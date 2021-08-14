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Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Колонна митингующих Нацкорпуса пришла на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, здесь митингующие планируют закончить сегодняшнюю акцию. Однако, по их словам, в ближайшее время они намерены вновь провести подобное мероприятия. Здесь они также озвучили свои требования.

Митингующие бросали дымовые шашки и файеры на придомовую территорию. 

В настоящее время перед митингующими выступают активисты. 

Отметим, что по данным СМИ, в квартире на Грушевского Зеленский бывает лишь время от времени.

По состоянию на 15.40 выступления активистов закончились, митингующие начали расходиться. 

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Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 01
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 02
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 03
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 04
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 05

Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 06
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 07
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 08
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 09
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 10
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 11
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 12
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 13
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 14
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 15
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 16
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 17
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 18
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 19
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 20
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 21
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 22
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами 23

ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+40
Скажите этим ряденым, что бубочка в этом доме последний раз был 5 лет назад.
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14.08.2021 15:42
+29
Так они два года назад Зеленского и посадиои в кресло, под руководством Авакова и за деньги Коломойского. Шо ж теперь не так?
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14.08.2021 15:48
+28
Вы лучше бы пришли бы когда Меркельша приедет от Х***ла с предложением капитуляции.
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14.08.2021 15:44
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Правила форума Совет форумчан
Скажите этим ряденым, что бубочка в этом доме последний раз был 5 лет назад.
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14.08.2021 15:42 Ответить
По сюжету вони повинні бути тут.
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14.08.2021 15:46 Ответить
Підскажіть, яка доля свободівця, військовослужбовця ЗСУ, який 31 серпня 2015 кинув бойову гранату біля ВРУ, щоб запобігти внесення змін у Конституцію щодо особливого статусу Донбасу? Визнали неосудним, чи й досі в Сізо сидить?
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14.08.2021 15:47 Ответить
Суд продовжує слухати справу про вибух під Радою.
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14.08.2021 15:57 Ответить
Тююююю ....А шо там пукач? Чучма и Литвин?
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14.08.2021 17:07 Ответить
Опа)))) первый пошёл)))https://zn.ua/POLITICS/eks-spikera-litvina-i-eshche-11-chelovek-vyzyvajut-na-dopros-v-sbu.html
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15.08.2021 01:03 Ответить
Да? А какая разница?
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14.08.2021 16:16 Ответить
а еще билецкий мог бы самолично навалить кучу около калитки, этим закрепивши успех
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15.08.2021 18:33 Ответить
Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции.

