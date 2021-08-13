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Лавров (2204) МИД РФ (1629) Кулеба Дмитрий (2629) Крымская платформа (305)

Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резкие заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Крымской платформе. Он назвал это нервной реакцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Он сделал ряд заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются и потом вы побеждаете", - подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел Украины сообщил, что Россия прошла первые две стадии и находится на третьей.

"И четвертая стадия будет. Это будет стадия украинской победы и деоккупация Крыма", - отметил он.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "шабашем" планируемую встречу инициированной Украиной Крымской платформы. Он считает, что там Запад якобы "будет развивать неонацистские настроения Киева".

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией" - Цензор.НЕТ 316
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13.08.2021 11:05
+11
"Значит, хорошие сапоги, надо брать!"
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13.08.2021 11:09
+6
Мне высеры уставшего сивого мерина Лаврухи напрминают блеянье найвелычнишого, после того, как ширнется. Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией" - Цензор.НЕТ 3201
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13.08.2021 11:12
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Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией" - Цензор.НЕТ 316
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13.08.2021 11:05 Ответить
А разбой рашки по отношению к соседям как эта конька называет?
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13.08.2021 11:07 Ответить
защита носителей бациллы рЮського мира
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13.08.2021 11:31 Ответить
ЗЕбилы спецом не называют кто приедет на "платформу" шоб раньше времени не обосраться? Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией" - Цензор.НЕТ 3385
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13.08.2021 11:08 Ответить
при псевдогетьмані навіть такої платформи не було
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13.08.2021 11:09 Ответить
Ну осталось 10 дней, посмотрим кто приедет. ***** к примеру в крысм китайских рабочих отправлял как делегацию из Кетая. Посмотрим на что пойдут зебобы Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией" - Цензор.НЕТ 5849
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13.08.2021 11:11 Ответить
Подивимось.. Подивимось як ти обламаєшся...Половий Макартні. І твій Лавров з ХЛОм... Ти ще потом в так Лаврову довго будеш орать *********..
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13.08.2021 12:16 Ответить
будуть президенти, інші поважні люди з дружніх нам країн, Чубаров, Мустафа Джемілев, які на відміну від вас, кому лише б позубоскалити, розуміють важливість цього заходу
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13.08.2021 12:44 Ответить
Вэрка Сердючка і НАталка Могілевська теж поважні люди в деяких колах якшо шо Кулеба - Лаврову, який назвав "Кримську платформу" "шабашем": "Задоволений цією нервовою реакцією" - Цензор.НЕТ 4829
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13.08.2021 13:02 Ответить
та відправляй в спам оцих подлякових брехунів!
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14.08.2021 08:44 Ответить
Моська лавров каже - Ми не боїмося, не треба лякати... і істерично - тяв тяв тяв тяв
І кожен день платформи будуть тявкать усім лаптестаном ))
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13.08.2021 11:08 Ответить
"Значит, хорошие сапоги, надо брать!"
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13.08.2021 11:09 Ответить
Школоте не понять ...
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15.08.2021 01:07 Ответить
Ничего не сделал ,а уже радуется. Это не быстрое дело. Долгое удушение рахи.Даже не предполагаю на сколько лет. Если только сама по тупости не ускорит процесс очередной выходкой.Которую все не стерпят.
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13.08.2021 11:09 Ответить
оно конечно так, понты перед встречами с Америкой красивые, а что потом? опять на коленях заглядывать #уйлу в очко в поисках мира?
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13.08.2021 11:10 Ответить
Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией" - Цензор.НЕТ 5383 Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией" - Цензор.НЕТ 5383 Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией" - Цензор.НЕТ 5383
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13.08.2021 11:10 Ответить
"зря" Кулеба такое сказал... в своей предсмертной записке говорящая лошадь лавров обвинит украинского министра в подстрекательстве к своему суициду...
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13.08.2021 11:11 Ответить
Мне высеры уставшего сивого мерина Лаврухи напрминают блеянье найвелычнишого, после того, как ширнется. Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией" - Цензор.НЕТ 3201
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13.08.2021 11:12 Ответить
Кобила рипнулася в бік,начеб то гедзь в сраку вжалив.
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13.08.2021 11:21 Ответить
бибикнула и дала черный выхлоп из под хвоста
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13.08.2021 11:32 Ответить
класс! сразу хокку получилось )))
***
кобила рипнулася в бік,
а то лиш гедзь у сраку
вжалив.
