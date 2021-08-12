Суд взял под стражу с возможностью внесения залога 3,5 млн заммэра Николаева Коренева, подозреваемого в хищении 28,6 млн грн. ВИДЕО

Вице-мэра Николаева и директора Департамента ЖКХ горсовета Сергея Коренева арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 3 миллиона 518 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляция заседания велась на канале ВАСУ в YouTube.

Прокурор САП Сергей Козачина настаивал на мере пресечения в виде содержания под стражей под залог размером в 22 миллиона 700 тысяч гривен с учетом уже избранных мер в отношении Марины Лозовенко и Александра Брыжатого.

Сторона защиты вице-мэра возразила, что Сергей Коренев обладает "безупречной репутацией" и ни разу ранее не нарушал закон, а сотрудники НАБУ создают делу "общественный резонанс и негативный имидж".



В результате суд решил частично удовлетворить ходатайство прокурора и избрал Сергею Кореневу меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября 2021 года с возможностью внесения 3 миллионов 518 тысяч 500 гривен залога.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ выявили коррупционную схему завладения 26,8 млн грн бюджетных средствами при реконструкции Соборной площади в Николаеве.

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