Посвященная годовщине независимости Украины выставка открылась в центре Праги. ВИДЕО

На одной из центральных улиц Праги 14 августа открыли фотовыставку "30 лет свободы", на которой собрали снимки важнейших событий со времен обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в экспозиции под открытым небом собрали дипломатические, культурные, научные и спортивные события, которые происходили в Украине за время независимости. В частности, фотографии с голосования в Верховной Раде за независимость 1991 года, победы на "Евровидении" певиц Русланы и Джамалы, спортивные успехи футболиста Андрея Шевченко и зрелищные места, которые стоит посетить в Украине.

На выставке также представлены фотографии, отражающие трагические события современной истории Украины, например, российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

"Мы хотим донести европейцам и непосредственно чехам правду о том, что произошло в 2014 году: оккупация Крыма, агрессия на Донбассе, о нашей армии. Также эта выставка является уникальной, так как направлена ​​также на чешско-украинские отношения. Например, о Вацлаве Гавеле и Украине, и о украинцах, которые жили и живут здесь, в Чехии", - рассказал изданию посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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Выставку торжественно открыл посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис вместе с журналистом и писателем, бывшим узником российских гибридных сил Станиславом Асеевым.

"То, что мы сегодня собрались, хоть и небольшой общиной, очень символично, как и вся экспозиция. И для тех, кто просто проходит Прагой, надо рассказывать, что вообще происходит в нашей стране, как она дошла до своего 30-летия", - рассказал журналист Станислав Асеев.

Выставка организована посольством Украины в Чешской республике. Продлится экспозиция "30 лет свободы" до 30 августа 2021 года.

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