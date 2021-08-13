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Министерство молодежи и спорта (115) Олимпиада (1073) спорт (2302) чиновник (1551) Беленюк Жан (58)

У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Нардеп ("СН) и олимпийский чемпион Жан Беленюк раскритиковал украинских спортивных чиновников, которые используют поездки на международные спортивные соревнования для собственных развлечений.

Свое заявление Беленюк сделал, комментируя скандал, когда спортсменку из Украины оставили на Олимпийских играх в Токио без тренера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Видео Украина 24

Он напомнил, что отправил по данному факту обращение в Министерство молодежи и спорта для выяснения состава делегаций чиновников и функционала каждого делегата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гутцайт о составе украинской делегации на Олимпиаде в Токио: Мои заместители поехали по квоте гостей, которая не пересекается с тренерами

"У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные средства поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть и не ставят в приоритет потребности спортсменов", - заявил олимпийский чемпион.

Аналогичная ситуация, по его словам, произошла на Олимпиаде в Токио, когда украинскую спортсменку не услышали и не взяли на соревнования ее тренера.

"В данной ситуации она заняла 5-е место, мы будем разбираться в ситуации. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, ее не услышал, к сожалению, и мы все увидели эту эмоциональную речь со слезами", - отметил спортсмен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Много функционеров и мало тренеров, - Беленюк раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко после своего выступления в Токио, где она заняла пятое место, расплакалась во время интервью и заявила, что могла бы выступить лучше, если бы на Олимпиаду взяли ее личного тренера. Министр Вадим Гутцайт объяснил, что на 100% спортсменов, согласно требованию МОК, можно включить всего 50% персонала: личных тренеров, врачей, массажистов и психологов. Кто войдет в списки - решает федерация по каждому виду спорта.
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Топ комментарии
+59
А партия слуга народа воспринимает Украину как место, где можно хорошо прибарахлиться шоб внукам хватило и чо? У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры, как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк - Цензор.НЕТ 1495
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13.08.2021 10:07
+41
бенелюк забыл добавить, что и вока шмаркля воспринимает поездку в США - как возможность за государственный счет отдохнуть с недельку в США и свозить детишек своих в диснейленд
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13.08.2021 10:09
+23
Беленюк спалил хату. У спортивных чиновников прям суши в горле застряли! У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк - Цензор.НЕТ 6490 У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк - Цензор.НЕТ 6490 У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк - Цензор.НЕТ 6490
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13.08.2021 10:09
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Хтозна, може і радісткою Кет.
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13.08.2021 11:35 Ответить
Це не звичка, це комуняцька традиція.
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13.08.2021 10:25 Ответить
а інших традицій ці доморощені не бачили.
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13.08.2021 10:36 Ответить
Класс чиновников отменить.Сделатъ институт уповноваженых и меня
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13.08.2021 10:28 Ответить
Кажи те що хочуть почути люди і ти будеш мега популярним...... один клоун так цілим президентом став...
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13.08.2021 10:28 Ответить
ну да - кричали шо борыга все украл - и повелись же пипл то)
некоторые даже поверили шо борыга обогатился за год в 82 раза(в реальности - в 75 раз У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 9745 )
и в то шо какой-то кретин высрал про 4тыщ. евро шо мона платить м.Учителям У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 5988
не, второе - это уже клиника. это просто непонятно - как дураки шо в такое поверили - не протыкают нечаянно глаз вилкой, или не роняют сковородку на ногу?
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13.08.2021 10:39 Ответить
Про віделку в око та про пательню на ногу -шедевр! Про поїздки за кордон
з України так то суцільний совок! На одну особу незалежно чи то спортсмен,
чи то роботяга-спеціаліст завжди прилаштовують чотири-п'ять ледацюг! Вони
нічого не роблять і іх ще називать "Марья Іванівна"- ії або йому обіцяли поїздку
за кордон. Я про цей баласт добре знаю,надивився. У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 8455
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13.08.2021 23:21 Ответить
Скажу більше - запитайте вже зараз , навіщо зебіли зробили таке лайно для України , для ні в чому неповинних людей , і для себе теж(хоча мені на них , паскуд , по..ати), вони й зараз на Вас агресивно накинуться , захищаючи зе нещастя . А коли будете тикати їх рилом в гі.но , яке кожного дня підкидає зе , вони верещать : "ета Порох усьо!".
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14.08.2021 06:14 Ответить
А він не розуміє, що на даний момент і він є чиновником при владі? То чому до початку олімпіади мовчав і не робив нічого для того, щоб відфільтрувати списки делегатів для поїздки в Японію?
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13.08.2021 10:36 Ответить
по-перше він не лише чиновник, але і учасник ігр. по-друге, у нього в такій двійній ситуації у нього є можливість не тільки спостерігати за діями чиновників, а і сказати своє слово і не бути проігнорованим. на скільки його вистачить у цій боротьбі, покаже час.
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13.08.2021 10:39 Ответить
Анекдот.
Был рабочим и всегда мучил вопрос.
Почему начальники все такие тупые и ни хрена не делают?
Стал начальником и понял.
Управлять этим дебильным стадом невозможно, работать они не умеют и не хотят.

