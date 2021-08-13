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"Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10 с половиной лет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Псковский районный суд признал виновными в сбыте наркотиков бывших активистов "Открытой России" (одноименные организации признаны в России нежелательными), супругов Артема и Лию Милушкиных. Ему назначили 11 лет колонии строгого режима, ей - 10,5 лет колонии с отсрочкой до 2024 года (у пары двое маленьких детей).

Во время оглашения приговора Милушкин начал ломать скамейки  в клетке для подсудимых. Об этом пишет Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

"Совсем не смешное видео. Бессильная ярость – всё что у народа на россии осталось. Муж экс-координатора псковской "Открытой России" Артем Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет. Жене дали 10,5 лет с отсрочкой на три", - отмечает он.

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Артема и Лию Милушкиных задержали по подозрению в сбыте наркотиков в январе 2019 года. Их обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. Артему также вменяют организацию серии поджогов. В деле есть еще два обвиняемых, которые, по версии следствия, участвовали в поджогах по заданию Милушкина. Обвинение против активистов строилось на показаниях полицейского агента Станислава Павлова, на суде сообщалось о его наркозависимости. Павлов отбывает срок за хранение наркотиков, пишет ВВС.

Прокурор просил суд приговорить Милушкина к 16 годам колонии строгого режима, а его супругу - к 12 годам колонии общего режима.

По версии следствия, 14 января 2019 года Милушкин во время контрольной закупки сбыл 2,19 грамма амфетамина покупателю под псевдонимом "Денис", а его супруга Лия через несколько дней продала 4,69 грамма амфетамина покупателю под псевдонимом "Оля".

Супруги настаивали на своей невиновности. Артем Милушкин утверждал, что перед задержанием полицейские обещали подкинуть ему наркотики.

"Это заказное политическое дело. Я не считаю себя виновным. Наркотики не продавал. Я организовывал митинги, мне обещали подкинуть наркотики", - говорил Милушкин на суде по мере пресечения в январе 2019 года.

Издание "Псковская губерния" писало, что по результатам обыска в доме Милушкиных и в смывах с рук супругов наркотиков обнаружено не было, а единственными доказательствами их виновности в деле являются показания свидетелей.

Супруги считают, что свидетели их оговорили.

Лия Милушкина  в своем заключительном слове заявила, что сотрудники псковского центра "Э" предлагали ей оговорить активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко.

