассказал вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов, версия теракта пока не рассматривается. "Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", — сказал он.

Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 01
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 02
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 03
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 04
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 05
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек 06

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
только изнутри автобуса.. даже на фоне видно что крышу вырвало изнутри автобуса..
фсб снова пургу гонит - какие баллоны, если на крыше их даже не видно))
показать весь комментарий
12.08.2021 23:19
+45
}{уйло же обещало бомбить Воронеж. Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек - Цензор.НЕТ 5132
показать весь комментарий
12.08.2021 23:13
+40
Это санкции *****. Бомбит свой Воронеж.
Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек - Цензор.НЕТ 4213
показать весь комментарий
12.08.2021 23:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вибух в автобусі Воронежа: постраждали 12 осіб - Цензор.НЕТ 8501
показать весь комментарий
13.08.2021 18:37 Ответить
так так так.... тут неча и расследовать.... ну шо Воронеж таки дождался.... смотрите вниматель
ней там на каждом трупе по визитке должно быть....
показать весь комментарий
13.08.2021 18:51 Ответить
Якщо дохлих кацапів немає,то і обговорювати нічого.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:51 Ответить
крепка однако крыша - бочины и днище разорвало а крыше хоть бы хны.... хотя кто этих поцев
знаетЪ хде у них крыша..........
показать весь комментарий
13.08.2021 18:56 Ответить
А коли бомбитимуть Воронєж?
показать весь комментарий
13.08.2021 19:08 Ответить
Вот и до Воронежа добрались. Видать у фюрера рейтинг падает.
показать весь комментарий
13.08.2021 22:56 Ответить
Масква - Варонеж = №уй даглниш !
показать весь комментарий
13.08.2021 23:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 