Место сидения определяет точку зрения. У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 9950
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13.08.2021 10:36 Ответить
но все таки с конца 20-хх и за тридцатые создали много металлолома типа КВ-1, 2 и прочего говна. понятно шо воровали технологии и покупали у немецких братьев и у жабоедов и у Канады и там ниже на карте страны, но ведь и сами немало наклепали норм. вещей для красных орд.
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13.08.2021 10:41 Ответить
ну є ще такий феномен: не будучи керівником ти ж був таким самим тупим виконавцем такого ж тупого вихідця із тої ж касти. тобто дибіли керують дебілами, але так, як ти вище у курнику на жердині, ще тепер має змогу громко срать на нижнього.
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13.08.2021 10:42 Ответить
" Миром правят жажда власти, секс и чувство голода"
Зигмунд Фрейд
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13.08.2021 11:20 Ответить
И як же це беленюк и скабеева солодка парочка пид час вийны в обнимку побачымо все про всих хто ху хто не ху
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13.08.2021 10:45 Ответить
Мадам! Коли це фото зроблено?
Поцікавтесь а потім будете язиком фігню
молоти! У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 885
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13.08.2021 23:26 Ответить
Чинуши беруть приклад з головного чинуши, тобто з твого лідора зє, який їздить кортежами, конча заспу зайняв, вбухавши у ремонт купу бюджетних коштів, зараз йому перебудовують дачу Хрущова, на Біручому, і відпочиває він по п'ятнаціть разів на рік, на бюджетний кошт...
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13.08.2021 10:49 Ответить
"Задихається" бідняга, може б менше вдихав.
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13.08.2021 11:37 Ответить
Если разобраться,то чиновники всех стран так делают. В чем нонсенс ? Другое дело,что те страны обеспеченные и жратва вообще для них не имеет значения. А тут все высматривают кто сколько ест. Гидота....
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13.08.2021 10:53 Ответить
Не за государственный счет. Чиновков от спорта, которых оплачивает государство, в США например-нет.
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13.08.2021 12:48 Ответить
Как это ? Тренера,организаторы, их начальники. Не сами же спортсмены ездят.Это все не страшно.Один раз могут и пожировать. В рамках нормы.
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13.08.2021 13:30 Ответить
Я все жду когда до Жанчика дойдет, что эти "чиновники", - это Зеленский, Ермак, Арахамия и прочие зе-банаты... А то он сильно борзый стал=)
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13.08.2021 10:57 Ответить
Так и он сам точно такой же самый, только не в спорте, а в политике. Получает нехилую зарплату, за то, что давит на кнопку пульта, по отмашке. Ведь он все равно ни хрена не понимает, в работе депутата. При этом, абсолютно понятно, на сколько он, мягко говоря, - тупой простодушный. Ибо, обличая каких то там, околоспортивных чиновников - он обличает - сам себя
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13.08.2021 17:08 Ответить
У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 6925
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13.08.2021 11:23 Ответить
Если бы выиграла, дедушка педофил Кабаев сломал бы ей очко. А так -повезло
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14.08.2021 11:47 Ответить
а это и есть суть олимпийских игр. тупой, бессмысленный выброс денег, который никак не ассоциируется, последних лет 30 точно, с той изначальной идеей объединения спортсменов всех стран в честных и равноправных соревнованиях, заложенной в Париже. сейчас это площадка для демонстрации "мощи" убогими диктатурами, типа паРаши и Северной Кореи, плюс огромный чиновничий бюрократический аппарат, паразитирующий на спортсменах. все. вот это и есть олимпийские игры.
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13.08.2021 11:47 Ответить
Порошенко, будучи президентом, вояжирующий по заграницам вместе со своим многочисленным семейством за бюджетные деньги, так не считает. У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 586
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13.08.2021 12:46 Ответить
Інтерв'ю Беленюка 2016 року.
https://apostrophe.ua/article/lime/person/2016-09-01/jan-belenyuk-est-lyudi-radi-kotoryih-ya-ostayus-ukraintsem/7080

Про свого Зєлю таке не співає.

