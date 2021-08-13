"Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10 с половиной лет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Псковский районный суд признал виновными в сбыте наркотиков бывших активистов "Открытой России" (одноименные организации признаны в России нежелательными), супругов Артема и Лию Милушкиных. Ему назначили 11 лет колонии строгого режима, ей - 10,5 лет колонии с отсрочкой до 2024 года (у пары двое маленьких детей).
Во время оглашения приговора Милушкин начал ломать скамейки в клетке для подсудимых. Об этом пишет Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.
"Совсем не смешное видео. Бессильная ярость – всё что у народа на россии осталось. Муж экс-координатора псковской "Открытой России" Артем Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет. Жене дали 10,5 лет с отсрочкой на три", - отмечает он.
Артема и Лию Милушкиных задержали по подозрению в сбыте наркотиков в январе 2019 года. Их обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. Артему также вменяют организацию серии поджогов. В деле есть еще два обвиняемых, которые, по версии следствия, участвовали в поджогах по заданию Милушкина. Обвинение против активистов строилось на показаниях полицейского агента Станислава Павлова, на суде сообщалось о его наркозависимости. Павлов отбывает срок за хранение наркотиков, пишет ВВС.
Прокурор просил суд приговорить Милушкина к 16 годам колонии строгого режима, а его супругу - к 12 годам колонии общего режима.
По версии следствия, 14 января 2019 года Милушкин во время контрольной закупки сбыл 2,19 грамма амфетамина покупателю под псевдонимом "Денис", а его супруга Лия через несколько дней продала 4,69 грамма амфетамина покупателю под псевдонимом "Оля".
Супруги настаивали на своей невиновности. Артем Милушкин утверждал, что перед задержанием полицейские обещали подкинуть ему наркотики.
"Это заказное политическое дело. Я не считаю себя виновным. Наркотики не продавал. Я организовывал митинги, мне обещали подкинуть наркотики", - говорил Милушкин на суде по мере пресечения в январе 2019 года.
Издание "Псковская губерния" писало, что по результатам обыска в доме Милушкиных и в смывах с рук супругов наркотиков обнаружено не было, а единственными доказательствами их виновности в деле являются показания свидетелей.
Супруги считают, что свидетели их оговорили.
Лия Милушкина в своем заключительном слове заявила, что сотрудники псковского центра "Э" предлагали ей оговорить активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко.
В 2017 году Генпрокуратура признала "нежелательными" несколько зарубежных организаций бизнесмена Михаила Ходорковского. Это привело к массовым преследованиям российских активистов "Открытой России".
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Так что по-хорошему коптить ему на пожизненном, но в петушином углу.
Модуль "Наука" спасали від аварії 7 діб:
https://3dnews.ru/1046699/mksmodul-nauka-spasali-ot-avarii-vosem-sutok-v-polyote-voznikli-mnogochislennie-sboi
Але й ми не далеко втікли. Хіба в нас не тягають по тюрмах невинних людей...
Тiльки он учора дивився ютуб де "окаюче" чудо в Данiї бiдкуєця що в Eвропi однi лише дибiли все таке дороге, не те шо в московiї та як важко йому там жити. А комент "чого ж ти не повертаешся в свої *****" затер за 3 хвилини.
Ренат Кузьмин среди предупреждений российского лидера Владимира Путина назвал увеличение цены на газ, седьмым - иск к Украине в ЕСПЧ, а также заявление в ООН, статью Путина о единстве русских и украинцев и обвинение в незаконном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением? https://lenta.ru/news/2021/08/12/putin_predupredil/
не думаю шо гебня обеспечит отсидку по закону после такого
- можешь видео посмотреть как в Дагестане прицепили 5 убитых партизан к вертолету и летают запугивая местных - это же дикари, русня то - так шо убив несколько мусоров, одну пулю стоит оставить
запомните, редакторы. в рашковании с 1993 года не существует независимых организаций.
это как, если встречаются даже 50-летние мущинки сделавшие по 10 "ходок"?
вон даже нигер шо укокошили на Байденщине при 35-ти годах сидел 4 раза в т.ч. за то ше чуть не замочил беременную бабу
лование малолеток......
Українці такі сміливі, а на його місці так само всрались би, плани на життя, діти, сім'я і все втратити. В таких країнах в опозиції можна бути тільки якщо немає ні родичів, ні нема чого втрачати.
Доречі був фільм про Штазі, де розказувалося що агресія це реація невинної людини після допитів.
резал бы щенкам головы - стал бы героем...