Он был арендован у России Управлением лесного хозяйства страны. О жертвах пока сообщений не поступало.
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14.08.2021 15:42 Ответить
Погибло 8 человек-3 турка и 5 военых раши......
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14.08.2021 19:53 Ответить
Загинуло трое чоловік та 5 росіян!
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14.08.2021 20:50 Ответить
А где требования ? Я только по ним могу определить,кто это и для чего...
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14.08.2021 15:42 Ответить
всё как обычно: вертолет и миллион долларов.
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14.08.2021 15:55 Ответить
Вы лучше бы пришли бы когда Меркельша приедет от Х***ла с предложением капитуляции.
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14.08.2021 15:44 Ответить
ну так прийди
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14.08.2021 15:46 Ответить
ВОНИ на дивані сидять, коменти друкують.
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14.08.2021 15:48 Ответить
А кто виноват,что"одних выгнали,пришли такие же",что "поимели вас"?только выйти в 14м -этого мало.надо еще и дальше действовать.Если пришел "такой же"-в 19м были выборы.Демократичные,не как в Белоруси.Кто виноват дебилам,что выбирают того,кто вообще не может управлять страной?
Очень точно вы себя охарактеризовали:"нах оно мне надо"...
Вот такой у нас народец...
А ребята жизни отдают на фронте...
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14.08.2021 16:22 Ответить
Еще с 2004 стало все понятно.... толку не будет
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14.08.2021 17:08 Ответить
Ви помиляєтесь. Йде процес, і це головне. Результат буде. Обовязково. На все потрібен час.
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14.08.2021 19:29 Ответить
цей вислів завжди від вати чую
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15.08.2021 15:14 Ответить
Тогда уже придет время всем нам выходить.
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14.08.2021 22:33 Ответить
Восени буде по-справжньому!
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14.08.2021 15:45 Ответить
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами - Цензор.НЕТ 818
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14.08.2021 15:46 Ответить
Віслюк лопатою тунель в сторону Ростова риє і плаче...
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14.08.2021 15:47 Ответить
Ла-ла-ла-ла, у Белецкого накопились вопросы не только к Зеленскому, но и к пятому Президенту. Ла-ла-ла-ла.
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14.08.2021 16:00 Ответить
5-й президент не сцикло, як 6-й.
Пох на білецького і його нац.жон, важлива реакція віслюка.
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14.08.2021 19:19 Ответить
До дачи їдьте, чи Аваков дозволу не дав?
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14.08.2021 15:48 Ответить
Так Зеленский в этом доме сейчас не живет - он же или в Конче , или на улице Шалковичной есть въезд в президентский дом от офиса президента
Короче , устроили цирк 😀😀😀
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14.08.2021 15:48 Ответить
именно))
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15.08.2021 00:14 Ответить
Так они два года назад Зеленского и посадиои в кресло, под руководством Авакова и за деньги Коломойского. Шо ж теперь не так?
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14.08.2021 15:48 Ответить
Идиоты, зе-упырь живёт в конче заспе. Туда и надо было идти
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14.08.2021 15:50 Ответить
Вангую відповідь ЗЕбіла
Нацкорпус біля будинку Зеленського озвучив вимоги, закидавши територію димовими шашками і фаєрами - Цензор.НЕТ 252 .
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14.08.2021 15:51 Ответить
Зеленскому надо понять простую вещь,что если он не будет разговаривать с проукраинской оппозицией, за которой стоит огромная часть народа, то с ним неизбежно будет уже разговаривать улица с совершенно с непроедсказуемыми для него последствиями. Он президент всего народа и тех,кто за него голосовал и тех,кто не голосовал и игнорировать часть этого народа, стоящего за построение национального украинского государства, с учетом всех международных норм и обязательств Украины и его последовательную защиту от российского агрессора и оккупанта, нельзя.
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14.08.2021 15:51 Ответить
(Зеленскому надо понять простую вещь,что если он не будет разговаривать с проукраинской оппозицией, за которой стоит огромная часть народа, то с ним неизбежно будет уже разговаривать улица с совершенно с непроедсказуемыми для него последствиями. Он президент всего народа и тех,кто за него голосовал и тех,кто не голосовал и игнорировать часть этого народа, стоящего за построение национального украинского государства, с учетом всех международных норм и обязательств Украины и его последовательную защиту от российского агрессора и оккупанта, нельзя, это будет вредно для его же здоровья.) Это с другой ветки! Мельчает Цензор!
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14.08.2021 15:58 Ответить
Цирк на дроті, ви ще в Кривий Ріг поїдьте, перед будинком де колись жив бедоносиць покричіть
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14.08.2021 15:53 Ответить
то есть толпа здоровых мужиков ходит за просто так ряженные..опять.. и не где не работает))патриотизмом питаются
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14.08.2021 15:53 Ответить
Попытка поднять качающийся авторитет липо-гетьмана.
Он и так уже ждёт фюрершу чтобы капитуляцию подписать.
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14.08.2021 15:54 Ответить
Сиволапий гетьман не має до нацкопрусу жодного стосунку.
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14.08.2021 16:38 Ответить
******* шваль, щоб ти окучурлась, засмерділи всю Україну своєю брехнею ти і твої нацжони
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14.08.2021 18:11 Ответить
"требования" щоб не мішав за риття могилки десять косарів брати...
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14.08.2021 15:56 Ответить
Зелень дрібна істота,десь в кукрудзі ховається.
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14.08.2021 15:57 Ответить
Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования
============
А чего вы до бубочки доколупались, если каждый баран знает, что у нас президент Ермак???
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14.08.2021 15:57 Ответить
Єрмак виконує при клоуні ті самі функції які виконував Медведчук при Кучмі у свій час
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15.08.2021 11:35 Ответить
Такое впечатление что воровская власть не захотела делиться с куратарами нацдружин
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14.08.2021 16:00 Ответить
Оцініть кількість провластних курв на гілці.
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14.08.2021 16:01 Ответить
ЗАРАЗ 16г-00хв-ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСОКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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14.08.2021 16:04 Ответить
Бувший ;Богдан Розновець;, ти крім капсу ще й жирним курсивом дави.
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14.08.2021 21:19 Ответить
Коли це у Цензора, такий спам почав зявляться і кому почав очі мулять
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15.08.2021 06:39 Ответить
як звісно усі дебіли завжди пишуть капсом.
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15.08.2021 15:10 Ответить
Петя- не важливо чим , та яким пишуть, та як, не вцьому зміст, для особливо одаренного петушка особисто,так шо кукурікай не кукурікай сонце над Україною все рівно сходить.
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15.08.2021 17:52 Ответить
ти дебільчику спочатку навчися володіти українською мовою та грамотою, а лиш потім сопли свою дришню на сторінках цензора.
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15.08.2021 18:13 Ответить
А ШО ВАМ ЦЕ ДОПОмоЖЕ -НАВРЯД . "Петя- не важливо чим , та яким пишуть, та як, не вцьому зміст, для особливо одаренного петушка особисто,так шо кукурікай не кукурікай сонце над Україною все рівно сходить." ну зовсім запущено.
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15.08.2021 18:28 Ответить
Выкрики ; - " Выходь зэлэна паскуда!" звучат не дипломатично ,но драматично. На одно шоу отвечают другим.
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14.08.2021 16:11 Ответить
чертов клоун объявляй новые выборы и уходи
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14.08.2021 16:14 Ответить
Так а де Єрмак проживає - править же усім він ...
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14.08.2021 16:24 Ответить
Щось мені мало вірится в добрі наміри цих нацдружин знаючи хто стоіть за ними ,а це Авака і є там такий агент Боцман ,тому не виключаю загострення ситуаціі за рос. сценарієм.
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14.08.2021 16:24 Ответить
ща рядовьіх пеересажают, а гебешно-мсрская верхушка продолжит служить под триколором
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14.08.2021 16:49 Ответить
Хоть бы раз эти пришли на суды торнадовцев...
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14.08.2021 16:52 Ответить
Смотрящего националистов, Авакова, уволили. Теперь наконец будет весело.
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14.08.2021 17:10 Ответить



Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·16 мин

Фрау Риббентроп прилетает в Москву 20 августа почти день в день как ее повешенный предшественник. Тогда два рейха заключили пакт об уничтожении Польши, «уродливого детища Версальского договора». Сегодня нацелились на Украину, «уродливое детище Будапештского меморандума».
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14.08.2021 17:42 Ответить
Это классика Маки
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15.08.2021 01:02 Ответить
Странно, чмо в Конче Заспе, а они пришли на окраину Мариинского парка в Киеве. Видимо в Нацжонах все идиоты? Или при оплате адрес указали?
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14.08.2021 18:46 Ответить
Скорее всего вести всех в Кончу нереально и дорого для организаторов
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14.08.2021 19:13 Ответить
підтримую!!!ЗЕлю треба тримати в тонусі тим паче перед зустрічю фрау Робентроп-Меркель
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14.08.2021 19:33 Ответить
уволили авакова и проявились нацдружинники ))) типа весточка Зееленскому.
ТОлько что то мне подсказывает что на Банковой этого Белецкого с его дружинами не очень то уже и боятся... Оно и понятно почему....
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14.08.2021 19:36 Ответить
"Все, кто обеспокоен относительно содержания и сути специального закона об особом статусе части Луганской и Донецкой области… Вы там не найдете никакой опасности территориальной целостности Украины, никакой угрозы независимости, и передачи рычагов власти.
Местные органы будут распоряжаться бюджетом, решать вопросы языка и прочего.
"В то же время, главные вопросы - международная политика, безопасность, армия - будут в руках центральных органов власти",(с) Петро Порошенко. 12 ВЕРЕСНЯ 2014
Ранее Порошенко подчеркнул, что проблемы Крыма и Донбасса будут решены невоенным путем.
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14.08.2021 21:40 Ответить
По перше дату бачив (вересень 14р), пофакту сьогодні решать вопроси язика и прочего ...ніхто сам по собі не буде питання вирішено при Порошенко, а ще євійна а коли нема кому і чим воювать е "маневри"
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15.08.2021 06:14 Ответить
зеленский с ледей в Омане айкоксы занюхивают, им насрать
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14.08.2021 21:59 Ответить
Почему людей так мало наняли для митинга?Или у порошенко и медведуча деньги заканчиваются?И по чем нынче платят за митинг ???
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14.08.2021 23:13 Ответить
канешна мало денег. знаешь - как это дорого? Беня денег не дал вообче! И киоски не покрасил! И шо делать? За шо покупать зеленых жабок??
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14.08.2021 23:47 Ответить
ВІДПОВІДЬ(Порохобандерівець ответил на ваш комментарий в теме Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Бувший ;Богдан Розновець;, ти крім капсу ще й жирним курсивом дави.
14.08.2021 21:19Открыть на форуме Мне нравится )НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОБЄКТИВНОСТІ: старий коментарЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? ТРОШКИ .АБО НЕ ТРОШКИ ВИ НЕ ДОГОВАРЮЄТЕ. З повагою я...........2) ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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15.08.2021 06:28 Ответить
По перше дату бачив (вересень 14р), пофакту сьогодні решать вопроси язика и прочего ...ніхто сам по собі не буде питання вирішено при Порошенко, а ще євійна а коли нема кому і чим воювать е "маневри"
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15.08.2021 06:30 Ответить
Тупые мудаки-вы ещё за Плоха ответите.
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15.08.2021 09:39 Ответить
А кто такой Плох?
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15.08.2021 19:55 Ответить
Порох.Ошибка.
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15.08.2021 22:49 Ответить
Аваков жжот
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15.08.2021 10:13 Ответить
Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого
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15.08.2021 14:55 Ответить
ЗЕлупана треба в заший гнати з президентів
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15.08.2021 15:06 Ответить
Осінь прийде, драпати будемо!!!
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15.08.2021 16:06 Ответить
 
 