"- Говоря о нынешней ситуации в стране, конфликте между Украиной и Россией, как все это отразилось на спортивной сфере? Замечаете ли вы влияние всех этих событий в своих кругах?
- Знаете, у нас сейчас очень многое списывается на этот конфликт, на так называемое АТО. Все проблемы, чего не коснись. Я так понимаю, что правительству выгодно в таком положении. Выгодно поддерживать этот вялотекущий конфликт. Чтобы просто все эти неудачи, все непопулярные действия списывать на то, что у нас война.
Я на самом деле не знаю, что происходит в АТО, я там не был. Знаю только людей, которые там побывали и рассказывают, что там и торговля оружием, и всем остальным. Ну а что касается спорта - он заброшен на дальнюю полочку и ждет лучших времен, которые непонятно, когда наступят."

- Вы сказали "так называемое АТО"... То есть антитеррористической операцией происходящее на востоке не считаете?
- Антитеррористическая операция не может продолжаться столько времени. Это какая-то гибридная война, гибридный конфликт, задействованный во многих сферах.
Меня, конечно, очень удивляет, что наш главнокомандующий, гарант нашей конституции имеет бизнес в Российской Федерации. Вот над этим уже стоит очень сильно задуматься. Что это у нас за конфликт такой? Если он действительно считает, что это война, что Россия - это агрессор… Не знаю, я там не был, но то, что он такой вот вялотекущий и будет очень затяжным - это уже понятно. Пока у нас эта власть сейчас, пока не будет смены элит, пока при власти люди, которые, по сути, развернули все это дело... В общем нужны какие-то перемены. Может, будут какие-то перевыборы, и люди смогут повлиять на это."

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13.08.2021 12:59 Ответить
Беленюк про Україну 2016 року:

