Кулеба - Лаврову, назвавшему "Крымскую платформу" "шабашем": "Доволен этой нервной реакцией". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резкие заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Крымской платформе. Он назвал это нервной реакцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Он сделал ряд заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются и потом вы побеждаете", - подчеркнул Кулеба.
Министр иностранных дел Украины сообщил, что Россия прошла первые две стадии и находится на третьей.
"И четвертая стадия будет. Это будет стадия украинской победы и деоккупация Крыма", - отметил он.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "шабашем" планируемую встречу инициированной Украиной Крымской платформы. Он считает, что там Запад якобы "будет развивать неонацистские настроения Киева".
Пожалуйста, подождите...
І кожен день платформи будуть тявкать усім лаптестаном ))
***
кобила рипнулася в бік,
а то лиш гедзь у сраку
вжалив.
После того, как Россия вероломно без объявления войны напала на Украину, в 2021 году в Москву на парад Победы приехал только один иностранный лидер - глава Таджикистана. В саммите Крымской платформы примут участие уже 40 стран. Россия вместе с Путинном оказалась в изоляции. Такого в Кремле не ожидали. Полный провал внешней политики Кремля, неспособность существовать в современном мире. Государство, которое находится в изоляции, долго не протянет. Скоро Россия, как государство перестанет существовать. И никто в мире не станет горевать, все с облегчением вздохнут.
так что не нужно мечтать. они и Западный Берлин опять сдадут, чтобы этого не допустить.
«З 2014 року і початку окупації Росія погрожує всім, і наслідки цих погроз відчувають найбільше громадяни України в Криму в тюрмах, під час викрадень, у вбивствах та іншому терорі. Інші держави більше з цих погроз мають висновки економічного плану. Я не вважаю, що нашим партнерам треба приділяти увагу погрозам Росії, бо вони були з першого дня. Коли європейські чи світові інституції приймають рішення по Україні, тиск Росії є завжди», - зазначив він.
«Зараз погрози будуть більше щодо наших громадян, які, сподіваємось, приїдуть на «Кримську платформу» і на парламентську сесію на її підтримку 23 серпня. Це буде вибір кожного нашого громадянина в Криму. Бо є супротив і виклики від окупаційної влади», - додав Чийгоз.
Також народний депутат зазначив, що під час саміту «Кримської платформи» мають бути чітко визначені напрямки підтримки України з боку країн партнерів.
«Дехто вважає, що достатньо просто чітко вказати ще раз на цій платформі позицію держав наших партнерів, що вони не визнають анексію, вони вимагають звільнити Крим від російської окупації. Це продиктоване останніми роками і провальною міжнародною діяльністю - повернення російської делегації до ПАРЄ, Північний поток-2, багато такого було», - сказав Чийгоз.
«Окрема декларація або демонстрація своєї позиції щодо невизнання окупації Криму важлива. Але треба створювати реальні робочі групи і напрацьовувати шляхи для прийняття партнерами, главами держав, світовими лідерами, щоб будь-який час Путін відчував дієвий тиск на нього. А зібрати щось більше схоже на конференцію - це може бути проблема», - додав депутат.
Крім цього Ахтем Чийгоз наголосив, що резолюції міжнародних інституцій на підтримку України завжди набирають велику кількість голосів.
«Ми маємо розуміти, що будемо робити наступного дня після «Кримської платформи» і які наші подальші кроки», - резюмував він.