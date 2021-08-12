РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4596 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия Распил бюджета
3 219 20
бюджет (4805) Николаев (2008) Антикоррупционный суд (1070)

Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева Коренева, подозреваемого в хищении 28,6 млн грн. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Вице-мэра Николаева и директора Департамента ЖКХ горсовета Сергея Коренева арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 3 миллиона 518 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляция заседания велась на канале ВАСУ в YouTube.

Прокурор САП Сергей Козачина настаивал на мере пресечения в виде содержания под стражей под залог размером в 22 миллиона 700 тысяч гривен с учетом уже избранных мер в отношении Марины Лозовенко и Александра Брыжатого.

Сторона защиты вице-мэра возразила, что Сергей Коренев обладает "безупречной репутацией" и ни разу ранее не нарушал закон, а сотрудники НАБУ создают делу "общественный резонанс и негативный имидж".

В результате суд решил частично удовлетворить ходатайство прокурора и избрал Сергею Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября 2021 года с возможностью внесения 3 миллионов 518 тысяч 500 гривен залога.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ выявили коррупционную схему завладения 26,8 млн грн бюджетных средствами при реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Вроде упёр 28 лямов---а залог 3 ляма! А смысл такого залога? Есть шкала, градация какая, схема расчёта залогов? Покажите принцип подобных действий! О каком правосудии тут идёт речь?
показать весь комментарий
12.08.2021 23:46
+9
Хорошая арифметика, 35 украл, 3 отдал и гуляй.
показать весь комментарий
12.08.2021 23:47
+7
Ніяких застав !! Принаймні застава має бути на порядок більша за нанесені збиткі !!!))
показать весь комментарий
12.08.2021 23:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніяких застав !! Принаймні застава має бути на порядок більша за нанесені збиткі !!!))
показать весь комментарий
12.08.2021 23:46 Ответить
Вроде упёр 28 лямов---а залог 3 ляма! А смысл такого залога? Есть шкала, градация какая, схема расчёта залогов? Покажите принцип подобных действий! О каком правосудии тут идёт речь?
показать весь комментарий
12.08.2021 23:46 Ответить
Думаю 30-40 процентов.... на лапу судье
показать весь комментарий
12.08.2021 23:48 Ответить
Хорошая арифметика, 35 украл, 3 отдал и гуляй.
показать весь комментарий
12.08.2021 23:47 Ответить
21 21:34 Суд освободил из-под стражи заммэра Николаева Коренева

21 23:34 Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева Коренева

Модеры вы уже определитесь., а?
показать весь комментарий
12.08.2021 23:48 Ответить
его выпустили из клетки и продолжили избирать меру пресечния по делу
показать весь комментарий
12.08.2021 23:49 Ответить
во как...но не долго забесплатно погулял... Суд взяв під варту з можливістю внесення застави 3,5 млн заступника мера Миколаєва Коренєва, підозрюваного в розкраданні 28,6 млн грн - Цензор.НЕТ 7499
показать весь комментарий
12.08.2021 23:51 Ответить
при янелохе по другому быть не может.
показать весь комментарий
12.08.2021 23:48 Ответить
освободили из-под стражи что б закрыть на два месяца. Судьи с чуством юмора
показать весь комментарий
12.08.2021 23:48 Ответить
За три минуты упаковали Суд взяв під варту з можливістю внесення застави 3,5 млн заступника мера Миколаєва Коренєва, підозрюваного в розкраданні 28,6 млн грн - Цензор.НЕТ 1184
показать весь комментарий
12.08.2021 23:50 Ответить
Суд взяв під варту з можливістю внесення застави 3,5 млн заступника мера Миколаєва Коренєва, підозрюваного в розкраданні 28,6 млн грн - Цензор.НЕТ 9400
показать весь комментарий
12.08.2021 23:56 Ответить
"Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева Коренева, подозреваемого в хищении 28,6 млн грн." - это что анекдот от зЕлохского?
показать весь комментарий
13.08.2021 00:08 Ответить
,а вы что правда думали он руки рубать будет?))))
показать весь комментарий
13.08.2021 00:11 Ответить
Будет! Если это Порошенко!!! Оно #омик, что хазаина прикажет, то ему и хотеться будет, свабодный человек однако...
показать весь комментарий
13.08.2021 00:19 Ответить
Походу судья уже свое получила
показать весь комментарий
13.08.2021 00:12 Ответить
Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева

Дело Насирова живет и побеждает!
показать весь комментарий
13.08.2021 01:55 Ответить
"Ай, судья, да маладець"!
Судья, ты домик в Испании уже присмотрел для оформления на тещу или маму!?
показать весь комментарий
13.08.2021 04:51 Ответить
думка громади суддям по...уй, оскільки їх посада не виборна. Це радянський анахронізм і головна підстава безвідповідальності та вседозволеності касти суддів. А на сторожі змін до Конституції щодо суддів стоять гандони типу тупицького чи головатого.
показать весь комментарий
13.08.2021 06:20 Ответить
Вам тут легко писати, а Миколаїв то земля Мультіка, який зійшовся з Косовороткою і хто бажає з ним спілкуватися? Суддя?
показать весь комментарий
13.08.2021 08:06 Ответить
 
 