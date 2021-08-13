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протест (5754) Билецкий (227) Национальный корпус (393) Офис Президента (1691)

Билецкий зовёт людей на протест под ОП

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Билецкий зовёт людей на протест под ОП

Национальный Корпус собирается выйти на протестную акцию под Офис Президента 14 августа, в 13.00.

Об этом заявил лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Из месяца в месяц эта власть продвигает идеи капитуляции и сдачи, но все время встречает сопротивление. Зеленский, как ему кажется,выучил эти уроки и перед попыткой очередной сдачи национальных интересов он решил масштабно зачистить ветеранскую, патриотическу., пассионарную украинскую среду", - говорит Белецкий.

С аналогичным заявлением также выступил ряд ветеранских и патриотических организаций, в частности партия "Свобода", "Движение ветеранов Украины", "Державницкая инициатива Яроша", "Автомайдан" и другие: "Учитывая ту угрожающую ситуацию, которую мы видим сегодня - угрожающую в первую очередь для безопасности нашего государства - мы призываем все украинские национальные силы к сплочению для недопущения капитуляции Украины".

Читайте: Нацкорпус анонсировал акцию "Остановим капитуляцию" возле ОП в субботу

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+65
Білецький, а ти чого це? То ж не барига!
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13.08.2021 21:51
+62
ну шож...обещали сами снести-сносите
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13.08.2021 21:56
+58
І хто має прийти?
Маруся Звіробій?
Порохоботи, яких ви ненавидите ?
Ідіот...
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13.08.2021 21:59
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Свиночолий зрадник і агент )(уйла.
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14.08.2021 20:31 Ответить
Це твоє ім'я? Хто саме тебе так назвав?
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14.08.2021 20:59 Ответить
Добре ти дуполиз порохла зрозумів.
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14.08.2021 23:53 Ответить
А КТО ИДЕТ !?)
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14.08.2021 10:31 Ответить
А що взяти із собою під ОП? Плюшеву свинку чи зелену жабу?
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14.08.2021 11:17 Ответить
Сивоногого недогетьмана і його протеже Мєртвєчука.
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14.08.2021 20:30 Ответить
Проснулся вождь НК,когда "зелень" очень больно в зад клюнула.А не надо было радикально против ПАПы переть,вот и заимел,то ,что заимел
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14.08.2021 11:21 Ответить
организованная преступность - олигархи и госаппарат - знают, что будет тарифный Майдан и своих троянских коней засылают в Майдан, чтобы его обеззубеть, если им управляешь. Билецкий на службе Коломойского, Авакова, Зеленского и всей этой гнилой системы. Нельзя слушать тех, кого подсылает организованная преступность!
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14.08.2021 11:57 Ответить
Прямий канал веде прямий репортаж з-під ОП.

На 13:03 - жодного протестуючого нема.
Тобто, Білецький не зміг навіть своїх прихильників зібрати.
Можливо, по баблу не домовилися?
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14.08.2021 13:04 Ответить
а зрада где? не вовремя эти лозунги звучат. вернее не к месту.
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14.08.2021 13:25 Ответить
ЗАРАЗ 15г-35хв-ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСОКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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14.08.2021 15:46 Ответить
Поясніть мені, браття, хто виграє від цього срачу? АЗОВ зараз організована бойова "антизєльона" одиниця, як на фронті, так і в тилу. І замість того, щоб об'єднувати ВСІ ПАТРІОТИЧНІ СИЛИ, нехай, з тимчасовим союзником ви намагаєтесь якнайсильніше розісратися всі зі всіма. Це - дурість, до якої ************ і зільоні, і касабські провокатори. СХАМЕНІТЬСЯ! СЬОГОДНІ РОЗІБ'ЮТЬ АНДРІЯ, 24-ого РОК, ПОТІМ ТОГО, ХТО ПІДНІМЕ ГОЛОВУ. Ми - сильні, коли об'єднані, пам'ятаймо ЦЕ.
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14.08.2021 17:14 Ответить
а не пошел бы этот андрУша в ОП из ду. ты обделался по полной, веры тебе ноль. дешевая шлюха
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14.08.2021 19:52 Ответить
чего чего?))
есть такая пословица, не сри в колодец, а то ещё напиться с него придётся.. нечего было фейки разгонять против Пороха
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14.08.2021 22:32 Ответить
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