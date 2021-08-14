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Посвященная годовщине независимости Украины выставка открылась в центре Праги. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На одной из центральных улиц Праги 14 августа открыли фотовыставку "30 лет свободы", на которой собрали снимки важнейших событий со времен обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в экспозиции под открытым небом собрали дипломатические, культурные, научные и спортивные события, которые происходили в Украине за время независимости. В частности, фотографии с голосования в Верховной Раде за независимость 1991 года, победы на "Евровидении" певиц Русланы и Джамалы, спортивные успехи футболиста Андрея Шевченко и зрелищные места, которые стоит посетить в Украине.

На выставке также представлены фотографии, отражающие трагические события современной истории Украины, например, российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

"Мы хотим донести европейцам и непосредственно чехам правду о том, что произошло в 2014 году: оккупация Крыма, агрессия на Донбассе, о нашей армии. Также эта выставка является уникальной, так как направлена ​​также на чешско-украинские отношения. Например, о Вацлаве Гавеле и Украине, и о украинцах, которые жили и живут здесь, в Чехии", - рассказал изданию посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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Выставку торжественно открыл посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис вместе с журналистом и писателем, бывшим узником российских гибридных сил Станиславом Асеевым.

"То, что мы сегодня собрались, хоть и небольшой общиной, очень символично, как и вся экспозиция. И для тех, кто просто проходит Прагой, надо рассказывать, что вообще происходит в нашей стране, как она дошла до своего 30-летия", - рассказал журналист Станислав Асеев.

Выставка организована посольством Украины в Чешской республике. Продлится экспозиция "30 лет свободы" до 30 августа 2021 года.

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Автор: Анна Судак
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Перебуваючи в центрі Праги в 2018-му був неприємно здивований, коли за весь вечір так і не почув чеської мови, але був вражений кількістю україномовних "чехів". Теж саме і у Відні. В Кракові взагалі можна розмовляти українською мовою і тебе всі розуміють
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14.08.2021 18:54 Ответить
головне шоб квакаючих кацапів було в Празі поменше! Посвященная годовщине независимости Украины выставка открылась в центре Праги - Цензор.НЕТ 7499 бо вони завжди добряче псували Празькі краєвиди своєю наявністю Посвященная годовщине независимости Украины выставка открылась в центре Праги - Цензор.НЕТ 2508
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14.08.2021 18:59 Ответить
В Чорногорії ( можна рахувати і Сербії) набагато більше шансів, що тебе вірно зрозуміють, коли розмовляєш українською. Свинособачу знають тільки ті, хто тісно пов'язаний з туристичним бізнесом
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14.08.2021 19:01 Ответить
Скрізь плач, і стогін, і ридання,
Несмілі поклики, слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.

Над давнім лихом України
Жалкуєм-тужим в кожний час,
З плачем ждемо тії години,
Коли спадуть кайдани з нас

Ті сльози розтроюдять рани,
Загоїтись їм не дадуть.
Заржавіють від сліз кайдани,
Самі ж ніколи не спадуть!

Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам воріття!
Берімось краще до роботи,
Борімось за нове життя!

(Л. Українка)
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14.08.2021 19:07 Ответить
Як мене вже ****** цей комуняцький празнік "день незалежності"! Українська державність бере свій початок ще з кінця 9ст, тому яка до біса може бути незалежність у 1991році! Країни Балтії відзначають "відновлення незалежності", тому нам також треба називати речі своїми іменами - 24 серпня день відновлення незалежності!
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14.08.2021 19:21 Ответить
Присвячена річниці незалежності України виставка відкрилася в центрі Праги - Цензор.НЕТ 6679
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15.08.2021 18:05 Ответить
 
 