В 2017 году Генпрокуратура признала "нежелательными" несколько зарубежных организаций бизнесмена Михаила Ходорковского. Это привело к массовым преследованиям российских активистов "Открытой России".
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Топ комментарии
+101
"Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10,5 лет - Цензор.НЕТ 5951
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13.08.2021 09:12
+76
Какая на расее все-таки власть ответственная. Обещала подбросить наркоты - подбросила. Кацап сказал - кацап сделал.
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13.08.2021 09:11
+64
В смысле "полгода"?! Он святыню поломал! На скрепу руку поднял. Лютый зашквар! Десятки, сотни миллионов савейских людей, а затем расейцов полировали жопами эту сакральную меблю. Полстраны при мудром учителе и наставнике таварисче сталине стартовали в светлое будущее именно с нее. Эта ***** создала савейский саюс! Эта ***** на века сформировала менталитет жабоболотного племени, научила наносить на тушку рисунки и символы, делящие их на касты. Именно эта святыня перевела активно-пассивный ********* лагерь все Зелесье.
Так что по-хорошему коптить ему на пожизненном, но в петушином углу.
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13.08.2021 09:30
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"Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10,5 лет - Цензор.НЕТ 8772
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13.08.2021 09:10 Ответить
Какая на расее все-таки власть ответственная. Обещала подбросить наркоты - подбросила. Кацап сказал - кацап сделал.
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13.08.2021 09:11 Ответить
Ты смари какой агресивный расеянен на видео. взял скамейку поломал. нада бы ему еще пол года накинуть "Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10,5 лет - Цензор.НЕТ 7555
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13.08.2021 09:14 Ответить
В смысле "полгода"?! Он святыню поломал! На скрепу руку поднял. Лютый зашквар! Десятки, сотни миллионов савейских людей, а затем расейцов полировали жопами эту сакральную меблю. Полстраны при мудром учителе и наставнике таварисче сталине стартовали в светлое будущее именно с нее. Эта ***** создала савейский саюс! Эта ***** на века сформировала менталитет жабоболотного племени, научила наносить на тушку рисунки и символы, делящие их на касты. Именно эта святыня перевела активно-пассивный ********* лагерь все Зелесье.
Так что по-хорошему коптить ему на пожизненном, но в петушином углу.
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13.08.2021 09:30 Ответить
Очень сильный комментарий, тут и философия и символизм и история в одном флаконе, браво "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 6362
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13.08.2021 09:44 Ответить
В свое время пришлость жить среди этого племени, имел возможность наблюдать повадки стаи изнутри. Так что АУЕ! Жизнь ворам! "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 7910
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13.08.2021 10:03 Ответить
Лучшей оценки для организмов, населяющих залесские болота,я пожалуй и не припомню ))) Супер!
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13.08.2021 10:13 Ответить
Спасибо! Но лучше пусть патологоанатом даст оценку этим организмам. "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 692
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13.08.2021 10:18 Ответить
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 4531
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13.08.2021 10:25 Ответить
"Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10,5 лет - Цензор.НЕТ 5951
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13.08.2021 09:12 Ответить
вот это как раз кацапам не интересно да и не понятно .. им бы про путькину ракету послушать .. да как мочить врагов в туалетах нацепив на себя рыжую ленточку ... да еще бы поймать наконец то обаму который по ночам у них в подьездах гадит
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13.08.2021 10:57 Ответить
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 3309
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13.08.2021 11:04 Ответить
Ну, це ще все
Модуль "Наука" спасали від аварії 7 діб:
https://3dnews.ru/1046699/mksmodul-nauka-spasali-ot-avarii-vosem-sutok-v-polyote-voznikli-mnogochislennie-sboi
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15.08.2021 16:17 Ответить
Все передбачувано. В стилі нквд.
Але й ми не далеко втікли. Хіба в нас не тягають по тюрмах невинних людей...
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13.08.2021 09:14 Ответить
Гірше. Не тягають по тюрмах винних.
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13.08.2021 09:19 Ответить
На РФии - начинается настоящий Гулаг.
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13.08.2021 09:18 Ответить
А он разве когда-нибудь заканчивался?
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13.08.2021 09:37 Ответить
Він просто стояв на...... ПАУЗА)))) "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 8502
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13.08.2021 17:14 Ответить
Главное фонариками посветить и идти на "умное" голосование. Главное, что не "майданутые". Ждут пока выйдет Алёша (ага через 146 лет) и построит новую россию будущего.
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13.08.2021 09:18 Ответить
Идея, что люди - БАРАНЫ и им обязательно нужны "лидеры" - КОЛЗЫ ПРОВАКАТОРЫ не нова и культивируется отнюдь не только на деспотичном востоке, но и на "демократичном" западе /практически в каждом фильме - как массовое зомбирование/!
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13.08.2021 09:41 Ответить
Увы, идея о необходимости лидера основана на грустной реальности. Есть "стадный инстинкт", который, к сожалению, срабатывает для большинства людей.
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14.08.2021 20:36 Ответить
Кто хочет в рабсею , - Собирайтесь , вас там ждет Водка кусочек Хлеба и Ностальгия за Пломбиром по совдеповским ценат , а если будите плохо себя вести , то Колыма со всеми прелистями и свежим воздухом и величием в душе.
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13.08.2021 09:19 Ответить
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 1670
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13.08.2021 09:43 Ответить
Вот и ответ - в рашке нужно не митинги организовывать, а сразу валить либо мусоров (ФСБ, гвардейцев и пр...) либо валить из страны...
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13.08.2021 09:21 Ответить
кто поумнее и есть возможность выбирает последнее.. с этого гнойного образования на теле планеты ничего уже не получится кто бы не пришел к власти
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13.08.2021 10:53 Ответить
"валiть iз страни" - то не вихiд. Кацапи навiть закордоном ностальгують за совком та раiсєй.

