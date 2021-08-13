Билецкий зовёт людей на протест под ОП
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Национальный Корпус собирается выйти на протестную акцию под Офис Президента 14 августа, в 13.00.
Об этом заявил лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Из месяца в месяц эта власть продвигает идеи капитуляции и сдачи, но все время встречает сопротивление. Зеленский, как ему кажется,выучил эти уроки и перед попыткой очередной сдачи национальных интересов он решил масштабно зачистить ветеранскую, патриотическу., пассионарную украинскую среду", - говорит Белецкий.
С аналогичным заявлением также выступил ряд ветеранских и патриотических организаций, в частности партия "Свобода", "Движение ветеранов Украины", "Державницкая инициатива Яроша", "Автомайдан" и другие: "Учитывая ту угрожающую ситуацию, которую мы видим сегодня - угрожающую в первую очередь для безопасности нашего государства - мы призываем все украинские национальные силы к сплочению для недопущения капитуляции Украины".
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На 13:03 - жодного протестуючого нема.
Тобто, Білецький не зміг навіть своїх прихильників зібрати.
Можливо, по баблу не домовилися?
есть такая пословица, не сри в колодец, а то ещё напиться с него придётся.. нечего было фейки разгонять против Пороха