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Киев (24531) стрельба (3161)

В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане, есть пострадавший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" в Telegram.

Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева в ресторане Favor Park hotel.

Сообщается, что стрелка задержали, есть пострадавший, однако он отказывается писать заявление.

Во всех деталях произошедшего пытаются разобраться правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина устроил стрельбу в селе Чермалык на Донетчине: пострадала 18-летняя девушка. Полиция открыла уголовное производство

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, вчера по спецлинии "102" поступил вызов о драке и стрельбе на улице Маршала Конева. 

По словам временно исполняющего обязанности начальника Голосеевского управления полиции Петра Билаша, после проведения первоочередных следственных действий, просмотра видео с камер наблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, и опроса свидетелей инцидента правоохранители установили, что возле заведения питания между двумя компаниями неизвестных произошла драка: "Один из оппонентов начал беспорядочную стрельбу, после чего участники инцидента скрылись. На момент приезда правоохранителей злоумышленник, устроивший стрельбу, находился на месте происшествия вместе с оппонентом, который во время потасовки получил телесные повреждения, но от госпитализации и написания заявления отказался. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия. Полицейские обнаружили и изъяли 14 гильз для устройства травматического действия, магазин, вероятно, от пистолета и шесть предметов, похожих на боеприпасы".

В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший 01

Из автомобиля, на котором приехал преступник, следователи изъяли разрешение на оружие, большое количество патронов различного калибра, предметы, похожие на автомат Калашникова и охотничье ружье. Все изъятое отправлено для проведения соответствующих экспертиз.

В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший 02
Фото: сайт полиции

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженец Донецкой области, 1986 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

"Мы устанавливаем других участников происшествия и происхождение изъятых предметов", - добавил подполковник полиции Петр Билаш.
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Топ комментарии
+11
И запомните самое главное правило: "Во время застолья нож всегда нужно держать возле себя - на случай, если начнется поножовщина" В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший - Цензор.НЕТ 7429
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13.08.2021 08:33
+9
Наші люді по рестораціям не ходють.
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13.08.2021 08:34
+8
Люди не пострадали.
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13.08.2021 08:40
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И запомните самое главное правило: "Во время застолья нож всегда нужно держать возле себя - на случай, если начнется поножовщина" В одном из ресторанов Киева произошла стрельба, есть пострадавший - Цензор.НЕТ 7429
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13.08.2021 08:33 Ответить
А если постреловщина начнется, где взять пистолет?
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13.08.2021 08:54 Ответить
Для постреловщины нужно, что бы приняли соответсвующий закон и легалезировали огнестрельнае оружие. А пока бой неравен: нож против пистолета, но это в любом случае лучше чем голые руки В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 2098
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13.08.2021 09:00 Ответить
Наші люді по рестораціям не ходють.
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13.08.2021 08:34 Ответить
Шо это за маршал Лошадий такой? почему не декомунизировали подлеца? В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 6599
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13.08.2021 08:37 Ответить
Мабуть родич Лаврова.
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13.08.2021 08:42 Ответить
Люди не пострадали.
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13.08.2021 08:40 Ответить
Не знал, что при огнестреле раненый должен писать заяву
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13.08.2021 08:40 Ответить
В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 7086 В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 9471
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13.08.2021 08:41 Ответить
"...стрелка задержали, есть пострадавший, однако он отказывается писать заявление."
Ну, и что?
Сам факт стрельбы с пострадавшим не есть уголовное преступление или я что-то не понимаю?

Источник: https://censor.net/ru/n3282513
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13.08.2021 08:43 Ответить
Злочин по факту а не по заяві
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13.08.2021 08:45 Ответить
Просто он сам наскочил на летящую пулю и по єтому не хочет писать заяву. стрелок не виноват В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 190
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13.08.2021 08:50 Ответить
все правильно ти розумієш, то дурнаісти місцеві текст по дебільному пишуть
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13.08.2021 11:18 Ответить
Ты что, полный даун или притворяешься....
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14.08.2021 04:20 Ответить
Сдается мне, джентльмены, это была дуэль... почти цитата. В одному з ресторанів Києва сталася стрілянина, є постраждалий - Цензор.НЕТ 6286
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13.08.2021 08:57 Ответить
пьяное даунецкое быдло постреляло друг в друга, но, к сожаление, не самоубилось. в чем важность этой "новости"?
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13.08.2021 11:59 Ответить
Ни дня без стрельбы. Надо ещё дать свободный доступ наркоманам, алкашам и буйнопомешанным к огнестрельному оружию-это будет Чикаго тридцатых.
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13.08.2021 12:01 Ответить
статья, хулиганство подходит больше всего. в толпе палить 14 раз по людям это не покушение? стволы и патроны, єто тоже хулиганство?
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13.08.2021 12:24 Ответить
Закона нет, а разрешение на оружие есть!
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13.08.2021 13:02 Ответить
Парадокс: У хороших (законопослушных) людей нет оружия, у плохих (тем кому плевать на закон) оружие есть!
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13.08.2021 14:24 Ответить
да ну в дрезину вестернов не видели чтоли??? во там месилово люстры с потолков падают
***** в окна вылетают барные стойки на бреющем дюжину в стену запечатывают бармэн в
снежно-белом передничке флегматично вытирает стаканчик его доця подносом налево-напра
во трупы штабелями под стенки укладывает и тут появляется ОН.... Клинт Иствуд и тащит на
верёвке гробик.... вот это я понимаю а шо там у вас? откуда у ковбоя вилку вынули? ах он на
неё сам сел.... ладно буду дальше смотреть вестерны.... шо та у вас пока не очень получается
репетируйте кароче....
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13.08.2021 18:17 Ответить
в мире животных.
пс .работы в стране нет. люди от безделья маются.
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14.08.2021 13:22 Ответить
На відео, там ще і бійка була. Одного навіть вирубили.
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15.08.2021 00:00 Ответить
Быдлячество носит массовый характер.
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15.08.2021 07:06 Ответить
Бычьи развлечения. На фронт окопы рыть.
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15.08.2021 17:42 Ответить
 
 