Тiльки он учора дивився ютуб де "окаюче" чудо в Данiї бiдкуєця що в Eвропi однi лише дибiли все таке дороге, не те шо в московiї та як важко йому там жити. А комент "чого ж ти не повертаешся в свої *****" затер за 3 хвилини.
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13.08.2021 11:38 Ответить
Дайте ему бутерброд!
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13.08.2021 09:22 Ответить
если с салом то срок добавят..
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13.08.2021 10:50 Ответить
Когда был революционером был героем, а теперь стулья ломает. Неужели эти дурни думали что в бирюльки играют?
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13.08.2021 09:22 Ответить
Вот у нас бы так ватников прессовали. Они же хотят в рузке мир - пжалукста.
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13.08.2021 09:22 Ответить
круто, но у нас круче - там наркотики всего лишь подбрасывают, а у нас обвиняют в убийстве по причине "внезапно возникшего ощущения превосходства арийской расы"... и ниче, для нас норм, никто лавки не ломает, все терпят...
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13.08.2021 09:28 Ответить
Обнуленный хочет править до смерти, теперь будут всех недовольных прессовать разными способами, там большинство о товарище Сталине ностальгирует, скоро им напомнят все прелести.
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13.08.2021 09:35 Ответить
заботливы вы наши о русскоговорящих о защите русских в других странах для нас важен каждый человек гражданиин роисси- страна орков и безправия и почему наших тварей так не прессуют и не садят к тому же по делу когда народный депутат играет открыто на врага ка Кузьмин и Киваэта и мразь Кузьмин что его цитируют пропагандоны когда идет против Украины где сбу?-«Они действительно не понимают чем все это может закончиться?»
Ренат Кузьмин среди предупреждений российского лидера Владимира Путина назвал увеличение цены на газ, седьмым - иск к Украине в ЕСПЧ, а также заявление в ООН, статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением? https://lenta.ru/news/2021/08/12/putin_predupredil/
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13.08.2021 09:39 Ответить
Значить буде мабуть охерений бунт, або "бунтик на коленах". "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 8536
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13.08.2021 09:42 Ответить
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 4540
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13.08.2021 09:46 Ответить
"Надо потерпеть - еще раз повторяю - набраться терпения, не врать людям, а говорить правду, смотреть в глаза и идти вперед, и мы сделаем свое дело" - І хто це сказав? "Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 8552
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13.08.2021 09:45 Ответить
Чем больше сдадим, тем лучше 😁😁😁😁😁😁
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13.08.2021 09:51 Ответить
А Шломо Ходор который их нанял в Швейцарии шампанское попивает.
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13.08.2021 09:54 Ответить
Отрицательный отбор продолжается. Сильных и смелых показательно убивают или садят пожизненно. В РФ разрешено быть только терпеливым рабом.
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13.08.2021 09:56 Ответить
Почему росияне добровольно сдаются ментам? почему они их не мочат когда пахнет жареным? ведь очевидно что попав в мусарню, не отсидев срок оттуда уже не выйдешь, а так завалил пару мусоров и уже сидеть не так обидно
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13.08.2021 09:57 Ответить
тогда и себя надо завалить уже
не думаю шо гебня обеспечит отсидку по закону после такого
- можешь видео посмотреть как в Дагестане прицепили 5 убитых партизан к вертолету и летают запугивая местных - это же дикари, русня то - так шо убив несколько мусоров, одну пулю стоит оставить
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13.08.2021 11:03 Ответить
это перепечатка с рашкованских сми, судя по скобкам после названия "организации"?
запомните, редакторы. в рашковании с 1993 года не существует независимых организаций.
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13.08.2021 09:58 Ответить
изучает устройство .. видать в столярке на зоне работать планирует.. не знаю как кто но не считаю что враг моего врага (путина) в массе своей мне друг ... их в последнюю очередь беспокоит та же Украина и то что их ублюдки шастают как шакалы по соседним странам... тот же ходорковский один из активистов Открытой роСии..." На прямой вопрос одного из пользователей, отдаст ли он Крым в случае своего гипотетического президентства, Ходорковский ответил столь же прямо: "Я - нет"." да и таких как тот же навальный "В интервью "Эху Москвы" Навальный заявил, что, если когда-нибудь станет президентом, полуостров Украине не вернет: "Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?"." Так что я бы не советовал обольщаться кацапской " оппозицией" лично я вообще пересмотрел свое отношение к тому же путлеру и единой роСии ... они ведут свое стадо именно туда где им и место .. так что пусть себе головы поразбивают такие " оппозиционеры" с этими ублюдками у власти... Оптимально для Украины когда это гнойное образование начнет распадаться на части... если взбрыкнет пара НЕ дотационных регионов такие как например Татарстан.. вот тут то и начнется.. ясно что попытаются подавить да умыть кровью не покорных .. это им не референдумы на чужих территориях проводить .. мол народ так решил... ну а там даст бог посыпется этот " колос" к стати если будет отходить кадырка то уже со Ставрополем.. кацапов они от туда благополучно выдавили.. пока рЮськие бараны кремлевскому сурикату под хвостом вылизывали.. вот такое сугубо личное мнение п
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13.08.2021 10:18 Ответить
