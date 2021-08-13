У нас чиновники воспринимают Олимпийские игры как возможность отдохнуть и поесть заграничные блюда за бюджетные средства, - "слуга народа" Беленюк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт
Нардеп ("СН) и олимпийский чемпион Жан Беленюк раскритиковал украинских спортивных чиновников, которые используют поездки на международные спортивные соревнования для собственных развлечений.
Свое заявление Беленюк сделал, комментируя скандал, когда спортсменку из Украины оставили на Олимпийских играх в Токио без тренера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
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Он напомнил, что отправил по данному факту обращение в Министерство молодежи и спорта для выяснения состава делегаций чиновников и функционала каждого делегата.
"У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные средства поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть и не ставят в приоритет потребности спортсменов", - заявил олимпийский чемпион.
Аналогичная ситуация, по его словам, произошла на Олимпиаде в Токио, когда украинскую спортсменку не услышали и не взяли на соревнования ее тренера.
"В данной ситуации она заняла 5-е место, мы будем разбираться в ситуации. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, ее не услышал, к сожалению, и мы все увидели эту эмоциональную речь со слезами", - отметил спортсмен.
Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко после своего выступления в Токио, где она заняла пятое место, расплакалась во время интервью и заявила, что могла бы выступить лучше, если бы на Олимпиаду взяли ее личного тренера. Министр Вадим Гутцайт объяснил, что на 100% спортсменов, согласно требованию МОК, можно включить всего 50% персонала: личных тренеров, врачей, массажистов и психологов. Кто войдет в списки - решает федерация по каждому виду спорта.
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некоторые даже поверили шо борыга обогатился за год в 82 раза(в реальности - в 75 раз )
и в то шо какой-то кретин высрал про 4тыщ. евро шо мона платить м.Учителям
не, второе - это уже клиника. это просто непонятно - как дураки шо в такое поверили - не протыкают нечаянно глаз вилкой, или не роняют сковородку на ногу?
з України так то суцільний совок! На одну особу незалежно чи то спортсмен,
чи то роботяга-спеціаліст завжди прилаштовують чотири-п'ять ледацюг! Вони
нічого не роблять і іх ще називать "Марья Іванівна"- ії або йому обіцяли поїздку
за кордон. Я про цей баласт добре знаю,надивився.
Был рабочим и всегда мучил вопрос.
Почему начальники все такие тупые и ни хрена не делают?
Стал начальником и понял.
Управлять этим дебильным стадом невозможно, работать они не умеют и не хотят.
Место сидения определяет точку зрения.
Зигмунд Фрейд
Поцікавтесь а потім будете язиком фігню
молоти!
тупойпростодушный. Ибо, обличая каких то там, околоспортивных чиновников - он обличает - сам себя
https://apostrophe.ua/article/lime/person/2016-09-01/jan-belenyuk-est-lyudi-radi-kotoryih-ya-ostayus-ukraintsem/7080
Про свого Зєлю таке не співає.
"- Говоря о нынешней ситуации в стране, конфликте между Украиной и Россией, как все это отразилось на спортивной сфере? Замечаете ли вы влияние всех этих событий в своих кругах?
- Знаете, у нас сейчас очень многое списывается на этот конфликт, на так называемое АТО. Все проблемы, чего не коснись. Я так понимаю, что правительству выгодно в таком положении. Выгодно поддерживать этот вялотекущий конфликт. Чтобы просто все эти неудачи, все непопулярные действия списывать на то, что у нас война.
Я на самом деле не знаю, что происходит в АТО, я там не был. Знаю только людей, которые там побывали и рассказывают, что там и торговля оружием, и всем остальным. Ну а что касается спорта - он заброшен на дальнюю полочку и ждет лучших времен, которые непонятно, когда наступят."
- Вы сказали "так называемое АТО"... То есть антитеррористической операцией происходящее на востоке не считаете?
- Антитеррористическая операция не может продолжаться столько времени. Это какая-то гибридная война, гибридный конфликт, задействованный во многих сферах.
Меня, конечно, очень удивляет, что наш главнокомандующий, гарант нашей конституции имеет бизнес в Российской Федерации. Вот над этим уже стоит очень сильно задуматься. Что это у нас за конфликт такой? Если он действительно считает, что это война, что Россия - это агрессор… Не знаю, я там не был, но то, что он такой вот вялотекущий и будет очень затяжным - это уже понятно. Пока у нас эта власть сейчас, пока не будет смены элит, пока при власти люди, которые, по сути, развернули все это дело... В общем нужны какие-то перемены. Может, будут какие-то перевыборы, и люди смогут повлиять на это."
"Вышиванка и "Слава Украине" - вот наш патриотизм. Надел вышиваночку, крикнул "Слава Украине" и иди что хочешь, то и делай: убивай, воруй, насилуй, теперь все можно.
Главное, чтобы это было в вышиваночке и под правильным лозунгом.
А если ты делаешь нормальное дело и говоришь людям трезвые мысли - ты враг народа. Чем в таком случае мы отличаемся от советской модели, когда инакомыслящий человек тут же считался врагом народа?"
То може твоєму Беленюку потрібно битися головою об стіну, поки не порозумнішає?
головою об стіну тупості, щоб накатати так фігню! Тобі
гімнюк навить вимовляти призвіще Бенелюк велика честь!
Просто зажрались!!!
Бо таких продажних бидлопатріотів як ви в Україні розвелося як собак
нерізаних! Байстрюком будеш називати свого нагуляного
во гріху. Жан Беленюк- законно народжена дитина і він є
Громадянином України!
Делайте картеру там, где вам будет комфортно
А они пусть сами прыгают и плавают
Герман Аксьом
@eternalrailway
·2 ч
Завдяки Магучіх по всім світовим новинним стрічкам несеться фото, яке підтверджує дружбу українців з росіянами, завдяки Беленюку- що україці це прокляті расисти. Ніхто так не лупить по репутації України як ці ублюдочні спортсмени. Дуже дороги нам обходяться їх медальки.
Хай краще виступають під білим нейтральним прапором, як РОК. Нікому не впали їх медальки якщо за це треба розплачуіатись втратами в інформаційній війні.