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13.08.2021 11:36 Ответить
конь педальный(педалирует *****) пусть больше нервничает, бъется в истерике и рогами об стену - появляется надежда, что передаста удар успокоит... навеки.
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13.08.2021 11:57 Ответить
В 2005 году - в 70-летний юбилей Победы в Москве были главы 53 государств, среди них - занимавший на тот момент пост президента США Джордж Буш, глава Франции Франсуа Олланд, китайский лидер Си Цзиньпин и другие.
После того, как Россия вероломно без объявления войны напала на Украину, в 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один иностранный лидер - глава Таджикистана. В саммите Крымской платформы примут участие уже 40 стран. Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Государство, которое находится в изоляции, долго не протянет. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто в мире не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
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13.08.2021 12:03 Ответить
в 100 миллионом государстве гражданская война. а она неизбежна в случае распада рашковании. вряд ли мир вздохнет с облегчением, когда какой нибудь Ушат Помоев захватит ядерное оружие.
так что не нужно мечтать. они и Западный Берлин опять сдадут, чтобы этого не допустить.
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15.08.2021 00:10 Ответить
Цена агрессии России против Украины, Грузии, Молдавии очень высока. Россия несет колоссальные убытки, теряет рынки сбыта, никто нормальный не желает торговать и налаживать отношения со страной агрессором. На такой важный разрекламированный Путиным день победы 09.05.2021 г. в Москву приехал аж один иностранный лидер. Полный провал внешней политики Кремля, Путина. Путинская Россия оказалась в изоляции. Цивилизованный мир оказался на стороне Украины, которая защищает свою независимость. Путинская Россия со страны победы превратилась в страну агрессора, оккупанта. Похоже, кровавой истории России подходит конец. Развал России неминуем.
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13.08.2021 12:18 Ответить
хотелось бы до этого дожить))
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15.08.2021 09:55 Ответить
Достойна відповідь державного діяча.Вітаю Кулебу .
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13.08.2021 13:06 Ответить
Що улусам западло-то нам на радість. А таки, мабкть,обзаздрився пан Лошадь дивлячись на те скільки в України друзів. А у козломордії? Трьох пальців хватить,щоби їх перерахувати включаючи себе,обісрану!
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13.08.2021 14:06 Ответить
Коли кацапи піднімають поросячий зойк, то свідчить про те, шо кацапи, таки, дійсно, отримали по смердючій рязанскій ряхє. Це файно.
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13.08.2021 15:10 Ответить
Росія завжди чинила тиск на кримчан і міжнародних партнерів України, тому при підготовці до «Кримської платформи» світові лідери не повинні реагувати на провокації агресора. Про це сказав колишній політв'язень Кремля, народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ахтем Чийгоз в ефірі телеканалу «Прямий».
«З 2014 року і початку окупації Росія погрожує всім, і наслідки цих погроз відчувають найбільше громадяни України в Криму в тюрмах, під час викрадень, у вбивствах та іншому терорі. Інші держави більше з цих погроз мають висновки економічного плану. Я не вважаю, що нашим партнерам треба приділяти увагу погрозам Росії, бо вони були з першого дня. Коли європейські чи світові інституції приймають рішення по Україні, тиск Росії є завжди», - зазначив він.
«Зараз погрози будуть більше щодо наших громадян, які, сподіваємось, приїдуть на «Кримську платформу» і на парламентську сесію на її підтримку 23 серпня. Це буде вибір кожного нашого громадянина в Криму. Бо є супротив і виклики від окупаційної влади», - додав Чийгоз.
Також народний депутат зазначив, що під час саміту «Кримської платформи» мають бути чітко визначені напрямки підтримки України з боку країн партнерів.
«Дехто вважає, що достатньо просто чітко вказати ще раз на цій платформі позицію держав наших партнерів, що вони не визнають анексію, вони вимагають звільнити Крим від російської окупації. Це продиктоване останніми роками і провальною міжнародною діяльністю - повернення російської делегації до ПАРЄ, Північний поток-2, багато такого було», - сказав Чийгоз.
«Окрема декларація або демонстрація своєї позиції щодо невизнання окупації Криму важлива. Але треба створювати реальні робочі групи і напрацьовувати шляхи для прийняття партнерами, главами держав, світовими лідерами, щоб будь-який час Путін відчував дієвий тиск на нього. А зібрати щось більше схоже на конференцію - це може бути проблема», - додав депутат.
Крім цього Ахтем Чийгоз наголосив, що резолюції міжнародних інституцій на підтримку України завжди набирають велику кількість голосів.
«Ми маємо розуміти, що будемо робити наступного дня після «Кримської платформи» і які наші подальші кроки», - резюмував він.
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13.08.2021 15:19 Ответить
На росії при владі психічно хворі люди.
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13.08.2021 16:01 Ответить
лавров очень маленькая лошадь
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14.08.2021 08:01 Ответить
Ла Вров само бес. Ему к шабашем не привыкать.

Кулеба - Лаврову, який назвав "Кримську платформу" "шабашем": "Задоволений цією нервовою реакцією" - Цензор.НЕТ 5813
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14.08.2021 11:51 Ответить
 
 