Крым никакая расейская власть, насколько либеральной она бы не была, возвращать Украине не будет, надо сидеть на берегу одной из самых красивых рек в мире(Днепр) и ждать , пока мимо поплывет труп рашки, когда она рассыпется на сотню феодальных маленьких кусочков, и отжать силой у какого нибудь новоиспеченного аксенова огласившего себя новым царем крыма, или какого нибудь рамзана, который огласит себя соответственно новым крымским ханом)
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13.08.2021 10:51 Ответить
вот и я об этом ... чем больше они друг другу голов поразбивают тем лучше.. двумя руками за гражданскую войну в кацапии .. да что бы с переменными успехами с двух сторон
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13.08.2021 11:01 Ответить
Достатньо змінити начальника на московії на більш гуманного, демократичного та залежного від виборів, і АРК ми звільнимо від лайна самі.
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13.08.2021 16:55 Ответить
на счет начальника это заблуждение.. там давно сложившаяся система .. там в априоре не может быть человека со стороны...
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15.08.2021 07:47 Ответить
youtu.be/BWgVbsAT3bQ?t=2548
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13.08.2021 10:19 Ответить
На паРаше без кровавой революции власть не меняют ! Все оппозиционеры должны реально взяться за оружие и идти в бункер свергать ху..ла ! А если будут играть в приличных политиков их пробьют, пересадят и отравят !
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13.08.2021 10:35 Ответить
это тебе не хунто бендерские люкс тюрьмы... а нквдшные..там и карачун
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13.08.2021 10:35 Ответить
просил 16 лет?
это как, если встречаются даже 50-летние мущинки сделавшие по 10 "ходок"?
вон даже нигер шо укокошили на Байденщине при 35-ти годах сидел 4 раза в т.ч. за то ше чуть не замочил беременную бабу
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13.08.2021 10:59 Ответить
На расии сажают наркоманов и это хорошо,а в Украине ловят депутатов пьяных и наркоманов,взяточников и корупционеров и в тюрьму не сажают и это плохо.
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13.08.2021 10:59 Ответить
ЕЕЕЕХ ! вове б такую смстему борьбы с опозицией отработать , дождался бы и в глаза своему кумиру уХйлу посмотреть
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13.08.2021 11:12 Ответить
Зачем ему. В Украине никто не протестует.
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13.08.2021 12:42 Ответить
Ну ниче,даже карать особо не будут,за одинадцать лет он столько этих скамеек наделает,одну сделает бесплатно,бугага
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13.08.2021 11:41 Ответить
Будет путенской камарилье рукавицы шить и с заработанного компенсировать ущерб камарилье
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13.08.2021 12:33 Ответить
подкинули- как голунову...(((
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13.08.2021 14:20 Ответить
На Росії всьо харашо. Всьо как надіть.
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13.08.2021 15:12 Ответить
та нормальное гэбняво-ментовское "следствие" пусть спасибо скажет что за дурь а не изнаси
лование малолеток......
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13.08.2021 16:31 Ответить
рассея, щедрая душа... магли бы и двадцаточку с канфискацыей впаять
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13.08.2021 19:32 Ответить
Та і йух з ними!
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13.08.2021 19:37 Ответить
Не смішне відео, донедавна і білоруси думали що в них такого не може бути, а колись і росіяни, так що з кожним може статися...
Українці такі сміливі, а на його місці так само всрались би, плани на життя, діти, сім'я і все втратити. В таких країнах в опозиції можна бути тільки якщо немає ні родичів, ні нема чого втрачати.
Доречі був фільм про Штазі, де розказувалося що агресія це реація невинної людини після допитів.
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13.08.2021 20:02 Ответить
как не крути - печально... как минимум жить с такой убогой страной рядом....
резал бы щенкам головы - стал бы героем...
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13.08.2021 20:20 Ответить
Скоро и в Украине...Впрочем,почему "скоро" уже несколько аналогов...
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13.08.2021 22:59 Ответить
А шо вы хотели? В фашисткой раше Свидетелям Иеговы за чтение Библии до восьми лет колонии дают. Прямо как в нацисткой Германии всё.
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13.08.2021 23:15 Ответить
Сколько энергии в клетке,пока был свободным нужно было брать эту энергию,арбалет и высматривать аурус выезжавший из спасских ворот,тогда был бы свободен,может и страна была бы свободна.
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13.08.2021 23:34 Ответить
Ваще пох. Одним кацапом больше на бутылке будет сидеть, одним меньше...
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14.08.2021 04:25 Ответить
Це ще квіточки, адже московитам з талібаном в одному напрямку. А західні цінності ( дивлячись на Коля та Меркель) продаються і купуються.
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15.08.2021 08:17 Ответить
Главное стабільность и мирное небо над головой.
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15.08.2021 09:32 Ответить
Крупная партия? 7 грамм? )))
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15.08.2021 10:15 Ответить
"Безсила лють": чоловік екскоординаторки "Відкритої Росії" Милушкін ламає лаву підсудних, почувши вирок - 11 років колонії, дружині дали 10,5 років - Цензор.НЕТ 4860
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15.08.2021 16:29 Ответить
 
 