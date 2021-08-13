"Сопоставляем угрозы, возможные действия и последствия": в МВД отреагировали на анонсированную Нацкорпусом акцию под ОП. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
"Национальный корпус" анонсировал масштабные протесты под Офисом Президента в субботу 14 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, ситуацию прокомментировал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"МВД вместе с другим службами всегда поддерживали и будут поддерживать публичный порядок и законность во время всех конституционно законных акций протеста. Это прямая норма Конституции: граждане Украины имеют право собираться мирно, без оружия, для высказывания любого своего мнения. Эта норма будет обеспечена. Безусловно, будут поддерживать общественный порядок полиция, Нацгвардия, ГСЧС", - заверил он.
По словам Шевченко, уровень потенциальной угрозы оценивается заранее.
"Перед тем, как действовать, руководители соответствующих уровней сначала думают, сопоставляют угрозы, возможные действия и последствия. Если последствия минимальны, то соответствующие действия совершаются руководителем полиции вместе с гвардейцами. Полиция будет на месте, гвардия будут на месте", — сказал он.
Добавим, Нацкорпус собирается протестовать против политических репрессий и подготовки властей к уступкам в переговорах по оккупированным территориям Донбасса и Крыма.
"Чтобы развязать руки, власть репрессирует активный пласт общества, тех, кто первыми становится на бескомпромиссную защиту страны. Репрессии против Азовского движения - это только начало. Таков план власти на всю проукраинскую оппозицию", — заявили организаторы акции.
5 августа в Харькове СБУ провела ряд обысков и арестов. Среди задержанных оказались ветераны полка "Азов". "Нацкорпус" в ответ на это обвинил власть в политических преследованиях.
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Сидит тут, тролль, целыми днями на Цензоре пасется
середа, 11 серпня 2021 р. СБУ придбало світлошумові та димові гранати на 3,6 млн
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/grenade-sbu.html
ТОВ «Екотест-Центр» отримало два контракти від Служби безпеки України на постачання 1850 світлошумових та 1500 димових гранат загальною вартістю понад 3,6 млн грн. малих ручних димових гранат РДГ-55МБ (білого диму) по 738 грн за штуку (з ПДВ). Загальна вартість контракту 1 107 000 грн.
Всі гранати мають бути поставлені до 20 грудня 2021 року
А когда вы начнете закидать бубуочку плюшевыми ермаками ?
Ну или просто...дерьмаком ?
тому, шановний, задарма Ви лаєтесь, не зрозумівши у своєму гніві сарказму, і виплеснувши не за адресою свої домисли і недоречні зараз пояснення суті слів, до яких мій коментра не мав жодного стосунку...
не в те вікно Ви кинули гноюкою...)))))
те, що Ви не зрозуміли сарказму (та взагалі і не повинні цього робити) не має впливати на Ваше розуміння патріотизму...але і звинувачувати когось (мене, наприклад))) у тому що навіть близько не стояло поруч з тими проблемами які Ви висвітлюєте, то марна справа ...
не вішайте ярлики на усіх в рядок...
доброго Вам вечора...
дуже приємно порозумітися !
А п'ятий канал і п'ятий Президент очікують на толкового журналіста...
https://nationalcorps.org/spilna-zayava-veteranskih-i-patriotichnih-organizacij/
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