"Бессильная ярость": муж экс-координатора "Открытой России" Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет колонии, жене дали 10 с половиной лет. ВИДЕО

Псковский районный суд признал виновными в сбыте наркотиков бывших активистов "Открытой России" (одноименные организации признаны в России нежелательными), супругов Артема и Лию Милушкиных. Ему назначили 11 лет колонии строгого режима, ей - 10,5 лет колонии с отсрочкой до 2024 года (у пары двое маленьких детей).

Во время оглашения приговора Милушкин начал ломать скамейки в клетке для подсудимых. Об этом пишет Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

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"Совсем не смешное видео. Бессильная ярость – всё что у народа на россии осталось. Муж экс-координатора псковской "Открытой России" Артем Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет. Жене дали 10,5 лет с отсрочкой на три", - отмечает он.

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Артема и Лию Милушкиных задержали по подозрению в сбыте наркотиков в январе 2019 года. Их обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. Артему также вменяют организацию серии поджогов. В деле есть еще два обвиняемых, которые, по версии следствия, участвовали в поджогах по заданию Милушкина. Обвинение против активистов строилось на показаниях полицейского агента Станислава Павлова, на суде сообщалось о его наркозависимости. Павлов отбывает срок за хранение наркотиков, пишет ВВС.

Прокурор просил суд приговорить Милушкина к 16 годам колонии строгого режима, а его супругу - к 12 годам колонии общего режима.

По версии следствия, 14 января 2019 года Милушкин во время контрольной закупки сбыл 2,19 грамма амфетамина покупателю под псевдонимом "Денис", а его супруга Лия через несколько дней продала 4,69 грамма амфетамина покупателю под псевдонимом "Оля".

Супруги настаивали на своей невиновности. Артем Милушкин утверждал, что перед задержанием полицейские обещали подкинуть ему наркотики.

"Это заказное политическое дело. Я не считаю себя виновным. Наркотики не продавал. Я организовывал митинги, мне обещали подкинуть наркотики", - говорил Милушкин на суде по мере пресечения в январе 2019 года.

Издание "Псковская губерния" писало, что по результатам обыска в доме Милушкиных и в смывах с рук супругов наркотиков обнаружено не было, а единственными доказательствами их виновности в деле являются показания свидетелей.

Супруги считают, что свидетели их оговорили.

Лия Милушкина в своем заключительном слове заявила, что сотрудники псковского центра "Э" предлагали ей оговорить активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко.

В 2017 году Генпрокуратура признала "нежелательными" несколько зарубежных организаций бизнесмена Михаила Ходорковского. Это привело к массовым преследованиям российских активистов "Открытой России".