Украинский гонщик Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric в США установил новый мировой рекорд скорости для электробайков. ВИДЕО
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Украинский гонщик Сергей Малик на отечественном мотоцикле Dnipro Electric установил новый мировой рекорд скорости для электробайков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рекордный результат 172,61 км/час был зафиксирован на фестивале Bonneville Speed Week 2021.
"Это самый сложный рекорд, который у меня вообще был. Все в последний момент: три попытки, три рекордные квалификации", - сказал Малик после рекордного заезда.
Видео Naftozavr
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+51 MausMike
показать весь комментарий13.08.2021 13:21
+45 Африкан_Свиридович
показать весь комментарий13.08.2021 13:36
+29 Александр Лихошва
показать весь комментарий13.08.2021 13:16
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Пожалуйста, подождите...
Ці 90% "дурних" в Україні (і я в тому числі) голосували не за розумних і хто гарно говорить, а за тих, кого допустили до виборів, і які ні словом не обмовились про необхідність зміни існуючої системи на демократичну (рівноправну). Була б можливість, голосував би за інших: Шишкіна, можливо, Смешко, можливо, Гнапа. Але ніяк не за ту камарілью, яку нам підсунули.
Так що, звиняй, хлопче. Наміру і можливості (тим більше в інтернеті) доводити що ти тупіший за мене (тобто за 90%) у мене немає.
Звісно, система повинна бути консервативна (ізольована), а не ринкова (вільна конкуренція). Як тільки починають діяти ринкові фактори і вимоги рівноправ'я елементів системи, то система швидко деградує і або гине, або перетворюється в відкриту де принцип Пітера не діє.
Поки в Україні не буде рівноправ'я і ринкової економіки, що неминуче тягне за собою верховенство права (тобто відповідність всіх законів Конституції), нічого не зміниться. Ми будемо антиподами демократичного світу і ніколи не зійдемо з орбіти Росії. Ольгінські експерди це чудово розуміють.
Монополізм, корупція, т.з. "олігархія" - це ж не просто так, а як наслідок авторитарного феодального устрою держави. І щоб цього позбутись не треба нічого вигадувати поза те, що існує во всіх демократичних країнах. Треба лише скасувати всі статті законів (про суди, про держслужбу, і т.п.), які надають антиконституційні пільги і привілеї суддям і держслужбовцям і прийняти податковий кодекс в західному стилі (з його зарплатами-брутто і податком на корпоративний прибуток)... але як раз цього наші нувориши менше всього і бажають.
Я даже не знал, что у нас выпускают электромотоциклы.
И пилот - красавчик!
Эх, вот бы начали выпуск недорогих электрокаров - было бы вообще зашибись...
https://rozetka.com.ua/ua/286357733/p286357733/
Навіть продають електробайк
Супербайк LS 218 компании Lightning Motors считается самым быстрым среди работающих на электродвигателе. В 2011 году пилот Пол Теде установил на нем мировой рекорд, разогнавшись до 352 км/ч.
Чем они отличаются, емкостью аккумулятора?
И передняя часть рамы , похоже, от него же.
BMW, Honda и Ducati уныло мочатся за углом на свои окурки.
Особенно bmw, завод которого перевезли в Киев после войны
Первая модель, одноместный мотоцикл лёгкого класса К-1Б «Киевлянин», была изготовлена в 1946 году[4] по документации мотоцикла Wanderer-1Sp на оборудовании, полученном по репарации из Германии.
Чем больше Гугл, тем меньше знаний
Электричество экологично и экономно. Но топливо может выделять не сопоставимо больше энергии на единицу веса чем аккумулятор. И у электродвигателя поменьше мощности на единицу обьёма - веса.
Мощность и скорость - это не про электричество.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рекордный результат 172,61 км/час был зафиксирован на фестивале Bonneville Speed Week 2021. Источник: https://censor.net/ru/v3282585
РЕСПЕКТ
P. S. А кацапа аж викручує що Українці можуть щось робити краще.
Киевский мотозавод ничего не производит и будет застроен высотками.