"Вышиванка и "Слава Украине" - вот наш патриотизм. Надел вышиваночку, крикнул "Слава Украине" и иди что хочешь, то и делай: убивай, воруй, насилуй, теперь все можно.
Главное, чтобы это было в вышиваночке и под правильным лозунгом.
А если ты делаешь нормальное дело и говоришь людям трезвые мысли - ты враг народа. Чем в таком случае мы отличаемся от советской модели, когда инакомыслящий человек тут же считался врагом народа?"
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13.08.2021 13:02 Ответить
Ога, і тут говорить про «поїсти закордонні страви»)))
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13.08.2021 13:54 Ответить
Ну что ж..респект Беленюку! Пусть пошорхает єто осиновое гнездо, тем более статус депутата позволяет!
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13.08.2021 13:14 Ответить
А нічого що твій тупорилий Беленюк голосував за цей уряд вцілому, і за міністра Молодьспорту особисто?!!! Нічого, що ваш сцарь, кожною своєю зарубіжною поїздкою, показує боярам як треба перетворювати офіційний візит на турпоїздку?!!!
То може твоєму Беленюку потрібно битися головою об стіну, поки не порозумнішає?
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13.08.2021 14:41 Ответить
вибач не буду навіть читати твій придуркуватий висер))
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13.08.2021 14:48 Ответить
Ти краще не пиши придурковатих висерів.
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13.08.2021 14:56 Ответить
Ремчик! Напевно ти бідолашний хохлюга пів дня бився
головою об стіну тупості, щоб накатати так фігню! Тобі
гімнюк навить вимовляти призвіще Бенелюк велика честь! У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 1256
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13.08.2021 22:53 Ответить
Ляліку, а в чому полягає "честь", в твоєму розумінні?
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15.08.2021 08:36 Ответить
Так чиновники и есть свиньи у корыта...
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13.08.2021 14:02 Ответить
Я думаю, что должен существовать на законодательном уровне список официальных лиц, которые имеют право за Государственный счет посещать Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы. Этот список должен быть крайне ограниченный. Например, министр и пресс- секретарь. Все. Остальные - любой каприз за ваши деньги.
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13.08.2021 14:46 Ответить
Яка бидлятіна при владі. Тьфу!
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13.08.2021 15:14 Ответить
Файно стелить, але в самого Беленюка найбільша кількість помічників народного депутата серед слуг народу. На них витрачаються скажені гроші платників податків. Маю великі сумніви, що ті помічники допомагають Жану займатись законотворчістю.
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13.08.2021 16:00 Ответить
Чиновники в Украине - просто нюх потеряли!!!!! Просто все перепутали!!!!! Они хотят жить в Европе но зарабатывать в Совке!!!!
Просто зажрались!!!
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13.08.2021 16:46 Ответить
Отакий собі "патріот" Беленюк, а ще в політику пхається, бракувало нам ще продажних байстрюків з булавою.
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13.08.2021 17:14 Ответить
Оксаночка! Ви це слово"патріот" собі в кізду засуньте!
Бо таких продажних бидлопатріотів як ви в Україні розвелося як собак
нерізаних! Байстрюком будеш називати свого нагуляного
во гріху. Жан Беленюк- законно народжена дитина і він є
Громадянином України! У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 9056
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13.08.2021 23:04 Ответить
Ти дурко точно не патріот , та й не Українка . Українець не буде ображати того , хто прославляє Україну . А такі , як ти привели оце зе і дали йому булаву , яку вам усім засунути треба , тільки не туди , а в дурні-дурні голови .
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14.08.2021 06:20 Ответить
Да забейте нах на них
Делайте картеру там, где вам будет комфортно
А они пусть сами прыгают и плавают
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13.08.2021 17:34 Ответить
не могу не отметить что беленюк четко сформулировал речь
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13.08.2021 21:13 Ответить
Галадовка, срочно надо пожрать за бугром.
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14.08.2021 03:21 Ответить
Єдиний "слуга"якого я поважаю і буду захищати . Коли прочитав , що його провокували , пожалів , що не був поруч -я не досяг таких висот в спорті , як Жан , і вік вже не той , але на декілька тітушок мене б вистачило . Вони б довго не вийшли так заробляти . Жану , на жаль , цього не можна робити . А ті , хто його ображає - справжні зебіли , як би вони це не заперечували . Тільки зебіл або жопозжист може ображати того , хто прославляє Україну .
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14.08.2021 06:34 Ответить
В июне 2021. Лише на двох засіданнях були зареєстровані народні депутати Жан Беленюк ... можно еще поднять декларацию, и сколько раз он голосовал. Если ты спортсмен, то зачем получать зарплату за депутатсво. За что. Он даже не понял, что сам чиновник. Пусть поднимет вопрос об отставке министра спорта. Ведь это логично. Подготовка и организация никакая. Провал на играх. Как единственный украинец взявший золото имеет право. В Украине интеремная ситуацтя везде провалы, а отвечают стрелочники.
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14.08.2021 07:14 Ответить
Почему Беленюк на себя наговаривает?😮
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14.08.2021 07:25 Ответить
Що ж ти жалуєшся? Ти ж вже два роки як при владі, теперішні чиновники - це ж якраз і є ваше, "слуг уродливих", дітище.
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14.08.2021 08:15 Ответить
Вот сразу видно IQ 70 и ничем не замажешь. У нас чиновники сприймають Олімпійські ігри як можливість відпочити і поїсти закордонні страви за бюджетні кошти, - "слуга народу" Беленюк - Цензор.НЕТ 5086
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14.08.2021 08:53 Ответить
Беленюка в президенты, сорос уже одобрямс. ***** тоже не против.
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14.08.2021 08:55 Ответить
Чи дочекаємось колись цього балакучого спортуна там, де повинен бути кожен свідомий і партіотичний українець - у лавах армії на передовій? Оце і буде прояв справжнього партіотизму, у порівнянні з яким усі золоті медалі світу - ніщо.
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14.08.2021 09:39 Ответить








Герман Аксьом

@eternalrailway

·2 ч

Завдяки Магучіх по всім світовим новинним стрічкам несеться фото, яке підтверджує дружбу українців з росіянами, завдяки Беленюку- що україці це прокляті расисти. Ніхто так не лупить по репутації України як ці ублюдочні спортсмени. Дуже дороги нам обходяться їх медальки.

Хай краще виступають під білим нейтральним прапором, як РОК. Нікому не впали їх медальки якщо за це треба розплачуіатись втратами в інформаційній війні.
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14.08.2021 17:47 Ответить
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