Взрыв в автобусе в Воронеже: пострадали 12 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СМИ пишут, что якобы взорвались газовые баллоны. Но водитель автобуса говорит, что у него не было газа, и машина ездила на дизеле.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "РБК".

Первыми о 12 пострадавших сообщили Telegram-каналы, после эту информацию подтвердили экстренные службы и сотрудники больницы скорой помощи.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на источник в службах транспортного надзора, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", — пишут они.

При этом, по данным Telegram-каналов, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство не оборудовано газовыми баллонами. На место прибыли сотрудники ФСБ.

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Как рассказал вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов, версия теракта пока не рассматривается. "Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт", — сказал он.











