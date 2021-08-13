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Конкурсная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы БЭБ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 13 августа, проходит заседание комиссии по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

На сегодняшнем заседании комиссия проводит собеседования с кандидатами, которые прошли предыдущие этапы отбора, передает Цензор.НЕТ.

"На заседании будет проведено собеседование с отобранными кандидатами, в частности, относительно оценки результатов выполненных ситуационных задач, соответствия критериям добропорядочности и профессионального уровня для выполнения полномочий руководителя новообразованного органа, а также обсуждение результатов собеседования", - говорится в анонсе заседания.

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Черговий цирк. Все вже порішали.
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13.08.2021 13:39 Ответить
Кварталівська вистава. Кушай-те.
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13.08.2021 13:41 Ответить
А нахрена они в масках сидят ? Коронавирус чо уже по зуму или скайпу передается? Конкурсная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы БЭБ - Цензор.НЕТ 3325
Конкурсная комиссия проводит собеседования с кандидатами на пост главы БЭБ - Цензор.НЕТ 4058https://i.uaportal.com/2019/8/5/14.jpg
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13.08.2021 13:39 Ответить
Прямая фикция
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13.08.2021 13:42 Ответить
А где одноглазый мил...... человек.
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13.08.2021 13:53 Ответить
 
 